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ОНЭКСИМ
Ренессанс Капитал
Renaissance Capital

ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital

ИК «Ренессанс Капитал» – инвестиционная компания, специализирующаяся на пограничных и развивающихся регионах мира и обеспечивающий доступ к 50 рынкам, в том числе в Африке, Центральной и Восточной Европе, Америке и Азии. Основанный в 1995 году, «Ренессанс Капитал» работает с акционерным и долговым капиталом - в том числе с продуктами с фиксированной доходностью, валютами и сырьевыми товарами - слияниям и поглощениям, работе с ценными бумагами и производными инструментами, а также аналитическим исследованиям. Компания располагает подразделением по работе с клиентами и торговле акциями компаний региона EEMEA с присутствием в Лондоне, Москве, Нью-Йорке, Йоханнесбурге, Лагосе, Найроби и Каире. Аналитическое управление компании предоставляет спектр исследований региона EEMEA. «Ренессанс Капитал» входит в состав Группы «ОНЭКСИМ».


22.06.2015 Navicon автоматизировал учет по МСФО в ИК «Ренессанс Капитал»
25.02.2013 CIO БКС перешел в «Ренессанс Капитал»
22.02.2013 Банк «Ренессанс Капитал» повышает эффективность обработки больших объемов данных вместе с Tibco Software
26.07.2010 «Ренессанс капитал» наказали за SMS-спам
17.02.2009 «Норбит» развивает систему управления персоналом «Ренессанс Капитала»
11.02.2008 «Ренессанс Капитал» повысил рекомендации по Rambler Media
04.04.2003 C&W связал офисы "Ренессанс Капитал" в Москве и Лондоне
23.08.2002 Итоги размещения облигационного займа ОАО "Уралсвязьинформ"
23.05.2002 ОАО "Уралсвязьинформ" назначило инвестиционную группу "Ренессанс Капитал" и "Вэб-инвест Банк" организаторами подготовки и размещения облигационного займа

Публикаций - 114, упоминаний - 139

ОНЭКСИМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7523 33
Ростелеком - Связьинвест 1657 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7832 17
Microsoft Corporation 21025 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8556 15
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 12
IBS - ИБС ИТ Услуги 1333 12
VK - Mail.ru Group 2816 12
PwC - PricewaterhouseCoopers 563 11
АФК Система ПАО 1626 9
Ростелеком Уралсвязьинформ 609 9
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 470 9
Citrix Systems 726 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1243 7
Tonk - Тонк ГК 34 7
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 7
Роснефть РН-информ 32 7
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 350 7
CleverDATA 55 6
Cinimex - Синимекс 163 6
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 6
IBM - International Business Machines Corp 8705 6
Ситроникс - Sitronics 838 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3762 6
Rambler Group - Рамблер ГК 758 6
Oracle Corporation 5814 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 447 5
SAP SE 4379 5
Инверсия 104 5
Neoflex - Неофлекс 160 5
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 459 5
HDS - Hitachi Data Systems 392 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1515 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 423 4
Polycom - Поликом Россия 372 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 4
Инфозащита 24 4
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 213 4
Yandex - Яндекс 4619 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 857 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4861 14
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 84 12
РТС - Фондовая биржа 329 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1589 11
X5 Group 651 10
ПСБ - Промсвязьбанк 636 10
Альфа-Банк 1336 10
Лайф ФГ - Финансовая группа 125 10
Citibank - Ситибанк 250 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1923 9
Ренессанс кредит Банк 193 9
Роснефть НК 419 8
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 7
Утконос 111 7
Газпром нефть 401 7
Mary Kay - Мэри Кэй 85 7
KupiVip - Приват Трэйд 78 7
Обувь России 27 7
МДМ Банк 195 7
Открытие ФК 461 7
ГПБ - Газпромбанк 801 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 881 6
ВТБ24 622 6
Credit Suisse - Кредит Свисс 105 6
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 6
Возрождение - Коммерческий банк 122 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1788 5
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 232 5
Citigroup 270 5
Окей - О'Кей - Гипермаркет 60 4
Северсталь ПАО 277 4
UBS AG 288 4
Аэрофлот 618 4
Stellantis PSA Peugeot Citroën 81 4
Deutsche Bank - Дойчебанк 308 4
Visa International 1641 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 57 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7403 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 8
World Bank Group - Всемирный банк 260 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1768 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2790 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1518 5
Правительство Москвы 820 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 825 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 3
Правительство Тюменской области - ГКУ ТО ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 22 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 3
Федеральное казначейство России 867 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2056 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 2
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 611 2
Правительство РФ 2664 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 224 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1123 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 244 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 295 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 69 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2471 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 21 1
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SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 297 1
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Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 307 1
Kaspersky DDoS Prevention 27 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 893 3
Microsoft Windows 10 10135 2
IBM Power Systems - Серия серверов 192 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 2
Microsoft Office 3012 2
Oracle Siebel CRM 192 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 975 1
1С:CRM 40 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 36 1
Apple Keynote 53 1
Microsoft Dynamics 242 1
Terrasoft Creatio Service 9 1
Microsoft SharePoint 2010 85 1
Kaspersky Enterprise Space Security 45 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
Tibco ActiveSpaces 1 1
Tibco Spotfire 6 1
Microsoft Office XP 74 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 10 1
Renault Kaptur 7 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 225 1
Microsoft Exchange 994 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 275 1
Microsoft Outlook 1209 1
Microsoft Azure 1219 1
Microsoft Edge - браузер 1775 1
Google YouTube - Видеохостинг 2181 1
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Новые облачные технологии - МойОфис 326 1
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Стуров Дмитрий 26 10
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Реймер Денис 53 6
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Халин Дмитрий 55 5
Рейман Леонид 1002 5
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Россия - Российская федерация - РФ 82580 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26733 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34067 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12079 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11598 12
Европа Восточная 2815 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11619 6
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Россия - ПФО - Мордовия Республика 505 4
Азия - Азиатский регион 3157 4
Россия - ЦФО - Тульская область 927 4
Казахстан - Республика 4146 4
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Россия - СЗФО - Республика Коми 597 3
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США - Нью-Йорк 2589 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3815 3
Узбекистан - Республика 1255 3
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Россия - УФО - Курганская область 353 2
Венгрия 610 2
Россия - УФО - Челябинская область 848 2
Европа Западная 1306 2
Америка Северная 2599 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1019 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 843 2
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Таджикистан - Республика 712 2
Ближний Восток 2494 2
Африка - Африканский регион 2668 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 861 2
Япония 7915 2
Армения - Республика 1046 2
Швеция - Королевство 1882 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 222 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 226 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2753 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4139 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 200 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1106 7
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5080 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1506 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 433 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1111 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 626 2
Английский язык 408 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2245 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 835 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 128 1
Информационное общество - Государственная программа 306 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 319 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 379 1
Аутсорсинг 134 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 219 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 785 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10331 24
Thomson Reuters - Рейтер 5682 3
Forbes - Форбс 560 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 2
Сбербанк - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 49 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 555 1
Bloomberg 973 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 335 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 1
Комсомольская Правда - Газета 53 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 1
Известия ИД 210 1
Газпром ГПМ Авторадио - радиостанция 13 1
InformationWeek 220 1
Афиша-Мир 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2697 3
Gartner 3197 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 2
Forrester Research 784 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 610 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 123 2
IDC - International Data Corporation 4527 1
S&P - Standard and Poor’s 467 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1057 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 496 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 151 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 177 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 287 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 388 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 219 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 46 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 6
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