Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Морозильник
Замораживание
устройство, поддерживающее низкую температуру
|04.07.2019
|Лучшие морозильные камеры: хиты продаж
|25.11.2011
|Лучшие холодильники side-by-side. Выбор ZOOM
|22.04.2011
|Выбор ZOOM: холодильники side-by-side, french door, многодверные
|03.02.2010
|Выбор ZOOM: лучшие двухкамерные холодильники
|14.08.2008
|Три толстяка: новинки холодильников side-by-side
|14.01.2008
|Выбор ZOOM.CNews: 5 лучших морозильников
Публикаций - 80, упоминаний - 140
Морозильник упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Измайлов Максим 9 5
|Головин Даниил 34 3
|Заржецкий Александр 31 2
|Толстобров Михаил 10 2
|Захаров Максим 11 1
|Кулахметов Борис 10 1
|Осипов Сергей 27 1
|Тарантасов Геннадий 9 1
|Левиков Антон 68 1
|Чекель Павел 15 1
|Староверов Денис 14 1
|Никульшин Алексей 1 1
|Быстров Константин 20 1
|Газаров Артур 77 1
|Никулин Сергей 21 1
|Лебедев Сергей 28 1
|Бутерин Виталий 24 1
|Махов Геннадий 11 1
|Провинцев Павел 8 1
|Савина Настасья 7 1
|Гуляев Юрий 8 1
|Мусина Галина 6 1
|Золотарева Татьяна 5 1
|Радулова Наталья 1 1
|Мираков Александр 6 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 88 1
|Лебедев Артемий 95 1
|Кириенко Владимир 50 1
|Мацоцкий Сергей 171 1
|Вольпе Борис 82 1
|Локоть Андрей 5 1
|Малахов Андрей 5 1
|Назипов Дмитрий 80 1
|Пантелеев Евгений 6 1
|Лаврентьев Иван 3 1
|Кривенкова Ирина 8 1
|Зайцева Анна 69 1
|Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
|Морозов Игорь 18 1
|Цыганов Андрей 6 1
|CNews - ZOOM.CNews 1393 28
|Business Insider 187 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 599 1
|9to5Google 24 1
|Fortune 188 1
|Gartner 3261 3
|IDC - International Data Corporation 4561 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2736 2
|Fortune Global 500 270 1
|Forrester Research 799 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 618 1
|Constellation Research 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru