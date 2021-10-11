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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минспорта РФ
Министерство спорта Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 58
Минспорта РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 114 1
|Московская федерация футбола 1 1
|Сельский Андрей 21 6
|Путин Владимир 1831 5
|Зорин Александр 49 5
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Скляр Алексей 49 3
|Мишустин Михаил 302 2
|Меркулов Александр 2 2
|Горбачев Александр 18 2
|Елистратов Николай 90 2
|Огуряев Дмитрий 53 2
|Егоров Рамиль 1 1
|Гаглоев Арсен 2 1
|Потемкин Борис 2 1
|Макухин Вячеслав 1 1
|Шклярук Мария 14 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Ковальчук Никита 1 1
|Зубов Юрий 5 1
|Цукарь Сергей 4 1
|Лукина Светлана 6 1
|Колесова Светлана 1 1
|Абрамова Елена 9 1
|Петухов Михаил 3 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Херсонцев Алексей 48 1
|Рыбчинский Михаил 14 1
|Акопов Андрей 3 1
|Бегтин Иван 48 1
|Данилин Александр 12 1
|Кузьмин Павел 14 1
|Толпышкин Михаил 5 1
|Ильин Александр 10 1
|Шадаев Максут 384 1
|Солодовников Денис 63 1
|Гришай Александр 1 1
|Савин Евгений 1 1
|Андреев Павел 1 1
|Майнина Кристина 2 1
|Командная Мария 1 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 362 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|23ABC News 56 1
|Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771216, в очереди разбора - 674898.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771216, в очереди разбора - 674898.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru