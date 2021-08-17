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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Лукойл-Информ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 72, упоминаний - 92
Лукойл-Информ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 13
|Контемиров Юрий 27 12
|Калинкин Алексей 16 12
|Сычев Артем 48 12
|Мусич Роман 16 12
|Борисов Илья 26 12
|Цыганов Вячеслав 54 12
|Горбатько Александр 90 12
|Палей Лев 31 12
|Нуйкин Андрей 27 11
|Демидов Сергей 50 11
|Трояновский Владимир 40 11
|Суровец Дмитрий 44 11
|Гущин Александр 15 11
|Остапенко Григорий 26 10
|Соколов Алексей 121 10
|Курбатов Владимир 19 10
|Путин Сергей 36 9
|Дилбарян Павел 14 8
|Яковлев Сергей 23 6
|Чемериский Максим 6 6
|Деточкин Андрей 6 6
|Мешков Александр 6 6
|Лобанов Михаил 9 6
|Ромашов Андрей 6 6
|Шевченко Александр 9 6
|Чулков Олег 6 6
|Лысенко Юрий 17 5
|Журавлёв Владимир 8 4
|Ермаков Дмитрий 4 4
|Варназов Лев 10 3
|Скородумов Анатолий 63 3
|Щеканов Александр 8 2
|Овсянников Александр 2 2
|Арендарчук Александр 2 2
|Алтунин Александр 2 2
|Матюхин Денис 4 2
|Бартенева Мария 23 2
|Пьянченко Андрей 5 2
|Ильин Алексей 21 2
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
|Gartner 2193 2
|CNews Analytics 1991 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763708, в очереди разбора - 667395.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763708, в очереди разбора - 667395.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru