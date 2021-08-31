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Procter&Gamble
P&G


31.08.2021 Назначен президент компании «Связной» 1
31.08.2021 Из «Связного» уволился президент-ветеран 1
08.06.2021 В группе QIWI назначен новый CEO 1
01.02.2021 В Stada назначен директор по информационным технологиям 1
29.12.2020 Оборот igooods в 2020 году вырос до 7,8 млрд рублей 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 3
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 3
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 3
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 3
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 3
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 3
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 3
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 3
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 3
11.09.2019 Китайская госкомпания приходит в Россию, чтобы забрать «15% рынка», потеснив Huawei и Cisco 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
29.11.2018 Блокчейн и нейросети помогают увеличивать продажи в ритейле 1
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 2
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 2
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 2
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 2
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 6
25.06.2018 Глава комитета Госдумы по финполитике Анатолий Аксаков выступит на CNews FORUM 3
19.06.2018 CNews FORUM 2018: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 6
21.04.2017 Oracle создаст полную облачную платформу для сбора маркетинговых данных: покупка Moat 1
11.01.2017 «Центральная дистрибьюторская компании» перешла на продукты Dr.Web 1
18.08.2016 «Ингосстрах» ускорила разработку бизнес-системы с внедрением технологии виртуализации баз данных Delphix 1

Публикаций - 94, упоминаний - 143

Procter&Gamble упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 35
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 15
Samsung Electronics 5677 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
Inline Group - Инлайн Груп 60 6
Microsoft Corporation 11095 6
Программный продукт ГК 92 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 6
Cinimex - Синимекс 160 6
Schneider Electric 408 6
3748 5
IBM 3544 4
Google LLC 7154 3
SAP SE 3215 3
Ланит ГК 1157 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
Галактика - Корпорация 248 2
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
RBC Group 7 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
IBM Европа 7 1
DataCore Software 20 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Columbus - Колумбус 125 1
Ланит Омни 17 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Merlion - Мерлион 275 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Cisco Systems 2040 1
Philips 719 1
Крок 1220 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Alibaba Group 298 1
Yandex - Яндекс 4101 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 27
РЖД - Российские железные дороги 1081 24
Ингосстрах СПАО 210 24
Лента - Сеть розничной торговли 189 19
X5 Group 599 18
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 18
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 18
Мегаполис ТК 88 18
UBS AG 118 17
Черкизово ГК 73 16
Coca-Cola Company 112 16
Банк Зенит 131 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 14
Альфа-Банк 1125 12
Балтика - Пивоваренная компания 112 12
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 11
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 10
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 10
О’Кей - Сеть магазинов 60 9
ТрансКонтейнер 25 9
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 9
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 9
ММК-Информсервис 20 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 9
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 9
АльфаСтрахование СГ 208 9
Совкомбанк ПАО 147 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 9
Фармстандарт АО 32 9
McDonald’s - Макдоналдс 90 9
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 9
Русагро Группа Компаний 139 9
Еврохим МХК 42 9
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 9
Геобанк КБ 30 9
Норникель - Норильский никель 178 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
Аэрофлот 493 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 21
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 19
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 9
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 8
Счётная палата РФ 460 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 3
Правительство РФ 2205 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 21
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 16
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 9
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 9
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 6
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
Умный магазин - Smartstore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 11 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 387 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 900 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 424 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Google Android 10751 4
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Bosch AxxencePersonal Analysis PPW - Microsoft Analysis Services 2 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Sales Force KPI 1 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 1
Apple iPad 3263 1
IBM Cloud 84 1
Яндекс.Маркет 439 1
Microsoft Office 1942 1
Ягнятинский Евгений 32 28
Чаркин Евгений 182 27
Натрусов Артем 121 26
Клепиков Алексей 77 24
Кузьмич Всеволод 30 18
Воронин Петр 35 18
Попов Андрей 72 18
Лигачев Глеб 60 18
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 17
Потапкин Михаил 26 16
Бокучава Тариэл 21 16
Аксаков Анатолий 98 16
Беляев Владислав 65 16
Суворов Антон 20 15
Чамара Денис 57 15
Ушацкий Андрей 100 15
Меньшов Кирилл 72 15
Кучугин Илья 41 15
Нагаев Олег 30 15
Шипов Савва 70 14
Эпштейн Герман 27 12
Ушаков Анатолий 15 12
Хасин Михаил 26 11
Айвазов Армен 449 9
Халматов Максим 45 9
Сергеев Сергей 63 9
Урьяс Вадим 76 9
Дрейгер Павел 15 9
Тихонравов Андрей 13 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Кереже Дмитрий 9 9
Дьяченко Валерий 66 9
Холкин Дмитрий 15 9
Богданов Кирилл 91 9
Зырянов Илья 17 9
Поляков Сергей 60 9
Сапунов Михаил 9 9
Богомазов Дмитрий 13 9
Шеховцов Юрий 33 9
Суровец Дмитрий 44 9
Россия - Российская федерация - РФ 57420 51
Восточная Европа 1679 33
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 4
Украина 3372 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
Европа 3759 4
Беларусь - Белоруссия 2090 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - Йошкар-Ола 108 1
Европа Западная 614 1
Россия - Кашира 9 1
Египет - Александрия 11 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Япония 2788 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 1
Казахстан - Республика 2632 1
Россия - Белгород 240 1
Россия - Барнаул 360 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 32
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 17
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 11
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 1
Великая Отечественная война 123 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
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Парламентская газета 7 1
eMarketer 77 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 22
CNews AWARDS 291 18
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 9
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Чёрная пятница (распродажи) 69 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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