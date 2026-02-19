МТС выяснила, какие умные часы и колонки чаще всего сдают по трейд-ин в Хакасии

МТС проанализировала, устройства каких брендов чаще всего сдаются клиентами в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети. Среди умных часов абсолютным лидером по сдаче стали устройства Huawei, а в категории умных колонок — устройства от «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители МТС.

В розничной сети МТС в 2025 г. количество смартфонов, которые сдали клиенты по системе трейд-ин, увеличилось на 40% по сравнению с 2024 г. Чаще всего клиенты сдают умные часы Huawei — на них приходится 47% от всех сданных устройств. На втором месте — Samsung с долей 21%, далее следует Apple (16%). В категории умных колонок более 90% приходится на устройства от «Яндекса».

«Трейд-ин становится все популярнее среди жителей Хакасии при покупке флагманских смартфонов. Этот сервис дает возможность сэкономить на обновлении гаджета и сделать процесс замены устройства более удобным. Клиенты могут избежать хлопот с продажей старого телефона — достаточно сдать его и получить компенсацию, которую можно использовать для покупки новой модели. Для тех, кто хочет обновить смартфон, такой вариант часто оказывается оптимальным решением», — отметил директор МТС в Республике Хакасия Павел Фомин.

В 2026 г. МТС расширила программу трейд-ин в Хакасии. Клиенты могут сдать в салонах МТС свои старые умные часы и колонки и получить скидку до 99% на любой новый товар. Размер скидки на новый гаджет зависит от состояния устройства и товара, который покупатель хочет приобрести. В программе участвуют 14 моделей умных колонок от «Яндекса» и VK, а также 126 моделей смарт-часов от Apple, Samsung, Huawei, Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi.