Индексная книга CNews*
СМАРТС ГК
Публикаций - 513, упоминаний - 1048
СМАРТС ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кирюшин Геннадий 90 89
|Гирев Андрей 75 75
|Маевский Леонид 57 24
|Маевский Игорь 32 20
|Рейман Леонид 1009 16
|Свирский Павел 16 16
|Гиреев Андрей 10 10
|Щеголев Игорь 685 9
|Скворцов Борис 10 9
|Евтушенков Владимир 194 9
|Астафьева Ирина 37 8
|Никифоров Николай 1161 8
|Савельев Александр 38 7
|Богатов Антон 79 7
|Белашева Марина 36 6
|Зайцева Анна 69 6
|Мардер Наум 114 6
|Меламед Леонид 149 6
|Морозов Павел 20 5
|Малис Александр 155 5
|Домбровский Юрий 59 5
|Савватин Максим 60 5
|Хасьянова Гульнара 117 5
|Кирюшин Константин 5 5
|Путин Владимир 2542 5
|Изосимов Александр 192 5
|Солдатенков Сергей 157 5
|Рутенберг Дмитрий 23 4
|Брюквин Юрий 281 4
|Зобнина Маргарита 54 4
|Медведев Дмитрий 1604 4
|Курочкин Александр 9 4
|Королев Игорь 61 4
|Провоторов Александр 154 4
|Беляков Денис 5 4
|Саяпина Елена 39 4
|Айбашева Анна 97 4
|Шамолин Михаил 119 4
|Рябов Игорь 26 4
|Солонин Виталий 89 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199487, в очереди разбора - 929477.
Создано именных указателей - 93111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199487, в очереди разбора - 929477.
Создано именных указателей - 93111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.