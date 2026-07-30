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«М.Видео» назвала самые популярные смартфоны в трейд-ин в первом полугодии 2026 года

«М.Видео» проанализировала структуру смартфонов, которые покупатели сдавали в трейд-ин в первом полугодии 2026 г. Исследование основано на статистике сервисного центра компании «М.Мастер» и позволяет определить самые востребованные бренды и модели устройств, которые владельцы чаще всего используют для обновления техники. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель департамента физических сервисов компании «М.Видео» Андрей Агапов: «Трейд-ин остается одним из самых удобных способов обновления смартфона. Мы видим, что покупатели все чаще используют программу не только при покупке новых флагманских устройств, но и для регулярной замены техники среднего ценового сегмента. При этом структура сдаваемых устройств отражает популярность моделей на рынке и длительность их жизненного цикла — пользователи продолжают активно менять смартфоны, выпущенные несколько лет назад, одновременно растет интерес к обмену актуальных флагманов».

По количеству устройств лидером трейд-ин-категории является Samsung, на который приходится 47,1% всех сданных смартфонов. Второе место занимает Xiaomi с долей 17,7%, третье — Apple (15,3%). Также в пятерку самых популярных брендов вошли Realme (7,4%) и Honor (3,7%).

Если смотреть на стоимость сдаваемых устройств, картина меняется. Лидером остается Samsung с долей 46,7%, однако второе место занимает уже Apple, на который приходится 40,4% общей стоимости всех устройств, переданных по программе трейд-ин. Далее следуют Xiaomi (5,8%), Honor (2,1%) и Realme (1,8%). Это говорит о высокой средней стоимости смартфонов Apple, которые владельцы используют для обновления техники.

Среди отдельных моделей наиболее часто в трейд-ин сдавали Samsung Galaxy A51. Также в пятерку самых популярных вошли Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra и Apple iPhone 13.

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