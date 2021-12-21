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ГКС Стэп лоджик Step Logic

ГКС - Стэп лоджик - Step Logic

Step Logic предоставляет на российском рынке услуги сетевой и системной интеграции. Офисы расположены в Москве, Казани, Ереване и Алма-Ате. В компании свыше 350 инженеров и системных архитекторов. Спектр решений и услуг включает в себя сетевую и системную интеграцию, построение аудиовизуальных решений, создание систем видеоконференцсвязи и контакт-центров, обеспечение комплексной безопасности, услуги в области обработки и хранения данных, построение сетевой и инженерной инфраструктуры зданий, интернет вещей, а также комплекс услуг по технической поддержке, сопровождению и обслуживанию информационных систем, включая консалтинг, аудит и аутсорсинг ИТ.

 


21.12.2021 Step Logic построил мультимедийный комплекс в межбашенном пространстве «Сбербанк сити»
14.12.2021 Step Logic поможет госорганам в импортозамещении
09.11.2021 Step Logic обеспечила катастрофоустойчивость ИТ-инфраструктуры «РГС банка»
06.09.2021 Подтверждено соответствие системы менеджмента Step Logic требованиям международных стандартов ISO
19.11.2020 Step Logic создала мультимедийное пространство в штаб-квартире «Сбера»
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции
25.08.2020 STEP LOGIC и Cisco помогут компаниям организовать безопасный сервис удаленного доступа
23.07.2020 В Step Logic назначен новый коммерческий директор
09.07.2020 Step Logic модернизировала ИТ- и инженерную инфраструктуру компании «Утконос Онлайн»
13.04.2020 «Стэп лоджик» представила набор решений для бесконтактного измерения температуры тела
13.01.2020 «Стэп лоджик» модернизировал Wi-Fi-инфраструктуру на объектах «Coca-Cola HBC Россия» и «Мултон»
08.07.2019 «Стэп лоджик» и Huawei заложили ИТ-фундамент в башне «Око»
04.02.2019 «Стэп Лоджик» модернизировал контакт-центр компании «Аэроклуб»
10.12.2018 «Стэп Лоджик» внедрил систему мониторинга сетевого трафика для головного офиса Альфа-Банка
28.11.2018 «Стэп лоджик» объявил о расширении возможностей решения Step SOC
30.10.2018 «Стэп лоджик» разработал методику категорирования объектов критической информационной инфраструктуры
27.08.2018 «Стэп лоджик» завершил проект по модернизации технологической сети передачи данных Каспийского трубопроводного консорциума
02.08.2018 «Стэп Лоджик» обеспечил скоростным Wi-Fi Фестиваль болельщиков FIFA в Москве
26.07.2018 «Стэп Лоджик» обеспечил бесперебойную работу сетевой инфраструктуры ЧМ-2018
20.06.2018 «Стэп лоджик» наращивает экспертизу в сфере проектирования инженерных систем ЦОД при помощи Autodesk CFD
29.05.2018 Qrator Labs и «Стэп Лоджик» объявили о партнерстве в сфере обеспечения сетевой безопасности
23.05.2018 «Визор» обеспечил мониторинг оперативной обстановки при проведении акции «Лес Победы»
15.05.2018 «Стэп Телемаркетинг» включен в Единый реестр отечественного ПО Минкомсвязи России
07.05.2018 «Стэп Лоджик» расширяет возможности системы управления доступом KeyMaster
26.10.2017 «Стэп Лоджик» представила мобильный центр управления «Визор»
13.04.2017 «Стэп Лоджик» представила новейшие разработки на конференции Cisco Connect — 2017
28.02.2017 «Стэп Лоджик» внедрила систему автоматизированного проектирования на базе ПО Autodesk Revit
21.06.2016 «Стэп Лоджик» и «Хэд Пойнт» продемонстрировали системы для управления городом
04.02.2016 «Стэп Лоджик» получила сертификат соответствия СМИБ стандарту ИСО/МЭК 27001
26.08.2015 «Стэп Лоджик» примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2015: Антикризисный рост»
19.08.2015 «Стэп Лоджик» примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2015: Антикризисный рост»
05.03.2015 Экс-гендиректор «Стэп Лоджик» назначен главой «Открытых технологий»
06.11.2014 «Стэп Лоджик» получила новые специализации по решениям Hewlett Packard
16.09.2014 «Стэп Лоджик» присоединилась к программе ассоциированных консультантов BSI ACP
02.10.2013 «Стэп Лоджик» проводит комплексную модернизацию ИТ-инфраструктуры предприятий Ford Sollers в Татарстане
21.02.2013 «Систематика» снова покупает «Стэп Лоджик»
22.01.2013 Владельцы «Систематики» и «Стэп Лоджик» обменялись акциями
13.12.2012 «Стэп Лоджик» оснастил киоски «Промсвязьбанка» светодиодными панелями
03.10.2012 Avaya и «Стэп Лоджик» модернизировали контакт-центр в «Такси 956»
03.02.2012 «Стэп Лоджик» предлагает услуги по внедрению стандарта «Банка России»

Публикаций - 125, упоминаний - 148

ГКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4720 24
ГКС - Группа компаний Систематика 307 15
IBM - International Business Machines Corp 8941 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 11
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 969 10
Huawei 3222 10
Microsoft Corporation 22497 9
Крок - Croc 1616 8
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 624 6
Компьюлинк ГК - Compulink 388 5
Softline - Софтлайн 1870 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 5
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 398 5
НКК - Национальная компьютерная корпорация 241 5
Dell EMC 4736 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 915 5
AMT Group - АМТ-Груп 272 4
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 185 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 297 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 4
Интеллектуальные системы 189 4
Открытые технологии 600 4
Polycom - Поликом Россия 378 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 4
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 205 4
Oracle Corporation 6035 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 279 4
Intel Corporation 11262 4
Элемент ГК - Elementec 1523 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 4
Verysell - Верисел 306 3
Элвис-Плюс - Элвис+ 129 3
HP Inc. 5313 3
Ростелеком - Связьинвест 1698 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, ПТТ 847 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 3
Crestron 88 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 7
Почта России ПАО 1853 3
Альфа-Групп 613 3
Газпром нефть 439 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 2
PPF Real Estate Russia - Comcity - Офисный парк 14 2
ВТБ - ВТБ24 658 2
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 89 2
Татнефть 182 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 112 2
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 18 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 2
Открытие ФК 2713 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Техаргос 2 1
Славнефть НГК 42 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 20 1
GM - General Motors 434 1
WikiMart - Викимарт 44 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 123 1
ТАИФ - Татаро-американские инвестиции и финансы 12 1
Citi - Citibank - Ситибанк 265 1
JLL - Jones Lang LaSalle 12 1
Daikin 44 1
RHG - Radisson Hotel Group - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 37 1
ОГК-2 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 35 1
Boxberry - российская служба доставки 23 1
Ford Motor 166 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 269 1
MSC Cruises 3 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 1
Сокол ОКБ - Опытно-конструкторское бюро Сокол имени М.П. Симонова 2 1
Точка 1820 1
Orbital Recovery 4 1
Европейский пенсионный фонд - Европейский НПФ 3 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 1
Транснефть 232 1
Мултон - Российская компания, производитель соков, нектаров, морсов, пюре и сокосодержащих напитков 3 1
Газпром ПАО 1008 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Правительство Москвы 1640 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы 32 1
Мэр города Москвы 98 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 72 1
Музей-усадьба Архангельское 20 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 410 1
Правительство Москвы - Мосгосэкспертиза - Московская государственная экспертиза 14 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 75 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 70 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 37
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 27
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 14
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Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 12
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 12
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Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 6
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 4
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 4
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 202 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 740 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2110 3
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 3
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 51 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 189 3
Microsoft Windows 10 11713 2
Сбер - Сбербанк Сити 2 2
Microsoft Office 365 834 2
Avaya Proactive Contact 14 2
Стэп Лоджик - Стэп Телемаркетинг 2 2
Стэп Лоджик - Визор - мобильный центр управления 3 2
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 13 2
Cisco CP - серия IP-телефонов 13 2
Cisco Firepower NGFW 15 2
IBM Flex System 5 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 408 2
Microsoft Windows 2000 2856 2
Новые облачные технологии - МойОфис 381 2
Apple iOS 6422 2
Apple iPad 3663 2
Cisco ACI Multi-POD 5 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 136 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 64 1
Genesys Cloud - Genesys Cloud Omnichannel Contact Center - Genesys Omnichannel Engagement Center Solution 4 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 22 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 1
IBM Storwize 31 1
HeadPoint Система ситуационного видеомониторинга 2 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 299 1
Intel x86 - архитектура процессора 1391 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Умный город 2030 - цифровая стратегия Москвы 3 1
Genesys Workspace 1 1
Huawei S - Серия коммутаторов 5 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 24 1
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 7 1
Microsoft Office 3247 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 1
Дептранс Москвы ЦОД 3 1
Cisco ISE - Cisco Identity Services Engine 11 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 355 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 144 1
Huawei USG - Серия межсетевых экранов 3 1
Тырин Александр 5 5
Аншина Марина 76 5
Кантаровский Юрий 6 5
Герасимов Александр 43 4
Половников Сергей 11 4
Бяков Юрий 42 3
Забусов Николай 3 3
Ермолаев Артем 348 3
Лутошкин Валерий 3 3
Батыжев Юрий 3 3
Кудрявцев Андрей 8 3
Жбанков Антон 12 3
Прокофьев Антон 3 2
Свердлов Михаил 33 2
Бетсис Павел 96 2
Рудаков Денис 31 2
Шевченко Владимир 138 2
Ляпунов Игорь 65 2
Крючков Максим 7 2
Соловьев Владимир 102 2
Рыжов Николай 8 2
Македонский Сергей 46 2
Бондарев Сергей 5 2
Щеголев Игорь 685 2
Бучин Сергей 7 2
Шеленцов Сергей 18 2
Яшин Владимир 5 2
Горный Александр 38 2
Кочергин Никита 5 2
Лысенко Эдуард 238 1
Сенаторов Виталий 7 1
Ларькин Алексей 1 1
Белоцерковский Николай 1 1
Михайлов Вадим 2 1
Собянин Сергей 222 1
Wang Chen - Ван Чэнь 5 1
Школьников Николай 26 1
Семынин Дмитрий 3 1
Якушев Дмитрий 0 1
Соколюк Валерий 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 13
Россия - ПФО - Казань 2085 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 7
Казахстан - Алматы 483 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 5
Армения - Ереван 148 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 5
Казахстан - Республика 4467 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 4
Европа Восточная 2927 4
Грузия 1064 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 735 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
Ближний Восток 2549 2
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 235 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 2
Иран - Исламская Республика Иран 954 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 285 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 708 2
Узбекистан - Республика 1285 2
Беларусь - Белоруссия 3525 2
Чехия - Чешская Республика 1053 2
Южная Корея - Республика 4394 2
Армения - Республика 1112 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 2
Великобритания - Виргинские Острова 206 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 2
Европа 12319 2
Германия - Федеративная Республика 8903 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 34
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 19
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 6
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 212 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 850 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
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Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
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Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 11 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
VNUNet.com 201 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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