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Лукойл Информ Лукойл Технологии Лукойл Инжиниринг

Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг


23.11.2020 ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому»
13.11.2020 «Ростелеком» покупает системного интегратора «Лукойла» за 2 миллиарда
17.12.2014 «Информзащита» разработала требования по обеспечению ИБ для ИТ-инфраструктуры «Лукойл-Информ»
12.08.2009 «Лукойл-Информ» и IBS создали систему обнаружения вторжений
17.07.2008 «Лукойл-Информ» управляет проектами с помощью Microsoft EPM
09.06.2008 «Лукойл-Информ» выбрал SAP XI
02.04.2008 ИТ-бенчмаркинг. Опыт "Лукойл-Информа"
06.02.2008 «Лукойл-Информ» строит катастрофоустойчивую инфраструктуру хранения данных
25.10.2007 "Лукойл-Информ": нефтегаз остро нуждается в модернизации
20.02.2007 «Лукойл-Информ» и IBM создают катастрофоустойчивую сеть хранения данных
27.02.2006 "Лукойл-Информ" получила новый сертификат

Публикаций - 160, упоминаний - 220

Лукойл Информ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Информ 287 27
SAP SE 4881 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10073 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9439 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8047 16
IBM - International Business Machines Corp 9194 14
Oracle Corporation 6305 14
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1560 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 955 9
Ростелеком - Связьинвест 1703 9
Microsoft Corporation 23500 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 283 8
NVision Group - Энвижн Груп 667 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6942 8
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 810 6
7004 5
Google LLC 10941 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1531 5
VK - Mail.ru Group 3200 4
Казахтелеком 334 4
Роснефть - РН-информ 50 4
1С-ИжТиСи 6320 4
Крок - Croc 1707 4
Информзащита 682 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1925 4
Check Point Software Technologies 711 4
АйТи 1283 4
Oracle - Sun Microsystems 2207 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 610 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1150 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4156 4
InterTrust - ИнтерТраст 324 4
Yandex - Яндекс 5675 4
Логика BPM 43 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1792 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5590 3
CA Technologies - Computer Associates 387 3
Trend Micro 579 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 417 80
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5814 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2385 19
Газпром ПАО 1153 19
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 218 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1185 17
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 887 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 324 17
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 153 15
Bayer AG - Байер 81 14
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 262 13
Росводоканал 79 12
ГПБ - Газпромбанк 941 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 30 12
РЖД - Российские железные дороги 1621 11
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 14 11
Альфа-Банк 1598 9
Роснефть НК - нефтяная компания 473 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 356 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 131 8
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 8
РусГидро ПАО - ГидроОГК 248 8
Сургутнефтегаз - СНГ 223 8
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 42 8
ФосАгро 84 8
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 52 8
Северсталь ПАО - Severstal 368 8
РОСНО СК - Страховая компания 197 8
Абсолют Банк 159 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 659 7
Татнефть 206 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 7
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 235 7
МКБ - Московский кредитный банк 409 6
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 707 6
Открытие ФК - Росгосстрах 291 6
ЮКОС НК 149 6
НСПК - Национальная система платежных карт 612 5
Россети Ленэнерго 2349 5
Почта России ПАО 1991 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17962 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3692 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9109 18
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1394 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2338 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 7
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 39 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 309 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10383 6
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 6
Президент Российской Федерации 3716 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2853 5
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2383 4
Администрация Президента РФ 977 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 200 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 3
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 100 3
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 44 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2695 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2398 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1215 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 692 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 191 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 157 2
Правительство Москвы 1991 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 822 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 723 2
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4387 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 74 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 71 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 2
АРБ - Ассоциация российских банков 203 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6051 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 1
Единая Россия - Политическая партия 263 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53279 88
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Палей Лев 46 14
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Василенко Александр 84 6
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Костров Дмитрий 27 6
Серова Елена 319 6
Степанов Андрей 29 6
Ложкин Руслан 22 6
Трояновский Владимир 51 6
Войлуков Алексей 9 6
Касимов Вячеслав 22 6
Шойтов Александр 24 6
Гусев Сергей 33 6
Кульпин Андрей 7 6
Скородумов Анатолий 65 5
Волков Максим 29 5
Королев Максим 9 5
Чулков Олег 11 5
Ананьин Алексей 75 4
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39350 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13150 29
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Европа 21312 9
Европа Восточная 2997 7
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Украина 7269 5
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Каспийское море 51 5
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2617 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1211 4
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 933 2
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Россия - Западная Сибирь 256 2
Швеция - Королевство 3459 2
Болгария - Республика 683 2
Азия - Азиатский регион 4659 2
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 2
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