Индексная книга CNews*
CMOS Complementary metal-oxide-semiconductor КМОП-транзистор Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник
Публикаций - 379, упоминаний - 443
CMOS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 11
|Бровкин Дмитрий 56 6
|Газаров Артур 77 5
|Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 124 2
|Зенкин Денис 262 2
|Семенцов Всеволод 20 2
|Moore Gordon - Мур Гордон 60 2
|Ефремов Сергей 15 2
|Попов Алексей 329 2
|Касперский Евгений 290 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
|Овсянников Денис 23 1
|Berman Steve - Берман Стив 5 1
|Man Yu - Мань Юй 9 1
|Болотов Дмитрий 6 1
|Мещеряков Владислав 7 1
|Константинов Константин 30 1
|Алексеев Алексей 8 1
|Ионов Николай 5 1
|Власов Юрий 7 1
|Дмитриев Владимир 32 1
|Кожевников Алексей 61 1
|Михайлов Алексей 53 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 1
|Катаев Александр 39 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
|Виноградов Александр 46 1
|Гордеева Анна 36 1
|Соколов Андрей 15 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 12
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 6
|DigiTimes - Издание 1284 5
|NE Asia Online 313 4
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 3
|The Verge - Издание 482 2
|Electronista 166 2
|New Scientist 1447 2
|Inquirer 462 2
|Чудо техники 54 2
|allNetDevices 125 2
|Nanotechweb 92 2
|EurekAlert 270 1
|Nikkei Electronics 78 1
|Vivendi SA - Vivendi Universal 314 1
|InfoSync 29 1
|Phys.org 972 1
|Silicon 459 1
|Reg Hardware 91 1
|AsiaBizTech 97 1
|CNews TV 524 1
|CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
|VideoSite 1 1
|The Engineer 79 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 1
|Nature 770 1
|AP - Associated Press 1975 1
|SlashGear 134 1
|PhoneArena 70 1
|23ABC News 152 1
|DRAMeXchange 38 1
|Engadget - Блог о технологиях 411 1
|FT - Financial Times 1118 1
|Wikipedia - Википедия 413 1
|IDC - International Data Corporation 4671 3
|TrendForce 53 2
|IHS iSuppli 390 2
|Gartner - Dataquest 340 2
|Gartner - Гартнер 3301 1
|Forrester Research 810 1
|GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
|Mercury Research 61 1
|S&P - Standard and Poor’s 470 1
|PCMark 104 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
|AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
|NPD DisplaySearch 282 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1208588, в очереди разбора - 899947.
Создано именных указателей - 103323.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1208588, в очереди разбора - 899947.
Создано именных указателей - 103323.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.