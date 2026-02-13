МТС: волгоградцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-ин

МТС проанализировала, устройства каких брендов жители Волгоградской области чаще всего сдают в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети. Среди умных часов лидируют гаджеты Huawei, а в категории умных колонок – устройства «Яндекса».

По итогам 2025 г. чаще всего волгоградцы сдавали умные часы Huawei– на них пришлось 47% от общего числа устройств в этой категории. Второе место занимает Samsung с долей 21%, третье – Apple (16%). Также в программе участвуют модели Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi – всего 126 моделей умных часов. В сегменте умных колонок с заметным отрывом лидируют устройства «Яндекса» – более 90% от всех сданных гаджетов. Всего в программе участвуют 14 моделей колонок «Яндекса» и VK.

Программа трейд-ин по сдаче умных гаджетов работает в большинстве регионов России, в том числе в Волгоградской области. Она позволяет сдать старые устройства в салонах МТС и получить существенную скидку при покупке нового товара. Размер скидки зависит от состояния старого гаджета и модели нового.

«Мы видим, что волгоградцы все чаще рассматривают трейд-ин не только как способ сэкономить, но и как удобный инструмент планового обновления техники. Это позволяет сделать это быстрее и без лишних сложностей. В целом по сети МТС в 2025 г. спрос на трейд-ин для смартфонов вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом. Аналогичная динамика постепенно формируется и в категории умных часов и умных колонок: пользователи чаще обновляют технику, переходят на новые поколения устройств и предпочитают понятные и безопасные способы обмена», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.