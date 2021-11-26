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Microsoft Windows Defender Antivirus Защитник Windows антивирусная программа

Microsoft Windows Defender Antivirus - Защитник Windows - антивирусная программа


26.11.2021 После обновления Windows серверы остались без фирменного антивируса Microsoft
17.06.2021 Фирменный антивирус Microsoft начал докладывать безопасникам о пользователях iPhone с разблокированными возможностями
21.05.2021 Microsoft представила обновления своих ИБ-решений
06.05.2021 Штатный антивирус Windows сошел с ума и начал захламлять диски миллионами мусорных файлов
04.02.2021 Фирменный антивирус Microsoft принял браузер Google Chrome за опасный троян
04.09.2020 Встроенный в Windows 10 антивирус можно использовать для загрузки вредоносов
26.06.2020 Microsoft выпустила антивирус для Linux
12.11.2019 Фирменный антивирус Microsoft проник в Linux
12.08.2019 Лаборатория AV-Test признала Windows Defender лучшим бесплатным антивирусом
23.05.2019 Microsoft выпустил антивирус для macOS
18.04.2018 Windows Defender спас сотни тысяч компьютеров от «майнингового рабства»
25.09.2017 Искусственный интеллект поможет Windows Defender бороться с угрозами безопасности
08.08.2017 Штатный антивирус Windows сделали полностью безопасным впервые за 11 лет
30.05.2016 В Windows 10 появилась поддержка двух антивирусов
22.04.2014 Defender представил ТВ-приставку Smart Call HD2
31.03.2014 Defender представил автономную портативную колонку Wild Beat
14.01.2014 Defender выпустил Wi-Fi медиатранслятор Smart Transmitter X1
18.06.2013 Defender представила три новые модели держателей мобильных устройств в автомобиле
05.04.2011 Defender сделала наушники со встроенной аудиокартой
31.03.2011 Defender сделала беспроводной геймпад
23.03.2011 Defender сделала "свободные" радионаушники
15.03.2011 Defender выпустила манипулятор для авиасимуляторов
04.02.2011 Defender сделала наушники с вибрацией и объемным звуком
16.03.2010 Defender представила сетевой фильтр повышенного класса защиты
19.02.2007 Diamond 17 и 20: новые акустические системы от Defender
29.01.2007 Бесплатный защитник Vista не спасает от большинства "вредителей"
19.01.2007 Defender выпустил новые колонки Mercury 55 и 45
18.12.2006 Наталья Касперская: позволит ли Vista забыть об антивирусах?
26.10.2006 Вышла финальная версия Windows Defender для XP
22.09.2006 Defender выпустил новую линейку лазерных мышей
21.03.2006 Windows Vista: конец троянцев и антивирусной индустрии?
03.02.2006 Акустика Defender Mercury 35 – качая басы
06.12.2005 Defender S Mustang Laser 7185: беспроводная лазерная мышь
09.11.2005 Microsoft создала "защитника" Windows
08.11.2005 Microsoft переименовала Windows AntiSpyware
29.06.2005 S Mustang Laser 7185: первая лазерная мышь от Defender

Публикаций - 170, упоминаний - 264

Microsoft Windows Defender Antivirus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 119
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 18
Apple Inc 10683 14
Avast Software 145 12
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 10
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 9
Sophos 392 9
Google LLC 10352 8
Avira 54 8
Samsung Electronics 9333 8
Twitter 2493 7
Lenovo Group 2077 7
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 6
Intel Corporation 11262 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 6
HP Inc. 5313 5
Элемент ГК - Elementec 1523 5
Logitech 394 5
GitHub 487 5
Dr.Web - Доктор Веб 1186 5
Fujitsu 1898 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 4
Webroot Software 30 4
ArcaBit 4 4
Программный продукт ГК 3960 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 489 4
Meta Platforms - Facebook 4267 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 3
SAP SE 4595 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
Yandex - Яндекс 5015 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
LG Electronics 3372 3
Trend Micro 567 3
Amazon Inc - Amazon.com 2650 3
Acronis - Акронис 424 3
Malwarebytes Labs 33 3
Информзащита 641 2
HeadHunter Group - HH Group 423 2
Роснефть НК 434 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 2
РВК - Российская венчурная компания 530 2
Colonial Pipeline 23 1
ПИК Проект 2 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 1
BAE Systems 162 1
Спецкабель НПП 1 1
ТрансКонтейнер 30 1
Май - Российская торговая компания 416 1
A.T.Legal 11 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
Сбер - СберАвто 18 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Меркури - Mercury 215 1
Puma - Пума 41 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 16 1
Mars Incorporated 9 1
Башнефть ПАО АНК 118 1
Bank of America - Банк Америки 219 1
Почта России ПАО 1853 1
Газпром нефть 439 1
Евросеть 1393 1
LinkedIn 558 1
Газпром ПАО 1008 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 293 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
Федеральное казначейство России 1345 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 83
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 43
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 42
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 32
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 29
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 25
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 18
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 17
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 16
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 12
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 10
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 775 10
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 1081 10
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Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 3184 8
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 951 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 7
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 250 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 6
WSL - Windows Subsystem for Linux 38 6
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 108 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 6
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 6
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 229 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 2062 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 5
Microsoft Windows 10 11713 99
Microsoft Windows 7 1780 30
Microsoft Windows 2104 27
Microsoft Windows Defender ATP - Advanced Threat Protection 39 26
Microsoft Security Essentials - MSE 125 25
Google Android 11959 24
Linux OS 7669 24
Microsoft Windows XP 2291 21
Microsoft Edge - браузер 1891 18
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 17
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 13
Google Chrome - браузер 1270 12
Apple iOS 6422 11
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 10
Mozilla Firefox - браузер 1738 10
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 10
Microsoft Office 3247 9
Microsoft Endpoint Protection 9 9
Apple macOS 1457 8
Microsoft Office 365 834 8
Avast - AVG AntiVirus - антивирусная программа 69 8
Microsoft Store 254 7
Apple Safari - браузер 743 7
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 7
Microsoft Windows Update 118 7
Microsoft Azure 1276 7
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 438 6
Microsoft Windows Hello 189 6
Microsoft AutoUpdate 6 5
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 54 4
Microsoft MSRT - Malicious Software Removal Tool 26 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 4
Oracle Java - язык программирования 2554 4
JavaScript - JS - язык программирования 959 4
Microsoft Windows 2000 2856 4
Microsoft Windows Server 2003 467 4
Microsoft Internet Explorer (IE) - Интернет Эксплорер - браузер 586 4
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server 85 4
ЭОС Дело СЭД 4365 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 4
Исанин Антон 9365 8
Мельникова Анастасия 197 7
Касперский Евгений 290 6
Зайцев Михаил 164 6
Водясов Алексей 114 3
Галушкин Олег 173 3
Массух Илья 202 2
Бетсис Павел 96 2
Smith Brad - Смит Брэд 64 2
Гинятуллин Роман 61 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 2
Myerson Terry - Майерсон Терри 62 2
Кирюхин Дмитрий 79 2
Лагода Георгий 59 2
Галимов Максим 31 1
Воронецкий Эдуард 46 1
Костерева Катерина 14 1
Гребенников Николай 29 1
Нечитайленко Всеволод 1 1
Табаков Александр 1 1
Шапиро Яков 3 1
Самохин Павел 3 1
Федорушкин Илья 11 1
Белей Татьяна 7 1
Мамыкин Владимир 44 1
Демидов Михаил 132 1
Тихонов Андрей 34 1
Херсонцев Алексей 56 1
Рудычева Наталья 89 1
Гуральников Сергей 162 1
Сердюк Виктор 34 1
Резников Олег 14 1
Орлов Юрий 6 1
Myerson Terry - Мейерсон Терри 20 1
Полевой Николай 4 1
Давыдов Сергей 4 1
Строкович Антон 51 1
Лагутин Алексей 7 1
Адушев Дмитрий 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 32
Россия - РФ - Российская федерация 108428 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 10
Япония 10069 8
Турция - Турецкая республика 1708 6
Украина 6212 5
Испания - Королевство 2917 4
Израиль 1756 4
Индия - Республика 4263 4
Франция - Французская Республика 5665 4
Германия - Федеративная Республика 8903 4
Сингапур - Республика 1574 4
Финляндия - Финляндская Республика 1816 4
Швеция - Королевство 2072 4
Норвегия - Королевство 1155 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 3
Европа 12319 3
Италия - Итальянская Республика 3310 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 3
Южная Корея - Республика 4394 3
Китай - Тайвань 2115 3
Нидерланды 2197 3
США - Вашингтон - Редмонд 193 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 2
Ирландия - Республика 818 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
Бразилия - Федеративная Республика 1945 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 581 2
Канада 3319 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 2
Индонезия - Республика 789 2
Австралия - Австралийский Союз 2791 2
Дания - Королевство 900 2
Беларусь - Белоруссия 3525 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 38
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 23
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 17
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
Ergonomics - Эргономика 840 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 222 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 1
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 166 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 1
Федеральное законодательство 1944 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 104 1
Экономический эффект 694 1
Английский язык 764 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 16 1
Человеческий фактор - Human factor 1099 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 33 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 367 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
White list - Белый список 73 1
BleepingComputer - Издание 157 8
Reddit 221 3
ZDnet 584 3
The Verge - Издание 482 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
Wikipedia - Википедия 413 2
Chicago Sun-Times 10 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
The Independent 28 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 1
Virus Bulletin 32 1
TechRadar 88 1
AP - Associated Press 1975 1
Silicon 459 1
Wired - Издание 217 1
Microsoft TechNet 8 1
IDC - International Data Corporation 4671 4
Microsoft Security Intelligence Report 14 4
AV-Test Institute 31 3
BCG - Boston Consulting Group 85 2
Gartner - Гартнер 3301 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Fortune Global 500 280 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Yankee Group 166 1
Microsoft Research 128 1
AV-Comparatives 21 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии 2 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 2
CNews AWARDS - награда 347 1
Microsoft Imagine Cup 56 1
Black Hat - Конференция 77 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1201584, в очереди разбора - 921185.
Создано именных указателей - 94701.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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