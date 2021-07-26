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Trade-in


26.07.2021 «Связной» и «Aliexpress Россия» масштабируют сеть кобрендинговых магазинов на регионы 1
13.07.2021 Как корпоративная мобильность меняет клиентский опыт в ритейле: опыт «Леруа Мерлен» 1
01.04.2021 Спрос на дорогие смартфоны в I квартале 2021 года вырос на 70% на фоне интереса к iPhone 11 1
08.01.2021 У человечества кончились деньги на новые смартфоны. Население скупает старье 3
17.11.2020 «Связной» запустил продажу подержанных смартфонов 1
03.11.2020 Продажи смартфонов по программе trade-in в «М.Видео» выросли в 20 раз за год 1
14.10.2020 «Связной» запустил trade-in на умные часы 1
09.09.2020 Cstore и «Дампродам» запустили онлайн-обмен старых беспроводных наушников Apple AirPods на новые 1
08.09.2020 Tele2 запустила продажу смартфонов по программе trade-in 1
28.08.2020 Что делать со старой техникой: 5 вариантов 1
21.08.2020 В «Связном» начались продажи Samsung Galaxy Note 20 1
06.08.2020 Как управлять корпоративной сетью с помощью интуиции 1
05.08.2020 «Связной» открыл обмен старых iPhone и iPad на новые 2
05.08.2020 Cstore и «Дампродам» запустили trade-in на технику Apple в онлайне 1
03.07.2020 Названы смартфоны, в которых лучше всего хранить деньги 1
03.03.2020 Skolkovo Ventures инвестирует 200 млн рублей в платформу CM.Expert 1
10.01.2020 «Связной» назвал популярные у россиян смартфоны в праздничный период 2
10.12.2019 Samsung запускает trade-in на носимые устройства 1
23.10.2019 «Связной» запустил «ностальгический Trade-in» 4
15.08.2019 Сеть re:Store объявила о расширении программы trade-in на всю экосистему Apple 3
02.08.2019 Популярность услуги Trade-in в «Связном» выросла в шесть раз 5
15.07.2019 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: смартфоны Xiaomi стали самыми продаваемыми в интернете 1
29.03.2019 Лучшие смартфоны 2019 года: выбор ZOOM 1
16.01.2019 Samsung расширила программу Trade-in на Galaxy Watch 1
07.12.2018 Meizu объявила о старте продаж смартфонов M8 и M8 Lite в России. Цена 1
03.12.2018 «Связной» начал обмен старых смартфонов на новые 2
30.11.2018 «Связной | Евросеть»: рынок смартфонов в деньгах вырос на 20% 1
28.11.2018 «М.Видео» в полтора раза увеличила скидки по trade-in и начала принимать поврежденные устройства 3
31.10.2018 Программа Trade-in Samsung стала доступна онлайн 1
24.08.2018 «Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает 5
24.08.2018 Cstore сообщил о запуске trade-in MacBook в России 1
14.08.2018 «Мегафон» начал принимать разбитые iPhone в рамках программы trade-in 2
10.08.2018 Флагман Samsung Galaxy Note 9 получил улучшенную батарею и огромную память. Цены в России 1
02.08.2018 Trade-in от «Мегафона»: Apple сдают чаще 2
08.06.2018 «Билайн» объявил о расширении программы «Трейд ин» 2
10.05.2018 «Мегафон» начал обмен старых iPhone на новые по всей России 2
16.03.2018 «М.Видео» начал продажи Samsung Galaxy S9/S9+ 1
16.03.2018 Samsung раздает россиянам свои новые флагманы в обмен на старые iPhone 1
15.03.2018 iPort начала продавать онлайн-кассы с приложением GROTEM 1
26.02.2018 Samsung выпустила флагманы Galaxy S9 и S9+. Цены 1

Публикаций - 54, упоминаний - 87

Trade-in упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5730 27
Apple Inc - Эппл Рус 7737 24
Xiaomi 904 10
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 27 9
Huawei 2733 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
МегаФон Ритейл 55 3
Microsoft Corporation 11168 3
LG Electronics 1875 3
Sony 2416 3
1С-Рарус 539 2
AKG 51 2
OPPO Electronics 222 2
Nokia Corporation 2453 2
Lenovo Group 1641 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
Meizu 125 1
Inventive Retail Group 63 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Gigabyte Technology 136 1
Nortel Networks 223 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Google LLC 7177 1
Связной Мобайл 9 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise Financial Services - HPEFS 7 1
BankMyCell 2 1
Salesforce.com 274 1
Lenovo Motorola 1019 1
MSI - Micro-Star International 280 1
HTC Corporation 1199 1
АТОЛ ГК 168 1
HPE Aruba Networks 68 1
Acer Group 1376 1
SAP SE 3220 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Razer 45 1
Toshiba Corporation 1103 1
Связной ГК 884 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 8
ДамПродам - DamProdam 4 4
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 3
Евросеть 892 2
re:Store 106 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 2
МТС банк 254 1
Trellas 17 1
Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 13 1
SmartPrice 2 1
Автопассаж Премиум 1 1
Smartphone - Смартфон 774 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 3
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 3
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 3
Dolby Atmos 144 3
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 2
Nano-SIM 121 2
Диафрагма объектива - F2.4 и другое 6 2
Dual Pixel 29 2
WPC - Wireless Power Consortium - стандарт технологии беспроводной передачи энергии до 40 мм 19 2
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 191 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 2
2D - 2-Dimensional 297 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 796 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
NaaS - Network as a Service - "Сеть как сервис" 22 1
Qualcomm QC - Quick Charge - Технология быстрой зарядки 8 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 60 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 56 1
Смартизация 178 1
ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 71 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 17
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 13
Apple iPhone 6 547 9
Apple iPhone 5 710 7
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 27 7
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 7
Apple iPhone 7 246 7
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 7
Apple iPad 3263 6
Samsung Galaxy 345 5
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 5
Apple iPhone 8 157 5
Apple iMac - Серия моноблоков 224 4
Google Android 10751 4
Samsung Galaxy Watch Active - Умные часы 28 4
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 4
Apple iPhone 4 700 4
Samsung Galaxy Note 558 4
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 3
Samsung Knox 82 3
Samsung DeX - Desktop eXperience 41 3
Google Android 8 Oreo 139 3
Apple AirPods - Наушники 70 3
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 3
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 3
Samsung SmartThings 24 2
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 44 2
Huawei Honor 7 - Серия смартфонов 29 2
Apple iPhone 11 152 2
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 244 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 2
Samsung Galaxy Gear 102 1
CM.Expert 1 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Samsung Galaxy Buds - Наушники 17 1
Lenovo Motorola One Action 3 1
Samsung S-Pen - Стилус 108 1
Meizu M - Серия смартфонов 30 1
Эвотор GROTEM 5 1
Гуцериев Михаил 107 3
Шибанов Кирилл 12 3
Koh DJ - Ко Донг Джин 10 2
Манзюк Юлия 5 2
Гостев Дмитрий 20 2
Лазаренко Дмитрий 16 2
Борзилов Давид 36 2
Опилкин Максим 8 1
Вуколов Алексей 4 1
Осипова Алена 1 1
Пряникова Екатерина 3 1
Смыков Тихон 12 1
Тихвинский Никита 11 1
Свиридова Алена 1 1
Белозеров Сергей 1 1
Комаров Михаил 14 1
Догадин Михаил 14 1
Агапов Андрей 2 1
Сухоруков Сергей 12 1
Павлов Антон 13 1
Алексеева Ирина 6 1
Смагаринский Юрий 23 1
Чайка Владимир 27 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - Калуга 299 3
Россия - ПФО - Казань 1522 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - Рязань 356 2
Россия - Ярославль 407 2
Россия - Краснодар 1041 2
Россия - Тверь 328 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - Хабаровск 624 1
Россия - Лобня 19 1
Россия - Новый Уренгой 85 1
Россия - Мытищи 85 1
Россия - Архангельск 213 1
Россия - Набережные Челны 203 1
Россия - Петрозаводск 153 1
Россия - Тамбов 208 1
Россия - Тольятти 238 1
Россия - Иркутск 471 1
Россия - Оренбург 259 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Уфа 648 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Украина 3398 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - Волгоград 545 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Восточная Европа 1691 1
Дед Мороз 60 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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