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Лукойл-Информ


17.08.2021 «Почта России» создала огромную ИТ-компанию 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
23.11.2020 ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому» 7
13.11.2020 «Ростелеком» покупает системного интегратора «Лукойла» за 2 миллиарда 1
12.11.2020 «Ростелеком» покупает телекоммуникационный бизнес «Лукойла» 3
14.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях» 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
09.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
29.11.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
03.10.2018 ИТ-«дочки» российских корпораций за год выросли в разы. Цифры 1
25.04.2018 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2018» 1
11.11.2016 Скончался гендиректор eBay и экс-глава Google в России 1
15.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
29.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
19.11.2015 «Ростелеком» организует телеком-инфраструктуру для «Тернефтегаза» 1
12.10.2015 Определены самые прибыльные ИТ-компании в России 1
23.07.2015 RCNTEC: Представьте, что вы строите ЦОД на Луне 2
24.06.2015 Взрывозащищенный планшет Panasonic Toughpad FZ-G1 ATEX протестирован в российских нефтегазовых компаниях 1
17.12.2014 «Информзащита» разработала требования по обеспечению ИБ для ИТ-инфраструктуры «Лукойл-Информ» 1
10.09.2014 Конференция CNews. «BPM: Управление бизнес-процессами 2014» 1
08.07.2014 Конференция CNews. «BPM: Управление бизнес-процессами 2014» 1
26.07.2013 Сбербанк назначил новых ИТ-директоров 1
03.07.2013 Решит ли инсорсинг проблемы аутсорсинга? 1
21.09.2012 Облачная АТС для "Лукойла" 2
06.07.2012 «Ростехнологии» создали единого ИТ-подрядчика 1
26.03.2012 SAP резко увеличивает прирост числа консультантов в России 1
14.03.2012 ФАС признала законными условия предоставления «Ростелекомом» своих технологических ресурсов другим операторам 1
04.10.2011 "Облака" или виртуализация: война и мир в ИТ 1
27.09.2011 Конференция CNews: «ВРМ 2011: инновации и реалии» 1
08.09.2011 Конференция CNews: «Виртуализация 2011: платформа для облаков» 1
08.08.2011 В «Лукойле» завершается внедрение ИСУ «Персонал» 2
17.06.2011 Выручка РНТ в Пермском крае в 1 квартале 2011 г. выросла в 3,5 раза 1
09.03.2011 Оборот «РуСат» в 2010 г. вырос на 27,6% до 1,17 млрд руб. 1

Публикаций - 72, упоминаний - 92

Лукойл-Информ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 4
Ростелеком Связьинвест 699 3
Роснефть РН-информ 32 3
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
Microsoft Corporation 11110 2
SAP SE 3216 2
Google LLC 7158 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Telstra Corporation Limited 60 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 1
Транснефть-Технологии 8 1
ВолгаТелеком 219 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 13 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
Globecast 7 1
MX 1 3 1
Телеком-защита 48 1
SOCOCO 7 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 1
АвтоТрекер 95 1
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
Cisco Systems - Tandberg 93 1
ПМСофт 22 1
SAS Institute 596 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
IBM 3546 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
3753 1
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 37 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 12
НСПК - Национальная система платежных карт 257 11
Металлинвестбанк 39 11
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 10
Росводоканал 44 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
РСХБ-Страхование жизни 9 9
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 9
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 6
Алеф-Банк 12 6
НС-Банк 6 6
Takeda Pharmaceutical 15 6
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 5
Открытие ФК 538 4
Газпромбанк - ГПБ 693 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 3
ТНК-ВР Холдинг 148 3
Сибур Химпром 16 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Газпром нефть 382 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Транснефть 159 2
Аэроклуб 13 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Северсталь Менеджмент 26 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Мегаполис ТК 89 1
Северсталь ПАО 204 1
Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 6 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Черкизово ГК 73 1
Интер РАО ПАО 158 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 12
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 12
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 12
ПФР Департамент информационных технологий 103 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 11
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 6 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 2
Президент Российской Федерации 1440 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 14
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 9
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 439 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
Microsoft Office 1942 1
Java - Язык программирования 1178 1
Microsoft Office 365 769 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Microsoft Excel 436 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 1
RCNTEC Auth.AS - Сервис двухфакторной аутентификации 12 1
Четвернин Алексей 651 13
Контемиров Юрий 27 12
Калинкин Алексей 16 12
Сычев Артем 48 12
Мусич Роман 16 12
Борисов Илья 26 12
Цыганов Вячеслав 54 12
Горбатько Александр 90 12
Палей Лев 31 12
Нуйкин Андрей 27 11
Демидов Сергей 50 11
Трояновский Владимир 40 11
Суровец Дмитрий 44 11
Гущин Александр 15 11
Остапенко Григорий 26 10
Соколов Алексей 121 10
Курбатов Владимир 19 10
Путин Сергей 36 9
Дилбарян Павел 14 8
Яковлев Сергей 23 6
Чемериский Максим 6 6
Деточкин Андрей 6 6
Мешков Александр 6 6
Лобанов Михаил 9 6
Ромашов Андрей 6 6
Шевченко Александр 9 6
Чулков Олег 6 6
Лысенко Юрий 17 5
Журавлёв Владимир 8 4
Ермаков Дмитрий 4 4
Варназов Лев 10 3
Скородумов Анатолий 63 3
Щеканов Александр 8 2
Овсянников Александр 2 2
Арендарчук Александр 2 2
Алтунин Александр 2 2
Матюхин Денис 4 2
Бартенева Мария 23 2
Пьянченко Андрей 5 2
Ильин Алексей 21 2
Россия - Российская федерация - РФ 57483 45
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 12
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Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
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НИИАС РЖД - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 13
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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