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Tele2 Теле2 Россия Дельта Телеком Теле-Норд Череповецкая сотовая связь Вологодская сотовая связь Парма-НМТ

Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ

Первый в СССР звонок по мобильному телефону, Санкт-Петербург, 1991 год Анатолий Собчак звонит в США мэру Сиэтла с телефона Nokia Mobira MD59. Звонок был сделан 9 сентября 1991 года как акт, символизирующий открытие первой в нашей стране мобильной сети связи "Дельта Телеком". Первый в СССР звонок по мобильному телефону, Санкт-Петербург, 1991 год Анатолий Собчак звонит в США мэру Сиэтла с телефона Nokia Mobira MD59. Звонок был сделан 9 сентября 1991 года как акт, символизирующий открытие первой в нашей стране мобильной сети связи "Дельта Телеком".
Первый в СССР звонок по мобильному телефону, Санкт-Петербург, 1991 год Анатолий Собчак звонит в США мэру Сиэтла с телефона Nokia Mobira MD59. Звонок был сделан 9 сентября 1991 года как акт, символизирующий открытие первой в нашей стране мобильной сети связи "Дельта Телеком".


05.06.2008 «Микротест» поставит решения Cisco для «Дельта Телеком»

Компания «Микротест» заключила сервисное соглашения с ЗАО «Дельта Телеком», предоставляющим услуги высокоскоростного мобильного доступа в интернет

08.04.2008 «Дельта Телеком» начала принимать платежи для «Первого Пермского Интернет Центра»

ительную возможность пополнения счетов посредством платежной системы «Дельта – Телеком». C 2005 г. «Дельта Телеком» является официальным представителем крупнейших федеральных операторов сотовой
27.03.2008 «Дельта Телеком» подписала соглашение с «Матрикс Интернет Клуб»

Пользователи карт «Матрикс Интернет Клуб» теперь могут пополнить свой лицевой счет посредством сервиса, предоставляемого платежной системой «Дельта Телеком». Компания «Матрикс Интернет Клуб» предоставляет услугу хостинга с помощью предоплатных хостинг-карт, подключение к интернету по специальному выделенному каналу и с 2000 г. оказы
08.06.2005 Lucent поставит "Дельта Телеком" высокоскоростное оборудование EV-DO

Lucent Technologies поставит ЗАО "Дельта Телеком" (оператор петербургской сети "Скай Линк") оборудование EV-DO - Lucent S-DHLR,
16.05.2005 В "Дельта Телеком" назначен коммерческий директор

Заместителем генерального директора, коммерческим директором компании «Дельта Телеком» — оператора сети «Скай Линк» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — назначена Мария Дринберг. Г-жа Дринберг будет отвечать за реализацию стратегии маркетинга, пр
21.01.2005 Гендиректором "Дельта Телеком" утвержден Геннадий Голант

Генеральным директором на собрании акционеров компании «Дельта Телеком» (торговая марка SkyLink) утвержден Геннадий Голант. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Ранее Геннадий Голант занимал в компании должность технического директора. «Дель
11.12.2003 "Дельта Телеком" предложила интернет без перерывов

ов во время сеанса передачи данных: для этого достаточно установить на своем терминале переадресацию, или отключить функцию «Ожидание вызова» (Call Waiting).Источник: сообщение пресс-службы компании «Дельта Телеком».
17.11.2003 "Дельта Телеком" начинает внедрение технологии BREW

Американский производитель телекоммуникационного оборудования Qualcomm и петербуржский оператор сотовой связи "Дельта Телеком" объявили о подписании меморандума о взаимопонимании по вопросу внедрения BREW-ориентированных сервисов. Коммерческий запуск технологии BREW в сети "Скайлинк" планируется осущест
23.06.2003 "Дельта Телеком" сохраняет номера абонентов при смене сетей

С 1 июля 2003 г. компания «Дельта Телеком» начинает реализацию специальной маркетинговой программы, цель которой — создать оптимальные условия абонентам сети NMT 450i для перехода в цифровую сеть «Скайлинк». Действу
24.04.2003 "Дельта Телеком" расширит сеть "Скайлинк"

в состав группы Verysell и являющаяся бизнес-партнером Lucent Technologies. Для проведения сделки «Дельта-Телеком» получила кредит в размере $8 млн. сроком на 3 года под 12% годовых. По услови
17.04.2003 "Дельта Телеком" приобрела контрольный пакет акций ОАО "Теле-Норд"

нентская база составляет около 3 тыс. пользователей. Акционерами компании ОАО "Теле-Норд" являются: ЗАО Дельта Телеком" - 50,1% УК, ОАО "Северо-Западный Телеком" (филиал "МЭЛС") - 25% УК и ОАО

16.01.2003 Компании "Дельта Телеком" и Digital Design представляют мобильное приложение для корпоративных клиентов

т. Первая системы "Cправка о работе ОЖД", работающая в сети NMT 450, была создана в 1996 году. ЗАО "Дельта Телеком" - первый оператор мобильной связи на российском рынке. На сегодняшний день "<
15.12.2002 "Дельта Телеком" запустит в Санкт-Петербурге в коммерческую эксплуатацию сеть третьего поколения CDMA-450

ЗАО "Дельта Телеком" 16 декабря 2002 г. запустит в Санкт-Петербурге в коммерческую эксплуатацию се
25.11.2002 "Дельта Телеком" получила первую в России лицензию на услуги связи в стандарте CDMA-450

приняла решение о выдаче первой в России лицензии на предоставление коммерческих услуг сотовой связи в новом цифровом стандарте IMT-MC-450 (или CDMA-450). Ее обладателем стала петербургская компания "Дельта Телеком", работающая в аналоговом стандарте NMT-450. Cтандарт CDMA-450 был разработан специально для модернизации этих морально устаревших сетей в 1999 году. В России в настоящее время з
18.11.2002 ЗАО "Дельта Телеком" завершило установку базовых станций новой сети цифровой мобильной связи в диапазоне 450 МГц

ЗАО "Дельта Телеком" завершило установку базовых станций новой сети цифровой мобильной связи в диа
16.05.2002 "Московская сотовая связь", "Дельта Телеком" и Lucent Technologies организовали роуминг в сетях IMT-MC-450, развернутых в Mоскве и Cанкт-Петербурге

Компании-операторы "Московская сотовая связь" (МСС) и "Дельта Телеком" объявили о том, что совместно с Lucent Technologies, крупнейшим поставщиком оборудования для сетей связи, организован роуминг между фрагментами мобильных сетей, развернутыми в М
05.04.2002 Рынок телекоммуникаций: 3G стучится в нашу дверь... Откроем?

28.02.2002 "Дельта Tелеком" приступила к созданию опытной сети cтандарта NMT-450 на базе оборудования Lucent Technologies

Компании Lucent Technologies и "Дельта Телеком", крупнейший российский оператор сотовой связи стандарта NMT-450, объявили о т
19.02.2002 Совет директоров ОАО "Северо-Западный Телеком" принял решение о выходе из состава участников ЗАО "Дельта Телеком"

о-Западный Телеком", одним из вопросов повестки дня которого был вопрос о продаже пакета акций ЗАО "Дельта Телеком", принадлежащего обществу (24,1% обыкновенных и 100% привилегированных акций).
30.01.2002 "Телекоминвест" продаст пакет акций "Дельта Телеком"

Совет директоров питерского холдинга "Телекоминвест" решил продать пакет акций ЗАО "Дельта Телеком" - сотового оператора стандарта NMT-450, который с разрешения Минсвязи РФ созд
31.10.2001 "Дельта Телеком" создаст в Петербурге опытную зону мобильной связи стандарта CDMA-400

ка легализован лишь его низкочастотный вариант, использующий диапазон 450 МГц, поскольку этот стандарт не претендует на частоты, отведенные для цифрового телевидения (диапазон 470-872 МГц). Компания "Дельта Телеком", оператор сотовой сети NMT-450, входящий в группу "Телекоминвест", получила разрешение на создание опытной зоны в стандарте CDMA-400. Весной 2001 года аналогичное разрешение был
02.02.2001 "Дельта Телеком" ввела pre-paid карты оплаты услуг сотовой связи

Компания "Дельта Телеком" - петербургский оператор сотовой связи стандарта NMT-450 - сообщила, что с 1 февраля 2001 года начались продажи pre-paid карт, с помощью которых абоненты могут пополнить свой ли
07.06.2000 Компания "Северо-Западный GSM" отвергла обвинения "Дельта Телеком" и "ПетерСтар" в завышении числа абонентов

льной связи "Северо-Западный GSM" (NWGSM) выпустила пресс-релиз с опровержением обвинений компаний "Дельта Телеком" и "ПетерСтар" в завышении числа абонентов. Директор по маркетингу ЗАО "Дел
25.05.2000 "Дельта Телеком" инвестирует в свое развитие несколько миллионов долларов

"Дельта Телеком" выделяет на совершенствование своей технической базы сумму, исчисляемую несколькими миллионами долларов. Приобретение третьего коммутатора производства компании Nokia позволит "

Публикаций - 218, упоминаний - 328

Tele2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1410 163
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7205 46
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9856 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8181 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10295 29
АФК Система ПАО 1747 22
Ростелеком - Связьинвест 1704 17
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - 888 17
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 15
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 519 15
Питерская группа связистов 428 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2579 14
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 336 13
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 12
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 130 12
МТС - Система Телеком 228 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5620 11
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 827 10
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 7
МегаФон ПетерСтар 325 7
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 6
Рустелеком ТК 285 6
Сонет 167 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2977 6
Bercut - Беркут НПФ 162 5
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 5
Huawei 3580 5
ZTE Corporation 729 5
Tele2 НСС - Нижегородская сотовая связь 143 5
МегаФон - Мобиком 225 4
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 4
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 4
Telia Company - TeliaSonera 827 4
Verysell - Верисел 317 4
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 61 4
Moldtelecom - Молдтелеком 48 4
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 4
Lenovo Motorola 3506 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6093 8
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1040 5
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 75 5
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 158 3
Альфа-Групп 668 3
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 3
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6705 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 3
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 135 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2486 2
Dixis - Диксис 360 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2548 2
Beiten Burkhardt 62 2
Рэлкон-С 2 2
Convergence Capital Managment - Convergence Capital - Gamma Capital 11 2
Unilever - Юнилевер Русь 115 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 433 2
Qiwi 938 2
Евросеть 1402 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 341 2
Седьмой Континент 62 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 340 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 286 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 137 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 63 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 152 1
Технопарк-Мордовия 12 1
СДМ-Банк 60 1
Россети Ленэнерго 2389 1
Евросеть Техмаркет 80 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 925 1
Arthur Andersen 61 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 181 1
Promo.ru 37 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
ЦКТ - PayMob - Мобильные платежные системы 3 1
АЛИДИ - ALIDI 18 1
НефТеКом Производственное объединение 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9555 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18456 15
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 620 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10609 7
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 216 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3868 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2055 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2902 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 64 2
Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3103 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2429 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3060 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1617 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 886 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 1
Правительство Туркмении - Кабинет министров Туркмении - органы государственной власти 17 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 21 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 103 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 566 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 89 1
УВО - Управление вневедомственной охраны 22 1
Судебная власть - Judicial power 2141 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4657 1
Верховный суд Российской Федерации 790 1
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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 80 1
Президент Российской Федерации 3821 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1703 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 119 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 279 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 713 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 17 1
ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 9 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 217 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1084 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2515 1
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Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 4
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SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 12 1
WiMAX Forum 68 1
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CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2261 98
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25805 82
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22701 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40787 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55278 26
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6211 22
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7680 18
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8807 18
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13751 17
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 462 14
Аналоговые технологии 2677 14
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6382 12
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ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15404 11
Голосовые сообщения - Voice messages 1762 10
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FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4540 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8267 7
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии 1522 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1367 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12938 6
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2024 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4233 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5920 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12454 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3489 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13148 5
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5478 5
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11198 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5345 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9183 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10471 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6151 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11825 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26484 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11723 4
Microsoft Windows 2000 12827 17
Nokia Alcatel-Lucent SA 1302 16
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1030 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 762 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк Турбо - тариф 14 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Polycom RealPresence Group 60 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2968 2
Яндекс.Директ 243 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 402 2
Apple iPhone 6 6286 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6771 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 35 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1811 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6719 1
Microsoft Skype 1994 1
Яндекс.Телемост 137 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 127 1
Avaya Certified - Avaya Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 1
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