Softline - Инферит Техника - Inferit - - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - АКБ Барьер

Операционная система для образования: «Академия Softline» займется сублицензированием ОС «МСВСфера» Российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» подписал партнерский договор с «Академией Softline», согласно которому «Академия Softline» займется сублицензированием лицензий на операционные системы семейства «МСВСфера». «Инфери

Провайдер «Инферит Облако» предоставит клиентам оборудование по модели HaaS Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске нового

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 вендора «Инферит» и POS-терминалов «Атол» Российский вендор компьютерного оборудования, ПО и решений в области информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) и «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами в Росс

Артем Улогов возглавит направление развития продаж софтверных продуктов вендора «Инферит» «Инферит» (ГК Softline), российский вендор оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфр

«Инферит Облако» (ГК Softline) и K2-9b Group запускают сервис тестирования защищенности веб-ресурсов от DDoS-атак Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и системный интегратор K2

«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с PDF-редактором Master PDF Editor Вендор «Инферит» (ГК Softline) и ООО «Коде Индастри» подтвердили совместимость и корректность работы

Провайдер «Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью DRaaS Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске новой услуги — аварийного восстановления по сервисной модели. Решение будет полезно организациям, чья работ

Провайдер «Инферит Облако» представил новый интерфейс для управления облачными ресурсами Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) обновил интерфейс для управления публичной и частной облачной инфраструктурой. Решение реализовано в контуре платформы OpenSt

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) заключил технологическое партнерство с Mind Software Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о технологическом сотрудничестве с разработчиком системного и инфраструктурного программного обеспечения

Ирина Назаренко возглавит направление «Инферит ОС» (ГК Softline) Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline), разработчик компьютерного оборудования и программного обеспечения для

FastFox перешел на отечественную ОС «МСВСфера Сервер 9» Российский хостинг-провайдер FastFox успешно завершил миграцию на специальную редакцию ОС «МСВСфера Сервер 9» для хостинг-провайдеров от «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline), подтверждая её надежность и соответствие требованиям высоконагруженных ИТ-инфраструктур. Данная редакция является полноценной от

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) вошел в АРПЭ ерного оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) присоединился к Ассоциации разработчиков и производителей электроники

«Инферит» анонсировала обновление системы инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) анонсировал обновление системы инвентаризации, учета и контроля ИТ-инф

BillogicPlatform («Инферит», ГК Softline) упростила интеграцию биллинговой платформы с «1С» разработчик решений для автоматизации подписочного бизнеса, который входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит», выпустил расширение для «1С:Предприятие 8.3» с конфигурацией «Бухгалтерия» редакции

Провайдер «Инферит Облако» запустил аренду прерываемых виртуальных машин Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске новой услуги — прерываемые виртуальные машины. Решение позволяет оптимизировать ИТ-бюджет клиентов за счет

Андрей Ильичев возглавил департамент продуктовых решений «Инферит Техника» (ГК Softline) Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline), производитель компьютерного оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и

ГК Softline переходит на российскую ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит» Группа компаний Softline, российский поставщик ИТ-решений, приступила к проекту по переводу нескольких тысяч рабочих мест сотрудников на операционную систему «МСВСфера АРМ» 9 отечественного вендора «Инферит» (входит в ГК Softline). Об этом CNews сообщили представители Softline. Проект по переходу на отечественную ОС «МСВСфера АРМ» 9 прошел стадию тестирования и пилотирования. Отмечены высо

Максим Фокин назначен руководителем Центра экспертизы по безопасной разработке и сертификации средств защиты информации российского ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) объявляет о назначении Максима Фокина руководителем Центра экспертизы

«Инферит» объявила об открытии собственного центра экспертизы в области безопасной разработки и сертификации средств защиты информации «Инферит» объявила об открытии собственного центра экспертизы в области безопасной разработки и сертификации средств защиты информации. Центр экспертизы российского ИТ-вендора «Инферит» б

ГК Softline и «ИндаСофт» создали импортонезависимый ПАК на базе оборудования «Инферит» для безопасного сбора и передачи технологических данных на предприятиях Т-решений для цифровой трансформации российских компаний и обеспечению лидерских позиций в разработке продуктов. Об этом CNews сообщили представители Softline. В состав комплекса входит оборудование «Инферит» (ГК Softline) и кроссплатформенное программное обеспечение I-DS ООО «ИндаСофт». ПАК предназначен для ускорения процесса миграции предприятий на импортонезависимую ИТ-инфраструктуру при

Система единой аутентификации Avanpost FAM получила сертификат совместимости с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) Система аутентификации Avanpost FAM от российского вендора в области безопасности идентификационных данных Avanpost прошла проверку совместимости c ОС «МСВСфера» от ИТ-вендора «Инферит». Согласно результатам независимого тестирования, Avanpost FAM является полностью совместимой с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9. По завершении тестирования система аутентифика

В компании «Инферит» назначен управляющий директор Российский ИТ-вендор «Инферит» объявил об изменениях в руководящем составе организации. Должность управляющего дире

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с платформой управления инженерными данными LITEBIM Вендор «Инферит» (ГК Softline) и ООО «ЦНС СОФТ» подтвердили совместимость и корректность работы платформы управления инженерными данными LITEBIM и операционной системы «МСВСфера Сервер» 9. Интеграция п

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил единую платформу для управления клиентской инфраструктурой Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) разработал собственный портал для управления облачными ресурсами. Новый сервис позволит максимально упростить управление инфр

«Инферит Облако» и Git in Sky заключили соглашение о комплексном партнерстве Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и интегратор Git in Sky объявили о подписании партнерского соглашения. Сотрудничество позволит клиентам интегратора решать ко

«Инферит Облако» и ALP ITSM будут совместно продвигать облачные услуги Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и сервисная компания ALP ITSM подписали партнерское соглашение, предусматривающее совместные проекты по миграции в облако, а

«Инферит» крупно обновила ОС «МСВСфера» до версии 9.5 ИТ-вендор «Инферит» анонсировал выпуск новой версии российской операционной системы: «МСВСфера 9.5». В о

«Инферит Облако» (ГК Softline) и интегратор Innostage будут продвигать облачные решения с приоритетом на безопасность Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор Innostage заключили партнерское соглашение. В его рамках компании займутся продвижением импортозамещающих тех

«Инферит Облако» соответствие стандартам безопасности финансовых операций Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) прошел сертификацию инфраструктуры на соответствие стандартам PCI/DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017. Это подтверждает высокий уровень

«Инферит Облако» разместила Dev/Test-среды «Инферит ИТМен» в масштабируемой ИТ-инфраструктуре Российская система инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) на фоне масштабирования и

«Инферит Облако» и «Телеком биржа» назвали 3 популярных запроса клиентов Облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор «Телеком биржа» поделились результатами внутреннего исследования о наиболее востребованных внутренних продукт

Мурад Мирзоев, «Инферит»: В рамках бизнес группы Softline мы испытываем здоровую конкуренцию оровья» в 14 городах России. В Новосибирске более 200 сотрудников мэрии города используют моноблоки INFERIT Versa. С помощью наших моноблоков, ПК и ноутбуков решают рабочие задачи топ-менеджмен

Защиту ИТ-инфраструктуры провайдера «Инферит Облако» усилили с помощью Bi.Zone TDR Эксперты Bi.Zone помогли российскому провайдеру «‎Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит» группы компаний Softline) внедрить функцию мониторинга и реагирования на киберинциденты. Сервис Bi.Zone TDR позволил создать эффективную си

СДЗ ПР и УБ Dallas Lock полностью совместимы с оборудованием Inferit ной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas Lock версии 1.0.17 с оборудованием Inferit. Ранее в перечень совместимого оборудования были добавлены ПК и моноблоки Inferit<

«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с системой удаленного мониторинга «Ассистент» этом CNews сообщили представители Softline. Специалисты компании «САФИБ» и российского ИТ-вендора «Инферит» завершили тестирование совместной работы своих программных решений: системы удаленно

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с системой управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм» от ООО «Референс Пойнт» Вендоры «Инферит» (ГК Softline) и ООО «Референс Пойнт» подтвердили совместимость и корректную работу российской операционной системы «МСВСфера» 9 и системы управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм»

«Инферит Облако» и Axios объявили о совместном продвижении инфраструктурных решений Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о партнерстве с ИТ-интегратором Axios. Сотрудничество предусматривает совместное продвижение и развитие о

«Инферит Облако» (ГК Softline) и Xinchip заключили партнерское соглашение о совместном продвижении облачных услуг и сервисов Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и интегратор Xinchip заключили соглашение о партнерстве. Компании договорились о совместном продвижении облачных услуг и серв

Инферит Облако» (ГК Softline) предоставил вычислительные мощности компании CGF — крупнейшей в России студии визуальных эффектов Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) предоставил 20 высокопрои