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Индексная книга CNews*
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CMOS Complementary metal-oxide-semiconductor КМОП-транзистор Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник

CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник


28.03.2018 Canon представила флагманскую полнокадровую камеру Cinema EOS
22.01.2014 CMOS добрался до среднего формата
29.04.2013 Как радикально ускорить беспроводную сеть
13.08.2012 Новый концепт-вирус способен незаметно заражать BIOS и CMOS на уровне «железа»
13.07.2012 Терагерцевый генератор собрали из CMOS-компонентов
12.01.2011 Sony представила потребительские видеокамеры с поддержкой 3D
20.10.2009 NXP передал Virage Logic часть своих прав на разработки в области CMOS
04.12.2007 Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших
13.09.2007 Что важно знать, выбирая цифровую фотокамеру
05.09.2007 Casio разрабатывает самую быструю цифровую камеру в мире
21.08.2007 Canon потряс фоторынок: грандиозное обновление линейки
21.06.2007 Первая любительская видеокамера Canon высокого разрешения
05.06.2007 Canon разработал CMOS-сенсор с разрешением 50 МП
17.01.2007 Гибриды нано-CMOS: новая стратегия развития микроэлектроники
22.12.2006 Samsung разработал уменьшенный 3-мегапиксельный CMOS-сенсор
29.11.2005 Infineon выпустит ядро CMOS для винчестеров на основе 90-нм технологии
11.07.2005 Микронная 3D-визуализация становится реальностью
11.07.2005 Микронная 3D-визуализация становится реальностью
02.10.2002 Mitsubishi и Samsung разработают новые чипы для мобильников с камерами
31.10.2000 Agilent Technologies анонсировала новые CMOS-сенсоры и микросхемы для использования в цифровых камерах
06.10.2000 Fujitsu представила компактный цветной CMOS сенсор изображения
04.08.2000 Sharp разработала новый CMOS-сенсор изображения толщиной всего 5 мм

Публикаций - 379, упоминаний - 443

CMOS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 85
Sony 6145 77
Canon 1339 54
Nikon 588 39
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 33
Элемент ГК - Elementec 1523 31
Konica Minolta 356 23
Olympus 450 19
Apple Inc 10683 19
IBM - International Business Machines Corp 8941 18
Intel Corporation 11262 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 12
Leica Camera 239 12
JVC Kenwood 390 11
Asahi Pentax 50 10
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 10
Toshiba Corporation 2830 10
Microsoft Corporation 22497 10
Ricoh Pentax 213 9
HTC Corporation 1428 9
Seiko Epson Corporation 864 8
Fujifilm - Fuji Photo Film 313 8
Eastman Kodak - Кодак 481 8
Sony Ericsson 1107 8
Ростех - Автоматика Концерн 1008 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 8
LG Electronics 3372 7
Sharp Corporation 1024 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 7
Siemens AG - Siemens Group 2311 6
Casio 325 6
Lenovo Motorola 3463 5
Yandex - Яндекс 5015 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 5
Google LLC 10352 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 5
Dell EMC 4736 5
Nvidia Corp 3118 5
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 490 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 4
Carl Zeiss 294 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 4
Белый Ветер 340 4
Связной ГК 1190 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
Техносила - СервисТрейд 239 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 85 2
Priceline.com - online travel agency 137 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 56 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
Самолёт ГК 216 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 112 1
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 13 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 48 1
Рапида НКО - платежные система 140 1
Беталинк 102 1
Rakuten Shopping - Buy.com 78 1
Евросеть Техмаркет 76 1
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 99 1
Assist - Ассист 183 1
Связной Travel - Связной Трэвел 8 1
Anytime - Оператор каршеринга 12 1
AliExpress Tmall 64 1
Expedia Group 132 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
TÜV Rheinland Group 86 1
Евросеть 1393 1
VK Delivery club 171 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 1
eBay Inc 1576 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 1
Банк Зенит 215 1
Hagens Berman 6 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 94 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 7
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 139
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 127
Автофокус - Автофокусировка 699 122
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 121
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 111
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 101
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 100
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 94
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 83
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 67
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 65
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 50
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 48
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 30
RAW - Формат цифровых файлов изображения 526 29
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 29
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 29
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 28
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 1425 27
APS-C - Advanced Photo System type-C - Формат сенсора цифровых фотоаппаратов 207 24
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 24
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 22
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 22
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 21
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 20
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 18
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 414 18
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5469 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 16
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 16
Видоискатель - LiveView - Live View - live preview - Электронный сквозной визир - Технология сквозного беспараллаксного визирования в цифровых фотоаппаратах, основанная на электронном видоискателе, заменяющем оптический визир 69 15
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 1559 15
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 681 15
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 15
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 108 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 3184 14
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 14
ISO 1600 - ISO 400 - Светочувствительность цифровых камер 231 13
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 69
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 54
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 51
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 193 41
Google Android 11959 40
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 34
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 222 33
Microsoft Windows 2000 2856 29
Canon DIGIC - серия процессоров 195 29
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 88 26
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 112 20
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 18
Sony Exmor CMOS - КМОП-сенсоры 153 15
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2201 11
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 60 11
Microsoft Windows 10 11713 11
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 11
Nikon Expeed 63 10
Canon Digital IXUS 86 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 8
Intel XScale PXA 155 8
Apple iOS 6422 7
Asahi Pentax K 49 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 7
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 96 7
Microsoft Windows XP 2291 7
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 6
Nikon D-Lighting 38 6
Panasonic HDC - серия видеокамер 23 6
Sony SteadyShot - Технология стабилизации изображения 26 6
Microsoft Outlook 1241 6
Canon EF - серия объективов 48 5
Nokia Symbian OS 1388 5
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 5
Microsoft Skype 1940 5
Nikon Multi-CAM 16 5
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 5
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 531 4
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 426 4
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 42 4
Ксенин Алекс 311 11
Бровкин Дмитрий 56 6
Газаров Артур 77 5
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 124 2
Зенкин Денис 262 2
Семенцов Всеволод 20 2
Moore Gordon - Мур Гордон 60 2
Ефремов Сергей 15 2
Попов Алексей 329 2
Касперский Евгений 290 2
Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
Овсянников Денис 23 1
Berman Steve - Берман Стив 5 1
Man Yu - Мань Юй 9 1
Болотов Дмитрий 6 1
Мещеряков Владислав 7 1
Константинов Константин 30 1
Алексеев Алексей 8 1
Ионов Николай 5 1
Власов Юрий 7 1
Дмитриев Владимир 32 1
Кожевников Алексей 61 1
Михайлов Алексей 53 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 1
Катаев Александр 39 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
Виноградов Александр 46 1
Гордеева Анна 36 1
Соколов Андрей 15 1
Япония 10069 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 56
Россия - РФ - Российская федерация 108428 46
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 11
Европа 12319 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 9
Земля - планета Солнечной системы 7427 9
Китай - Тайвань 2115 8
Южная Корея - Республика 4394 5
Германия - Федеративная Республика 8903 5
Нидерланды 2197 4
Америка 2011 4
Луна - спутник Земли 1184 4
Испания - Королевство 2917 4
Африка - Африканский регион 2928 3
Азия - Азиатский регион 3803 3
Германия - Берлин 635 3
Солнечная система - Solar system 2236 3
Нидерланды - Амстердам 508 3
Ирландия - Республика 818 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2791 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 2
США - Техас 813 2
США - Колумбия - Вашингтон 1169 2
США - Орегон 236 2
США - Калифорния 3381 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Канада 3319 2
Сингапур - Республика 1574 2
Польша - Республика 1559 2
Малайзия 744 2
США - Нью-Йорк 2616 2
Америка Латинская 1413 2
Сатурн - Титан (спутник) 279 2
США - Нью-Мексико 239 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
Ergonomics - Эргономика 840 63
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 17
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 13
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 3
Физика - Physics - область естествознания 889 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 277 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 3
Информационное общество - Государственная программа 1238 2
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 145 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 248 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Закон Мура - Moore's law 196 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 33 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 0 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 1
НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 0 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
Градус Цельсия 239 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 12
Thomson Reuters - Рейтер 5731 6
DigiTimes - Издание 1284 5
NE Asia Online 313 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 3
The Verge - Издание 482 2
Electronista 166 2
New Scientist 1447 2
Inquirer 462 2
Чудо техники 54 2
allNetDevices 125 2
Nanotechweb 92 2
EurekAlert 270 1
Nikkei Electronics 78 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 1
InfoSync 29 1
Phys.org 972 1
Silicon 459 1
Reg Hardware 91 1
AsiaBizTech 97 1
CNews TV 524 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
VideoSite 1 1
The Engineer 79 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 1
Nature 770 1
AP - Associated Press 1975 1
SlashGear 134 1
PhoneArena 70 1
23ABC News 152 1
DRAMeXchange 38 1
Engadget - Блог о технологиях 411 1
FT - Financial Times 1118 1
Wikipedia - Википедия 413 1
IDC - International Data Corporation 4671 3
TrendForce 53 2
IHS iSuppli 390 2
Gartner - Dataquest 340 2
Gartner - Гартнер 3301 1
Forrester Research 810 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
Mercury Research 61 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
PCMark 104 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
NPD DisplaySearch 282 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 15 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 111 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 1
Kyoto University - Киотский университет 12 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 50 1
Yale Institute for Nanoscience and Quantum Engineering - Йельский Институт Нанотехнологий и квантовой инженерии 1 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 1
Yale University - Йельский университет 116 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 2
CeBIT 454 2
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 2
Photokina 59 2
Фотофорум 46 2
Black Hat - Конференция 77 1
GeekBrains 49 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1208588, в очереди разбора - 899947.
Создано именных указателей - 103323.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири
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