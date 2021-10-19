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Cinimex
Синимекс


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
17.09.2021 Компания «Синимекс» завершила проект внедрения «1С:ERP» в НПП КлАСС 5
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2021 «Синимекс» и «Апротех» развивают сотрудничество в сфере промышленного интернета вещей 2
23.06.2021 «Синимекс» внедрила систему Host-to-Host в СИБУРе 3
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 28
15.01.2021 Компания «Синимекс» стала партнером SAS 3
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
31.08.2020 «Синимекс» запустила систему для оптимизации распределения лотерейных билетов 1
10.08.2020 Система GPB API открывает новые партнерские каналы 2
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
16.07.2020 CNews AWARDS 2020: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
11.06.2020 Компания «Синимекс» подвела итоги 2019 года 2
01.06.2020 «Синимекс» автоматизировал бизнес-процессы в Росбанке 4
20.05.2020 «Синимекс» приняла участие в реализации масштабного проекта в банке «Открытие» 2
13.05.2020 «Синимекс» реализовал проекты по цифровизации бизнеса в ГК «Парк» 3
13.04.2020 ВТБ раздробил 15-миллиардный ИТ-заказ на 10 частей. Кому достался этот мегаподряд 1
13.04.2020 Cinimex Integration Framework включен в единый реестр российского ПО 4
27.11.2019 Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты 3
27.11.2019 Финансы окажутся в руках искусственного интеллекта 2
22.11.2019 Минкомсвязи на месяцы сократит сроки ежегодных согласований ИТ-планов госорганов 1
18.11.2019 Проект Газпромбанка и компании «Синимекс» стал лучшим в номинации «Открытые интерфейсы в банках. Проект года» по версии CNews Awards 1
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 1

Публикаций - 160, упоминаний - 290

Cinimex упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 38
IBM 3537 22
Schneider Electric 408 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 16
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 16
Microsoft Corporation 11060 15
Сбербанк Технологии - СберТех 203 15
Такском - Taxcom 119 14
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 14
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 14
Ситилабс 25 14
Ситилинк - Citilink 190 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Rimini Street 38 13
Центр2М - Center2М 47 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Ланит ГК 1155 12
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
Instabank - Инстабанк 12 9
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 9
VK - Mail.ru Group 2483 8
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
3733 7
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 7
Программный продукт ГК 92 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 6
Diasoft - Диасофт 354 4
Naumen - Наумен 341 4
Veeam Software 250 4
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 4
АйТи 751 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Google LLC 7144 3
Газпромбанк - ГПБ 692 57
РЖД - Российские железные дороги 1081 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 31
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 27
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 24
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 23
Ингосстрах СПАО 210 22
X5 Group 599 21
Альфа-Банк 1123 20
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 19
X5 Group - Пятерочка 559 15
Аэрофлот 493 15
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 14
PepsiCo - Пепсико 95 14
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
МТС банк 254 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
OKS Group 31 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Траско - Trasko 27 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Уралсиб Банк 389 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
Интер РАО ПАО 158 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Пробизнесбанк АКБ 109 12
Открытие ФК 538 12
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 11
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 11
Новард Управляющая компания - Novard 67 11
ВТБ Банк Москвы 371 11
МДМ Банк 150 11
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 22
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 19
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
ПФР Департамент информационных технологий 103 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Правительство Москвы 653 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 27
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 21
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 17
Big Data - Большие данные 1136 17
e-Commerce - Электронная коммерция 299 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 16
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 15
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 7
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 6
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 3
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 3
Омниканальность - Omni channel 42 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 3
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 2
Kubernetes 307 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
1С:ERP Управление предприятием 203 15
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 15
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
Java - Язык программирования 1175 11
IBM Digital Business Automation 5 4
Google Android 10750 4
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 48 3
Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 6 3
ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 20 3
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 11 3
IBM Integration Bus 16 3
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Microsoft Excel 436 2
SQL - Язык программирования 432 2
Apple iPad mini 375 2
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 2
IBM API Connect 6 2
IBM BPM 23 2
Activity BPM 2 2
Apple iOS 5741 2
Adizes Executive Dashboard (AED) 2 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Faceit 2 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 1
IBM Bluemix 38 1
DataSpace ЦОД 18 1
SAP Predictive Analytics 11 1
Oracle Siebel CRM 165 1
Microsoft Lync 272 1
Sales Force KPI 1 1
Яндекс.Толока 12 1
Google Compute Cloud 1 1
Spring MVC 3 1
Apache Airflow 9 1
Cinimex Integration Framework 2 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Газпромбанк GPB API 1 1
Первый ОФД Yupana - Юпана 2 1
Альфа-Банк gpi Tracker 2 1
Нестеров Алексей 79 25
Сыкулев Андрей 57 23
Клепиков Алексей 77 22
Сотин Денис 102 19
Чаркин Евгений 182 19
Хасин Михаил 26 19
Смык Виталий 27 16
Соловьев Алексей 60 16
Каюмов Шамиль 34 15
Ямщиков Владимир 32 15
Сороченков Алексей 23 14
Емелин Александр 25 14
Карпов Иван 41 14
Степченков Максим 36 14
Урьяс Вадим 76 14
Портной Михаил 23 14
Антонов Александр 73 14
Москальков Дмитрий 23 14
Мискевич Евгений 29 14
Путятинский Сергей 53 13
Семенихин Игорь 37 13
Сирота Юрий 38 13
Шевченко Владимир 135 13
Рубин Адар 28 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Платонов Михаил 38 13
Егоров Владимир 52 13
Слышкин Василий 54 13
Шадура Максим 17 13
Вахнин Павел 51 13
Трофимова Людмила 31 13
Дьяченко Валерий 66 13
Прохорова Алла 45 13
Лебедев Антон 28 13
Федечкин Сергей 19 13
Васильев Владислав 39 13
Богданов Кирилл 91 13
Генкина Екатерина 24 13
Халматов Максим 45 13
Абакумов Евгений 103 13
Россия - Российская федерация - РФ 57309 99
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 41
Восточная Европа 1676 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 19
Казахстан - Республика 2627 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 7
Россия - Ростовская область 861 6
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 5
Европа 3745 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 5
Украина 3361 5
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Грузия 691 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 3
Россия - Воронеж 689 3
Россия - Оренбург 255 3
Европа Западная 612 2
Индия - Республика 2169 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Россия - Якутск 246 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 1
Россия - Республика Калмыкия 179 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Княжество Монако 63 1
Россия - Белгородская область 367 1
Финляндия - Хельсинки 137 1
Северная Африка 92 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Сингапур - Республика 808 1
Франция - Французская Республика 2120 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Япония 2778 1
Россия - Калужская область 571 1
Россия - Сочи 911 1
Узбекистан - Республика 822 1
Россия - Краснодарский край 913 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 61
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 47
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 17
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Private Banking 16 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 236 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
Apps4All 25 7
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1988 10
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 53
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Хрустальный атом 3 1
WorldSkills DigitalSkills 2 1
ComNews Awards 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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