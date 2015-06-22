на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОНЭКСИМ
Ренессанс Капитал
Renaissance Capital
ИК «Ренессанс Капитал» – инвестиционная компания, специализирующаяся на пограничных и развивающихся регионах мира и обеспечивающий доступ к 50 рынкам, в том числе в Африке, Центральной и Восточной Европе, Америке и Азии. Основанный в 1995 году, «Ренессанс Капитал» работает с акционерным и долговым капиталом - в том числе с продуктами с фиксированной доходностью, валютами и сырьевыми товарами - слияниям и поглощениям, работе с ценными бумагами и производными инструментами, а также аналитическим исследованиям. Компания располагает подразделением по работе с клиентами и торговле акциями компаний региона EEMEA с присутствием в Лондоне, Москве, Нью-Йорке, Йоханнесбурге, Лагосе, Найроби и Каире. Аналитическое управление компании предоставляет спектр исследований региона EEMEA. «Ренессанс Капитал» входит в состав Группы «ОНЭКСИМ».
ОНЭКСИМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2471 3
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
|ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 21 1
|Устюжанин Дмитрий 49 11
|Стуров Дмитрий 26 10
|Хрусталев Александр 32 9
|Мацоцкий Сергей 169 8
|Пшыченко Дмитрий 17 8
|Коротнев Константин 32 8
|Юсупов Ренат 112 8
|Скородумов Анатолий 64 8
|Широких Алексей 71 8
|Прохоров Фёдор 81 8
|Козырев Алексей 274 7
|Соколов Михаил 27 7
|Халяпин Сергей 81 7
|Александрин Андрей 15 7
|Шевченко Владимир 135 7
|Иншаков Дмитрий 41 7
|Брагин Павел 22 7
|Меднов Сергей 121 7
|Гуральников Сергей 162 7
|Громов Иван 101 7
|Козлов Михаил 167 7
|Карпенко Дмитрий 29 7
|Кравченко Константин 75 7
|Леушев Андрей 69 7
|Шадаев Максут 422 7
|Богданов Кирилл 103 7
|Садовенко Илья 62 7
|Ушаков Михаил 30 7
|Пирогов Алексей 29 7
|Еремеев Сергей 19 7
|Сыкулев Андрей 67 6
|Фомичев Олег 111 6
|Ермолаев Артем 343 6
|Курило Андрей 37 6
|Реймер Денис 53 6
|Наймарк Владимир 11 6
|Висящев Андрей 64 5
|Халин Дмитрий 55 5
|Рейман Леонид 1002 5
|Чучелов Андрей 44 5
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru