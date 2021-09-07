Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россия
Республика Адыгея


07.09.2021 Lenovo предоставила решение для ИТ-инфраструктуры сети аптек «Здоровье» 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
31.08.2021 Как растущие компании решают проблему увеличения объема данных: опыт сети аптек «Здоровье» 1
19.07.2021 «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру для Марченковской ветроэлектростанции 1
22.06.2021 «Мегафон» обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон» 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 3
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 1
19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 1
27.04.2021 «Эдит про» займется развитием системы учета передачи электроэнергии для компании «Россети Кубань» 1
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
08.04.2021 МТС инвестирует в цифровую инфраструктуру Адыгеи 500 млн рублей 6
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
01.03.2021 Исследование: как изменилось использование онлайн инструментов в школьном образовании в 2020-2021 году 1
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
24.11.2020 В России готов к производству электромобиль размером с «Оку» по цене Renault. Он выйдет в 2021 году 1
10.11.2020 В России разработан премиальный электромобиль, способный конкурировать с Tesla. Цена 1
27.10.2020 «Ростелеком» на Юге подключил очередные социально значимые объекты 1
19.08.2020 Центр подготовки руководителей цифровой трансформации представил обновленную программу для госслужащих из регионов 2
22.06.2020 Ростех оборудует ситуационный центр губернатора Саратовской области 1
20.05.2020 «Ростелеком» охватил оптическими сетями 17 населенных пунктов в Адыгее 2
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 1
07.02.2020 «Ростелеком» будет развивать детский технопарк «Кванториум» в Адыгее 2
30.01.2020 «Росэлектроника» спроектировала «цифровое правительство» для Саратовской области и Адыгеи 2
15.01.2020 Оборот Wildberries вырос на 88% до 223,5 млрд рублей в 2019 году 1
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 1
29.07.2019 «Ростелеком» построит новую инфраструктуру связи для реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в Адыгее 2
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 1
29.03.2019 Maps.me выяснил, какие регионы России интересовали иностранцев зимой 2
27.02.2019 Бесплатный Wi-Fi до конца года будет доступен на 218 вокзалах РФ 1
29.01.2019 МТС выводит на рынок конвергентные решения со «Спутниковым ТВ» 1
17.01.2019 В России арестован хакер, укравший миллионы с банковских карт 1
24.12.2018 «Ростелеком» подключил к интернету более 300 медучреждений Кубани и Адыгеи 1
05.12.2018 В ЕСИА зарегистрировано более половины населения России 1
07.11.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2018 г. 8
18.10.2018 «Айди – технологии управления» автоматизировала систему техобслуживания и ремонтов в «Кубаньэнерго» 1
04.10.2018 «Мегафон» включил LTE в малых городах, станицах и поселках Краснодарского края 1
07.08.2018 В «Tele2 Москва» сменился технический директор 1
20.07.2018 «Тинькофф мобайл» приходит в регионы России 2
17.07.2018 Tele2 запустил высокоскоростной 4G-интернет в Туве 1

Публикаций - 241, упоминаний - 341

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 43
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 18
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 7
Ростелеком - Краснодарский филиал 25 6
Nokia Networks 54 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Nokia Corporation 2404 5
Ericsson 846 5
3726 4
МегаФон Кавказский филиал 192 3
Navitel - Навител Навигатор 252 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Facebook 3764 2
Lenovo Group 1635 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Samsung Electronics 5627 1
VK - Mail.ru Group 2482 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 1
Астерос - Asteros 531 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 1
IBM 3524 1
Seiko Epson Corporation 310 1
Сван 20 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
АйДи - Технологии управления 41 1
Таттелеком 102 1
INPAS - ИНПАС 107 1
Вайнах Телеком 42 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
RuBackup - Рубэкап 11 1
Ростех Росэлектроника Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 33 1
Tele2 Северо-Запад макрорегион 8 1
Google LLC 7124 1
ВолгаТелеком 213 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 6 2
Газпром ПАО 518 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
Открытие Арена - стадион 17 1
АТАК - сеть магазинов 15 1
Мособлбанк 17 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
МБА-Москва Банк 7 1
Iberica 1 1
Абрау-Дюрсо 9 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
Кредит Европа банк 29 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 8 1
Unilever Lipton 3 1
Shiseido 5 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
Росатом НоваВинд - NovaWind 4 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Wildberries 128 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 1
Почта России ПАО 1570 1
Связной ГК 875 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Tesla Motors 241 1
Россети ПАО 168 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Формула Кино - Синема Парк 20 1
Daimler AG 71 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 13
Правительство РФ 2198 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 6
Президент Российской Федерации 1439 5
Администрация Смоленской области 19 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 4
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея 5 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
Правительство Москвы 649 3
Правительство Самарской области 48 3
Правительство Сахалинской области 19 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 3
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея 4 3
Правительство Чувашской Республики 15 3
Правительство Пермского края 15 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Правительство Республики Коми 19 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 2
Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 9 2
Правительство Республики Башкортостан 17 2
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 2
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 2
Администрация города Омска 8 2
Администрация Красноярского края 25 2
Администрация Ленинградской области 13 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 38
3G - Стандарт мобильной связи 3699 24
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 5
Безопасный город 347 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
LTE-смартфон 138 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
Enterprise portal - Корпоративный портал - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 21 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
ВИЭ - Ветроэнергетика - Wind Energy - Ветротурбины - Ветроустановки - Ветростанции 3 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 3
Pokémon Go 45 2
Tesla Model 3 20 2
VK - Mail.ru Maps.me 45 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
WhatsApp Messenger 654 2
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 5 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль 10 2
Ардерия ТС2 - электромобиль 2 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Tesla Model S 59 2
Monarch - Монарх - электромобиль 10 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
Microsoft Windows Embedded 81 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 1
Яндекс.Лицей 17 1
МТС Big Data 11 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 23 1
Яндекс - Я Учитель - онлайн-тестирование 7 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 1
Microsoft Windows Server 2003 143 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
Яндекс.Репетитор 4 1
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 27 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 4 1
Renault Duster - кроссовер 3 1
Tesla Model X 16 1
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 1 1
Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 6 1
Nissan Leaf - электромобиль 24 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 5 1
Кейсистемс WEB-Торги-КС 4 1
Госуслуги - Суперсервисы 14 1
Apple - App Store 2198 1
Орловский Виктор 229 22
Артемьев Денис 14 11
Черкашин Александр 7 5
Ласкавый Сергей 17 4
Поляков Сергей 60 3
Волк Ирина 10 2
Щуровский Денис 5 2
Криевс Ритварс 15 2
Путин Владимир 1820 2
Никифоров Николай 1126 2
Остатюк Игорь 6 1
Бжемухов Азамат 1 1
Шехтерман Игорь 12 1
Сивцев Илья 13 1
Валуева Наталья 1 1
Покровский Иван 46 1
Пулинец Сергей 10 1
Кнышев Сергей 7 1
Суслов Сергей 3 1
Ситников Сергей 51 1
Мордасов Сергей 12 1
Бессонов Сергей 17 1
Юшков Евгений 1 1
Суслова Марина 7 1
Полозенко Валентин 13 1
Легостаева Светлана 23 1
Бугров Алексей 9 1
Лопатухин Дмитрий 16 1
Дзыбов Аслан 1 1
Керашев Анзаур 1 1
Кумпилов Мурат 1 1
Клявин Олег 1 1
Леви Гавриил 17 1
Бурлаков Радмир 14 1
Вершинин Александр 4 1
Чимиричкина Мария 30 1
Юрченко Евгений 75 1
Лашин Ренат 25 1
Осеевский Михаил 221 1
Коновалов Роман 20 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 128
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 89
Россия - Краснодарский край 913 77
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 59
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 42
Россия - Ростовская область 859 41
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 36
Россия - Тамбовская область 321 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 30
Россия - Тульская область 752 29
Россия - Республика Мордовия 386 28
Россия - Республика Карелия 296 28
Россия - Челябинская область 658 28
Россия - Воронежская область 394 27
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 27
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 27
Россия - Свердловская область 804 26
Россия - Ульяновская область 348 25
Россия - Республика Коми 406 24
Россия - Иркутская область 536 24
Россия - Новосибирская область 810 24
Россия - Кемеровская область 461 23
Россия - Калининградская область 531 22
Россия - Белгородская область 363 21
Россия - Омская область 382 21
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 21
Россия - Нижегородская область 736 21
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 20
Россия - Смоленская область 226 20
Россия - Республика Хакасия 247 19
Россия - Липецкая область 291 19
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 19
Россия - Курская область 338 18
Россия - Республика Алтай 681 16
Россия - Вологодская область 314 16
Россия - Владимирская область 366 16
Россия - Калужская область 568 15
Россия - Новгородская область 281 15
Россия - Тюменская область 581 15
Россия - Томская область 413 14
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 5
Информационное общество - Государственная программа 282 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Региональное законодательство 45 4
Федеральное законодательство 254 4
Образование в России 328 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 55 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 2
POI - points of interest 60 2
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 2
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 23 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 1
Россети Цифровая трансформация 2030 3 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Избирательный кодекс города Москвы 1 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 83 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 2
Wikipedia - Википедия 272 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Motor.ru - Автомобильные новости 3 1
CNews Analytics 1988 4
Автостат 9 1
НИИ Рубин 7 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова 3 1
Академия АйТи 34 1
СПбПУ Политехник НТИ 4 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 15 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755493, в очереди разбора - 659183.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще