Кавказ Caucasus Кавказский регион

Виртуальный гербарий уникальных растений Кавказа создадут на «ЭларСкан» ных территорий им. А.К. Темботова РАН создается уникальная цифровая коллекция растений Центрального Кавказа. Для оцифровки будет использоваться новый отечественный планетарный сканер «ЭларСкан

МТС улучшила интернет в воротах Кавказа ос в разы. Анализ BigData МТС показал, что в 2023 г. количество абонентов, посетивших город, включая транзитников, выросло на 7%. При этом количество туристов, которые не просто прошли сквозь «ворота Кавказа», а совершили экскурсию по городу выросло на 18% по сравнению с 2022 г. «Минеральные Воды перестали быть исключительно транспортной развязкой на пути к курортам юга и Северного Кавка

В «Мегафоне» новый директор по региональному развитию регионов Юга и Кавказа ию бизнеса на массовом рынке в Сибири и возглавлял «Мегафон ритейл». В новой должности Владимир Скурихин займется вопросами стратегического развития компании на розничном и корпоративном рынках Юга и Кавказа. Приоритетными направлениями работы станут: рост доли рынка и выручки, реализация проектов для корпоративного сегмента и госзаказчиков. «Для результативного управления бизнесом мы перем

На Северном Кавказе «билайн» начал продавать «красивые» номера бизнес-клиентам На Северном Кавказе «билайн» начал продавать «красивые» городские номера бизнес-клиентам. Оператор «билайн» начал предоставлять на Северном Кавказе услуги фиксированной телефонной связи для бизнес-к

«Аэродиск» поможет построить ЦОД «Кавказ» «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, примет участие в проекте строительства дата-центра «Кавказ», реализуемого под эгидой Минцифры. Об этом CNews сообщил представитель компании. Проект, реализуемый во Владикавказе, призван обеспечить Северо-Кавказский федеральный округ необходимой

Платформа разметки данных Сбербанка TagMe создаст новые рабочие места на Северном Кавказе м счете повышают качество жизни наших граждан. Мы рады, что благодаря пилотному проекту на Северном Кавказе мы уже сейчас решаем эту задачу, предоставляя людям возможность заниматься интересным

На Северном Кавказе обсудят безопасность информационных систем 19 и 20 апреля 2018 г. в Кисловодске состоится первая на Кавказе межрегиональная конференция по информационной безопасности «Электронный регион: территория безопасности». Конференция проводится при поддержке министерства энергетики, промышленности и

«Мегафон» обеспечит интернетом авиаторов МЧС России зского МЧС России. — «Мегафон» давно предоставляет телекоммуникационные услуги спасателям Северного Кавказа, поэтому мы уверены в надёжности связи, которая зачастую играет ключевую роль в спасе

Энергосбытовые компании Северного Кавказа оптимизировали сервис дистанционной оплаты за электроэнергию Гарантирующие поставщики электроэнергии, управляемые «МРСК Северного Кавказа» на территории Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик, Северной Осетии-Алании, Ингушетии и Дагестана, расширили спектр услуг для абонентов. Как сообщили CNews в «МРСК Севе

Кавказский «Мегафон» внедряет на сети 3G технологию для продления времени работы гаджетов Специалисты Кавказского филиала «Мегафон» приступили к запуску на сети 3G технологии Fast Dormancy Profiling, позволяющей снизить расход энергии батареи в мобильных устройствах. Об этом CNews сообщили в «М

Абоненты Кавказского «Мегафона» удвоили новогодний интернет-трафик по 4 минуты.Всё меньшей популярностью пользуются новогодние sms-поздравления. В этом году абоненты Кавказского «Мегафона» отправили около 30 млн sms, что примерно в 3 раза больше, чем в обычны

«Мегафон» повысил производительность сетей 2G/3G/4G на горнолыжных курортах и емкости каналов передачи данных на популярных горнолыжных курортах юга России, Адыгеи и Северного Кавказа. Как рассказали CNews в компании, «Мегафон» планирует обеспечить в период новогодних

«Мегафон» выступил партнером социальных проектов МЧС России м, правилам безопасности туризма. Цель таких проектов - повышение уровня защиты населения Северного Кавказа от чрезвычайных ситуаций.Одним из таких проектов является «Кавказ без опасности», реа

«Мегафон» совместно с блогерами проверит качество мобильной связи в Северной Осетии огорье Северной Осетии вместе с ведущими блогерами и журналистами Северного Кавказа. Как рассказали CNews в компании, тестирование пройдет в эти выходные в рамках шестого этапа блог-тура «Неизвестный Кавказ». Главный маршрут шестого этапа этно-туристического проекта «Неизвестный Кавказ» пройдет по Дигорскому ущелью. В течение мобильного уикенда участники «Неизвестного Кавказа» посетя

Кавказский «МегаФон» составил Топ-10 самых посещаемых стран по итогам майских каникул В период длительного майского уикенда более 350 тыс. абонентов Кавказского филиала «МегаФон» посетили порядка 146 стран мира. В Топ-10 самых посещаемых абонентами «МегаФона» стран вошли Абхазия, Украина, Грузия, Беларусь, Италия, Армения, Казахстан, Греция

«МегаФон» увеличил на 30% корпоративную абонентскую базу на Кавказе сновной тренд для всего Кавказского филиала. В сетях «МегаФона» на Ставрополье и регионах Северного Кавказа объем потребляемого корпоративными абонентами интернет-трафика увеличился в 1,5 раза,

Контактный центр Кавказского «МегаФона» помог 12 млн абонентов Операторы объединённого контактного центра Кавказского филиала «МегаФона» за год обслужили запросы свыше 12 млн клиентов. Контактный центр Кавказского «МегаФона», расположенный одновременно на двух площадках в Кисловодске и Росто

Назначен новый директор по развитию корпоративного бизнеса Кавказского «МегаФона» Направление по развитию корпоративного бизнеса Кавказского филиала «МегаФона» возглавил Дмитрий Прозоров, ранее руководивший службой корпоративных продаж нижегородского филиала «Вымпелкома». В новом статусе Дмитрий Прозоров будет отвечать з

«БАРС Груп» и «БАРС-Кавказ» актуализировали данные о земельных участках в Грозном Компании «БАРС Груп» и «БАРС-Кавказ» при участии мэрии города Грозный осуществили проект актуализации данных о земельных участках, что позволило увеличить поступление земельного налога в муниципальный бюджет на i400 млн. «

Управление транспорта МВД на Кавказе переключилось на «МегаФон» на стратегических объектах – аэропортах, железнодорожных и автовокзалах в крупнейших городах юга и Кавказа, — комментирует Владимир Суворов, руководитель по развитию корпоративного бизнеса Кав

«МегаФон» готовит горнолыжные курорты Сочи и Северного Кавказа к Новому году В рамках технической подготовки к новогодним праздникам Кавказский филиал «МегаФона» увеличит в 2 раза пропускную способность мобильных сетей на популярных горнолыжных курортах Сочи и Северного Кавказа. Красная Поляна, Домбай, Архыз и Приэльбрусье –

Министерство по делам Северного Кавказа провело первые электронные закупки Министерство по делам Северного Кавказа опубликовало итоги первой закупки из целого блока торгов, обеспечивающих министерский start-up. На торги по поставке канцелярских принадлежностей, начальная цена которых составила 985 т

Количество базовых станций 3G «МегаФона» на Северном Кавказе достигло 1100 Количество базовых станций 3G «МегаФона» на Северном Кавказе достигло 1100. Юбилейная станция построена в горах Кабардино-Балкарской Республики рядом с Чегемскими водопадами. Базовая станция «Юбилейная» будет обеспечивать голосовой связью и 3G-ин

Виктор Павлов назначен директором Южного и Северо-Кавказского региона «ВымпелКома» «ВымпелКом» объявил о назначении Виктора Павлова на должность директора Южного и Северо-Кавказского региона компании. В должности регионального директора Виктор Павлов будет отвечат

Кавказский «МегаФон» увеличил потенциал мобильных сетей в 14 регионах ающие надежность услуг компании в регионах ЮФО, СКФО и Центрального Черноземья. Технической службой Кавказского филиала «МегаФона» завершена комплексная программа по расширению территории мобил

«Билайн» охватил сетью 3G более 1400 населенных пунктов на Юге и Северном Кавказе ти 2G и 3G на территории объединенного Южного и Северо-Кавказского региона. Так в Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, а также Республиках Северного Кавказа был проведен ряд мероприятий, позволивших значительно улучшить покрытие и емкость сети. На сегодняшний день сетью 3G охвачено более 1400 населенных пунктов объединенного региона, увелич

Кавказский филиал «МегаФона» обеспечил техническую готовность мобильных сетей к новогодним нагрузкам илиал сегодня обслуживает 14 регионов страны и более 9 млн абонентов. Уверены, что все они смогут без проблем поздравить друзей и родных с любимыми праздниками с помощью мобильной связи и интернета». Кавказский «МегаФон» также расширил возможности собственной биллинговой системы. Это обеспечит бесперебойный прием абонентских платежей, осуществляемых через электронные терминалы, а также макс

«Билайн» и правительство Ингушетии подписали соглашение в сфере развития сети LTE на Северном Кавказе содействие в реализации данного проекта. В 2012 г. в рамках программы расширения и модернизации сетей «ВымпелКом» осуществляет подключение базовых станций 3G по технологии Ethernet на Юге и Северном Кавказе, что позволяет существенно увеличить порог максимальной скорости до 21 Мбит/с (стандарт HSPA+). На текущий момент процент покрытия территории Республики Ингушетия сетями 3G составляет 7

Абоненты Кавказского филиала «МегаФона» смогут приобрести билеты в кино с помощью мобильника «МегаФон» предложил своим абонентам новый онлайн сервис в рамках услуги «Мобильные платежи», который позволяет оплачивать с мобильного телефона билеты в кинотеатры юга России. Кавказский филиал «МегаФон» запустил новый сервис онлайн покупок для своих абонентов в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Анапе и Новороссийске. Для приобретения билета в кино достаточно зайти на сай

Станислав Фролов возглавил Кавказский филиал «МегаФона» Компания «МегаФон» сообщила о назначении Станислава Фролова, ранее занимавшего должность директора по строительству «МегаФона», руководителем Кавказского филиала оператора. Станислав Фролов родился в 1975 г. в Липецке. Окончил Воронежский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 2001 по 2004 г. занимал руководя

Андрей Ратошнюк назначен руководителем блока «Доступ» «ТТК-Кавказ» Компания ТТК сообщила о назначении Андрея Ратошнюка на должность заместителя генерального директора – руководителя блока «Доступ» «ТТК-Кавказ», регионального предприятия компании ТТК. На новой должности Андрей Ратошнюк будет отвечать за развитие розничного направления бизнеса ТТК на территории Ростовской области, Краснодарског

«МегаФон» создал ведомственную сеть передачи данных для «Сбербанка» на Кавказе ных пунктах Ставропольского края. «Среди операторов связи мы одни из первых начали строительство на Кавказе собственных волоконно-оптических линий связи с высокой пропускной способностью, благо