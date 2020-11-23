Индексная книга CNews*
Лукойл Информ Лукойл Технологии Лукойл Инжиниринг
Публикаций - 160, упоминаний - 220
Лукойл Информ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Курбатов Владимир 34 22
|Демидов Сергей 80 15
|Нуйкин Андрей 41 15
|Мусич Роман 27 15
|Горбатько Александр 103 14
|Дилбарян Павел 25 14
|Палей Лев 46 14
|Воробьев Артем 25 13
|Севостьянов Александр 14 12
|Мельников Максим 28 12
|Путин Сергей 51 12
|Ерин Андрей 21 12
|Корзун Александр 11 11
|Луганцев Александр 21 11
|Гадарь Дмитрий 23 11
|Бенгин Владимир 27 11
|Лысенко Юрий 31 10
|Контемиров Юрий 32 9
|Плешков Алексей 52 7
|Сычев Артем 56 7
|Захаров Дмитрий 45 7
|Маслов Олег 12 7
|Василенко Александр 84 6
|Аншина Марина 78 6
|Костров Дмитрий 27 6
|Серова Елена 319 6
|Степанов Андрей 29 6
|Ложкин Руслан 22 6
|Трояновский Владимир 51 6
|Войлуков Алексей 9 6
|Касимов Вячеслав 22 6
|Шойтов Александр 24 6
|Гусев Сергей 33 6
|Кульпин Андрей 7 6
|Скородумов Анатолий 65 5
|Волков Максим 29 5
|Королев Максим 9 5
|Чулков Олег 11 5
|Ананьин Алексей 75 4
|Борисов Илья 26 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217573, в очереди разбора - 882681.
Создано именных указателей - 110329.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217573, в очереди разбора - 882681.
Создано именных указателей - 110329.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.