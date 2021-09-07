Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Республика Адыгея
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 241, упоминаний - 341
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 22
|Артемьев Денис 14 11
|Черкашин Александр 7 5
|Ласкавый Сергей 17 4
|Поляков Сергей 60 3
|Волк Ирина 10 2
|Щуровский Денис 5 2
|Криевс Ритварс 15 2
|Путин Владимир 1820 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Остатюк Игорь 6 1
|Бжемухов Азамат 1 1
|Шехтерман Игорь 12 1
|Сивцев Илья 13 1
|Валуева Наталья 1 1
|Покровский Иван 46 1
|Пулинец Сергей 10 1
|Кнышев Сергей 7 1
|Суслов Сергей 3 1
|Ситников Сергей 51 1
|Мордасов Сергей 12 1
|Бессонов Сергей 17 1
|Юшков Евгений 1 1
|Суслова Марина 7 1
|Полозенко Валентин 13 1
|Легостаева Светлана 23 1
|Бугров Алексей 9 1
|Лопатухин Дмитрий 16 1
|Дзыбов Аслан 1 1
|Керашев Анзаур 1 1
|Кумпилов Мурат 1 1
|Клявин Олег 1 1
|Леви Гавриил 17 1
|Бурлаков Радмир 14 1
|Вершинин Александр 4 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Лашин Ренат 25 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Коновалов Роман 20 1
|CNews Analytics 1988 4
|Автостат 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755493, в очереди разбора - 659183.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755493, в очереди разбора - 659183.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru