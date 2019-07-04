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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Морозильник
Замораживание
устройство, поддерживающее низкую температуру



04.07.2019 Лучшие морозильные камеры: хиты продаж
25.11.2011 Лучшие холодильники side-by-side. Выбор ZOOM
22.04.2011 Выбор ZOOM: холодильники side-by-side, french door, многодверные
03.02.2010 Выбор ZOOM: лучшие двухкамерные холодильники
14.08.2008 Три толстяка: новинки холодильников side-by-side
14.01.2008 Выбор ZOOM.CNews: 5 лучших морозильников

Публикаций - 80, упоминаний - 140

Морозильник упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Zoom Int - Zoom Video Communications 1049 22
Samsung Electronics 9111 20
Bosch - БСХ бытовые приборы 306 15
LG Electronics 3231 14
Siemens AG - Siemens Group 2264 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2533 5
Microsoft Corporation 21987 5
Toshiba Corporation 2829 5
Softline - Софтлайн 1824 3
Oracle Corporation 5889 3
Sharp Corporation 1011 3
Google LLC 9734 3
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Daewoo Electronics 41 3
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Haier 90 2
Wasabi 4 2
Titanium 62 2
Meta - Facebook 4157 2
1С-Рарус 700 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 552 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1400 2
Hitachi - Хитачи 1366 2
Intel Corporation 11004 2
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Hansa - Ханса 76 10
Beko 51 9
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Smeg 12 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1602 7
Miele - Миле 116 7
Gorenje 64 6
Gaggenau 31 5
Candy Group - Канди 64 5
Whirlpool 70 4
Swarovski AG 69 3
Dyson 86 3
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 216 2
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 103 2
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 18 2
Айсберг - Смоленский завод холодильников 2 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 637 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 24 1
РЖД - Российские железные дороги 1392 1
Бирюса КЗХ - Красноярский завод холодильников 3 1
Daewoo 81 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 57 1
Whirlpool KitchenAid 20 1
L’Oreal 52 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 77 1
Yves Rocher - Ив Роше 33 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 178 1
Техносила - СервисТрейд 226 1
GFG - Lamoda 87 1
HeadHunter Group - HH Group 394 1
Walmart - Wal-Mart Stores 359 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 889 1
Groupe SEB - Rowenta 28 1
Groupe SEB - Tefal 60 1
Яндекс.Такси 281 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 9 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 95 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3256 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2892 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2165 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1809 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 624 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 66 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 21 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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