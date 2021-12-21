ГКС Стэп лоджик Step Logic
Step Logic предоставляет на российском рынке услуги сетевой и системной интеграции. Офисы расположены в Москве, Казани, Ереване и Алма-Ате. В компании свыше 350 инженеров и системных архитекторов. Спектр решений и услуг включает в себя сетевую и системную интеграцию, построение аудиовизуальных решений, создание систем видеоконференцсвязи и контакт-центров, обеспечение комплексной безопасности, услуги в области обработки и хранения данных, построение сетевой и инженерной инфраструктуры зданий, интернет вещей, а также комплекс услуг по технической поддержке, сопровождению и обслуживанию информационных систем, включая консалтинг, аудит и аутсорсинг ИТ.
ГКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тырин Александр 5 5
|Аншина Марина 76 5
|Кантаровский Юрий 6 5
|Герасимов Александр 43 4
|Половников Сергей 11 4
|Бяков Юрий 42 3
|Забусов Николай 3 3
|Ермолаев Артем 348 3
|Лутошкин Валерий 3 3
|Батыжев Юрий 3 3
|Кудрявцев Андрей 8 3
|Жбанков Антон 12 3
|Прокофьев Антон 3 2
|Свердлов Михаил 33 2
|Бетсис Павел 96 2
|Рудаков Денис 31 2
|Шевченко Владимир 138 2
|Ляпунов Игорь 65 2
|Крючков Максим 7 2
|Соловьев Владимир 102 2
|Рыжов Николай 8 2
|Македонский Сергей 46 2
|Бондарев Сергей 5 2
|Щеголев Игорь 685 2
|Бучин Сергей 7 2
|Шеленцов Сергей 18 2
|Яшин Владимир 5 2
|Горный Александр 38 2
|Кочергин Никита 5 2
|Лысенко Эдуард 238 1
|Сенаторов Виталий 7 1
|Ларькин Алексей 1 1
|Белоцерковский Николай 1 1
|Михайлов Вадим 2 1
|Собянин Сергей 222 1
|Wang Chen - Ван Чэнь 5 1
|Школьников Николай 26 1
|Семынин Дмитрий 3 1
|Якушев Дмитрий 0 1
|Соколюк Валерий 27 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|VNUNet.com 201 1
|New Scientist 1447 1
|CNews ИТ в промышленности 5 1
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