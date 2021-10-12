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USM Holdings
ЮэСэМ Холдинговая компания


12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 1
08.10.2021 Алишер Усманов продаст «ИКС Холдинг» 3
24.08.2021 Компания экс-главы «Мегафона» без пяти минут поглощена разработчиком игр 1
11.08.2021 Зарплата экс-замминистра связи России в британском стартапе составила $830 тыс. за год 1
09.08.2021 «Мегафон» избавился от доли в Aliexpress 4
13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 1
14.05.2021 В «Мегафоне» будет новый гендиректор. Подробности 1
29.04.2021 Mail.ru потеряла миллиарды рублей на киберспорте 3
12.02.2021 «Мегафон», Mail.ru и владелец Alipay создали двух гигантов для финансовых сервисов 8
12.02.2021 «Мегафон», Mail.ru Group, USM, РФПИ и Ant Group создают СП в области платежей и финансов 2
10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке 6
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 2
29.10.2020 «Мегафон» за 6 млрд руб. создает спутниковую систему для высокоскоростной передачи данных 5
15.10.2020 На покупку двух разработчиков мобильных игр Mail.ru потратила 700 миллионов 1
19.06.2020 Закончилась 15-летняя телеком-война. Экс-акционер «Мегафона» распрощался с владельцем «Билайна» 2
30.04.2020 Алишер Усманов покупает «ИКС Холдинг» 11
30.04.2020 USM станет владельцем «ИКС Холдинга» 6
31.01.2020 Серверы на 2 миллиарда в РЖД поставит производитель «железа» для «закона Яровой» 4
20.12.2019 «Мегафон» и «ИКС холдинг» могут объединиться в суперкомпанию 6
19.12.2019 Сбербанк и Mail.ru Group создали 100-миллиардное СП 1
19.12.2019 Сбербанк и Mail.ru Group сформировали О2О-платформу в сфере фудтеха и транспорта 1
19.11.2019 Сбербанк покупает долю в главном акционере Mail.ru 1
19.11.2019 Сбербанк и Mail.ru Group расширят сотрудничество в сфере транспорта и фудтеха 1
05.11.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» купил российского разработчика микропроцессорных ядер 1
29.10.2019 Сбербанк хочет купить у Газпромбанка его пакет в Mail.ru 3
09.10.2019 Mail.ru отдаст «Деньги.Mail.ru» и VK Pay в совместное предприятие с китайцами 1
26.07.2019 Власти запрещают иностранцам владеть «Яндексом» и Mail.ru 1
10.06.2019 У «Мегафона» исчезли все миноритарные акционеры 6
06.06.2019 Mail.ru, Alibaba и РФПИ построят гиганта электронной коммерции за $382 миллиона 1
05.06.2019 В Москве появились магазины с новым названием, которое может заменить «Евросеть» 2
30.05.2019 Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP 2
26.04.2019 «Мегафон» заработал 910 миллионов, продав три ИТ-компании партнеру Усманова 7
17.04.2019 В России появились два новых ИТ-миллиардера 1
15.03.2019 Россияне поставят в США ТВ-приставку с распознаванием лиц 1
07.03.2019 Газпромбанк неожиданно избавился от доли в «Мегафоне» 3
18.02.2019 Россияне получили контрольный пакет в СП, создающем всемирный спутниковый интернет 1
29.12.2018 10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России 1
28.12.2018 «Мегафон» потратит 4 миллиарда на выкуп собственных акций 2
26.12.2018 Власти узаконили ИТ-систему маркировки товаров 1
26.12.2018 Власти разъяснили, как будет работать система маркировки лекарств в России 1

Публикаций - 99, упоминаний - 227

USM Holdings упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 49
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 44
Ростех - Ростехнологии 2230 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 12
МФ технологии - МФТ 17 11
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 9
АФК Система ПАО 995 8
Alibaba Group 298 8
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 7
Элвис-Плюс 69 7
Yandex - Яндекс 4101 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
КНС Групп - Yadro 124 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 6
ИКС холдинг - Форпост 35 6
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 5
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 5
Google LLC 7154 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Rambler Group - Рамблер ГК 485 4
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 4
Криптонит ГК - Kryptonite 30 4
Питерская группа связистов 114 4
Кометрика 10 4
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 127 4
Facebook 3766 4
Талмер - Talmer 23 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 4
Telegram Group 702 3
Telia Company 348 3
ЮэСэМ Телеком - USM Telecom 9 3
Tencent 93 3
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 3
Amazon Inc - Amazon.com 1471 3
Intel Corporation 4180 2
Syntacore 10 2
Альфа-Телеком ГК - Megacom 73 2
Twitter 2204 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Газпромбанк - ГПБ 692 24
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 21
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 12
О2О Delivery club 153 9
Евросеть 886 8
MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 17 8
Связной ГК 878 8
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 7
ESforce 22 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 451 7
МегаФон Финанс 9 6
DST Global 165 5
AliExpress 275 5
Virtus.pro 12 5
Ситимобил - Служба такси 113 4
Pandao 21 4
Trellas 17 4
SLV 7 4
Альфа-Банк 1125 4
DC Daily 5 4
Альфа-Групп 320 4
YouDrive - Оператор каршеринга 31 4
О2О Холдинг 43 4
Металлинвест 14 4
Naspers 56 3
Solvers 15 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Performance Group 6 3
Yota Arena - киберспортивная арена 6 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
IPOC 29 2
Сибирский агрохолдинг 2 2
GHP Group 5 2
AliExpress Russia - AER 16 2
Трансаэро - авиакомпания 42 2
Garsdale Services 36 2
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 4 2
Юнитайл - Unitile 5 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Президент Российской Федерации 1439 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Международный арбитраж 11 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Рособоронэкспорт 34 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния 3 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Администрация Президента РФ 268 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роснано 456 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Правительство РФ 2205 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 9
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
Штриховой код - штрихкод 5 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
3G - Стандарт мобильной связи 3736 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 2
Безопасный город 347 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 2
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 84 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
SPAN - Switch Port Analyzer - RSPAN - Remote Switch Port Analyzer - Зеркалирование трафика, дублирование пакетов одного порта сетевого коммутатора (или VPN) на другом 8 1
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 9 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 1
Industrial Ethernet для применения в промышленности 9 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 434 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 9
Apple iOS 5742 4
СберФуд - SberFood 17 4
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 3
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 102 3
Яндекс.Маркет 439 3
Сбербанк - Экосистема SberX 15 2
СПАРК-Интерфакс 104 2
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 2
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 2
VK - Mail.ru Maps.me 45 2
Google Android 10751 2
Alibaba Tmail 6 2
Canon EF - серия объективов 32 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 1
Canon RF - серия объективов 1 1
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management 7 1
Oracle ERP System - Enterprise Resource Planning 11 1
Oracle Hyperion Financial Management 25 1
IBM Cognos TM1 36 1
Oracle IoT Cloud - Oracle Internet of Things Cloud 4 1
Gameloft Tetris 12 1
Oracle Blockchain Applications Cloud 2 1
Oracle Blockchain Cloud Service 3 1
BIT.Games Домовята 5 1
IBM Storwize 16 1
Allods Team Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 1
Playrix Gardenscapes - мобильная free-to-play игра 2 1
Clash of Clans - Компьютерная игра (стратегия) 8 1
VK - Mail.ru Деньги 5 1
Гонец-ВЭБ 4 1
Consult Universal Inshoper 2 1
Deus Craft - Grand Hotel Mania 4 1
Oracle Intelligent Track and Trace 2 1
ПрофиМодуль PT - промышленные коммутаторы Ethernet 2 1
Love Sick: Interactive Stories - игра 3 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 65 1
Усманов Алишер 241 27
Черепенников Антон 52 11
Вермишян Геворк 61 9
Добродеев Борис 83 9
Стрешинский Иван 33 7
Солдатенков Сергей 113 6
Малис Олег 55 6
Галицкий Александр 82 6
Медведев Дмитрий 1434 5
Никифоров Николай 1126 5
Малис Александр 111 5
Мамут Александр 109 4
Ноготков Максим 40 4
Волож Аркадий 181 4
Артемьев Тимур 13 4
Сергеев Дмитрий 52 4
Путин Владимир 1826 4
Чичваркин Евгений 82 4
Гришин Дмитрий 148 3
Рейман Леонид 411 3
Либин Сергей 18 3
Скоч Андрей 7 3
Серебряникова Анна 47 3
Меднов Сергей 115 3
Ваксман Алан 5 3
Мильнер Юрий 116 3
Евтушенков Владимир 130 3
Петров Дмитрий 33 2
Костин Андрей 45 2
Вольфсон Влад 55 2
Маевский Игорь 23 2
Касперский Евгений 218 2
Ванин Андрей 7 2
Хасис Лев 96 2
Рогозин Дмитрий 79 2
Греф Герман 205 2
Габриелян Владимир 20 2
Дерипаска Олег 19 2
Аракелян Арам 7 2
Алхазов Дмитрий 14 2
Россия - Российская федерация - РФ 57420 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 6
Европа 3759 5
Украина 3372 5
Восточная Европа 1679 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 3
Турция - Турецкая республика 952 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Великобритания - Лондон 820 2
Великобритания - Виргинские Острова 110 2
Латвия - Юрмала 13 2
Казахстан - Республика 2632 2
Земля - планета Солнечной системы 864 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Япония 2788 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Италия - Милан 45 1
США - Бостон 98 1
Россия - Симферополь 116 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 36 1
Москва - Марьино 30 1
США - Остин 57 1
Швейцария - Женева 86 1
Южная Корея - Сеул 129 1
Панама - Республика 41 1
Арктика 141 1
Китай - Шанхай 244 1
Беларусь - Минск 327 1
Россия - Новгородская область 287 1
США - Вашингтон 334 1
Россия - Вологда 193 1
Россия - Томск 450 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Индия - Республика 2173 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 11
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 7
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 11 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 239 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Космодром Куру - Гвианский космический центр 10 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 18 1
Федеральное законодательство 254 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Bloomberg 785 3
Thomson Reuters - Рейтер 1735 3
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 3
Forbes - Форбс 442 2
The Bell - Издание 34 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
Мобильные системы 3 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
Компьютерра 11 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Независимая газета 2 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 1
Newzoo - Игровая аналитика 14 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
NYT - The New York Times 509 1
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TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
Fortune Global 500 161 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
Superdata 9 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 32 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
Формула Русь - Чемпионат 3 1
Warface Open Cup 2 1
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ИТ-безопасность

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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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