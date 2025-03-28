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Индексная книга (каталог) CNews*
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Softline Инферит Техника Inferit - Inferit Desktop Inferit Slim Inferit Compact Inferit Micro Inferit Versa Inferit Eclipse Inferit Base Inferit Silver Inferit Line Inferit Tower Inferit Mini АКБ Барьер

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28.03.2025 Операционная система для образования: «Академия Softline» займется сублицензированием ОС «МСВСфера»

Российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» подписал партнерский договор с «Академией Softline», согласно которому «Академия Softline» займется сублицензированием лицензий на операционные системы семейства «МСВСфера». «Инфери
26.03.2025 Провайдер «Инферит Облако» предоставит клиентам оборудование по модели HaaS

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске нового

25.03.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 вендора «Инферит» и POS-терминалов «Атол»

Российский вендор компьютерного оборудования, ПО и решений в области информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) и «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами в Росс
24.03.2025 Артем Улогов возглавит направление развития продаж софтверных продуктов вендора «Инферит»

«Инферит» (ГК Softline), российский вендор оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфр
19.03.2025 «Инферит Облако» (ГК Softline) и K2-9b Group запускают сервис тестирования защищенности веб-ресурсов от DDoS-атак

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и системный интегратор K2
18.03.2025 «Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с PDF-редактором Master PDF Editor

Вендор «Инферит» (ГК Softline) и ООО «Коде Индастри» подтвердили совместимость и корректность работы

11.03.2025 Провайдер «Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью DRaaS

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске новой услуги — аварийного восстановления по сервисной модели. Решение будет полезно организациям, чья работ
10.03.2025 Провайдер «Инферит Облако» представил новый интерфейс для управления облачными ресурсами

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) обновил интерфейс для управления публичной и частной облачной инфраструктурой. Решение реализовано в контуре платформы OpenSt
07.03.2025 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) заключил технологическое партнерство с Mind Software

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о технологическом сотрудничестве с разработчиком системного и инфраструктурного программного обеспечения

04.03.2025 Ирина Назаренко возглавит направление «Инферит ОС» (ГК Softline)

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline), разработчик компьютерного оборудования и программного обеспечения для
03.03.2025 FastFox перешел на отечественную ОС «МСВСфера Сервер 9»

Российский хостинг-провайдер FastFox успешно завершил миграцию на специальную редакцию ОС «МСВСфера Сервер 9» для хостинг-провайдеров от «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline), подтверждая её надежность и соответствие требованиям высоконагруженных ИТ-инфраструктур. Данная редакция является полноценной от
03.03.2025 Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) вошел в АРПЭ

ерного оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) присоединился к Ассоциации разработчиков и производителей электроники

26.02.2025 «Инферит» анонсировала обновление системы инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен»

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) анонсировал обновление системы инвентаризации, учета и контроля ИТ-инф
25.02.2025 BillogicPlatform («Инферит», ГК Softline) упростила интеграцию биллинговой платформы с «1С»

разработчик решений для автоматизации подписочного бизнеса, который входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит», выпустил расширение для «1С:Предприятие 8.3» с конфигурацией «Бухгалтерия» редакции
19.02.2025 Провайдер «Инферит Облако» запустил аренду прерываемых виртуальных машин

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске новой услуги — прерываемые виртуальные машины. Решение позволяет оптимизировать ИТ-бюджет клиентов за счет

14.02.2025 Андрей Ильичев возглавил департамент продуктовых решений «Инферит Техника» (ГК Softline)

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline), производитель компьютерного оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и
13.02.2025 ГК Softline переходит на российскую ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит»

Группа компаний Softline, российский поставщик ИТ-решений, приступила к проекту по переводу нескольких тысяч рабочих мест сотрудников на операционную систему «МСВСфера АРМ» 9 отечественного вендора «Инферит» (входит в ГК Softline). Об этом CNews сообщили представители Softline. Проект по переходу на отечественную ОС «МСВСфера АРМ» 9 прошел стадию тестирования и пилотирования. Отмечены высо
07.02.2025 Максим Фокин назначен руководителем Центра экспертизы по безопасной разработке и сертификации средств защиты информации российского ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline)

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) объявляет о назначении Максима Фокина руководителем Центра экспертизы

06.02.2025 «Инферит» объявила об открытии собственного центра экспертизы в области безопасной разработки и сертификации средств защиты информации

«Инферит» объявила об открытии собственного центра экспертизы в области безопасной разработки и сертификации средств защиты информации. Центр экспертизы российского ИТ-вендора «Инферит» б
31.01.2025 ГК Softline и «ИндаСофт» создали импортонезависимый ПАК на базе оборудования «Инферит» для безопасного сбора и передачи технологических данных на предприятиях

Т-решений для цифровой трансформации российских компаний и обеспечению лидерских позиций в разработке продуктов. Об этом CNews сообщили представители Softline. В состав комплекса входит оборудование «Инферит» (ГК Softline) и кроссплатформенное программное обеспечение I-DS ООО «ИндаСофт». ПАК предназначен для ускорения процесса миграции предприятий на импортонезависимую ИТ-инфраструктуру при
30.01.2025 Система единой аутентификации Avanpost FAM получила сертификат совместимости с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline)

Система аутентификации Avanpost FAM от российского вендора в области безопасности идентификационных данных Avanpost прошла проверку совместимости c ОС «МСВСфера» от ИТ-вендора «Инферит». Согласно результатам независимого тестирования, Avanpost FAM является полностью совместимой с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9. По завершении тестирования система аутентифика
27.01.2025 В компании «Инферит» назначен управляющий директор

Российский ИТ-вендор «Инферит» объявил об изменениях в руководящем составе организации. Должность управляющего дире
24.01.2025 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с платформой управления инженерными данными LITEBIM

Вендор «Инферит» (ГК Softline) и ООО «ЦНС СОФТ» подтвердили совместимость и корректность работы платформы управления инженерными данными LITEBIM и операционной системы «МСВСфера Сервер» 9. Интеграция п
23.01.2025 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил единую платформу для управления клиентской инфраструктурой

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) разработал собственный портал для управления облачными ресурсами. Новый сервис позволит максимально упростить управление инфр
17.01.2025 «Инферит Облако» и Git in Sky заключили соглашение о комплексном партнерстве

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и интегратор Git in Sky объявили о подписании партнерского соглашения. Сотрудничество позволит клиентам интегратора решать ко
16.01.2025 «Инферит Облако» и ALP ITSM будут совместно продвигать облачные услуги

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и сервисная компания ALP ITSM подписали партнерское соглашение, предусматривающее совместные проекты по миграции в облако, а

15.01.2025 «Инферит» крупно обновила ОС «МСВСфера» до версии 9.5

ИТ-вендор «Инферит» анонсировал выпуск новой версии российской операционной системы: «МСВСфера 9.5». В о
14.01.2025 «Инферит Облако» (ГК Softline) и интегратор Innostage будут продвигать облачные решения с приоритетом на безопасность

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор Innostage заключили партнерское соглашение. В его рамках компании займутся продвижением импортозамещающих тех
13.01.2025 «Инферит Облако» соответствие стандартам безопасности финансовых операций

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) прошел сертификацию инфраструктуры на соответствие стандартам PCI/DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017. Это подтверждает высокий уровень
10.01.2025 «Инферит Облако» разместила Dev/Test-среды «Инферит ИТМен» в масштабируемой ИТ-инфраструктуре

Российская система инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) на фоне масштабирования и

23.12.2024 «Инферит Облако» и «Телеком биржа» назвали 3 популярных запроса клиентов

Облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор «Телеком биржа» поделились результатами внутреннего исследования о наиболее востребованных внутренних продукт
19.12.2024 Мурад Мирзоев, «Инферит»: В рамках бизнес группы Softline мы испытываем здоровую конкуренцию

оровья» в 14 городах России. В Новосибирске более 200 сотрудников мэрии города используют моноблоки INFERIT Versa. С помощью наших моноблоков, ПК и ноутбуков решают рабочие задачи топ-менеджмен
17.12.2024 Защиту ИТ-инфраструктуры провайдера «Инферит Облако» усилили с помощью Bi.Zone TDR

Эксперты Bi.Zone помогли российскому провайдеру «‎Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит» группы компаний Softline) внедрить функцию мониторинга и реагирования на киберинциденты. Сервис Bi.Zone TDR позволил создать эффективную си
16.12.2024 СДЗ ПР и УБ Dallas Lock полностью совместимы с оборудованием Inferit

ной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas Lock версии 1.0.17 с оборудованием Inferit. Ранее в перечень совместимого оборудования были добавлены ПК и моноблоки Inferit<
16.12.2024 «Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с системой удаленного мониторинга «Ассистент»

этом CNews сообщили представители Softline. Специалисты компании «САФИБ» и российского ИТ-вендора «Инферит» завершили тестирование совместной работы своих программных решений: системы удаленно
13.12.2024 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с системой управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм» от ООО «Референс Пойнт»

Вендоры «Инферит» (ГК Softline) и ООО «Референс Пойнт» подтвердили совместимость и корректную работу российской операционной системы «МСВСфера» 9 и системы управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм»

11.12.2024 «Инферит Облако» и Axios объявили о совместном продвижении инфраструктурных решений

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о партнерстве с ИТ-интегратором Axios. Сотрудничество предусматривает совместное продвижение и развитие о
09.12.2024 «Инферит Облако» (ГК Softline) и Xinchip заключили партнерское соглашение о совместном продвижении облачных услуг и сервисов

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и интегратор Xinchip заключили соглашение о партнерстве. Компании договорились о совместном продвижении облачных услуг и серв
06.12.2024 Инферит Облако» (ГК Softline) предоставил вычислительные мощности компании CGF — крупнейшей в России студии визуальных эффектов

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) предоставил 20 высокопрои
04.12.2024 Провайдер «Инферит Облако» расширяет партнерство с ИБ-аудитором Card Security

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и консультант в сфере информационной безопасности «Кард Сек» объявили о подписании партнерского соглашения. Благодаря сотрудн

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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11233 37
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9551 36
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6234 34
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11783 32
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9449 31
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3281 31
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21015 28
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10459 25
Моноблок - Monoblock PC 972 25
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6874 24
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2726 23
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7577 22
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6385 21
FinTech - FinOps - Управление финансами в облаке - дисциплина, которая сочетает принципы управления финансами с облачным проектированием и операциями 49 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11593 20
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2554 20
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2248 19
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5860 19
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 944 18
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1926 17
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3184 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13939 17
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1495 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7837 17
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 113 81
Linux OS 10136 76
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 65
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 100 64
Softline - DeskWork 117 62
Softline - WorkFlowSoft 64 62
Softline Digital - Софтлайн платформа 101 37
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 525 33
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 330 32
NVision Барьер 664 31
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 154 30
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1668 28
Microsoft Windows 15817 19
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 119 16
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 14
Apple macOS 2088 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4608 12
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 204 10
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 30 9
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 494 8
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 406 8
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 6
Киберпротект - Кибер Бэкап 108 6
Softline Universe - SLU 29 6
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 26 6
2Test Профишкаф 1 6
Новые облачные технологии - МойОфис 802 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1004 5
Ланит - Treolan Irbis 130 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1300 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 630 5
FreePik 1080 5
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 145 5
Softline Digital - Proteqta - Протекта 9 5
Ispmanager - ИСПменеджер 25 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1300 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3270 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1351 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 693 4
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 27 4
Мирзоев Мурад 26 26
Епишин Олег 18 18
Андриевский Сергей 17 17
Лавров Владимир 74 15
Баранов Дмитрий 24 15
Самоукин Сергей 19 12
Мантуров Максим 11 11
Козлов Евгений 34 7
Залманова Александра 8 6
Боровиков Игорь 131 5
Шпет Александр 14 5
Киреев Иван 35 5
Гуляев Андрей 6 5
Зинин Игорь 5 5
Швецов Александр 10 5
Паршин Роман 4 4
Легостаева Светлана 91 4
Соколов Кирилл 32 4
Быков Станислав 12 4
Фокин Максим 6 4
Тремзин Олег 12 3
Мишустин Михаил 689 3
Иванов Антон 77 3
Чуканов Сергей 75 3
Яненко Михаил 3 3
Кузнецова Ирина 25 3
Назаренко Ирина 3 3
Тараканов Артем 23 2
Рустамов Рустам 424 2
Волков Михаил 63 2
Сивцев Илья 143 2
Глазков Александр 140 2
Гурьев Василий 8 2
Воротынцев Григорий 10 2
Салин Антон 7 2
Асаулко Александр 3 2
Моисеенко Алексей 8 2
Логачева Наталья 4 2
Мартыненко Валентин 11 2
Пилипчук Александр 16 2
Россия - РФ - Российская федерация 147104 250
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43775 27
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 105 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17287 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52400 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17653 8
Казахстан - Республика 5602 8
Беларусь - Белоруссия 5774 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1532 5
Россия - СФО - Новосибирск 4371 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7612 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13385 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2965 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3169 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3039 2
Украина 7648 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1288 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1320 2
Финляндия - Финляндская Республика 3620 2
Азия - Азиатский регион 5584 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 485 2
Южная Корея - Республика 6698 2
Индия - Bharat 5505 2
Канада 4908 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1693 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2287 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4021 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1593 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 387 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1922 1
Армения - Республика 2307 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3543 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баунтовский эвенкийский район - Багдарин 12 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 617 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 387 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 769 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 960 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 569 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14753 159
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8822 118
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51961 97
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29681 36
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5529 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48740 36
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24497 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16563 22
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ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 921 21
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18944 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7079 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13864 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10015 16
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2355 15
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4195 14
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3211 13
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1302 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6303 12
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3291 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2458 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5707 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4737 9
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3069 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7826 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7939 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 5925 8
Аренда 2459 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4965 7
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4515 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 6
Импортозамещение - параллельный импорт 506 6
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 506 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7594 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5615 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1929 6
Ведомости 1052 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 992 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1012 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 633 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3263 16
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 2
ITResearch 120 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 131 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 177 63
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 172 5
РАН - Российская академия наук 1907 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 614 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 34 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 81 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 21 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 254 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 41 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 31 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 212 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 865 1
Евразийский цифровой университет 1 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 175 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1105 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 19 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 548 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1130 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2051 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2465 1
CNews AWARDS - награда 524 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351695, в очереди разбора - 760404.
Создано именных указателей - 172460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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