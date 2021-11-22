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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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1С:Документооборот
1С:ДО



22.11.2021 Химический холдинг «Алмаз групп» перешел на «1С:ERP»
19.01.2021 «Экологические технологии» оптимизировали работу с обращениями с помощью системы «1С:Документооборот»
02.07.2020 Специалисты «1С-КПД» добавили в «1С:Документооборот» функцию синхронизации с календарями Outlook
26.03.2020 «1С» выпустила антикризисную поставку «1С:Документооборот КОРП»
04.02.2020 Система учета рабочего времени на базе «1С:Документооборот» помогла оптимизировать работу специалистов ОЦО «Металлоинвеста»
31.05.2019 «ММЗ вперед» внедрил «1С:Документооборот» с помощью «1С-рарус»
24.08.2018 «Софт-портал проект» внедрил «1С:Документооборот» в «Концессии теплоснабжения»
05.04.2018 «СофтЭксперт» внедряет «1С:Документооборот» в НПО «Стрела»
31.03.2017 «1С:Документооборот» ускорил согласование финансовых документов «Инвестгеосервиса»
07.09.2015 «СофтЭксперт» внедряет «1С:Документооборот 8» в «Тулаавтодоре»
21.01.2015 В «Башкирской электросетевой компании» внедрен «1С:Документооборот 8»
26.12.2013 «Хомнет консалтинг» автоматизировал документооборот в управляющей компании «Центр Сити»
09.06.2012 «1С:Документооборот 8» сделал более доступным предоставление госуслуг юридическим лицам Санкт-Петербурга
07.10.2011 «1С:Документооборот» ускоряет взаимодействие подразделений «Альянс-Энерджи»
31.05.2011 «1С» в 3 раза увеличивает стоимость своей СЭД
07.12.2010 Axelot интегрировал «1С:Документооборот 8» и ABBYY FlexiCapture 9.0
15.07.2010 УК «Соло» автоматизировала управление документами с помощью «1С:Документооборота 8»
29.10.2009 «1С» выпустила бета-версию нового прикладного решения«1С:Документооборот 8»

Публикаций - 82, упоминаний - 122

1С:Документооборот упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

5035 56
1С-Рарус 704 9
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 653 7
1С-КПД 14 5
Docsvision - ДоксВижн 946 5
SAP SE 4380 4
Directum - Директум 810 4
Apple Inc 10158 3
InterTrust - ИнтерТраст 291 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1201 3
Ростех - Ростехнологии 2357 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1515 2
Логика Бизнеса 165 2
OpenText 173 2
Гэндальф - Gendalf 68 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 113 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 678 2
СКБ Контур 438 2
Microsoft Corporation 21036 2
VK - Mail.ru Group 2820 2
Haulmont - Хоулмонт 73 2
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 20 2
СофтЭксперт 43 2
Oracle Corporation 5815 2
Хомнет Консалтинг 137 2
Dell EMC 4480 2
СофтБаланс - SoftBalance 48 1
iDecide - АйДесайд 26 1
АйДи - Технологии управления 42 1
РТ-Информ 113 1
Axelot - Акселот 96 1
Wiseadvice - Вайзэдвайс - Интелис-Автоматизация 10 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 36 1
Астерос Консалтинг 64 1
Инфраструктура ТК 4 1
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 42 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 187 1
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 2 1
Армада - РБК софт 667 1
Стрела НПО - Научно-производственное объединение 1 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 115 4
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 228 3
Газпром ПАО 778 3
Почта России ПАО 1803 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 2
Кировский завод 29 2
АвтоВАЗ 161 2
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 73 2
Komatsu - Комацу 14 2
Чеченские минеральные воды 2 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4866 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 2
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 2 1
Sollers - Соллерс 18 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 11 1
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 10 1
УЗСА - Уральский завод специального арматуростроения 1 1
Газпром СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 7 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
Кристалл ОКБ АО - конструкторское бюро 2 1
Уралкуз - Уральская кузница ПАО 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1334 1
Русклимат ТПХ 6 1
Себряковцемент - Себряковский цементный завод 1 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 9 1
Концессии Теплоснабжения 1 1
Интеррос 25 1
Базэл Аэро - Аэродинамика 23 1
Вперед ММЗ - Московский машиностроительный завод 2 1
Картли ГК 2 1
НПО Аврора Концерн 6 1
ТаграС Татбурнефть УК 2 1
Проект-техника Корпорация 2 1
Петровакс Фарм НПО 1 1
Белая Дача Трейдинг 5 1
Теком Проф 1 1
Росатом - Атомэнергомаш 13 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 306 1
Газпром нефть 401 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 228 1
Федеральное казначейство России 869 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1634 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1176 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2041 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2799 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2041 1
Росагролизинг 2 1
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 59 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 22 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 933 1
Администрация Президента РФ 334 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2370 1
Правительство РФ 2669 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7419 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 1
МКС - Международная космическая станция 1383 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1858 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 193 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2000 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2471 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1924 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12407 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2258 15
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 686 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 286 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2744 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1035 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1919 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 680 2
SCRUM - Методология совместной работы 66 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 240 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1656 2
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 59 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 165 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 86 2
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 276 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1595 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 671 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12192 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1437 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 214 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 322 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1106 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 235 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 705 1
Data Lake - Озеро данных 95 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 448 1
DevOps - Development и Operations 349 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 600 1
Big Data - Большие данные 1252 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 127 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 651 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 50 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 163 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 202 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 77 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 270 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 804 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1502 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 985 1
1С:ERP Управление предприятием 216 28
1С:Документооборот КОРП 37 11
1С:Бухгалтерия 476 10
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 104 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 907 5
1С:Корпорация 11 4
ЭОС Дело СЭД 768 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 319 3
СКБ Контур - Контур.Диадок 147 3
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 51 3
Apple iPad 3544 3
Google Android 11688 3
Apple iOS 6259 3
1С:Управление Холдингом 15 3
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 190 2
1С:Розница 55 2
1С-Коннект 5 2
Alfresco 119 2
1С:Отчетность 5 2
1С-ЭДО - электронный документооборот 3 2
1С:Контрагент 2 2
Ланит LanDocs 63 2
OpenText Documentum 342 2
1С:CRM 40 2
WSS Docs 16 2
1С:Аналитика 2 2
Microsoft Office Excel 720 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 677 2
Abbyy FlexiCapture 136 2
Microsoft Outlook 1209 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 53 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 104 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 507 2
Microsoft SQL Server 1265 2
1С:Drive 1 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 9 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 49 1
1С:Fresh - 1CFresh.com - 1С:Предприятие через интернет 4 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
1С-КПД Докнет 1 1
Нуралиев Борис 242 12
Бурцева Наталия 5 2
Макаров Станислав 116 2
Самойленко Максим 65 2
Курьянов Сергей 161 2
Комаров Сергей 13 1
Евстратов Сергей 1 1
Емельченков Сергей 86 1
Потемкин Павел 1 1
Плаунов Сергей 4 1
Протопопов Сергей 1 1
Алексеев Андрей 9 1
Бимоканова Светлана 1 1
Скрипко Елена 2 1
Борзых Оксана 1 1
Малков Артемий 10 1
Горбунов Денис 14 1
Базнамин Артем 1 1
Газизов Камиль 64 1
Чумак Максим 1 1
Бигнов Урал 1 1
Кононенко Виктор 3 1
Попов Геннадий 7 1
Зуева Наталья 1 1
Линцова Екатерина 1 1
Бабинцев Василий 21 1
Левченко Александр 8 1
Ефименко Александр 1 1
Лосев Сергей 44 1
Ласкин Иван 7 1
Иванова Светлана 11 1
Колпаков Иван 7 1
Олефиренко Борис 6 1
Старков Олег 6 1
Усенков Дмитрий 6 1
Аникин Денис 31 1
Котов Виталий 39 1
Земской Николай 14 1
Князев Александр 13 1
Суровцева Евгения 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 82643 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26752 13
Европа 7257 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12084 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11605 4
Казахстан - Республика 4147 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11624 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3816 3
Азия - Азиатский регион 3161 3
Беларусь - Белоруссия 3210 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1472 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 844 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1012 2
Россия - ПФО - Пензенская область 433 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1167 2
Германия - Федеративная Республика 7796 2
Россия - ЦФО - Тульская область 927 2
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 563 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 837 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 597 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 978 1
Россия - УФО - Тюменская область 749 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1068 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 706 1
Узбекистан - Республика 1256 1
США - Калифорния - Кремниевая долина 627 1
Россия - СФО - Кемеровская область 635 1
Чехия - Чешская Республика 976 1
Латвия - Латвийская Республика 674 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 63 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 487 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1856 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 225 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 358 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 73 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 104 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 128 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Костомукша 6 1
России - европейская часть - Восточная Европа 74 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1391 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 10
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 75 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5088 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4144 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 434 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1248 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 2
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 5 1
Черкизон - Черкизовский рынок 72 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 175 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1116 1
БДДС - бюджет движения денежных средств 44 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 20 1
Экономический эффект 28 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 163 1
Человеческий фактор 172 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 379 1
ТКО - Твердые коммунальные отходы 15 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 785 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1885 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 209 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 522 1
TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
IDC - International Data Corporation 4529 2
Gartner 3198 2
IDC Russia - IDC Россия 146 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2698 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 49 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 57 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ 10 1
1С:ERP Бизнес-форум 13 11
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 355 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
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