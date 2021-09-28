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SMTP
Simple Mail Transfer Protocol
Сетевой протокол передачи электронной почты


28.09.2021 Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников 1
22.03.2021 «АМТ-Груп» и «Системы практической безопасности» протестировали совместимость своих продуктов в области защиты информации 1
26.11.2020 Group-IB помогла Интерполу выявить преступников из Нигерии, атаковавших компании по всему миру 1
25.09.2020 Российский бизнес распробовал комплексные коммуникационные платформы 1
16.03.2020 «Интеллектуальная безопасность» выпустила новую версию Security Vision IRP 1
10.03.2020 DataLine запустила сервис по защите веб-приложений 1
02.12.2019 Аренда VPS сервера 1
27.11.2019 Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал 2
04.09.2019 «Мегафон» начал продавать сервисы для бизнеса из облака Mail.ru Group 1
28.05.2019 «Ростелеком-Solar» выпустил новую версию DLP-системы Solar Dozor 1
12.03.2019 ФСБ заблокировала в России сверхзащищенную почту Protonmail 1
12.03.2019 DLP-системы научились предотвращать кражу паспортов 2
27.02.2019 «Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation 1
05.02.2019 CommuniGate Systems и ОМП создают инфраструктуру для российской мобильной ОС 1
10.09.2018 CommuniGate Systems и ALP Group создали корпоративную платформу унифицированных коммуникаций на серверах «Эльбрус» и ОС «Альт» 1
07.06.2018 HTML в электронной почте: красота оформления за счет безопасности? 1
23.04.2018 RCNTEC выпустил новую версию ПО для Smart-PDU RPCM 1
01.02.2018 Check Point: криптомайнеры набрали обороты во втором полугодии 2017 1
11.01.2018 ЭОС представила СЭД «Дело» версии 17.2.4 1
21.12.2017 Техносерв Cloud запустил облачный файлообменник для корпоративных клиентов 1
20.12.2017 «Техносерв» запустил корпоративного «убийцу» Dropbox 1
31.10.2017 Безопасность бизнеса: предотвращаем утечки или только делаем вид? 1
28.07.2017 ЦРУ разработало вирусы для взлома Mac и Linux 1
24.05.2017 Почта Mail.Ru поможет госучреждениям и коммерческим организациям защитить корпоративные email-адреса 1
28.04.2017 «Смарт Лайн Инк» обновила программный комплекс DeviceLock DLP до версии 8.2 2
27.04.2017 ФНС совместно с Почтой Mail.Ru обеспечила защиту своего почтового домена 1
03.02.2017 InfoWatch Device Monitor Mobile защитит данные от утечек через мобильные устройства сотрудников 1
07.11.2016 Solar Security и «АМТ-Груп» разработали комплекс для защиты предприятий госсектора 1
22.09.2016 Positive Technologies представила систему выявления вредоносного контента PT MultiScanner 1
26.07.2016 В CommuniGate Pro появилась функциональность контакт-центра 1
06.07.2016 Eset раскрыла кампанию по кибершпионажу в Восточной Европе 1
22.03.2016 Google и Microsoft создают электронную почту, которую нельзя прослушать 4
10.11.2015 Вышла новая версия Positive Technologies Application Firewall 1
08.10.2015 Вышла новая версия решения Total Network Monitor от Softinventive Lab 1
04.08.2015 Новый троян для Linux заражает роутеры с архитектурой ARM, MIPS и PowerPC 1
25.02.2015 Eset Security для Kerio доступен в России 1
06.02.2015 InfoDiode – новое слово в системах защиты данных 1
03.02.2015 «АМТ-Груп» выпустила новое решение для защиты данных в локально-вычислительных сетях 1
19.01.2015 Китай атаковал Microsoft Outlook 1
08.09.2014 РЖД меняет Microsoft Exchange и Lync на продукт, созданный россиянином 1

Публикаций - 128, упоминаний - 144

SMTP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 9
Microsoft Corporation 11095 6
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 202 3
InfoWatch - Инфовотч 611 3
Dr.Web - Доктор Веб 977 2
TRENDnet 49 2
Jive Software 19 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Google LLC 7154 2
SAP SE 3215 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
Базальт СПО 206 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
HackerOne 14 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 1
Yandex - Яндекс 4101 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 1
Qualys 33 1
BT Group - British Telecommunications 84 1
CompanyMedia 111 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
NetWire 2 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 43 1
VMware 1829 1
Kerio Technologies 50 1
Sony Ericsson 473 1
Zecurion - SecurIT 157 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
Leta IT-company 88 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 37 1
ЭОС - Электронные офисные системы 987 1
Telegram Group 702 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 721 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Check Point Software Technologies 447 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 1
TMT Investments 81 1
DST Global 165 1
ОрдерКом 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 81 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 40
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 13
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 11
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 6
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 5
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 434 4
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 3
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 26 3
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 44 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 3
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 2
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 61 2
CalDAV - сетевой протокол, являющийся расширением WebDAV 8 2
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 2
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 2
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 24 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance - идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени 7 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 576 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 76 1
Google Android 10751 8
Apple iOS 5742 6
Linux OS 4260 6
Microsoft Windows 10 6645 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 4
VK - Mail.ru Одноклассники 857 4
Apple macOS X 901 4
AMT InfoDiode 14 4
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Apple macOS 926 3
WhatsApp Messenger 654 3
VK - Mail.Ru Почта 164 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Rakuten Viber 429 2
Microsoft Office 1942 2
Apple Mac 1458 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
SQL - Язык программирования 434 2
Microsoft Exchange 682 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Microsoft Windows 853 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Microsoft Excel 436 2
Oracle Siebel CRM 165 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 89 2
OpenText Documentum 190 2
OpenText Content Server 4 2
OpenText eDOCS 2 2
VMware View 42 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 1
Chromium - Браузер 166 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Рябова Галина 21 1
Оганесян Ашот 58 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Усманов Алишер 241 1
Малышев Александр 31 1
Акиндинов Дмитрий 5 1
Бутенко Владимир 11 1
Иванова Елена 69 1
Галушко Дмитрий 5 1
Матвеева Веста 2 1
Чижиков Михаил 7 1
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 1
Jones Craig - Джонс Крейг 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 6
Германия - Федеративная Республика 3643 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 4
Япония 2788 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
Европа 3759 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 2
Восточная Европа 1679 2
Индия - Республика 2173 1
Нигерия - Лагос 5 1
Россия - Владимир 160 1
Италия - Рим 68 1
Нигерия - Федеративная Республика 113 1
Украина 3372 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Россия - Рязанская область 314 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - Красноярск 848 1
Финляндия - Финляндская Республика 817 1
Сингапур - Республика 808 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 350 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
Федеральный закон 40-ФЗ - О Федеральной службе безопасности 1 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
TechMedia - Тематические медиа 1 1
CNews Analytics 1990 1
Check Point Global Threat Intelligence Trends Report 3 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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