МТС: тюменцы стали чаще сдавать в трейд-ин умные часы и колонки

МТС проанализировала устройства каких брендов чаще всего сдают клиенты в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети в Тюменской области. Лидером в категории умных часов стала Huawei, среди умных колонок – устройства «Яндекса».

Чаще всего клиенты сдают умные часы Huawei — 47% от всех сданных устройств. На втором месте — Samsung с долей 21%, далее следует Apple (16%). Также в программе трейд-ин участвуют часы брендов Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi — всего 126 моделей. В сегменте умных колонок с большим отрывом лидируют устройства от Яндекса, составляя более 90% от всех сданных. Всего в программе участвует 14 моделей колонок «Яндекса» и VK.

Спрос жителей Тюменской области на обмен старого устройства на новое в регионе растет: в 2025 г. количество смартфонов, которые сдали покупатели, увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим годом. Размер скидки зависел, главным образом, от состояния подержанного гаджета и стоимости нового.

Например, клиенты могут сдать свои старые умные часы и колонки и получить скидку до 99% на любой новый товар.

«При покупке гаджетов тюменцы всё чаще прибегают к программе трейд-ин. Такой способ обмена позволяет купить новый смартфон со скидкой, вместо того чтобы долго копить большую сумму. Трейд-ин экономит время, когда пользователи вместе с необходимостью купить топовый гаджет ищут возможность продать старый. Кроме того, программа обеспечивает безопасность и прозрачность сделки. Аппарат сдаётся не неизвестному человеку, а проверенной компании. В дальнейшем мы планируем расширить категории гаджетов, чтобы жители региона имели возможность обновить как можно больше умных устройств», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.