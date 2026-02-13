МТС: ямальцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-ин

МТС проанализировала устройства каких брендов чаще всего сдают клиенты в рамках программы трейд-ин в Ямало-Ненецком автономном округе. Лидером в категории умных часов стал Huawei, среди умных колонок – устройства «Яндекса».

Чаще всего клиенты сдают умные часы Huawei — 47% от всех сданных устройств. На втором месте — Samsung с долей 21%, далее следует Apple (16%). Также в программе трейд-ин участвуют часы брендов Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi — всего 126 моделей. В сегменте умных колонок с большим отрывом лидируют устройства «Яндекса», составляя более 90% от всех сданных. Всего в программе участвует 14 моделей колонок «Яндекса» и VK.

Спрос жителей Ямала на обмен старого устройства на новое в регионе растет: в 2025 году количество смартфонов, которые сдали покупатели, увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим годом. Размер скидки зависел, главным образом, от состояния подержанного гаджета и стоимости нового. Например, клиенты могут сдать свои старые умные часы и колонки и получить скидку до 99% на любой новый товар.

«Трейд-ин на Ямале продолжает набирать популярность. Если раньше жители региона сдавали в основном смартфоны, то теперь добавились смарт-часы и умные колонки. В дальнейшем мы планируем расширять линейку гаджетов, чтобы жители региона могли обменять еще больше умных устройств», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.