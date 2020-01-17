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СМАРТС ГК

СМАРТС ГК


17.01.2020 Российский рекордсмен по квантовой связи просит миллионы из бюджета
17.12.2019 «СМАРТС» поставила мировой рекорд по передаче квантовой информации на действующих сетях связи
26.06.2017 Многолетний конфликт вокруг «Смартс» закончился: неизвестный выплатил 470 млн
17.03.2017 Останки оператора СМАРТС проданы за 780 миллионов
02.03.2017 «Мегафон» купил последние активы СМАРТС
09.02.2017 От СМАРТС требуют доплатить полмиллиарда налогов
12.10.2016 Партнер АФК «Система» вышел из многолетней корпоративной войны
20.09.2016 МТС приобрел региональный актив «Смартс» в Республике Марий Эл
20.09.2016 Завершилась трансрегиональная война МТС и СМАРТС
22.07.2016 Многомиллиардный долг основателя СМАРТС пустили «с молотка»
03.12.2015 Внезапный конец войны. Основатель СМАРТС договорился с АФК «Система»
29.10.2015 «Мегафон» рассекретил свои траты: СМАРТС и «Гарс-Телеком» обошлись в 8 миллиардов
17.09.2015 СМАРТС помог «Мегафону» и Yota прорвать 4G-блокаду
16.09.2015 Государство продаст акции СМАРТС за 2 млрд рублей
08.09.2015 Падение рубля спасает от банкротства «врага СМАРТС»
18.08.2015 «Мегафон» купил СМАРТС
28.07.2015 Бывшего вице-президента Альфа-банка обвинили в «выводе активов» СМАРТС
10.07.2015 СМАРТС начал войну с судебными приставами
18.06.2015 «Мегафону» угрожают из-за возможной покупки СМАРТС
16.06.2015 Власти оштрафовали СМАРТС на 100 млн рублей, руководствуясь Wikipedia
12.01.2015 МТС выкупил кусочек СМАРТС
27.03.2014 «СМАРТС» и Inoventica запустили ВОЛС на участке Самара-Саратов
18.02.2014 «Мегафон» приобрел частоты СМАРТС
19.11.2013 «Билайн» обвинил СМАРТС в потворстве спамерам
28.08.2013 СМАРТС отсудил у рейдеров 2,6 млрд руб.
12.08.2013 Суд отказал в удовлетворении иска «Мегафона» к СМАРТС
16.07.2013 СМАРТС распродает свои сотовые активы
15.07.2013 «Таттелеком» купил татарстанскую «дочку» «СМАРТС»
24.01.2013 СМАРТС перевел все филиалы на биллинг Eastwind Billing System
16.11.2012 СМАРТС решили пустить с молотка
26.07.2012 «Ростелеком» выйдет из капитала «Смартс»
04.04.2012 Ericsson и СМАРТС завершили тестирование сети LTE 1800
30.01.2012 В СМАРТС сменился гендиректор
21.10.2011 Друзья АФК “Системы” обанкротили врага СМАРТС
20.10.2011 Наталья Степанова назначена директором коммерческого департамента «СМАРТС»
21.09.2011 «Билайн» не выдержал без абонентов Tele2
07.09.2011 СМАРТС получил шанс компенсировать миллиардные убытки
14.06.2011 СМАРТС совместно с компанией «Вингс» запустил услугу «Голосовые SMS»
28.04.2011 A1 Systems завершила тестирование нового SMS-центра для оператора СМАРТС
01.03.2011 Абоненты СМАРТС получили доступ к развлекательному сервису «Фанмикс»

Публикаций - 513, упоминаний - 1048

СМАРТС ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 204
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 197
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 189
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 108
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 50
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 48
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 45
Ростелеком - Связьинвест 1698 38
АФК Система ПАО 1638 33
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 519 32
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 170 28
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 28
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 74 28
Tele2 БВК - Байкалвестком 105 20
Tele2 НСС - Нижегородская сотовая связь 68 20
СМАРТС Ярославль-GSM 40 18
СМАРТС Пенза-GSM 18 18
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 133 18
СИНХ - Таттелеком 157 17
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 16
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 110 16
Siemens AG - Siemens Group 2311 15
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 471 14
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 14
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 13
AMD Graphics Product Group - ATI 872 13
Eastwind - Восточный Ветер 63 13
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 270 13
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 13
Tele2 - Теле2 Россия - Челябинская Сотовая Связь 25 9
МегаФон - Мобиком 221 9
СМАРТС Шупашкар-GSM 12 9
Питерская группа связистов 242 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 8
СМАРТС Астрахань-GSM 8 8
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 37 8
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 25 25
Евросеть 1393 20
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 13
Альфа-Групп 613 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 7
Восточный Банк 232 7
Альфа-Банк 1476 7
Газпром ПАО 1008 6
Dixis - Диксис 343 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
МДМ Банк 246 5
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 5
Связной ГК 1190 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
IPOC 121 3
Глобэкс банк 32 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 3
Marshall Capital Partners 68 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 3
Телефорум 91 3
Газпром ГПМ Central Partnership - Централ Партнершип 32 2
Proxima Capital 7 2
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 354 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 2
Евросеть Техмаркет 76 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 2
РВК - Российская венчурная компания 530 2
Малахит 13 2
Альфа-Эко 44 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
Открытие ФК 2713 2
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 2
Государственная Третьяковская галерея 43 2
AHConferences 53 2
АФК Система - Система-Инвенчур - венчурный фонд 31 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 70 2
Башнефть ПАО АНК 118 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 248 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 72
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 37
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 35
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 34
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 27
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 26
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 26
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 24
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 15
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 56 14
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 7
Президент Российской Федерации 3770 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 5
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 75 4
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 4
Верховный суд Российской Федерации 709 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 410 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 80 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 3
Районные суды РФ 63 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 111 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 3
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 151 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 119 2
Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 42 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 71 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 45 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 70
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 19 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 34 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 49 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 45 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 65
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 58
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 33
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 33
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 26
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 26
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 23
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 269 18
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 17
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 16
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 12
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 11
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Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 951 6
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 6
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Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 0 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 4
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Eastwind Billing System 16 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 5
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 5
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 4
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Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 427 3
EastWind Billing & Customer Care 6 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 125 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 2
Oracle Java - язык программирования 2554 2
Microsoft Skype 1940 2
Microsoft Windows 10 11713 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 299 2
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Avaya Definity УАТС 100 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 2
Eastwind Call Register 5 2
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Мобильные сети связи и передачи информации 77 2
Eastwind Contact Center 7 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Nokia 7650 62 1
Wallet One - Единый кошелек 52 1
NASA GALEX - Galaxy Evolution Explorer 4 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen Phone - Naumen Skorozvon 114 1
БКС - Балтийская кабельная система 6 1
IBM Tivoli 276 1
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform 5 1
Inoventica invGUARD 25 1
Yota WiMAX-сеть 24 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 38 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 54 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 235 1
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Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 664 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 13
Абонентская база - Абонентская плата 1383 48
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 21
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 20
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 18
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 6
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 5
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 5
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 3
Образование в России 460 3
Информационное общество - Государственная программа 1238 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 850 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 2
Федеральное законодательство 1944 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 711 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 231 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 259 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 200 2
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 258 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 1
Skynet 47 1
Кредитование - Сrediting 1515 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 67
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 15
Прайм - Агентство экономической информации 694 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 4
Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
ComNews - Медиа-бизнес 89 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 2
Forbes - Форбс 591 1
РИА Новости 766 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
Wikipedia - Википедия 413 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
Fortune 196 1
Playboy 48 1
Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
CNews Северо-Запад 24 1
Вечерний Бишкек - газета 4 1
Известия ИД 307 1
ComputerWire 51 1
Мобильные системы 94 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 39
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 17
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 16
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 15
Mobile Research Group 65 2
IDC - International Data Corporation 4671 1
Gartner - Гартнер 3301 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 80 1
Discovery Research Group 21 1
Synergy Research Group 39 1
Harris Interactive 83 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 7
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 3
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 19 3
СамГУ - Самарский государственный университет 11 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 11 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 25 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 2
ИнфоКом 59 2
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 1
CNews AWARDS - награда 347 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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