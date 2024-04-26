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Электроника QLED Quantum Dot Display Дисплей на квантовых точках



26.04.2024 «Квантовые точки» больше не роскошь. Xiaomi выпустила россыпь сверхдешевых телевизоров с QLED. Стоит ждать продаж в России

нт. Главнейшая особенность TV A Pro 2025 – это экран с поддержкой так называемых «квантовых точек», QLED. Это отдельный слой экрана, внутри которого находятся полупроводниковые нанокристаллы, и
16.04.2024 Начались продажи телевизора Сбербанка с «убийцей» квантовых точек. Переплата за новую технологию космическая

pple, и которая нужна для улучшения качества изображения. Это своего рода аналог «квантовых точек» (QLED). Sber miniLED (модельный номер SDX-65UML7450) – это новый флагманский ТВ Сбербанка, и с
09.04.2024 Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro

нием Farfield и эксклюзивном дизайне от евро-пейского дизайн-бюро. В продажу поступили три модели с QLED+ дисплеями диагона-лью 43, 55 и 65 дюймов, а также две модели LED-телевизоров с диагонал
24.01.2024 Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro

совым управлением Farfield и дизайном от европейского дизайн-бюро. В продажу поступили три модели с QLED+ дисплеями диагональю 43, 55 и 65 дюймов, а также две модели LED-телевизоров с диагоналя
21.12.2023 TCL представляет революционный QD-Mini LED TV серии C755

этом CNews сообщили представители TCL. Благодаря функции локального затемнения с более чем 500 зон подсветки C755 обеспечивает высокую контрастность и более глубокий черный цвет. Используя технологию квантовых точек, TCL C755 отображает более 1 млрд оттенков цветов, обеспечивая отображение до 96% цветового охвата в соответствии со стандартом DCI-P3. TCL C755 TCL C755 оснащен процессором AiP
25.08.2023 В России появились современные смарт-ТВ с «квантовыми точками» и miniLED – любимыми технологиями Samsung и Apple

ания TCL привезла в Россию новый телевизор С845 с экраном на miniLED и поддержкой «квантовых точек» QLED. На российском рынке он будет доступен в четырех модификациях с разной диагональю экрана
20.04.2023 Сбербанк захватывает рынок смарт-ТВ. Выпущены десятки недорогих моделей с «квантовыми точками»

умме на 10 Вт. Возможности самого дорогого телевизора Стоимость телевизоров Сбербанка с экраном на «квантовых точках» начинается с 35 тыс. руб. за 50-дюймовую модель с дисплеем 4К и яркостью 35
13.04.2023 Xiaomi начала продавать в России супердешевые смарт-ТВ на «квантовых точках». Это замена Samsung

она пыталась закрыть весной 2022 г., выпускает продукцию исключительно на экспорт. Тем не менее, ее QLED-телевизоры все еще присутствуют в российской рознице – в DNS, к примеру, цены на 50-дюйм
28.02.2023 Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

лавное в телевизоре – это дисплей. В Hisense 55U7HQ используется ULED-матрица, а разрешение – 4К. Дисплей имеет несколько ключевых особенностей.  Во-первых, в Hisense 55U7HQ используется подсветка на квантовых точках, благодаря чему каждый цвет сохраняет чистоту и точность.  Пиковая яркость – до 600 нит. Это позволяет добиться естественной передачи цветов: картинка на экране насыщенная, соч
13.09.2022 Телевизоры QLED Hyundai: яркая и живая картинка с эффектом полного погружения

реалистичность изображения с объемным звуком для эффекта полного погружения. Телевизоры с системой QLED от Hyundai сделаны специально для создания атмосферы кинотеатра дома, где вы сможете нас
31.05.2022 Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках

нее».Дисплей и качество изображения  Hisense ULED 65U8GQ получил экран с оптимальной для большинства помещений диагональю 65 дюймов. Разрешение – 4К (3840х2160 пикселей). Здесь применяется матрица на квантовых точках, что позволяет телевизору воспроизводить более миллиарда цветов, большое количество оттенков и точную цветопередачу. Ее глубина составляет 8 бит (также учитывается временной ди
12.01.2022 Есть ли будущее у технологии QD-OLED?

D, какие преимущества, недостатки и перспективы у этой технологии? Сначала пройдем по терминологии. QLED — это ЖК-панель со слоем квантовых точек, то есть наночастиц кристаллического материала,
15.12.2021 В России начались продажи нового ТВ Xiaomi на квантовых точках по цене ниже европейской

ормируется цвет каждого отдельного пикселя. За счет квантовых точек итоговое изображение на экранах QLED получается более ярким. Что делает телевизор умным Новый смарт-ТВ Xiaomi Q1E 55 поставля
27.07.2021 Samsung представила игровой монитор Odyssey Neo G9 на базе технологии Mini LED

редставила Odyssey Neo G9, который пополнил линейку Odyssey. Игровой монитор нового поколения с изогнутым экраном создан на базе технологий Quantum Matrix и Quantum HDR 2000, а также оснащен дисплеем Quantum Mini LED. Благодаря этим технологиям в сочетании со сверхбыстрым откликом и высокой частотой обновления обеспечивается высокий уровень детализации независимо от характера запускаемых иг
24.05.2021 Телевизор-картина: самые тонкие модели для установки на стене

Samsung Neo QLED QN87A 2021 55''  Модель QN87A относится к одной из последних серий компании Samsung. В отличие от предыдущих версий, здесь используется новая технологии Quantum Mini LED и процессор Neo Quantum Processor. Эти особенности обеспечивают высокое качество и детализацию изображения при любых условиях освещения. Чипсет также позволяет увеличивать разр
09.02.2021 Xiaomi создала премиальный смарт-ТВ с квантовыми точками на 1000 евро дешевле аналога Samsung

предпочтение экрану на квантовых точках, поскольку они позволяют улучшить восприятие изображения. В QLED-дисплеях светодиодная подсветка имеет лишь синий цвет, и расположена она в задней части

07.10.2020 Выпущен «самый безопасный для глаз ТВ», лучший, чем «квантовые точки». Цена, видео

., как сообщал CNews, Redmi по примеру Realme была преобразована Xiaomi в отдельный бренд. SLED или QLED Realme сравнивает SLED с дисплеями на «квантовых точках» – QLED, технологией, раз
28.09.2020 Главный конкурент Xiaomi создал ТВ лучше и безопаснее «квантовых точек» Samsung

Лучше, чем QLED Компания Realme, дочерний бренд китайской Oppo, разработала новую технологию SLED, альте
10.08.2020 Новый iMac 2020: матовый дисплей и экономия до 260 тыс. рублей на апгрейде

28.04.2020 Samsung привезла в Россию ТВ на квантовых точках с «безграничным» экраном. Цена

Обновленная линейка QLED Компания Samsung запустила российские продажи новых телевизоров линейки QLED 2020
28.04.2020 Samsung представила обновленную линейку телевизоров QLED 2020 в России

Samsung Electronics объявила о старте продаж телевизоров QLED 8K и 4K. Российским пользователям становятся доступны две модели новых 8K-телевизоров —Q
21.01.2020 LG представила прозрачный дисплей Transparent OLED в России

12.12.2019 Дешевые телевизоры Xiaomi на «квантовых точках» поступили в продажу. Цена

омпания Xiaomi начала розничные продажи своих телевизоров новой линейки Mi TV 5 Pro с дисплеями на «квантовых точках». Покупателям доступны пока лишь две модели из трех – самая крупная 75-дюймо
05.11.2019 Xiaomi выпустила дешевые телевизоры на «квантовых точках». Цена

45 тыс. руб.), 75 дюймов – 10 тыс. юаней (90 тыс. руб.). Для сравнения, самый доступный 75-дюймовый QLED-телевизор Samsung в российской рознице стоит 210 тыс. руб. (модель Q60R, индекс QE75Q60R
30.10.2019 У Xiaomi готов сверхтонкий дешевый телевизор на «квантовых точках»

ин из них станет первым в ее модельном ряду телевизором с экраном на квантовых точках (Quantum LED, QLED). На момент публикации материала телевизоры с QLED и их аналогами выпускали лишь

20.09.2019 NEC представил дисплей для небольших пространств и помещений

26.08.2019 OnePlus готовит сверхдешевый смарт-ТВ на «квантовых точках»

на основателя OnePlus Пита Лау (Pete Lau). Компания отказалась от использования IPS-экрана в пользу QLED – матрицы со светодиодной подсветкой на «квантовых точках». С точки зрения соотношения ц
20.08.2019 Samsung готовит ТВ-панели нового типа. Опрос

Два в одном QD-OLED – это своего рода симбиоз технологий OLED и активной продвигаемой самой Samsung QLED. Другими словами, это гибридные экраны, в которых Samsung объединила квантовые точки (

05.02.2019 Samsung представила новое поколение профессиональных дисплеев

Samsung Electronics представила на выставке Integrated Systems Europe (ISE) 2019 первые QLED дисплеи с разрешением 8K. Кроме 8K QLED-панелей гости выставки увидели другие инн
07.11.2018 Samsung начал выпускать в России первые в мире телевизоры на квантовых точках с разрешением 8К

Телевизоры QLED Q900R 8K Компания Samsung запустила в России производство первых в мире телевизоров Q
18.05.2018 Телевизоры Samsung QLED 2018 поступают в магазины

Новейшие флагманские и премиальные телевизоры Samsung QLED 2018 поступают в продажу на российский рынок. Уже в конце мая в магазинах электроники можно будет приобрести модели Q9F с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов, модели Q8C с изогнутым экраном диа
18.05.2018 В России стартовали продажи телевизоров Samsung QLED 2018

Samsung Electronics объявила о старте продаж телевизоров QLED 2018 в РоссииУже в конце мая в продажу поступят: флагман Q9F с технологией полной прямой
28.03.2018 Студенты СПбГУ придумали, как защитить документы с помощью светящихся чернил

ь документооборот более безопасным, студенты СПбГУ разрабатывают чернила на основе квантовых точек.«Квантовые точки — это особые наночастицы, способные излучать свет, — сказал капитан команды,

19.02.2018 Создан гибкий тянущийся дисплей для наклейки на кожу

15.01.2018 LG показала рулонный дисплей

28.11.2017 Четверть века с линейкой ноутбуков ThinkPad: прошлое, настоящее, будущее

05.11.2017 Четверть века с линейкой ноутбуков ThinkPad: прошлое, настоящее, будущее

30.08.2017 Samsung представила 49-дюймовый ультраширокий QLED монитор с поддержкой HDR

ть 60 Гц/120 Гц), обеспечивающая плавное течение экшн-сцен. В число других функций входят малое время отклика в 1 миллисекунду, более реалистичная цветопередача, которую обеспечивают HDR и технология квантовых точек, а также возможность выбирать опции для разных режимов игры.Суперширокий экран, равный по размерам двум 27-дюймовым мониторам 16:9, также великолепно справляется с многозадачнос
22.06.2017 За госсчет выпущен первый в мире огромный гибкий и прозрачный дисплей. Фото

07.06.2017 Телевизоры Samsung QLED - уже в магазинах!

В России начались продажи телевизоров Samsung с экранами QLED. В настоящее время все желающие могут приобрести флагманские модели Samsung с экранами QLED диагональю 65 и 75 дюймов. Так, модель 65Q9C с экраном яркостью 2000 нит стоит 399 990 ру

Публикаций - 296, упоминаний - 573

Электроника и организации, системы, технологии, персоны:

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Xiaomi 1568 29
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Lisa Su - Лиза Су 50 1
Сергеев Алексей 45 1
Xiaoshuang Li - Сяошуан Ли 1 1
Андрианов Сергей 1 1
Roymans John - Ройманс Джон 1 1
Алфёров Жорес 57 1
Левкевич Михаил 60 1
Шалманов Сергей 201 1
Лукин Михаил 15 1
Курочкин Юрий 15 1
Chien Victor - Виктор Чиен 5 1
Громковский Владимир 1 1
Coe-Sullivan Seth - Ко-Салливан Сет 0 1
Holbrook David - Холбрук Дэвид 1 1
Леденцов Николай 3 1
Краснов Виталий 8 1
Певнев Сергей 19 1
Сергунина Наталья 355 1
Селютин Артем 1 1
Оленева Полина 1 1
Батченко Дмитрий 1 1
Брызгалов Александр 11 1
Митрофанов Андрей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 136459 113
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51271 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16319 49
Европа 21495 38
Индия - Bharat 5301 28
Южная Корея - Республика 6521 26
Солнце - звезда Солнечной системы 5044 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13994 19
Япония 13158 16
Германия - Федеративная Республика 12455 16
Америка Северная - Североамериканский регион 3293 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13170 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13895 9
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 785 8
Россия - ЦФО - Калужская область 922 8
Франция - Французская Республика 7726 8
США - Калифорния 4565 6
Япония - Токио 992 6
Китай - Тайвань 3884 6
Южная Корея - Пхёнтхэк 14 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3485 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2455 5
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 517 5
Нидерланды 3447 5
Италия - Итальянская Республика 4292 5
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1008 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41494 4
Земля - планета Солнечной системы 10220 4
США - Калифорния - Беркли 279 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2311 3
Великобритания - Лондон 2379 3
Америка Южная 837 3
Африка - Африканский регион 3403 3
Сингапур - Республика 1825 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2787 3
Азия - Азиатский регион 5345 3
Америка Латинская 1779 3
Испания - Каталония - Барселона 742 3
Канада 4805 2
Южная Корея - Хвасон 15 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22815 43
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5210 35
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4702 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27251 33
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5411 30
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 737 28
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 551 26
Галлий - Gallium - химический элемент 294 22
Кремний - Silicium - химический элемент 1511 22
Физика - Physics - область естествознания 2558 20
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 838 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17299 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46031 19
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2726 17
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3755 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10632 16
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1177 15
Молекула - Molecula 1056 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8431 14
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2705 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8043 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9239 13
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1218 11
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2406 9
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 764 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4498 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4692 8
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1374 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4623 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6362 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3798 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7281 7
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 427 7
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 401 7
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1210 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9603 7
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 105 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12992 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3530 7
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2976 6
CNews - ZOOM.CNews 1818 21
Phys.org 972 16
EurekAlert 287 10
Nanotechweb 92 8
The Verge - Издание 531 6
EE Times 158 4
GizmoChina 120 4
New Scientist 1447 4
PhysicsWorld 90 3
GSM Arena 72 2
LiveScience 153 2
Optics Express 12 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 262 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
Space Daily 528 2
Nature 805 2
Science Advances 30 1
SPIE - Optics.org 29 1
Physical Review Letters 113 1
MIT Technology Review 65 1
CNET Networks - CNET News 1642 1
9to5Mac 70 1
9to5Google 47 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 108 1
GizChina - Издание 64 1
Android Authority 43 1
Korea Herald 44 1
Neowin 119 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 134 1
Рен ТВ - телеканал 68 1
DxOMark - Издание 36 1
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Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 110 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 63 1
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AP - Associated Press 1995 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7845 4
Strategy Analytics 284 2
WitsView Technology Coperation 6 1
NPD Group 140 1
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IHS iSuppli 397 1
Tractica 7 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
TrendForce 104 1
Omdia 24 1
Display Supply Chain Consultants 3 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 5
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UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 117 4
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 329 3
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 24 2
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 2
Tsinghua University - Университет Цинхуа 33 2
University of Miami - Университет Майами 24 2
University of Sheffield - Шеффилдский университет 25 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 522 2
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 2
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 21 2
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Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 108 2
NTUST - National Taiwan University of Science and Technology - Taiwan Tech - Национальный Тайваньский университет науки и техники 2 2
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Clemson University - Университет Клемсона 7 2
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 340 2
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TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет 7 2
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Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 31 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 55 1
UC Riverside, UCR - University of California, Riverside - Калифорнийский университет в Риверсайде 14 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 64 1
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University of Manchester - Манчестерский университет 76 1
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 20 1
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 18
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