Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Минспорта РФ
Министерство спорта Российской Федерации


11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 1
15.09.2021 Федерация практической стрельбы России провела онлайн-голосование для оценки качества проведенных соревнований на базе сервиса Waves Enterprise 1
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха» 9
25.06.2021 «Гостех» превратят в маркетплейс для госзаказчиков в духе App Store и Google Play 1
22.06.2021 Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза 1
18.06.2021 Запуск суперплатформы «Гостех» затянется до конца 2023 года 1
28.04.2021 «Закон о запрете просвещения» чиновники готовили на пиратском ПО Microsoft 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 2
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 2
01.02.2021 Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» начнет работать в 2021 году 1
13.01.2021 Более 10 отечественных цифровых решений выбрано для внедрения в отрасль физической культуры и спорта Кузбасса 1
12.01.2021 Правительство Кемеровской области и «Цифровая экономика» заключили соглашение о сотрудничестве 1
17.12.2020 Для цифровой трансформации спортивной сферы Новосибирской области выбрано более 20 решений 1
16.12.2020 20 цифровых решений выбрано на «прокачке» спорта и физической культуры Республики Коми 4
09.12.2020 Минспорта России оценило уровень цифровизации физической культуры и спорта в регионах 2
08.12.2020 Сбербанк отвоевал себе контракт на главную ИТ-платформу страны «Гостех» 1
23.11.2020 Конец интриги. Власти выберут оператора «Гостеха» на 900-миллионных торгах 1
23.11.2020 Госслужащие высшего звена защитили проекты по итогам обучения 3
18.11.2020 База эффективных кейсов «Цифровой экономики» пополнилась решениями «Спорттех» 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 1
15.10.2020 Правительство дало зеленый свет «Гостеху», суперплатформе интеграции государства, граждан и бизнеса 2
28.09.2020 В Ульяновске прошла первая «цифровая прокачка» отрасли физической культуры и спорта 2
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 1
17.06.2019 Власти Москвы потратили 37 миллионов на киберспортивный турнир, куда пришли 15 зрителей 2
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
18.04.2019 На использовании пиратского ПО пойманы 22 министерства и федеральные службы 2
18.07.2018 Минкомсвязи подвело итоги проекта FAN ID для ЧМ-2018 1
19.05.2017 Система идентификации футбольных болельщиков протестирована на матче «Рубин» — ЦСКА в Казани 1
22.04.2016 Развитие 2500 ИТ-систем государства: тихая революция 1
14.04.2016 Пенсионный фонд начинает строить «одну из крупнейших информсистем России» 1
08.07.2015 СЭД «ДЕЛО» Республики Мордовия охватит 3 тыс. организаций в 2015 г.

 1
20.04.2015 Выручка AT Consulting в 2014 г. превысила 10 млрд рублей 1
15.12.2014 Систему «большого брата» в России построят под управлением МЧС 1
01.04.2014 ГАС «Управление» срывает очередные сроки 1
04.09.2013 Минфин предлагает уволить 200 сотрудников Минсвязи и присоединить его к другому ведомству 2
07.11.2012 НПО «Криста» примет участие в ежегодном CNews Forum 2012 1

Публикаций - 37, упоминаний - 58

Минспорта РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 10
Yandex - Яндекс 4106 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
VK - Mail.ru Group 2490 2
SAS Institute 599 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Microsoft Corporation 11226 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 2
EA - Electronic Arts 921 1
CompanyMedia 111 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Google LLC 7198 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Docsvision - ДоксВижн 783 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
ЭОС - Электронные офисные системы 993 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
G-Core Labs 64 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Twitter 2204 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 7
Почта России ПАО 1580 3
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 2
РЖД - Российские железные дороги 1083 2
Технопарк-Мордовия 11 1
PSA Opel 17 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 4 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
Yota Arena - киберспортивная арена 6 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Альфа-Банк 1128 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
Почта Банк 289 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
VFS Global 9 1
Jaguar Land Rover 63 1
Ford 173 1
KIA Motors 73 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 162 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
Virtus.pro 14 1
SK Gaming 11 1
ESforce 22 1
Gambit Esports 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 20
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 6
Правительство РФ 2209 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 5
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 5
Минкультуры РФ - Министерство культуры 82 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 4
Президент Российской Федерации 1443 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 3
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 3
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 3
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 2
Федеральное казначейство России 766 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 496 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 90 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 2
Управление делами президента Российской Федерации 38 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 2
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 8 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 18 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 204 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 114 1
Московская федерация футбола 1 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 239 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 169 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Kubernetes 307 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 5 5
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Google Android 10752 2
Apple iOS 5742 2
BMW X - серия кроссоверов 3 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Apple macOS 935 1
ЭОС Дело СЭД 626 1
Volkswagen Touareg 5 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 1
Ford Focus - Компакт-кар 19 1
Audi Q - серия кроссоверов 6 1
Ланит LanDocs 42 1
Jaguar Land Rover - Range Rover Sport 5 1
ЕПБ - Единый проездной билет 3 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 1
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 1
Microsoft Office Online 25 1
Huawei eSpace IVS Tools 1 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 1
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Bombardier GTX Гидроцикл 2 1
Москвич-2141 - Легковой автомобиль 2 1
Чемпионат мира по футболу - Fan ID 15 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Microsoft Office 365 769 1
Linux OS 4288 1
Microsoft Office 1954 1
Сельский Андрей 21 6
Путин Владимир 1831 5
Зорин Александр 49 5
Чернышенко Дмитрий 234 3
Скляр Алексей 49 3
Мишустин Михаил 302 2
Меркулов Александр 2 2
Горбачев Александр 18 2
Елистратов Николай 90 2
Огуряев Дмитрий 53 2
Егоров Рамиль 1 1
Гаглоев Арсен 2 1
Потемкин Борис 2 1
Макухин Вячеслав 1 1
Шклярук Мария 14 1
Ковнир Евгений 71 1
Кулешов Алексей 27 1
Ковальчук Никита 1 1
Зубов Юрий 5 1
Цукарь Сергей 4 1
Лукина Светлана 6 1
Колесова Светлана 1 1
Абрамова Елена 9 1
Петухов Михаил 3 1
Рудычева Наталья 81 1
Херсонцев Алексей 48 1
Рыбчинский Михаил 14 1
Акопов Андрей 3 1
Бегтин Иван 48 1
Данилин Александр 12 1
Кузьмин Павел 14 1
Толпышкин Михаил 5 1
Ильин Александр 10 1
Шадаев Максут 384 1
Солодовников Денис 63 1
Гришай Александр 1 1
Савин Евгений 1 1
Андреев Павел 1 1
Майнина Кристина 2 1
Командная Мария 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 33
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 5
Россия - Новосибирская область 822 4
Россия - Республика Мордовия 392 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
Германия - Федеративная Республика 3693 3
Россия - Кемеровская область 474 3
Россия - Ульяновская область 354 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 2
Северный Кавказ 138 2
Россия - Приморский край - Приморье 608 2
Россия - Пензенская область 350 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 2
Россия - Орловская область 135 1
Бразилия - Федеративная Республика 1132 1
Россия - Краснодар 1043 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 525 1
Россия - Волгоградская область 402 1
Россия - Псковская область 312 1
Перу - Республика 96 1
Аргентина - Аргентинская Республика 189 1
Колумбия - Республика 137 1
Россия - Курск 234 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Россия - Ростовская область 869 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1073 1
Казахстан - Республика 2661 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Италия - Итальянская Республика 1409 1
Россия - Республика Коми 425 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
Региональное законодательство 45 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Коррупция 22 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 362 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
23ABC News 56 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
CNews Analytics 1992 3
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 3 1
Цифровая прокачка региона 22 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771216, в очереди разбора - 674898.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще