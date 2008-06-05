Tele2 Теле2 Россия Дельта Телеком Теле-Норд Череповецкая сотовая связь Вологодская сотовая связь Парма-НМТ

«Микротест» поставит решения Cisco для «Дельта Телеком» Компания «Микротест» заключила сервисное соглашения с ЗАО «Дельта Телеком», предоставляющим услуги высокоскоростного мобильного доступа в интернет

«Дельта Телеком» начала принимать платежи для «Первого Пермского Интернет Центра» ительную возможность пополнения счетов посредством платежной системы «Дельта – Телеком». C 2005 г. «Дельта Телеком» является официальным представителем крупнейших федеральных операторов сотовой

«Дельта Телеком» подписала соглашение с «Матрикс Интернет Клуб» Пользователи карт «Матрикс Интернет Клуб» теперь могут пополнить свой лицевой счет посредством сервиса, предоставляемого платежной системой «Дельта Телеком». Компания «Матрикс Интернет Клуб» предоставляет услугу хостинга с помощью предоплатных хостинг-карт, подключение к интернету по специальному выделенному каналу и с 2000 г. оказы

Lucent поставит "Дельта Телеком" высокоскоростное оборудование EV-DO Lucent Technologies поставит ЗАО "Дельта Телеком" (оператор петербургской сети "Скай Линк") оборудование EV-DO - Lucent S-DHLR,

В "Дельта Телеком" назначен коммерческий директор Заместителем генерального директора, коммерческим директором компании «Дельта Телеком» — оператора сети «Скай Линк» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — назначена Мария Дринберг. Г-жа Дринберг будет отвечать за реализацию стратегии маркетинга, пр

Гендиректором "Дельта Телеком" утвержден Геннадий Голант Генеральным директором на собрании акционеров компании «Дельта Телеком» (торговая марка SkyLink) утвержден Геннадий Голант. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Ранее Геннадий Голант занимал в компании должность технического директора. «Дель

"Дельта Телеком" предложила интернет без перерывов ов во время сеанса передачи данных: для этого достаточно установить на своем терминале переадресацию, или отключить функцию «Ожидание вызова» (Call Waiting).Источник: сообщение пресс-службы компании «Дельта Телеком».

"Дельта Телеком" начинает внедрение технологии BREW Американский производитель телекоммуникационного оборудования Qualcomm и петербуржский оператор сотовой связи "Дельта Телеком" объявили о подписании меморандума о взаимопонимании по вопросу внедрения BREW-ориентированных сервисов. Коммерческий запуск технологии BREW в сети "Скайлинк" планируется осущест

"Дельта Телеком" сохраняет номера абонентов при смене сетей С 1 июля 2003 г. компания «Дельта Телеком» начинает реализацию специальной маркетинговой программы, цель которой — создать оптимальные условия абонентам сети NMT 450i для перехода в цифровую сеть «Скайлинк». Действу

"Дельта Телеком" расширит сеть "Скайлинк" в состав группы Verysell и являющаяся бизнес-партнером Lucent Technologies. Для проведения сделки «Дельта-Телеком» получила кредит в размере $8 млн. сроком на 3 года под 12% годовых. По услови

"Дельта Телеком" приобрела контрольный пакет акций ОАО "Теле-Норд" нентская база составляет около 3 тыс. пользователей. Акционерами компании ОАО "Теле-Норд" являются: ЗАО Дельта Телеком" - 50,1% УК, ОАО "Северо-Западный Телеком" (филиал "МЭЛС") - 25% УК и ОАО

Компании "Дельта Телеком" и Digital Design представляют мобильное приложение для корпоративных клиентов т. Первая системы "Cправка о работе ОЖД", работающая в сети NMT 450, была создана в 1996 году. ЗАО "Дельта Телеком" - первый оператор мобильной связи на российском рынке. На сегодняшний день "<

"Дельта Телеком" запустит в Санкт-Петербурге в коммерческую эксплуатацию сеть третьего поколения CDMA-450 ЗАО "Дельта Телеком" 16 декабря 2002 г. запустит в Санкт-Петербурге в коммерческую эксплуатацию се

"Дельта Телеком" получила первую в России лицензию на услуги связи в стандарте CDMA-450 приняла решение о выдаче первой в России лицензии на предоставление коммерческих услуг сотовой связи в новом цифровом стандарте IMT-MC-450 (или CDMA-450). Ее обладателем стала петербургская компания "Дельта Телеком", работающая в аналоговом стандарте NMT-450. Cтандарт CDMA-450 был разработан специально для модернизации этих морально устаревших сетей в 1999 году. В России в настоящее время з

ЗАО "Дельта Телеком" завершило установку базовых станций новой сети цифровой мобильной связи в диапазоне 450 МГц ЗАО "Дельта Телеком" завершило установку базовых станций новой сети цифровой мобильной связи в диа

"Московская сотовая связь", "Дельта Телеком" и Lucent Technologies организовали роуминг в сетях IMT-MC-450, развернутых в Mоскве и Cанкт-Петербурге Компании-операторы "Московская сотовая связь" (МСС) и "Дельта Телеком" объявили о том, что совместно с Lucent Technologies, крупнейшим поставщиком оборудования для сетей связи, организован роуминг между фрагментами мобильных сетей, развернутыми в М

"Дельта Tелеком" приступила к созданию опытной сети cтандарта NMT-450 на базе оборудования Lucent Technologies Компании Lucent Technologies и "Дельта Телеком", крупнейший российский оператор сотовой связи стандарта NMT-450, объявили о т

Совет директоров ОАО "Северо-Западный Телеком" принял решение о выходе из состава участников ЗАО "Дельта Телеком" о-Западный Телеком", одним из вопросов повестки дня которого был вопрос о продаже пакета акций ЗАО "Дельта Телеком", принадлежащего обществу (24,1% обыкновенных и 100% привилегированных акций).

"Телекоминвест" продаст пакет акций "Дельта Телеком" Совет директоров питерского холдинга "Телекоминвест" решил продать пакет акций ЗАО "Дельта Телеком" - сотового оператора стандарта NMT-450, который с разрешения Минсвязи РФ созд

"Дельта Телеком" создаст в Петербурге опытную зону мобильной связи стандарта CDMA-400 ка легализован лишь его низкочастотный вариант, использующий диапазон 450 МГц, поскольку этот стандарт не претендует на частоты, отведенные для цифрового телевидения (диапазон 470-872 МГц). Компания "Дельта Телеком", оператор сотовой сети NMT-450, входящий в группу "Телекоминвест", получила разрешение на создание опытной зоны в стандарте CDMA-400. Весной 2001 года аналогичное разрешение был

"Дельта Телеком" ввела pre-paid карты оплаты услуг сотовой связи Компания "Дельта Телеком" - петербургский оператор сотовой связи стандарта NMT-450 - сообщила, что с 1 февраля 2001 года начались продажи pre-paid карт, с помощью которых абоненты могут пополнить свой ли

Компания "Северо-Западный GSM" отвергла обвинения "Дельта Телеком" и "ПетерСтар" в завышении числа абонентов льной связи "Северо-Западный GSM" (NWGSM) выпустила пресс-релиз с опровержением обвинений компаний "Дельта Телеком" и "ПетерСтар" в завышении числа абонентов. Директор по маркетингу ЗАО "Дел