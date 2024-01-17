Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 140197
ИКТ 11161
Организации 8876
Ведомства 1402
Ассоциации 850
Технологии 3189
Системы 22152
Персоны 57015
География 2254
Статьи 1447
Пресса 1065
ИАА 647
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2298
Мероприятия 826

Кавказ Caucasus Кавказский регион



17.01.2024 Виртуальный гербарий уникальных растений Кавказа создадут на «ЭларСкан»

ных территорий им. А.К. Темботова РАН создается уникальная цифровая коллекция растений Центрального Кавказа. Для оцифровки будет использоваться новый отечественный планетарный сканер «ЭларСкан

07.12.2023 МТС улучшила интернет в воротах Кавказа

ос в разы. Анализ BigData МТС показал, что в 2023 г. количество абонентов, посетивших город, включая транзитников, выросло на 7%. При этом количество туристов, которые не просто прошли сквозь «ворота Кавказа», а совершили экскурсию по городу выросло на 18% по сравнению с 2022 г. «Минеральные Воды перестали быть исключительно транспортной развязкой на пути к курортам юга и Северного Кавка
29.11.2023 В «Мегафоне» новый директор по региональному развитию регионов Юга и Кавказа

ию бизнеса на массовом рынке в Сибири и возглавлял «Мегафон ритейл». В новой должности Владимир Скурихин займется вопросами стратегического развития компании на розничном и корпоративном рынках Юга и Кавказа. Приоритетными направлениями работы станут: рост доли рынка и выручки, реализация проектов для корпоративного сегмента и госзаказчиков. «Для результативного управления бизнесом мы перем
12.07.2022 На Северном Кавказе «билайн» начал продавать «красивые» номера бизнес-клиентам

На Северном Кавказе «билайн» начал продавать «красивые» городские номера бизнес-клиентам. Оператор «билайн» начал предоставлять на Северном Кавказе услуги фиксированной телефонной связи для бизнес-к
20.12.2021 «Аэродиск» поможет построить ЦОД «Кавказ»

«Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, примет участие в проекте строительства дата-центра «Кавказ», реализуемого под эгидой Минцифры. Об этом CNews сообщил представитель компании. Проект, реализуемый во Владикавказе, призван обеспечить Северо-Кавказский федеральный округ необходимой

11.09.2020 Платформа разметки данных Сбербанка TagMe создаст новые рабочие места на Северном Кавказе

м счете повышают качество жизни наших граждан. Мы рады, что благодаря пилотному проекту на Северном Кавказе мы уже сейчас решаем эту задачу, предоставляя людям возможность заниматься интересным
29.03.2018 На Северном Кавказе обсудят безопасность информационных систем

19 и 20 апреля 2018 г. в Кисловодске состоится первая на Кавказе межрегиональная конференция по информационной безопасности «Электронный регион: территория безопасности». Конференция проводится при поддержке министерства энергетики, промышленности и

19.01.2017 «Мегафон» обеспечит интернетом авиаторов МЧС России

зского МЧС России. — «Мегафон» давно предоставляет телекоммуникационные услуги спасателям Северного Кавказа, поэтому мы уверены в надёжности связи, которая зачастую играет ключевую роль в спасе
18.01.2017 Энергосбытовые компании Северного Кавказа оптимизировали сервис дистанционной оплаты за электроэнергию

Гарантирующие поставщики электроэнергии, управляемые «МРСК Северного Кавказа» на территории Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик, Северной Осетии-Алании, Ингушетии и Дагестана, расширили спектр услуг для абонентов. Как сообщили CNews в «МРСК Севе
17.01.2017 Кавказский «Мегафон» внедряет на сети 3G технологию для продления времени работы гаджетов

Специалисты Кавказского филиала «Мегафон» приступили к запуску на сети 3G технологии Fast Dormancy Profiling, позволяющей снизить расход энергии батареи в мобильных устройствах. Об этом CNews сообщили в «М
11.01.2017 Абоненты Кавказского «Мегафона» удвоили новогодний интернет-трафик

по 4 минуты.Всё меньшей популярностью пользуются новогодние sms-поздравления. В этом году абоненты Кавказского «Мегафона» отправили около 30 млн sms, что примерно в 3 раза больше, чем в обычны
29.12.2016 «Мегафон» повысил производительность сетей 2G/3G/4G на горнолыжных курортах

и емкости каналов передачи данных на популярных горнолыжных курортах юга России, Адыгеи и Северного Кавказа. Как рассказали CNews в компании, «Мегафон» планирует обеспечить в период новогодних

29.09.2016 «Мегафон» выступил партнером социальных проектов МЧС России

м, правилам безопасности туризма. Цель таких проектов - повышение уровня защиты населения Северного Кавказа от чрезвычайных ситуаций.Одним из таких проектов является «Кавказ без опасности», реа
23.09.2016 «Мегафон» совместно с блогерами проверит качество мобильной связи в Северной Осетии

огорье Северной Осетии вместе с ведущими блогерами и журналистами Северного Кавказа. Как рассказали CNews в компании, тестирование пройдет в эти выходные в рамках шестого этапа блог-тура «Неизвестный Кавказ». Главный маршрут шестого этапа этно-туристического проекта «Неизвестный Кавказ» пройдет по Дигорскому ущелью. В течение мобильного уикенда участники «Неизвестного Кавказа» посетя
13.05.2016 Кавказский «МегаФон» составил Топ-10 самых посещаемых стран по итогам майских каникул

В период длительного майского уикенда более 350 тыс. абонентов Кавказского филиала «МегаФон» посетили порядка 146 стран мира. В Топ-10 самых посещаемых абонентами «МегаФона» стран вошли Абхазия, Украина, Грузия, Беларусь, Италия, Армения, Казахстан, Греция
27.04.2016 Кавказский «МегаФон» снизил цены на звонки в ряд стран СНГ

25.04.2016 «МегаФон» увеличил на 30% корпоративную абонентскую базу на Кавказе

сновной тренд для всего Кавказского филиала. В сетях «МегаФона» на Ставрополье и регионах Северного Кавказа объем потребляемого корпоративными абонентами интернет-трафика увеличился в 1,5 раза,
04.02.2016 Кавказский «МегаФон» назначил нового директора по Кабардино-Балкарии

18.12.2015 Контактный центр Кавказского «МегаФона» помог 12 млн абонентов

Операторы объединённого контактного центра Кавказского филиала «МегаФона» за год обслужили запросы свыше 12 млн клиентов. Контактный центр Кавказского «МегаФона», расположенный одновременно на двух площадках в Кисловодске и Росто
12.10.2015 Назначен новый директор по развитию корпоративного бизнеса Кавказского «МегаФона»

Направление по развитию корпоративного бизнеса Кавказского филиала «МегаФона» возглавил Дмитрий Прозоров, ранее руководивший службой корпоративных продаж нижегородского филиала «Вымпелкома». В новом статусе Дмитрий Прозоров будет отвечать з
19.08.2015 Кавказский «МегаФон» оценил выгоду работы на энергии солнца

09.02.2015 «БАРС Груп» и «БАРС-Кавказ» актуализировали данные о земельных участках в Грозном

Компании «БАРС Груп» и «БАРС-Кавказ» при участии мэрии города Грозный осуществили проект актуализации данных о земельных участках, что позволило увеличить поступление земельного налога в муниципальный бюджет на i400 млн. «
21.01.2015 Управление транспорта МВД на Кавказе переключилось на «МегаФон»

на стратегических объектах – аэропортах, железнодорожных и автовокзалах в крупнейших городах юга и Кавказа, — комментирует Владимир Суворов, руководитель по развитию корпоративного бизнеса Кав
18.12.2014 «МегаФон» готовит горнолыжные курорты Сочи и Северного Кавказа к Новому году

В рамках технической подготовки к новогодним праздникам Кавказский филиал «МегаФона» увеличит в 2 раза пропускную способность мобильных сетей на популярных горнолыжных курортах Сочи и Северного Кавказа. Красная Поляна, Домбай, Архыз и Приэльбрусье –
12.12.2014 Владимир Суворов возглавил корпоративный бизнес Кавказского «МегаФона»

22.10.2014 Министерство по делам Северного Кавказа провело первые электронные закупки

Министерство по делам Северного Кавказа опубликовало итоги первой закупки из целого блока торгов, обеспечивающих министерский start-up. На торги по поставке канцелярских принадлежностей, начальная цена которых составила 985 т
17.10.2013 Кавказский филиал «МегаФона» предоставит услуги связи шести подразделениям ФТС

16.08.2013 Количество базовых станций 3G «МегаФона» на Северном Кавказе достигло 1100

Количество базовых станций 3G «МегаФона» на Северном Кавказе достигло 1100. Юбилейная станция построена в горах Кабардино-Балкарской Республики рядом с Чегемскими водопадами. Базовая станция «Юбилейная» будет обеспечивать голосовой связью и 3G-ин
17.04.2013 Кавказский филиал «МегаФона» заключил более 20 контрактов с госструктурами ЮФО на общую сумму более 16 млн руб.

14.03.2013 Виктор Павлов назначен директором Южного и Северо-Кавказского региона «ВымпелКома»

«ВымпелКом» объявил о назначении Виктора Павлова на должность директора Южного и Северо-Кавказского региона компании. В должности регионального директора Виктор Павлов будет отвечат
01.03.2013 Кавказский «МегаФон» увеличил потенциал мобильных сетей в 14 регионах

ающие надежность услуг компании в регионах ЮФО, СКФО и Центрального Черноземья. Технической службой Кавказского филиала «МегаФона» завершена комплексная программа по расширению территории мобил
05.02.2013 «Билайн» охватил сетью 3G более 1400 населенных пунктов на Юге и Северном Кавказе

ти 2G и 3G на территории объединенного Южного и Северо-Кавказского региона. Так в Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, а также Республиках Северного Кавказа был проведен ряд мероприятий, позволивших значительно улучшить покрытие и емкость сети. На сегодняшний день сетью 3G охвачено более 1400 населенных пунктов объединенного региона, увелич
26.12.2012 Кавказский филиал «МегаФона» обеспечил техническую готовность мобильных сетей к новогодним нагрузкам

илиал сегодня обслуживает 14 регионов страны и более 9 млн абонентов. Уверены, что все они смогут без проблем поздравить друзей и родных с любимыми праздниками с помощью мобильной связи и интернета». Кавказский «МегаФон» также расширил возможности собственной биллинговой системы. Это обеспечит бесперебойный прием абонентских платежей, осуществляемых через электронные терминалы, а также макс
28.11.2012 «Билайн» и правительство Ингушетии подписали соглашение в сфере развития сети LTE на Северном Кавказе

содействие в реализации данного проекта. В 2012 г. в рамках программы расширения и модернизации сетей «ВымпелКом» осуществляет подключение базовых станций 3G по технологии Ethernet на Юге и Северном Кавказе, что позволяет существенно увеличить порог максимальной скорости до 21 Мбит/с (стандарт HSPA+). На текущий момент процент покрытия территории Республики Ингушетия сетями 3G составляет 7
20.11.2012 Абоненты Кавказского филиала «МегаФона» смогут приобрести билеты в кино с помощью мобильника

«МегаФон» предложил своим абонентам новый онлайн сервис в рамках услуги «Мобильные платежи», который позволяет оплачивать с мобильного телефона билеты в кинотеатры юга России. Кавказский филиал «МегаФон» запустил новый сервис онлайн покупок для своих абонентов в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Анапе и Новороссийске. Для приобретения билета в кино достаточно зайти на сай
07.08.2012 Станислав Фролов возглавил Кавказский филиал «МегаФона»

Компания «МегаФон» сообщила о назначении Станислава Фролова, ранее занимавшего должность директора по строительству «МегаФона», руководителем Кавказского филиала оператора. Станислав Фролов родился в 1975 г. в Липецке. Окончил Воронежский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 2001 по 2004 г. занимал руководя
09.02.2012 Андрей Ратошнюк назначен руководителем блока «Доступ» «ТТК-Кавказ»

Компания ТТК сообщила о назначении Андрея Ратошнюка на должность заместителя генерального директора – руководителя блока «Доступ» «ТТК-Кавказ», регионального предприятия компании ТТК. На новой должности Андрей Ратошнюк будет отвечать за развитие розничного направления бизнеса ТТК на территории Ростовской области, Краснодарског
30.11.2011 Кавказский филиал «МегаФона» запустил акцию «Оборудование за рубль»

25.11.2011 «МегаФон» создал ведомственную сеть передачи данных для «Сбербанка» на Кавказе

ных пунктах Ставропольского края. «Среди операторов связи мы одни из первых начали строительство на Кавказе собственных волоконно-оптических линий связи с высокой пропускной способностью, благо
15.11.2011 «Телигент» расширил возможности сервиса Н2O на сети Кавказского филиала «МегаФона»

Специалистами проектных команд компаний «Телигент» и RCS Labs разработан новый блок функциональных возможностей сервиса H2O на сети Кавказского филиала «МегаФона». В результате проектных работ пользователям стала доступна возможность хранения текстовых SMS на серверах оператора и их онлайн просмотр через браузер. В рамках п

Публикаций - 402, упоминаний - 458

Кавказ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 7807 173
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 109
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8416 37
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1972 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10801 28
МегаФон - Мобиком 225 26
Ростелеком 10705 19
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1411 9
Yandex - Яндекс 6463 7
Microsoft Corporation 24053 7
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 117 6
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1269 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5638 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2700 6
Broadcom - VMware 2261 6
Google LLC 11384 5
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 520 5
ТТК Кавказ макрорегион 6 5
7642 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4518 4
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 636 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 310 4
IBM - International Business Machines Corp 9346 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2977 4
Huawei 3696 4
Siemens AG - Siemens Group 2557 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1293 3
GN Store Nord - DanTelco 3 3
МегаФон Ритейл 78 3
Eagle Dynamics 6 3
Lenovo Group 2236 3
Связьинформ 88 3
Teligent - Телигент 20 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 791 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 376 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1028 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 3
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 328 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 246 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6783 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 32 7
МТС Трэвел - MTS Travel 96 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6538 5
Газпром ПАО 1242 5
Boeing 1002 4
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 173 3
РЖД - Российские железные дороги 1782 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 315 3
Лента - Сеть розничной торговли 1906 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 167 2
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 72 2
Талант и успех - Сириус-Арена Развлекательный спортивный центр - Адлер-Арена - Олимпийский овал - Конькобежный центр 7 2
Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 11 2
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 42 2
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 2
Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 39 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 454 2
Mars Wrigley 21 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго 176 2
Открытие ФК - Банк Открытие 524 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 410 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 110 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 101 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 286 1
Да! - Фреш Маркет 11 1
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 9 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 53 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 65 1
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 13 1
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 32 1
ЭВСК - Экологическая вахта по Северному Кавказу - Environmental Watch on North Caucasus 1 1
АльфаСтрахование СГ 293 1
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 58 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1049 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3154 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5092 19
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1295 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4697 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2919 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10459 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2560 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4045 9
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 225 8
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 276 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел 407 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2842 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5456 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3115 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2105 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 673 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1778 3
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 28 3
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 197 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1016 3
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 3
Федеральное казначейство России 1647 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1776 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 625 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1262 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1123 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3389 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 867 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 86 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 486 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 655 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1141 2
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 31 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 374 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 592 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 590 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 235 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4263 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 79 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6181 21
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 270 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 999 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 42 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 1
APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 6 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 1
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 202 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26795 92
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58919 87
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20042 61
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6483 50
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14361 50
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9033 49
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6289 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44393 46
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23353 45
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7024 41
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2878 35
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8078 27
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4444 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10323 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19238 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27649 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28116 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10296 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11460 17
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3265 17
Сеть передачи данных - Data transmission network 3545 16
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9148 15
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2461 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13520 15
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6300 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23764 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22781 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15538 13
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3709 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15570 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7045 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4381 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7812 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9713 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6738 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23590 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9652 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5269 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10844 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10263 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 853 11
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4603 6
Microsoft Windows 2000 8660 5
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 152 5
МТС Big Data 132 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 510 4
МегаФон 3G-сеть 23 4
Google Android 13393 4
Космодром Байконур 1056 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2589 4
Microsoft Dynamics 1167 3
Google YouTube - Видеохостинг 2576 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 72 3
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 562 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1664 2
МегаФон GSM 8 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 904 2
IBM Informix СУБД 133 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2177 2
Apache Camel 70 2
МТС Энтертейнмент - МТС Live App 33 2
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 21 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 238 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1061 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1314 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 442 2
ЭЛАР ЭларСкан 106 2
Google Blogger - Google BlogSpot 109 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 300 2
Rakuten Viber 587 2
3Logic - Гравитон 44 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6873 2
Apple iOS 7344 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 892 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 220 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1471 2
Новые облачные технологии - МойОфис 648 2
Орлов Виталий 19 15
Игошкина Ольга 13 10
Прозоров Дмитрий 58 10
Постных Олег 13 8
Холикбердиев Тахир 14 8
Шипулин Сергей 8 7
Соловьев Виталий 20 6
Горбунов Анатолий 18 6
Путин Владимир 2948 6
Карпушкин Владимир 10 5
Юсипова Наталья 6 4
Чувичкина Марина 16 4
Скурихин Владимир 16 4
Суворов Владимир 18 4
Басаев Шамиль 7 4
Ярахмедов Руслан 14 4
Пироженко Игорь 4 4
Еремкин Андрей 15 3
Залиханов Эльдар 8 3
Фролов Станислав 3 3
Высочина Людмила 22 3
Кокурин Владимир 7 3
Крайник Андрей 6 3
Соколюк Валерий 31 3
Ратошнюк Андрей 5 3
Тютин Алексей 14 3
Солдатенков Сергей 160 3
Тамбовцев Виктор 2 2
Таврин Иван 115 2
Евлоев Магомед 11 2
Харченко Сергей 5 2
Драченко Андрей 6 2
Наумов Виктор 126 2
Whitty Michael - Уитти Майкл 4 2
Хренков Владимир 24 2
Котрикадзе Екатерина 2 2
Лужков Юрий 113 2
Белашева Марина 37 2
Андреев Александр 26 2
Умаров Доку 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 132985 234
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 606 125
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 317 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40689 80
Россия - СКФО - Ставропольский край 765 53
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1546 52
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1236 51
Россия - ЮФО - Ростовская область 1394 45
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 445 44
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2025 43
Россия - СКФО - Дагестан Республика 483 41
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1408 38
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1727 31
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2733 31
Беларусь - Белоруссия 5170 31
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 422 29
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2479 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16203 28
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 208 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50948 28
Грузия 1167 26
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 290 26
Европа 21389 26
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 289 26
Казахстан - Республика 5260 25
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2955 25
Украина 7442 24
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 240 24
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 214 23
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1301 23
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 364 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13716 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6837 20
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2226 19
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 449 19
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 457 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13896 18
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 192 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16028 17
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2749 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47340 91
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16785 37
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9341 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26432 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45089 29
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6103 29
Абонентская база - Абонентская плата 5562 27
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8295 24
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2100 23
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5194 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22276 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10352 16
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1550 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3438 12
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3714 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15327 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2667 11
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1576 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5270 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5274 11
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9404 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4477 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12075 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7834 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4369 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7012 9
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1678 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6492 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10223 8
Энергетика - Energy - Energetically 4692 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7007 8
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1198 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4692 7
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 390 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3490 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5541 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2518 7
Аренда 2242 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2307 7
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1219 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11099 15
Первый информационный кавказский - телеканал 7 6
CNews RND - R&D.CNews 2273 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5833 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 465 3
Российская газета 259 2
Washington Profile 142 2
Vogue 22 2
Рустави 2 4 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
Фонтанка 27 1
Vnunet 224 1
Times 602 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 29 1
РИА Дагестан - Республиканское информационное агентство Дагестан 1 1
Fortune 203 1
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 102 1
Radio Canada International (RCI) - Международного канадского радио - Радио Канада 3 1
VOA - Voice of America - Голос Америки 28 1
CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая 6 1
Росбалт ИА 60 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 1
Daily Telegraph 45 1
Казахстан Сегодня 308 1
Известия ИД 553 1
ComNews - Медиа-бизнес 102 1
AP - Associated Press 1995 1
Комсомольская правда ИД 66 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 259 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 592 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 908 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 306 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 181 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 1
РИА Новости 850 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1195 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 780 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7764 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2819 2
IDC - International Data Corporation 4883 1
Gartner - Гартнер 3508 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 199 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 101 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
CNews Мишень 159 1
comScore 379 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1389 5
РАН - Российская академия наук 1766 4
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 26 4
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 19 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 296 2
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 7 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 26 2
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 7 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 63 1
Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 7 1
NASA Astrobiology Institute - NAI - Институт астробиологии НАСА 3 1
МГУ Ноев ковчег - Депозитарий живых систем 3 1
РАН ИФХиБПП ФГБУН - Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения Российской академии наук 4 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 14 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 67 1
Минздрав РФ - РостГМУ ВО ФГБОУ - Ростовский ГМУ - Ростовский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения HA 4 1
ASUE - Armenian State University of Economics - Армянский государственный экономический университет - Ереванский государственный университет экономики 2 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 55 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 67 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 22 1
Tufts University - Университет Тафтса 8 1
РАН ОБН - Отделение биологических наук РАН 2 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 25 1
ЮУрГГПУ - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет - ЧГПИ - Челябинский государственный педагогический университет 7 1
Avaya Online University 3 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 481 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 473 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 273 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 35 1
АГУ - Алтайский государственный университет 36 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 39 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 933 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 712 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 50 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 187 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 20 1
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 5 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 189 1
РГУ - Ростовский государственный университет 7 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1157 19
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 3
Международный женский день - 8 марта 296 2
День молодёжи - 27 июня 735 2
Red Dot Design Award 55 1
Неогеография XXI - форум 65 1
РИФ - Российский Интернет Форум 68 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Единый день голосования 104 1
Старкон 3 1
ВФМС - Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 1 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 625 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2255 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1274413, в очереди разбора - 815451.
Создано именных указателей - 140197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED: красивый и умный

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще