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Северный Кавказ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 136, упоминаний - 170
Северный Кавказ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
|Прозоров Дмитрий 58 4
|Хоценко Виталий 3 2
|Чурсин Игорь 20 2
|Гусев Дмитрий 48 2
|Гаглоев Арсен 2 2
|Тарасенко Андрей 8 2
|Албычев Александр 74 2
|Бурлаков Радмир 14 2
|Шипов Савва 70 2
|Новомлинский Валерий 2 1
|Тигунов Олег 1 1
|Афанасьев Михаил 4 1
|Рудый Анатолий 1 1
|Онянов Сергей 2 1
|Попов Павел 12 1
|Зубков Антон 3 1
|Хорошко Ирина 3 1
|Роднова Анна 9 1
|Инюцын Антон 13 1
|Осипов Владимир 17 1
|Черток Андрей 3 1
|Абрамова Елена 9 1
|Панова Елена 1 1
|Потемкин Борис 2 1
|Макухин Вячеслав 1 1
|Кучеров Кирилл 21 1
|Жариков Данил 4 1
|Петухов Михаил 3 1
|Могилин Артём 5 1
|Суворов Владимир 17 1
|Высочина Людмила 22 1
|Новиков Валентин 3 1
|Марсагишвили Александр 4 1
|Ципковский Александр 1 1
|Демидов Михаил 124 1
|Руденко Дмитрий 25 1
|Шадаев Максут 384 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Терещенко Денис 38 1
|Бойко Елена 151 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
|Российская газета 92 1
|CNews Analytics 1988 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
|ResearchMe 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759716, в очереди разбора - 663406.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759716, в очереди разбора - 663406.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru