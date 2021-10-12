Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
USM Holdings
ЮэСэМ Холдинговая компания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 99, упоминаний - 227
USM Holdings упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Усманов Алишер 241 27
|Черепенников Антон 52 11
|Вермишян Геворк 61 9
|Добродеев Борис 83 9
|Стрешинский Иван 33 7
|Солдатенков Сергей 113 6
|Малис Олег 55 6
|Галицкий Александр 82 6
|Медведев Дмитрий 1434 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Малис Александр 111 5
|Мамут Александр 109 4
|Ноготков Максим 40 4
|Волож Аркадий 181 4
|Артемьев Тимур 13 4
|Сергеев Дмитрий 52 4
|Путин Владимир 1826 4
|Чичваркин Евгений 82 4
|Гришин Дмитрий 148 3
|Рейман Леонид 411 3
|Либин Сергей 18 3
|Скоч Андрей 7 3
|Серебряникова Анна 47 3
|Меднов Сергей 115 3
|Ваксман Алан 5 3
|Мильнер Юрий 116 3
|Евтушенков Владимир 130 3
|Петров Дмитрий 33 2
|Костин Андрей 45 2
|Вольфсон Влад 55 2
|Маевский Игорь 23 2
|Касперский Евгений 218 2
|Ванин Андрей 7 2
|Хасис Лев 96 2
|Рогозин Дмитрий 79 2
|Греф Герман 205 2
|Габриелян Владимир 20 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Аракелян Арам 7 2
|Алхазов Дмитрий 14 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763347, в очереди разбора - 667035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763347, в очереди разбора - 667035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru