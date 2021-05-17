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Северный Кавказ


17.05.2021 Банк «Открытие»: две трети россиян считают оплату товаров и денежные переводы самой важной функцией интернета 1
26.04.2021 Исследование: большинство россиян хотят сочетать работу дома и в офисе и готовы к подработкам 3
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
17.11.2020 Компании «Росатома» и «Ростеха» будут совместно развивать умную дорожную инфраструктуру 1
29.10.2020 Subway запустила собственное мобильное приложение 1
11.09.2020 Платформа разметки данных Сбербанка TagMe создаст новые рабочие места на Северном Кавказе 4
11.08.2020 Банк «Открытие»: лишь 6% родителей считают онлайн-образование полноценной заменой традиционному 2
23.04.2020 Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в регионах 1
02.04.2020 На призовой фонд Криптонит Startup Challenge претендуют более 500 стартапов 1
13.02.2020 «Телесвязь» завершила внедрение системы радиосвязи на Чиркейской ГЭС 1
11.02.2020 Шадаев раскрыл новые приоритеты Минкомсвязи: облака для чиновников, «госвеб» и цифровизация 1
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 1
29.11.2019 Исследование Mail.ru Group: перед Новым годом рекламодатели на треть увеличивают затраты на продвижение 1
15.10.2019 Российские майнеры украли электричество на миллионы рублей 1
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 2
09.09.2019 «Ростелеком» на Юге ускорил работу интернет-сервисов Google 1
27.08.2019 Сервис «Ростелеком Налоги» поможет получить налоговый вычет 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
12.03.2019 «Ростелеком» поглощает Tele2 1
23.08.2018 «Мегафон» изучил мобильный трафик на автовокзалах Москвы: 1
19.07.2018 «Мегафон» включил LTE-Advanced на скорости до 300 Мбит/с на Северном Кавказе 1
18.04.2018 Исследование MoneyMan и ОКБ: мошенничество в онлан-кредитовании в 4 раза превышает банковское 1
11.04.2018 Власти накажут Tele2 за дорогой роуминг в Крыму 1
02.04.2018 «Почта Банк» нарастил прибыль на 25% по итогам 2017 года 1
29.03.2018 ИБ-конференция «Электронный регион: территория безопасности» пройдет в Кисловодске 1
29.03.2018 На Северном Кавказе обсудят безопасность информационных систем 1
04.10.2017 «Мегафон» подключил кассовые аппараты «Почты России» 1
19.06.2017 Google: интерес пользователей к банковской сфере вырос в I кв. 2017 года на четверть 1
06.06.2017 «Мегафон» включил скоростной 4G на курорте «Архыз» 1
30.05.2017 «Мегафон» включил Сбербанку VPN на Кавказе 1
28.04.2017 «Ростелеком» проводит оптику в пригороды Владикавказа 1
23.01.2017 Горнолыжники могут оформить пропуск в пограничную зону через Единый портал госуслуг 1
19.01.2017 «Мегафон» обеспечит интернетом авиаторов МЧС России 2
12.01.2017 Банкоматная сеть «Почта Банка» достигла двух тысяч устройств 1
11.01.2017 Абоненты Кавказского «Мегафона» удвоили новогодний интернет-трафик 1
29.12.2016 «Мегафон» повысил производительность сетей 2G/3G/4G на горнолыжных курортах 3
20.12.2016 «Мегафон» запустил 4G в Минеральных Водах 1
14.12.2016 Министерство природных ресурсов Кубани выбрало услуги связи «Мегафона» 1
28.11.2016 МТС обеспечила половину жителей Дагестане 4G-интернетом 1
22.11.2016 «Мегафон» обеспечит защищенные коммуникации ВТБ24 1

Публикаций - 136, упоминаний - 170

Северный Кавказ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 8
МегаФон Кавказский филиал 192 8
Google LLC 7144 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 2
Кейсистемс КСБ-СОФТ 3 2
Ростелеком Юг - макрорегиональный филиал 24 2
Связь инжиниринг 14 2
Tonk - Тонк ГК 32 2
Конфидент 56 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Ростех Швабе Холдинг 150 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 1
М2М телематика 165 1
Питерская группа связистов 114 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Синтерра - Synterra 565 1
РИР - Русатом Инфраструктурные решения 20 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 31 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Ланит ГК 1155 1
Казахтелеком 200 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Криптонит ГК - Kryptonite 30 1
Рустелеком ТК 196 1
ТелеСвязь 11 1
Microsoft Corporation 11060 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
АйТи 751 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
ВТБ24 583 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Юнистрим - Unistream 167 2
Открытие ФК 538 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
Совкомбанк Совесть 27 1
Jaguar Land Rover 63 1
МРСК Северного Кавказа - Россети Северный Кавказ 5 1
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 1
РусГидро Дагестанский филиал 1 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
PSA Opel 17 1
Ингушэнерго 6 1
МигКредит МФО 16 1
Сбербанк Центрально-Черноземный банк 6 1
Сбербанк Юго-Западный банк 1 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Россети ПАО 168 1
Ford 173 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Альфа-Банк 1123 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Северсталь ПАО 204 1
KIA Motors 72 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
Почта Банк 289 1
Газпром ПАО 520 1
Почта России ПАО 1572 1
Чиркейская ГЭС 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 2
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 2
Федеральное казначейство России 766 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 8 1
Совет Министров Республики Крым 10 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 1
Правительство Москвы 653 1
Счётная палата РФ 460 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Президент Российской Федерации 1439 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 12
3G - Стандарт мобильной связи 3723 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
PTT - Push-to-tаlk 2 1
ОРУ - Открытое распределительное устройство 2 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 305 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
Электроника 63 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
ЭОС Дело СЭД 621 2
Ford Focus - Компакт-кар 19 1
Sony Xperia XZ Premium 7 1
Москвич-2141 - Легковой автомобиль 2 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 1
Lenovo Motorola Moto X 36 1
Volkswagen Touareg 5 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
Lenovo Motorola Moto Z - Motorola Moto Z - серия смартфонов 33 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 1
АПК Минсельхоза России 2 1
Audi Q - серия кроссоверов 6 1
BMW X - серия кроссоверов 3 1
Jaguar Land Rover - Range Rover Sport 5 1
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 1
МегаФон Наши люди 18 1
Softline DeskWork 55 1
Bombardier GTX Гидроцикл 2 1
Google Global Cache 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 1713 1
Speedtest by Ookla 32 1
Почта Банк Онлайн 18 1
HTC U - серия смартфонов 26 1
ASUS Zenfone - Смартфон 31 1
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
WhatsApp Messenger 654 1
Nokia 9 PureView - Смартфон 89 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Unify OpenScape - Коммуникационное решение 12 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Прозоров Дмитрий 58 4
Хоценко Виталий 3 2
Чурсин Игорь 20 2
Гусев Дмитрий 48 2
Гаглоев Арсен 2 2
Тарасенко Андрей 8 2
Албычев Александр 74 2
Бурлаков Радмир 14 2
Шипов Савва 70 2
Новомлинский Валерий 2 1
Тигунов Олег 1 1
Афанасьев Михаил 4 1
Рудый Анатолий 1 1
Онянов Сергей 2 1
Попов Павел 12 1
Зубков Антон 3 1
Хорошко Ирина 3 1
Роднова Анна 9 1
Инюцын Антон 13 1
Осипов Владимир 17 1
Черток Андрей 3 1
Абрамова Елена 9 1
Панова Елена 1 1
Потемкин Борис 2 1
Макухин Вячеслав 1 1
Кучеров Кирилл 21 1
Жариков Данил 4 1
Петухов Михаил 3 1
Могилин Артём 5 1
Суворов Владимир 17 1
Высочина Людмила 22 1
Новиков Валентин 3 1
Марсагишвили Александр 4 1
Ципковский Александр 1 1
Демидов Михаил 124 1
Руденко Дмитрий 25 1
Шадаев Максут 384 1
Кисляков Евгений 83 1
Терещенко Денис 38 1
Бойко Елена 151 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 72
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 9
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 8
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 8
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 6
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 114 5
Россия - Республика Ингушетия 188 5
Россия - Ростовская область 861 5
Россия - Махачкала 114 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 4
Россия - ПФО - Самара 1287 4
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 4
Россия - Кисловодск 27 4
Россия - ПФО - Казань 1513 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 3
Россия - Республика Дагестан 262 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Россия - Сибирь 875 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 3
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 2
Европа 3745 2
Россия - Астраханская область 371 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - Республика Мордовия 387 2
Россия - Республика Адыгея 241 2
Россия - Ставропольский край 458 2
Кавказ 57 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Россия - Свердловская область 806 2
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 2
Россия - Грозный 94 2
Коррупция 22 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ВОХР - Военизированная охрана 3 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Российская газета 92 1
CNews Analytics 1988 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
ResearchMe 11 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 3 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759716, в очереди разбора - 663406.
Создано именных указателей - 46354.
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