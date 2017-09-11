Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 136125
ИКТ 10983
Организации 8720
Ведомства 1391
Ассоциации 838
Технологии 3173
Системы 21907
Персоны 54400
География 2199
Статьи 1440
Пресса 1056
ИАА 644
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2269
Мероприятия 820

STMicroelectronics STMicro

STMicroelectronics - STMicro


11.09.2017 В России выделили 4,35 млрд на импортозамещение электроники Intel и STMicroelectronics

ейного ускорения, имеет начальную цену в 228,6 млн руб. Преобразователь заменит аналогичное изделие STMicroelectronics (Швейцария). Наконец, лот, относящийся к разработке еще ряда микросхем, оц
08.08.2013 Ericsson и STMicroelectronics завершили сделку по разделению ST-Ericsson

Ericsson и STMicroelectronics сообщили о закрытии сделки по разделению ST-Ericsson, анонсированной компаниями 18 марта 2013 г. В рамках договоренностей, 2 августа 2013 г. к Ericsson отошли департаменты пр
08.08.2012 Пико-проекторы в мобильниках станут массовыми в 2013 г.

Европейский производитель полупроводников STMicroelectronics объявил о приобретении интеллектуальной собственности и найме большинства сотрудников израильского стартапа bTendo. Сумма сделки не разглашаеся. Основанная в конце 2006 г. ко
25.01.2011 Европейцы создали ГЛОНАСС-приемник дешевле и меньше российского

Французский производитель микроэлектроники STMicroelectronics сообщил о разработке одночипового приемника Teseo II, способного принимать сигналы спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС, а также европейской GALILEO (полноценный запуск ожидается
15.03.2010 STMicroelectronics передал «Ситрониксу» и «Роснано» технологию производства микросхем с нормами 90 нм

ационных технологий и микроэлектроники, Российская корпорация нанотехнологий («Роснано») и компания STMicroelectronics подписали трехстороннее соглашение о передаче технологии производства инте
29.07.2009 Чистый убыток STMicroelectronics вырос почти в 7 раз до $318 млн

Чистый убыток швейцарского производителя полупроводников STMicroelectronics во 2-м квартале 2009 г. вырос почти в 7 раз до $318 млн против убытка в $47 млн, полученного за аналогичный период годом ранее, сообщает РБК. Выручка компании c апреля по июн
04.02.2009 «Эрикссон» и STMicroelectronics создали совместное предприятие

Компании STMicroelectronics и «Эрикссон» объявили о подписании соглашения по созданию совместного предприятия на базе своих подразделений Ericsson Mobile Platforms и ST-NXP Wireless с долей владения 50/
29.10.2008 Чистые убытки STMicroelectronics снизились на 15%

Чистые убытки крупнейшего в Европе производителя микросхем франко-итальянской компании STMicroelectronics за 9 месяцев 2008 г. снизились на 15% и составили $421 млн по сравнению с убытками в размере $496 млн за аналогичный период предыдущего года, сообщает РБК. Выручка за отчетны
22.08.2008 STMicroelectronics и Ericsson создают совместное предприятие

31.07.2008 STMicroelectronics и NXP завершили сделку по созданию нового предприятия

Компании NXP Semiconductors и STMicroelectronics объявили о завершении сделки, объединяющей подразделения беспроводных технологий обеих компаний в рамках компании ST-NXP Wireless, объявленной 10 апреля 2008 г. Совместное пр
29.04.2008 STMicroelectronics понесла в I квартале убытки

Чистые убытки крупнейшего в Европе производителя микросхем франко-итальянской компании STMicroelectronics в I квартале 2008 г. составили $84 млн по сравнению с прибылью в размере $74 млн за аналогичный период предыдущего года, сообщает РБК. Выручка за отчетный период выросла на 9
22.04.2008 STMicroelectronics и NXP создадут совместное предприятие

Компании NXP Semiconductors и STMicroelectronics объявили о заключении соглашения об объединении ключевых структур своих подразделений по разработке беспроводных систем и создании совместного предприятия, нацеленного на раб
23.01.2008 STMicroelectronics в 2007 г понесла убытки

Чистые убытки крупнейшего в Европе производителя микросхем, франко-итальянской компании STMicroelectronics NV в 2007 г. составили $477 млн. против чистой прибыли в размере $782 млн.
09.08.2007 Французы помогут сделать российское ТВ цифровым

Как рассказал CNews директор научно-производственного подразделения компании General Satellite Павел Чумаков, сотрудничество с компанией STMicroelectronics нацелено на производство оптимальных по соотношению цена/качество ресиверов цифрового ТВ. Напомним, что, согласно планам российского правительства, от аналогового ТВ полность
08.08.2007 General Satellite заключил соглашение с STMicroelectronics

ronics и General Satellite Corp. достигли соглашения о сотрудничестве в области цифрового телевидения. В соответствии с условиями соглашения мировой лидер в изготовлении полупроводниковых компонентов STMicroelectronics и ведущая российская компания в области цифровых телевизионных технологий "Дженерал Сателайт" создали рабочую группу с целью разработки новейших технологий в области цифровог
03.08.2007 Numonyx: новое совместное предприятие Intel и STMicroelectronics

Корпорации Intel, STMicroelectronics и Francisco Partners объявили о том, что независимая полупроводниковая компания, анонсированная 22 мая, получит название Numonyx. Средства на создание компании Numonyx выделя
30.07.2007 STMicroelectronics и IBM будут сотрудничать в разработке микросхем

Компания STMicroelectronics и корпорация IBM объявили о подписании партнерского соглашения, направленного на сотрудничество в разработке технологии нового поколения для применения в области проектирован
25.07.2007 Реструктуризация повлияла на снижение показателей STMicroelectronics

Чистые убытки крупнейшего в Европе производителя микросхем — швейцарской компании STMicroelectronics NV в первом полугодии 2007 г. составили €684,3 млн. против чистой прибыли

22.05.2007 STMicroelectronics и Intel создадут СП по производству флэш-карт памяти

Европейская компания STMicroelectronics, американская Intel и частный инвестиционный фонд Francisco Partners заклю
25.04.2007 Чистая прибыль STMicroelectronics сократилась почти в 2 раза

Чистая прибыль крупнейшего в Европе производителя микросхем — швейцарской компании STMicroelectronics — в 1 квартале 2007 г. сократилась почти в два раза — до $74 млн. по сравнению с $132 млн., полученными за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК. По сравне
26.10.2005 Чистая прибыль STMicroelectronics в 3 квартале снизилась на 53%

рталом, завершившимся в июне 2005 г., выручка возросла на 4%. Аналитики прогнозировали, что прибыль STMicroelectronics составит в 3 квартале 2005 г. $62 млн. (10 центов на акцию), выручка - $2,
10.06.2005 STMicroelectronics сократит около 3 тыс. человек

едыдущего периода, однако на 2,6% выше за аналогичный период прошлого года. В результате сокращений STMicro надеется сэкономить $90 млн. ежегодно, однако программа по сокращению обойдется компа
18.05.2005 STMicroelectronics уходит в Азию

К середине следующего года STMicroelectronics переведет 3 тыс. рабочих мест в азиатские филиалы. Это вызвано экономическими трудностями, которые испытывает вторая по значимости в Европе группа по производству полупроводн
28.04.2005 Hynix и STMicroelectronics начали возведение нового завода в Китае

Как сообщает Digitimes, компании Hynix и STMicroelectronics приступили к возведению нового завода в китайской провинции Джиансу (Jiangsu). Он будет выпускать модули флэш-памяти DRAM и NAND. Производственная линия по выпуску 8-мм плат,
10.02.2005 STMicroelectronics представил новый сенсор для мобильных устройств

Компания STMicroelectronics выпустила свой новый сенсор для мобильных телефонов и других портативных устройств. VGA-модуль VS6524 характеризуется размером пикселей 3,6 мк. Разрешение камеры составляет 6
27.01.2005 Прибыль STMicroelectronics выросла

ценкам компании, снижение доллара к евро приведет к потери рентабельности на 1,4 процентных пункта. STMicro занимает седьмое место в мире среди производителей микросхем.
13.01.2005 В STMicroelectronics ожидают роста рынка микросхем на 4%

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, глава франко-итальянского производителя микросхем STMicroelectronics ожидает, что мировой рынок чипов в 2005 году вырастет на 4%, однако, по ег
13.09.2004 NDS, STMicroelectronics и Thomson объединились против видеопиратов

По сообщению агентства Reuters, американская компания NDS заключила совместное соглашение с фирмами STMicroelectronics и Thomson о создании новой технологии кодирования для борьбы с видеопирата
22.07.2004 STMicroelectronics резко увеличил прибыль

Европейский производитель микросхем STMicroelectronics сообщил о резком росте прибыли за счет увеличения объема продаж. За истекший 2 финансовый квартал она составила $148 млн. ($0,16 на акцию) по сравнению с $79,5 млн. ($0,09 на
21.07.2004 ST Microelectronics выпустил новые модули NAND флэш-памяти

Компания ST Microelectronics объявила о выпуске 256 и 128-Мбитной NAND флэш-памяти - NAND256 и NAND128. Оба модуля работают и от 3 и 1,8 В. Они соединены в 512 Мбитные и 1 Гбитные модули. Массовое произ
22.04.2004 Прибыль STMicroelectronics снизилась

Прибыль крупнейшего в Европе производителя чипов STMicroelectronics снизилась в 1 квартале 2004 года с учетом затрат на реструктуризацию. По з
24.03.2004 Hynix и STMicroelectronics создадут СП в Китае

Hynix Semiconductor и STMicroelectronics ведут переговоры о создании совместного предприятия по производству модулей DRAM-памяти в Китае. Из совместных планов компаний известно только, что они построят завод, на кот
16.03.2004 STMicroelectronics обновляет руководство

15 марта главой компании STMicroelectronics, крупнейшего европейского производителя компьютерных микросхем, был назначен Карло Бозотти. До настоящего времени г-н Бозотти возглавлял одно из самых низкоприбыльных подразд
29.01.2004 Чистая квартальная прибыль STMicroelectronics снизилась на 10,5%

Чистая прибыль европейского производителя микросхем STMicroelectronics, шестого по величине производителя полупроводников в мире, в 4 квартале 2003 г. снизилась на 10,5% до $144 млн. по сравнению со $161 млн. за аналогичный период прошлого года.
28.10.2003 STMicroelectronics: Мировые продажи чипов вырастут в 2004 году на 18-20%

ой объем продаж полупроводников в 2004 году должен увеличиться на 18-20% благодаря росту спроса на микросхемы после 3 лет упадка в отрасли, заявил сегодня, 28 октября, председатель правления компании STMicroelectronics Паскуаль Писторио. Крупнейший в Европе и четвертый по величине в мире изготовитель чипов, STMicroelectronics на прошлой неделе сообщил об убытках в 3 квартале 2003 год
23.10.2003 STMicroelectronics потерял в 3 квартале $49,1 млн.

Ведущий европейский производитель микросхем STMicroelectronics завершил 3 квартал 2003 года с чистым убытком в размере $49,1 млн., сообщи
03.07.2003 STMicroelectronics начал производить флэш-память с площадью ячейки менее 0,37 кв. мкм

Компания STMicroelectronics начала производить встраиваемую флэш-память по 0,18-микронной технологии с площадью ячейки менее 0,37 квадратных микрон. Одна ячейка флэш-памяти эквивалентна одному биту инфо
25.04.2003 STMicroelectronics и Hynix кооперируются в производстве флэш-памяти NAND

Франко-итальянский производитель чипов STMicroelectronics и корейский Hynix подписали договор о партнерстве в области разработки флэш-памяти типа NAND. ST надеется получить прибыль от использования собственной технологии корейской к
17.01.2003 STMicroelectronics лицензировал технологии связи стандарта TD-SCDMA

Третий по величине мировой производитель микросхем STMicroelectronics N.V. сообщил сегодня о лицензировании технологии связи 3G стандарта TD-SCD
11.11.2002 STMicroelectronics создала чип для мобильного ДНК-анализа

управляющего бизнес-разработками в ST Printhead and Microfluidics Business Unit Барбары Грико (Barbara Grieco), следующим шагом станет попытка интеграции в схему большего числа функций. Тем временем, STMicroelectronics создает лабораторию в Катаньи, Сицилия, где можно было бы объединить усилия инженеров по микроэлектронным механическим системам и экспертов в биотехнологиях. Компания разраба

Публикаций - 298, упоминаний - 327

STMicroelectronics и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 11864 77
Samsung Electronics 9937 50
TI - Texas Instruments Incorporated 811 41
Элемент ГК - Микрон - Micron 1338 38
Ситроникс - Sitronics 1177 37
AMD - Advanced Micro Devices 3985 29
Toshiba Corporation 2905 28
Infineon Technologies 395 27
Philips 2034 24
Qualcomm Technologies 1747 23
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 237 23
Broadcom Inc - Avago Technologies 492 22
IBM - International Business Machines Corp 9326 22
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 405 21
Apple Inc 11597 20
Lenovo Motorola 3489 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 17
Microsoft Corporation 23989 15
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 15
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 784 13
Sony 6480 13
АФК Система ПАО 1763 13
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 13
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 256 12
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 111 12
Hitachi - Хитачи 1453 11
Fujitsu 2025 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2973 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 9
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 328 7
BT Group - British Telecommunications 627 7
Sharp Corporation 1036 7
Nvidia Corp 3297 7
LG Electronics 3564 7
Huawei 3674 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10555 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 804 7
ST-Ericsson 38 7
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 61 7
Loongson Technology 33 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6751 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 10
АФК Система - Система Масс-медиа 84 6
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 173 6
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 41 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 699 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 3
Francisco Partners Management 20 3
Hyundai Motor Company 351 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 47 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 126 2
ГПБ - Газпромбанк 1008 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1045 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 219 2
Россети Ленэнерго 1698 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 1
ATIC 38 1
L’Oreal 55 1
DuPont - Дюпон 100 1
Merrill Lynch 433 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 309 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 1
Солидарность 49 1
Возрождение - Коммерческий банк 336 1
Сплит 169 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 1
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia Stock Exchange - Филадельфийская фондовая биржа 3 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - ЦКБА - Центральное конструкторское бюро аппаратостроения 2 1
Росатом - Наука и инновации АО - Гиредмет ФГУП - Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности 2 1
101Hotels.com 455 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 39 1
De Brauw Blackstone Westbroek 1 1
Solvay - Солвей Фарма 4 1
Этажи 0 1
Global Partners Securities 42 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Балтийского моря ФГБУ - Администрация морских портов Балтийского моря - МАП Калининград - Морская администрация порта Калининград - Калининградский морской торговый порт 3 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5416 8
Правительство Москвы 2166 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2245 6
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 196 6
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 94 5
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 376 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 926 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10275 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4664 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5050 4
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1384 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2720 3
Президент Российской Федерации 3994 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 575 2
ОЭЗ Технополис Москва Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 365 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2899 2
Совет при президенте Российской Федерации 196 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 326 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3336 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1753 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2814 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2575 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 288 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3140 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 551 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3093 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи ДИКТ 75 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 513 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1104 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 390 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1093 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 705 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1729 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 648 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1765 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 485 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2642 5
USB Promoter Group - Индустриальная группа 8 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6176 3
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 18 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 2
Ассоциация менеджеров 84 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 2
OLPC - One Laptop per Child 81 1
ASF - Apache Software Foundation 108 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 1
Linux Foundation 177 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 241 1
4CIO 765 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 3821 107
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7282 99
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19829 58
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43539 51
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13242 39
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26564 38
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2628 30
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2748 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22541 26
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23201 26
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9130 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58036 23
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14103 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11259 21
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3567 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27403 20
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2733 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15123 18
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13446 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15483 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9629 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23390 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8747 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13702 14
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1013 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22536 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16442 13
NAND flash memory - флеш-память 610 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9598 11
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5544 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9646 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4352 11
System on Chip - SoC - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 439 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11971 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11668 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19731 10
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3316 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10256 10
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3098 10
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1362 10
Microsoft Windows 2000 8661 22
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2580 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4834 9
Apple iPhone - серия смартфонов 6827 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 9
Intel x86 - архитектура процессора 1723 9
Google Android 13294 7
Linux OS 8979 7
Loongson Architecture Godson - LoongArch - серия процессоров 39 7
Apple iPad 3793 6
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 6
Microsoft Windows 14943 6
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 337 5
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 123 5
Apple iPhone 4 782 4
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 591 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3003 3
Imagination Technologies - PowerVR 40 3
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 22 3
Ericsson Mobile Platforms 19 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 404 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 855 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 160 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 431 3
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 448 3
HP Compaq iPaq Pocket PC 312 2
Microsoft DirectX 700 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3754 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 276 2
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 411 2
OpenGL - Язык программирования 232 2
GS A - цифровая спутниковая приставка-сервер 4 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1603 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1421 2
GS Labs StingrayStream - GS Labs StingrayTV 18 2
Linux - Debian GNU 397 2
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 342 2
HP - palmOne - Palm Pre - комуникатор 72 2
Samsung Galaxy 909 2
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 2
Красников Геннадий 69 13
Путин Владимир 2909 8
Чубайс Анатолий 208 6
Асланян Сергей 103 6
Уткин Евгений 49 4
Moore Gordon - Мур Гордон 63 3
Абагян Карина 22 3
Евтушенков Владимир 206 3
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 2
Медведев Дмитрий 1641 2
Безруков Андрей 28 2
Шалманов Сергей 201 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 381 2
Бойко Павел 7 2
Jacobson Johan - Якобсон Йохан 3 2
Муратов Денис 14 2
Forelli John - Форелли Джон 25 2
Шанцев Валерий 30 2
Гордин Дионис 18 2
Houten Frans van - Хаутен Франс ван 12 2
Шульгин Георгий 9 2
Меламед Александр 93 1
Иванов Борис 58 1
Ротенберг Игорь 35 1
Шипелов Андрей 21 1
Скворцов Сергей 14 1
Бобровников Борис 103 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 165 1
Малис Александр 156 1
Касперский Евгений 311 1
Борисов Юрий 115 1
Шувалов Игорь 76 1
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 15 1
Суворов Александр 14 1
Ефименко Евгений 10 1
Аникин Леонид 61 1
Бакунов Григорий 22 1
Халяпин Сергей 82 1
Меламед Леонид 150 1
Grandbois Gary - Грэнбуа Гэри 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 131426 83
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50814 82
Европа 21306 69
Франция - Французская Республика 7673 55
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13815 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15923 31
Италия - Итальянская Республика 4258 30
Япония 13096 25
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 747 22
Германия - Федеративная Республика 12356 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40295 20
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2426 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13092 17
Южная Корея - Республика 6430 17
Китай - Тайвань 3842 16
Азия - Азиатский регион 5270 12
Сингапур - Республика 1810 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13643 10
Финляндия - Финляндская Республика 3527 9
Нидерланды 3386 8
США - Нью-Йорк 3062 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15981 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1051 6
Малайзия 837 5
США - Калифорния 4548 5
Индия - Bharat 5232 4
Швейцария - Женева 321 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1631 4
Франция - Гренобль 62 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1001 3
Филиппины - Республика 550 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1397 3
Испания - Каталония - Барселона 738 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1679 3
Бельгия - Королевство 987 3
Америка 2062 3
Солнце - звезда Солнечной системы 4978 3
Швеция - Королевство 3570 3
Беларусь - Белоруссия 5022 3
США - Нью-Йорк - Ист-Фишкилл 28 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46752 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44634 29
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7130 28
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15029 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25973 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16553 19
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4382 15
Кремний - Silicium - химический элемент 1483 13
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5018 13
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4456 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4478 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4905 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8877 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3100 9
Логистика сбытовая - Сбыт 2295 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4704 8
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2181 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4589 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12127 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5850 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9384 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3625 7
Fashion industry - Индустрия моды 166 6
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1426 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2919 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1530 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4674 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7715 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6270 5
Галлий - Gallium - химический элемент 286 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2673 5
Энергетика - Energy - Energetically 4624 5
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 277 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4222 4
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 526 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4597 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4314 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6945 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1101 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1805 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5827 29
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11081 10
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 6
РБК ТВ - телеканал 79 6
Euronews - телеканал 46 6
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 6
EE Times 158 5
Tom’s Hardware 265 4
Electronic News 60 3
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 3
Optics 139 3
NYT - The New York Times 1012 3
CNET Networks - CNET News 1642 3
NE Asia Online 313 2
DigiTimes - Издание 1306 2
Известия ИД 545 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1523 2
Times 602 2
Dow Jones Business News 88 2
FT - Financial Times 1186 2
Cellular News 234 1
Nikkei BP - AsiaBizTech 155 1
VNUNet.com 214 1
Computer Weekly 373 1
Dow Jones - MarketWatch 310 1
Pangnote 1 1
DailyTech 96 1
TG Daily 98 1
CNews - Auto.CNews 51 1
IBT - International Business Times 14 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 1
Chicago Tribune 13 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 591 1
DRAMeXchange 38 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 178 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1263 1
Bloomberg 1179 1
The Register 1490 1
TAdviser - Центр выбора технологий 345 1
IHS iSuppli 397 12
Gartner - Гартнер 3506 9
IC Insights 24 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7732 4
IDC - International Data Corporation 4880 3
Internet Stock Report 994 3
Frost & Sullivan 200 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2691 1
IHS Markit 22 1
Microsoft Research 138 1
Gartner - Dataquest 347 1
In-Stat 115 1
Thomson Financial - Thomson First Call 204 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
S&P 500 554 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 141 16
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 201 6
CALT - China Academy of Launch Vehicle Technology - Китайский исследовательский институт ракетной техники 4 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1379 2
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 43 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 193 2
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 153 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 35 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 31 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 16 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 75 1
Southern Taiwan Science Park - Южный Тайваньский научный парк 4 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 16 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 275 1
РАН - Российская академия наук 1749 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 26 1
CSTB Telecom & Media 58 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1149 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 3
Intel Developer Forum - IDF 276 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 698 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
Hot Chips 10 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2232 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1266894, в очереди разбора - 821699.
Создано именных указателей - 136125.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж

Обзор CHiQ LMB27C701-R: геймерский доступный монитор с изогнутым экраном

Как вести списки дел в 2024 году: лучшие сервисы и приложения

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли
Показать еще