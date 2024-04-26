«Квантовые точки» больше не роскошь. Xiaomi выпустила россыпь сверхдешевых телевизоров с QLED. Стоит ждать продаж в России нт. Главнейшая особенность TV A Pro 2025 – это экран с поддержкой так называемых «квантовых точек», QLED. Это отдельный слой экрана, внутри которого находятся полупроводниковые нанокристаллы, и

Начались продажи телевизора Сбербанка с «убийцей» квантовых точек. Переплата за новую технологию космическая pple, и которая нужна для улучшения качества изображения. Это своего рода аналог «квантовых точек» (QLED). Sber miniLED (модельный номер SDX-65UML7450) – это новый флагманский ТВ Сбербанка, и с

Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro нием Farfield и эксклюзивном дизайне от евро-пейского дизайн-бюро. В продажу поступили три модели с QLED+ дисплеями диагона-лью 43, 55 и 65 дюймов, а также две модели LED-телевизоров с диагонал

Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro совым управлением Farfield и дизайном от европейского дизайн-бюро. В продажу поступили три модели с QLED+ дисплеями диагональю 43, 55 и 65 дюймов, а также две модели LED-телевизоров с диагоналя

TCL представляет революционный QD-Mini LED TV серии C755 этом CNews сообщили представители TCL. Благодаря функции локального затемнения с более чем 500 зон подсветки C755 обеспечивает высокую контрастность и более глубокий черный цвет. Используя технологию квантовых точек, TCL C755 отображает более 1 млрд оттенков цветов, обеспечивая отображение до 96% цветового охвата в соответствии со стандартом DCI-P3. TCL C755 TCL C755 оснащен процессором AiP

В России появились современные смарт-ТВ с «квантовыми точками» и miniLED – любимыми технологиями Samsung и Apple ания TCL привезла в Россию новый телевизор С845 с экраном на miniLED и поддержкой «квантовых точек» QLED. На российском рынке он будет доступен в четырех модификациях с разной диагональю экрана

Сбербанк захватывает рынок смарт-ТВ. Выпущены десятки недорогих моделей с «квантовыми точками» умме на 10 Вт. Возможности самого дорогого телевизора Стоимость телевизоров Сбербанка с экраном на «квантовых точках» начинается с 35 тыс. руб. за 50-дюймовую модель с дисплеем 4К и яркостью 35

Xiaomi начала продавать в России супердешевые смарт-ТВ на «квантовых точках». Это замена Samsung она пыталась закрыть весной 2022 г., выпускает продукцию исключительно на экспорт. Тем не менее, ее QLED-телевизоры все еще присутствуют в российской рознице – в DNS, к примеру, цены на 50-дюйм

Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой лавное в телевизоре – это дисплей. В Hisense 55U7HQ используется ULED-матрица, а разрешение – 4К. Дисплей имеет несколько ключевых особенностей. Во-первых, в Hisense 55U7HQ используется подсветка на квантовых точках, благодаря чему каждый цвет сохраняет чистоту и точность. Пиковая яркость – до 600 нит. Это позволяет добиться естественной передачи цветов: картинка на экране насыщенная, соч

Телевизоры QLED Hyundai: яркая и живая картинка с эффектом полного погружения реалистичность изображения с объемным звуком для эффекта полного погружения. Телевизоры с системой QLED от Hyundai сделаны специально для создания атмосферы кинотеатра дома, где вы сможете нас

Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках нее».Дисплей и качество изображения Hisense ULED 65U8GQ получил экран с оптимальной для большинства помещений диагональю 65 дюймов. Разрешение – 4К (3840х2160 пикселей). Здесь применяется матрица на квантовых точках, что позволяет телевизору воспроизводить более миллиарда цветов, большое количество оттенков и точную цветопередачу. Ее глубина составляет 8 бит (также учитывается временной ди

Есть ли будущее у технологии QD-OLED? D, какие преимущества, недостатки и перспективы у этой технологии? Сначала пройдем по терминологии. QLED — это ЖК-панель со слоем квантовых точек, то есть наночастиц кристаллического материала,

В России начались продажи нового ТВ Xiaomi на квантовых точках по цене ниже европейской ормируется цвет каждого отдельного пикселя. За счет квантовых точек итоговое изображение на экранах QLED получается более ярким. Что делает телевизор умным Новый смарт-ТВ Xiaomi Q1E 55 поставля

Samsung представила игровой монитор Odyssey Neo G9 на базе технологии Mini LED редставила Odyssey Neo G9, который пополнил линейку Odyssey. Игровой монитор нового поколения с изогнутым экраном создан на базе технологий Quantum Matrix и Quantum HDR 2000, а также оснащен дисплеем Quantum Mini LED. Благодаря этим технологиям в сочетании со сверхбыстрым откликом и высокой частотой обновления обеспечивается высокий уровень детализации независимо от характера запускаемых иг

Телевизор-картина: самые тонкие модели для установки на стене Samsung Neo QLED QN87A 2021 55'' Модель QN87A относится к одной из последних серий компании Samsung. В отличие от предыдущих версий, здесь используется новая технологии Quantum Mini LED и процессор Neo Quantum Processor. Эти особенности обеспечивают высокое качество и детализацию изображения при любых условиях освещения. Чипсет также позволяет увеличивать разр

Xiaomi создала премиальный смарт-ТВ с квантовыми точками на 1000 евро дешевле аналога Samsung предпочтение экрану на квантовых точках, поскольку они позволяют улучшить восприятие изображения. В QLED-дисплеях светодиодная подсветка имеет лишь синий цвет, и расположена она в задней части

Выпущен «самый безопасный для глаз ТВ», лучший, чем «квантовые точки». Цена, видео ., как сообщал CNews, Redmi по примеру Realme была преобразована Xiaomi в отдельный бренд. SLED или QLED Realme сравнивает SLED с дисплеями на «квантовых точках» – QLED, технологией, раз

Главный конкурент Xiaomi создал ТВ лучше и безопаснее «квантовых точек» Samsung Лучше, чем QLED Компания Realme, дочерний бренд китайской Oppo, разработала новую технологию SLED, альте

Samsung привезла в Россию ТВ на квантовых точках с «безграничным» экраном. Цена Обновленная линейка QLED Компания Samsung запустила российские продажи новых телевизоров линейки QLED 2020

Samsung представила обновленную линейку телевизоров QLED 2020 в России Samsung Electronics объявила о старте продаж телевизоров QLED 8K и 4K. Российским пользователям становятся доступны две модели новых 8K-телевизоров —Q

Дешевые телевизоры Xiaomi на «квантовых точках» поступили в продажу. Цена омпания Xiaomi начала розничные продажи своих телевизоров новой линейки Mi TV 5 Pro с дисплеями на «квантовых точках». Покупателям доступны пока лишь две модели из трех – самая крупная 75-дюймо

Xiaomi выпустила дешевые телевизоры на «квантовых точках». Цена 45 тыс. руб.), 75 дюймов – 10 тыс. юаней (90 тыс. руб.). Для сравнения, самый доступный 75-дюймовый QLED-телевизор Samsung в российской рознице стоит 210 тыс. руб. (модель Q60R, индекс QE75Q60R

У Xiaomi готов сверхтонкий дешевый телевизор на «квантовых точках» ин из них станет первым в ее модельном ряду телевизором с экраном на квантовых точках (Quantum LED, QLED). На момент публикации материала телевизоры с QLED и их аналогами выпускали лишь

OnePlus готовит сверхдешевый смарт-ТВ на «квантовых точках» на основателя OnePlus Пита Лау (Pete Lau). Компания отказалась от использования IPS-экрана в пользу QLED – матрицы со светодиодной подсветкой на «квантовых точках». С точки зрения соотношения ц

Samsung готовит ТВ-панели нового типа. Опрос Два в одном QD-OLED – это своего рода симбиоз технологий OLED и активной продвигаемой самой Samsung QLED. Другими словами, это гибридные экраны, в которых Samsung объединила квантовые точки (

Samsung представила новое поколение профессиональных дисплеев Samsung Electronics представила на выставке Integrated Systems Europe (ISE) 2019 первые QLED дисплеи с разрешением 8K. Кроме 8K QLED-панелей гости выставки увидели другие инн

Samsung начал выпускать в России первые в мире телевизоры на квантовых точках с разрешением 8К Телевизоры QLED Q900R 8K Компания Samsung запустила в России производство первых в мире телевизоров Q

Телевизоры Samsung QLED 2018 поступают в магазины Новейшие флагманские и премиальные телевизоры Samsung QLED 2018 поступают в продажу на российский рынок. Уже в конце мая в магазинах электроники можно будет приобрести модели Q9F с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов, модели Q8C с изогнутым экраном диа

В России стартовали продажи телевизоров Samsung QLED 2018 Samsung Electronics объявила о старте продаж телевизоров QLED 2018 в РоссииУже в конце мая в продажу поступят: флагман Q9F с технологией полной прямой

Студенты СПбГУ придумали, как защитить документы с помощью светящихся чернил ь документооборот более безопасным, студенты СПбГУ разрабатывают чернила на основе квантовых точек.«Квантовые точки — это особые наночастицы, способные излучать свет, — сказал капитан команды,

Samsung представила 49-дюймовый ультраширокий QLED монитор с поддержкой HDR ть 60 Гц/120 Гц), обеспечивающая плавное течение экшн-сцен. В число других функций входят малое время отклика в 1 миллисекунду, более реалистичная цветопередача, которую обеспечивают HDR и технология квантовых точек, а также возможность выбирать опции для разных режимов игры.Суперширокий экран, равный по размерам двум 27-дюймовым мониторам 16:9, также великолепно справляется с многозадачнос