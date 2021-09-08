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СДЭК
Служба доставки Экспресс-курьер


08.09.2021 СДЭК перешел на бесконтактное обслуживание с помощью OMNIC 1
22.06.2021 СДЭК передаст искусственному интеллекту до 90% обращений 2
08.06.2021 СДЭК создала бесплатную электронную торговую площадку 8
21.05.2021 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов 1
19.05.2021 СДЭК создала платежного агрегатора 5
12.02.2021 СДЭК внедрит новую технологию Mail.ru Group для гибкого начисления зарплаты 5
14.01.2021 Group-IB рассказала о мошенничествах с курьерскими сервисами 1
24.12.2020 Клиенты СДЭК смогут оплачивать услуги в офисе по QR-коду 5
11.12.2020 CDEK ID: логистическая компания СДЭК выдает посылки без паспорта 2
23.11.2020 Товары из магазинов «Вконтакте» доставит «Такси Вконтакте» 1
23.11.2020 СДЭК запустила услугу онлайн-платежей вместе с Pikassa 3
11.11.2020 СДЭК запустила новый сервис по возврату товаров в интернет-магазин Asos 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
26.10.2020 «Вконтакте» рассказала о росте выручки на 13%, рекорде в «Клипах» и ключевых обновлениях 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
19.10.2020 «СДЭК» запустила чат-бот с искусственным интеллектом 3
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
18.08.2020 «Лаборатория Касперского» зафиксировала многократный рост фишинга в сегменте онлайн-продаж и доставки 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.08.2020 ФРИИ увеличил свою долю в финтех-компании PimPay до 15% 1
15.06.2020 Модульбанк запустил с Mastercard бонусную программу для малого бизнеса 1
20.05.2020 Group-IB исследовала мошенническую схему с фейковыми курьерскими сервисами 2
16.05.2018 На платформе Bento Cloud доступен сервис заказа интернет-магазинов Ecwid 1
26.04.2018 СДЭК внедрила решение Neuroniq для управления транспортными потоками на складе 2
10.05.2017 2can вводит новый тариф для кассового решения «ШТРИХ-М: Кассир А» 1
03.04.2017 Оборот сервиса мобильного эквайринга 2can&ibox достиг в I квартале 2017 года 8 млрд рублей 1
04.04.2016 InSales.ru совместно с ApiShip запустила сервис «InSales Доставка» 1
21.05.2013 Выставка ecommerce-технологий ECOM Expo'13 стартует в среду в Москве 1

Публикаций - 37, упоминаний - 64

СДЭК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Ситилабс 25 13
Такском - Taxcom 119 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Rimini Street 38 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Cinimex - Синимекс 160 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
Schneider Electric 409 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Центр2М - Center2М 47 13
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 13
Veeam Software 250 4
Naumen - Наумен 344 3
Dynatrace 46 3
Diasoft - Диасофт 357 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
VK - Mail.ru Group 2490 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Смартфин - 2can&ibox 43 2
Robokassa - Робокасса 44 1
PayPal 443 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 8 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
Ecwid - Эквид 29 1
Denodo Technologies 2 1
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 10 1
МойСклад - Логнекс 85 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 1
RRC 67 1
Biocad - Биокад 38 1
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 1
G-Core Labs 64 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Facebook 3768 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 15
X5 Group - Пятерочка 561 13
OKS Group 31 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
Интер РАО ПАО 159 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 13
Ингосстрах СПАО 210 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 13
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 13
РЖД - Российские железные дороги 1083 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
PepsiCo - Пепсико 96 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 100 13
МТС банк 254 13
X5 Group 601 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 13
Уралсиб Банк 390 13
Газпромбанк - ГПБ 693 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Аэрофлот 493 13
Траско - Trasko 27 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Альфа-Банк 1128 6
Boxberry - российская служба доставки 20 4
Совкомбанк ПАО 147 4
Почта России ПАО 1580 4
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 3
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 3
Газпром нефть 382 3
McDonald’s - Макдоналдс 90 3
AliExpress 275 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Правительство Москвы 653 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 13
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 13
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 13
Big Data - Большие данные 1136 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 6
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 2
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 62 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 45 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
1С:ERP Управление предприятием 203 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
Ситимобил - Такси ВКонтакте 10 2
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 1
VK Donut 6 1
Технологии Будущего - NeuroniQ Склад 1 1
RRC Bento Cloud 7 1
MasterCard Бизнес-Бонус 3 1
СДЭК - CDEK ID 1 1
О2О Delivery club - Еда Вконтакте 4 1
VK - Mail.ru PayDay 7 1
VK Connect 20 1
VK Combo 14 1
Tilda - сервис конструирования сайтов 7 1
Google Shopping - Google Покупки 9 1
Rakuten Viber 429 1
Joomla CMS 73 1
VK Mini Apps 19 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 1
Kaspersky Security Cloud 27 1
Яндекс.Маркет 439 1
WordPress 170 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 17 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Горбатовский Станислав 15 14
Сирота Юрий 38 13
Соловьев Алексей 60 13
Бурилов Андрей 25 13
Емелин Александр 25 13
Слышкин Василий 54 13
Егоров Владимир 52 13
Карпов Иван 41 13
Федечкин Сергей 19 13
Семенихин Игорь 37 13
Нестеров Алексей 79 13
Степченков Максим 36 13
Сотин Денис 103 13
Сыкулев Андрей 57 13
Рубин Адар 28 13
Вахнин Павел 51 13
Мискевич Евгений 29 13
Путятинский Сергей 53 13
Портной Михаил 23 13
Платонов Михаил 38 13
Васильев Владислав 39 13
Абакумов Евгений 103 13
Антонов Александр 73 13
Трофимова Людмила 31 13
Каюмов Шамиль 34 13
Прохорова Алла 45 13
Генкина Екатерина 24 13
Чаркин Евгений 182 13
Богданов Кирилл 91 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Дьяченко Валерий 66 13
Хасин Михаил 26 13
Халматов Максим 45 13
Смык Виталий 27 13
Лебедев Антон 28 13
Ямщиков Владимир 32 13
Шевченко Владимир 135 13
Шадура Максим 17 13
Урьяс Вадим 76 13
Клепиков Алексей 77 13
Россия - Российская федерация - РФ 57828 27
Восточная Европа 1698 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Украина 3417 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 4
Казахстан - Республика 2661 4
Грузия 694 4
Беларусь - Белоруссия 2104 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 3
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Италия - Итальянская Республика 1409 2
Польша - Республика 834 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Европа Западная 621 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 1
Россия - Амурская область 321 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Россия - Иркутская область 551 1
Европа 3798 1
Россия - Ульяновск 300 1
Россия - Челябинск 781 1
Россия - Саратов 414 1
Россия - Калужская область 575 1
Россия - Сочи 914 1
Россия - Пермь 748 1
Россия - Тюмень 501 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 520 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 13
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 104 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
TechMedia - Мегамозг 5 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 13
CNews AWARDS 292 13
CNews Баттл 34 13
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771521, в очереди разбора - 675203.
Создано именных указателей - 46354.
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