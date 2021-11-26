Индексная книга CNews*
Microsoft Windows Defender Antivirus Защитник Windows антивирусная программа
Публикаций - 170, упоминаний - 264
Microsoft Windows Defender Antivirus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 8
|Мельникова Анастасия 197 7
|Касперский Евгений 290 6
|Зайцев Михаил 164 6
|Водясов Алексей 114 3
|Галушкин Олег 173 3
|Массух Илья 202 2
|Бетсис Павел 96 2
|Smith Brad - Смит Брэд 64 2
|Гинятуллин Роман 61 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 2
|Satya Nadella - Сатья Наделла 176 2
|Myerson Terry - Майерсон Терри 62 2
|Кирюхин Дмитрий 79 2
|Лагода Георгий 59 2
|Галимов Максим 31 1
|Воронецкий Эдуард 46 1
|Костерева Катерина 14 1
|Гребенников Николай 29 1
|Нечитайленко Всеволод 1 1
|Табаков Александр 1 1
|Шапиро Яков 3 1
|Самохин Павел 3 1
|Федорушкин Илья 11 1
|Белей Татьяна 7 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Демидов Михаил 132 1
|Тихонов Андрей 34 1
|Херсонцев Алексей 56 1
|Рудычева Наталья 89 1
|Гуральников Сергей 162 1
|Сердюк Виктор 34 1
|Резников Олег 14 1
|Орлов Юрий 6 1
|Myerson Terry - Мейерсон Терри 20 1
|Полевой Николай 4 1
|Давыдов Сергей 4 1
|Строкович Антон 51 1
|Лагутин Алексей 7 1
|Адушев Дмитрий 9 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1201584, в очереди разбора - 921185.
Создано именных указателей - 94701.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1201584, в очереди разбора - 921185.
Создано именных указателей - 94701.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.