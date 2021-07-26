Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Trade-in
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 87
Trade-in упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гуцериев Михаил 107 3
|Шибанов Кирилл 12 3
|Koh DJ - Ко Донг Джин 10 2
|Манзюк Юлия 5 2
|Гостев Дмитрий 20 2
|Лазаренко Дмитрий 16 2
|Борзилов Давид 36 2
|Опилкин Максим 8 1
|Вуколов Алексей 4 1
|Осипова Алена 1 1
|Пряникова Екатерина 3 1
|Смыков Тихон 12 1
|Тихвинский Никита 11 1
|Свиридова Алена 1 1
|Белозеров Сергей 1 1
|Комаров Михаил 14 1
|Догадин Михаил 14 1
|Агапов Андрей 2 1
|Сухоруков Сергей 12 1
|Павлов Антон 13 1
|Алексеева Ирина 6 1
|Смагаринский Юрий 23 1
|Чайка Владимир 27 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 1
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|Gartner 2197 1
|CNews Analytics 1991 1
|TrendForce 48 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769291, в очереди разбора - 672975.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769291, в очереди разбора - 672975.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru