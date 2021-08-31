Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Procter&Gamble
P&G
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 94, упоминаний - 143
Procter&Gamble упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ягнятинский Евгений 32 28
|Чаркин Евгений 182 27
|Натрусов Артем 121 26
|Клепиков Алексей 77 24
|Кузьмич Всеволод 30 18
|Воронин Петр 35 18
|Попов Андрей 72 18
|Лигачев Глеб 60 18
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 17
|Потапкин Михаил 26 16
|Бокучава Тариэл 21 16
|Аксаков Анатолий 98 16
|Беляев Владислав 65 16
|Суворов Антон 20 15
|Чамара Денис 57 15
|Ушацкий Андрей 100 15
|Меньшов Кирилл 72 15
|Кучугин Илья 41 15
|Нагаев Олег 30 15
|Шипов Савва 70 14
|Эпштейн Герман 27 12
|Ушаков Анатолий 15 12
|Хасин Михаил 26 11
|Айвазов Армен 449 9
|Халматов Максим 45 9
|Сергеев Сергей 63 9
|Урьяс Вадим 76 9
|Дрейгер Павел 15 9
|Тихонравов Андрей 13 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Дьяченко Валерий 66 9
|Холкин Дмитрий 15 9
|Богданов Кирилл 91 9
|Зырянов Илья 17 9
|Поляков Сергей 60 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Богомазов Дмитрий 13 9
|Шеховцов Юрий 33 9
|Суровец Дмитрий 44 9
|CNews - ZOOM.CNews 1095 2
|Парламентская газета 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763040, в очереди разбора - 666729.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763040, в очереди разбора - 666729.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru