Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
1С:Документооборот
1С:ДО
Публикаций - 82, упоминаний - 122
1С:Документооборот упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нуралиев Борис 242 12
|Бурцева Наталия 5 2
|Макаров Станислав 116 2
|Самойленко Максим 65 2
|Курьянов Сергей 161 2
|Комаров Сергей 13 1
|Евстратов Сергей 1 1
|Емельченков Сергей 86 1
|Потемкин Павел 1 1
|Плаунов Сергей 4 1
|Протопопов Сергей 1 1
|Алексеев Андрей 9 1
|Бимоканова Светлана 1 1
|Скрипко Елена 2 1
|Борзых Оксана 1 1
|Малков Артемий 10 1
|Горбунов Денис 14 1
|Базнамин Артем 1 1
|Газизов Камиль 64 1
|Чумак Максим 1 1
|Бигнов Урал 1 1
|Кононенко Виктор 3 1
|Попов Геннадий 7 1
|Зуева Наталья 1 1
|Линцова Екатерина 1 1
|Бабинцев Василий 21 1
|Левченко Александр 8 1
|Ефименко Александр 1 1
|Лосев Сергей 44 1
|Ласкин Иван 7 1
|Иванова Светлана 11 1
|Колпаков Иван 7 1
|Олефиренко Борис 6 1
|Старков Олег 6 1
|Усенков Дмитрий 6 1
|Аникин Денис 31 1
|Котов Виталий 39 1
|Земской Николай 14 1
|Князев Александр 13 1
|Суровцева Евгения 5 1
|IDC - International Data Corporation 4529 2
|Gartner 3198 2
|IDC Russia - IDC Россия 146 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2698 1
|РУДН - Российский университет дружбы народов 49 1
|Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 57 1
|РАО - Российская академия образования ФГБУ 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru