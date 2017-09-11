STMicroelectronics STMicro
|11.09.2017
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В России выделили 4,35 млрд на импортозамещение электроники Intel и STMicroelectronics
ейного ускорения, имеет начальную цену в 228,6 млн руб. Преобразователь заменит аналогичное изделие STMicroelectronics (Швейцария). Наконец, лот, относящийся к разработке еще ряда микросхем, оц
|08.08.2013
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Ericsson и STMicroelectronics завершили сделку по разделению ST-Ericsson
Ericsson и STMicroelectronics сообщили о закрытии сделки по разделению ST-Ericsson, анонсированной компаниями 18 марта 2013 г. В рамках договоренностей, 2 августа 2013 г. к Ericsson отошли департаменты пр
|08.08.2012
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Пико-проекторы в мобильниках станут массовыми в 2013 г.
Европейский производитель полупроводников STMicroelectronics объявил о приобретении интеллектуальной собственности и найме большинства сотрудников израильского стартапа bTendo. Сумма сделки не разглашаеся. Основанная в конце 2006 г. ко
|25.01.2011
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Европейцы создали ГЛОНАСС-приемник дешевле и меньше российского
Французский производитель микроэлектроники STMicroelectronics сообщил о разработке одночипового приемника Teseo II, способного принимать сигналы спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС, а также европейской GALILEO (полноценный запуск ожидается
|15.03.2010
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STMicroelectronics передал «Ситрониксу» и «Роснано» технологию производства микросхем с нормами 90 нм
ационных технологий и микроэлектроники, Российская корпорация нанотехнологий («Роснано») и компания STMicroelectronics подписали трехстороннее соглашение о передаче технологии производства инте
|29.07.2009
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Чистый убыток STMicroelectronics вырос почти в 7 раз до $318 млн
Чистый убыток швейцарского производителя полупроводников STMicroelectronics во 2-м квартале 2009 г. вырос почти в 7 раз до $318 млн против убытка в $47 млн, полученного за аналогичный период годом ранее, сообщает РБК. Выручка компании c апреля по июн
|04.02.2009
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«Эрикссон» и STMicroelectronics создали совместное предприятие
Компании STMicroelectronics и «Эрикссон» объявили о подписании соглашения по созданию совместного предприятия на базе своих подразделений Ericsson Mobile Platforms и ST-NXP Wireless с долей владения 50/
|29.10.2008
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Чистые убытки STMicroelectronics снизились на 15%
Чистые убытки крупнейшего в Европе производителя микросхем франко-итальянской компании STMicroelectronics за 9 месяцев 2008 г. снизились на 15% и составили $421 млн по сравнению с убытками в размере $496 млн за аналогичный период предыдущего года, сообщает РБК. Выручка за отчетны
|22.08.2008
|STMicroelectronics и Ericsson создают совместное предприятие
|31.07.2008
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STMicroelectronics и NXP завершили сделку по созданию нового предприятия
Компании NXP Semiconductors и STMicroelectronics объявили о завершении сделки, объединяющей подразделения беспроводных технологий обеих компаний в рамках компании ST-NXP Wireless, объявленной 10 апреля 2008 г. Совместное пр
|29.04.2008
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STMicroelectronics понесла в I квартале убытки
Чистые убытки крупнейшего в Европе производителя микросхем франко-итальянской компании STMicroelectronics в I квартале 2008 г. составили $84 млн по сравнению с прибылью в размере $74 млн за аналогичный период предыдущего года, сообщает РБК. Выручка за отчетный период выросла на 9
|22.04.2008
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STMicroelectronics и NXP создадут совместное предприятие
Компании NXP Semiconductors и STMicroelectronics объявили о заключении соглашения об объединении ключевых структур своих подразделений по разработке беспроводных систем и создании совместного предприятия, нацеленного на раб
|23.01.2008
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STMicroelectronics в 2007 г понесла убытки
Чистые убытки крупнейшего в Европе производителя микросхем, франко-итальянской компании STMicroelectronics NV в 2007 г. составили $477 млн. против чистой прибыли в размере $782 млн.
|09.08.2007
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Французы помогут сделать российское ТВ цифровым
Как рассказал CNews директор научно-производственного подразделения компании General Satellite Павел Чумаков, сотрудничество с компанией STMicroelectronics нацелено на производство оптимальных по соотношению цена/качество ресиверов цифрового ТВ. Напомним, что, согласно планам российского правительства, от аналогового ТВ полность
|08.08.2007
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General Satellite заключил соглашение с STMicroelectronics
ronics и General Satellite Corp. достигли соглашения о сотрудничестве в области цифрового телевидения. В соответствии с условиями соглашения мировой лидер в изготовлении полупроводниковых компонентов STMicroelectronics и ведущая российская компания в области цифровых телевизионных технологий "Дженерал Сателайт" создали рабочую группу с целью разработки новейших технологий в области цифровог
|03.08.2007
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Numonyx: новое совместное предприятие Intel и STMicroelectronics
Корпорации Intel, STMicroelectronics и Francisco Partners объявили о том, что независимая полупроводниковая компания, анонсированная 22 мая, получит название Numonyx. Средства на создание компании Numonyx выделя
|30.07.2007
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STMicroelectronics и IBM будут сотрудничать в разработке микросхем
Компания STMicroelectronics и корпорация IBM объявили о подписании партнерского соглашения, направленного на сотрудничество в разработке технологии нового поколения для применения в области проектирован
|25.07.2007
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Реструктуризация повлияла на снижение показателей STMicroelectronics
Чистые убытки крупнейшего в Европе производителя микросхем — швейцарской компании STMicroelectronics NV в первом полугодии 2007 г. составили €684,3 млн. против чистой прибыли
|22.05.2007
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STMicroelectronics и Intel создадут СП по производству флэш-карт памяти
Европейская компания STMicroelectronics, американская Intel и частный инвестиционный фонд Francisco Partners заклю
|25.04.2007
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Чистая прибыль STMicroelectronics сократилась почти в 2 раза
Чистая прибыль крупнейшего в Европе производителя микросхем — швейцарской компании STMicroelectronics — в 1 квартале 2007 г. сократилась почти в два раза — до $74 млн. по сравнению с $132 млн., полученными за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК. По сравне
|26.10.2005
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Чистая прибыль STMicroelectronics в 3 квартале снизилась на 53%
рталом, завершившимся в июне 2005 г., выручка возросла на 4%. Аналитики прогнозировали, что прибыль STMicroelectronics составит в 3 квартале 2005 г. $62 млн. (10 центов на акцию), выручка - $2,
|10.06.2005
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STMicroelectronics сократит около 3 тыс. человек
едыдущего периода, однако на 2,6% выше за аналогичный период прошлого года. В результате сокращений STMicro надеется сэкономить $90 млн. ежегодно, однако программа по сокращению обойдется компа
|18.05.2005
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STMicroelectronics уходит в Азию
К середине следующего года STMicroelectronics переведет 3 тыс. рабочих мест в азиатские филиалы. Это вызвано экономическими трудностями, которые испытывает вторая по значимости в Европе группа по производству полупроводн
|28.04.2005
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Hynix и STMicroelectronics начали возведение нового завода в Китае
Как сообщает Digitimes, компании Hynix и STMicroelectronics приступили к возведению нового завода в китайской провинции Джиансу (Jiangsu). Он будет выпускать модули флэш-памяти DRAM и NAND. Производственная линия по выпуску 8-мм плат,
|10.02.2005
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STMicroelectronics представил новый сенсор для мобильных устройств
Компания STMicroelectronics выпустила свой новый сенсор для мобильных телефонов и других портативных устройств. VGA-модуль VS6524 характеризуется размером пикселей 3,6 мк. Разрешение камеры составляет 6
|27.01.2005
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Прибыль STMicroelectronics выросла
ценкам компании, снижение доллара к евро приведет к потери рентабельности на 1,4 процентных пункта. STMicro занимает седьмое место в мире среди производителей микросхем.
|13.01.2005
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В STMicroelectronics ожидают роста рынка микросхем на 4%
Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, глава франко-итальянского производителя микросхем STMicroelectronics ожидает, что мировой рынок чипов в 2005 году вырастет на 4%, однако, по ег
|13.09.2004
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NDS, STMicroelectronics и Thomson объединились против видеопиратов
По сообщению агентства Reuters, американская компания NDS заключила совместное соглашение с фирмами STMicroelectronics и Thomson о создании новой технологии кодирования для борьбы с видеопирата
|22.07.2004
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STMicroelectronics резко увеличил прибыль
Европейский производитель микросхем STMicroelectronics сообщил о резком росте прибыли за счет увеличения объема продаж. За истекший 2 финансовый квартал она составила $148 млн. ($0,16 на акцию) по сравнению с $79,5 млн. ($0,09 на
|21.07.2004
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ST Microelectronics выпустил новые модули NAND флэш-памяти
Компания ST Microelectronics объявила о выпуске 256 и 128-Мбитной NAND флэш-памяти - NAND256 и NAND128. Оба модуля работают и от 3 и 1,8 В. Они соединены в 512 Мбитные и 1 Гбитные модули. Массовое произ
|22.04.2004
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Прибыль STMicroelectronics снизилась
Прибыль крупнейшего в Европе производителя чипов STMicroelectronics снизилась в 1 квартале 2004 года с учетом затрат на реструктуризацию. По з
|24.03.2004
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Hynix и STMicroelectronics создадут СП в Китае
Hynix Semiconductor и STMicroelectronics ведут переговоры о создании совместного предприятия по производству модулей DRAM-памяти в Китае. Из совместных планов компаний известно только, что они построят завод, на кот
|16.03.2004
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STMicroelectronics обновляет руководство
15 марта главой компании STMicroelectronics, крупнейшего европейского производителя компьютерных микросхем, был назначен Карло Бозотти. До настоящего времени г-н Бозотти возглавлял одно из самых низкоприбыльных подразд
|29.01.2004
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Чистая квартальная прибыль STMicroelectronics снизилась на 10,5%
Чистая прибыль европейского производителя микросхем STMicroelectronics, шестого по величине производителя полупроводников в мире, в 4 квартале 2003 г. снизилась на 10,5% до $144 млн. по сравнению со $161 млн. за аналогичный период прошлого года.
|28.10.2003
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STMicroelectronics: Мировые продажи чипов вырастут в 2004 году на 18-20%
ой объем продаж полупроводников в 2004 году должен увеличиться на 18-20% благодаря росту спроса на микросхемы после 3 лет упадка в отрасли, заявил сегодня, 28 октября, председатель правления компании STMicroelectronics Паскуаль Писторио. Крупнейший в Европе и четвертый по величине в мире изготовитель чипов, STMicroelectronics на прошлой неделе сообщил об убытках в 3 квартале 2003 год
|23.10.2003
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STMicroelectronics потерял в 3 квартале $49,1 млн.
Ведущий европейский производитель микросхем STMicroelectronics завершил 3 квартал 2003 года с чистым убытком в размере $49,1 млн., сообщи
|03.07.2003
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STMicroelectronics начал производить флэш-память с площадью ячейки менее 0,37 кв. мкм
Компания STMicroelectronics начала производить встраиваемую флэш-память по 0,18-микронной технологии с площадью ячейки менее 0,37 квадратных микрон. Одна ячейка флэш-памяти эквивалентна одному биту инфо
|25.04.2003
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STMicroelectronics и Hynix кооперируются в производстве флэш-памяти NAND
Франко-итальянский производитель чипов STMicroelectronics и корейский Hynix подписали договор о партнерстве в области разработки флэш-памяти типа NAND. ST надеется получить прибыль от использования собственной технологии корейской к
|17.01.2003
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STMicroelectronics лицензировал технологии связи стандарта TD-SCDMA
Третий по величине мировой производитель микросхем STMicroelectronics N.V. сообщил сегодня о лицензировании технологии связи 3G стандарта TD-SCD
|11.11.2002
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STMicroelectronics создала чип для мобильного ДНК-анализа
управляющего бизнес-разработками в ST Printhead and Microfluidics Business Unit Барбары Грико (Barbara Grieco), следующим шагом станет попытка интеграции в схему большего числа функций. Тем временем, STMicroelectronics создает лабораторию в Катаньи, Сицилия, где можно было бы объединить усилия инженеров по микроэлектронным механическим системам и экспертов в биотехнологиях. Компания разраба
STMicroelectronics и организации, системы, технологии, персоны:
|IHS iSuppli 397 12
|Gartner - Гартнер 3506 9
|IC Insights 24 8
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7732 4
|IDC - International Data Corporation 4880 3
|Internet Stock Report 994 3
|Frost & Sullivan 200 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2691 1
|IHS Markit 22 1
|Microsoft Research 138 1
|Gartner - Dataquest 347 1
|In-Stat 115 1
|Thomson Financial - Thomson First Call 204 1
|TMR - Transparency Market Research 14 1
|S&P 500 554 1
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