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Softline Инферит Техника Inferit - Inferit Desktop Inferit Slim Inferit Compact Inferit Micro Inferit Versa Inferit Eclipse Inferit Base Inferit Silver Inferit Line Inferit Tower Inferit Mini АКБ Барьер
|28.03.2025
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Операционная система для образования: «Академия Softline» займется сублицензированием ОС «МСВСфера»
Российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» подписал партнерский договор с «Академией Softline», согласно которому «Академия Softline» займется сублицензированием лицензий на операционные системы семейства «МСВСфера». «Инфери
|26.03.2025
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Провайдер «Инферит Облако» предоставит клиентам оборудование по модели HaaS
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске нового
|25.03.2025
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Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 вендора «Инферит» и POS-терминалов «Атол»
Российский вендор компьютерного оборудования, ПО и решений в области информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) и «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами в Росс
|24.03.2025
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Артем Улогов возглавит направление развития продаж софтверных продуктов вендора «Инферит»
«Инферит» (ГК Softline), российский вендор оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфр
|19.03.2025
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«Инферит Облако» (ГК Softline) и K2-9b Group запускают сервис тестирования защищенности веб-ресурсов от DDoS-атак
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и системный интегратор K2
|18.03.2025
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«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с PDF-редактором Master PDF Editor
Вендор «Инферит» (ГК Softline) и ООО «Коде Индастри» подтвердили совместимость и корректность работы
|11.03.2025
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Провайдер «Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью DRaaS
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске новой услуги — аварийного восстановления по сервисной модели. Решение будет полезно организациям, чья работ
|10.03.2025
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Провайдер «Инферит Облако» представил новый интерфейс для управления облачными ресурсами
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) обновил интерфейс для управления публичной и частной облачной инфраструктурой. Решение реализовано в контуре платформы OpenSt
|07.03.2025
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Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) заключил технологическое партнерство с Mind Software
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о технологическом сотрудничестве с разработчиком системного и инфраструктурного программного обеспечения
|04.03.2025
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Ирина Назаренко возглавит направление «Инферит ОС» (ГК Softline)
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline), разработчик компьютерного оборудования и программного обеспечения для
|03.03.2025
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FastFox перешел на отечественную ОС «МСВСфера Сервер 9»
Российский хостинг-провайдер FastFox успешно завершил миграцию на специальную редакцию ОС «МСВСфера Сервер 9» для хостинг-провайдеров от «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline), подтверждая её надежность и соответствие требованиям высоконагруженных ИТ-инфраструктур. Данная редакция является полноценной от
|03.03.2025
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Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) вошел в АРПЭ
ерного оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) присоединился к Ассоциации разработчиков и производителей электроники
|26.02.2025
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«Инферит» анонсировала обновление системы инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен»
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) анонсировал обновление системы инвентаризации, учета и контроля ИТ-инф
|25.02.2025
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BillogicPlatform («Инферит», ГК Softline) упростила интеграцию биллинговой платформы с «1С»
разработчик решений для автоматизации подписочного бизнеса, который входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит», выпустил расширение для «1С:Предприятие 8.3» с конфигурацией «Бухгалтерия» редакции
|19.02.2025
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Провайдер «Инферит Облако» запустил аренду прерываемых виртуальных машин
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске новой услуги — прерываемые виртуальные машины. Решение позволяет оптимизировать ИТ-бюджет клиентов за счет
|14.02.2025
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Андрей Ильичев возглавил департамент продуктовых решений «Инферит Техника» (ГК Softline)
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline), производитель компьютерного оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и
|13.02.2025
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ГК Softline переходит на российскую ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит»
Группа компаний Softline, российский поставщик ИТ-решений, приступила к проекту по переводу нескольких тысяч рабочих мест сотрудников на операционную систему «МСВСфера АРМ» 9 отечественного вендора «Инферит» (входит в ГК Softline). Об этом CNews сообщили представители Softline. Проект по переходу на отечественную ОС «МСВСфера АРМ» 9 прошел стадию тестирования и пилотирования. Отмечены высо
|07.02.2025
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Максим Фокин назначен руководителем Центра экспертизы по безопасной разработке и сертификации средств защиты информации российского ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline)
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) объявляет о назначении Максима Фокина руководителем Центра экспертизы
|06.02.2025
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«Инферит» объявила об открытии собственного центра экспертизы в области безопасной разработки и сертификации средств защиты информации
«Инферит» объявила об открытии собственного центра экспертизы в области безопасной разработки и сертификации средств защиты информации. Центр экспертизы российского ИТ-вендора «Инферит» б
|31.01.2025
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ГК Softline и «ИндаСофт» создали импортонезависимый ПАК на базе оборудования «Инферит» для безопасного сбора и передачи технологических данных на предприятиях
Т-решений для цифровой трансформации российских компаний и обеспечению лидерских позиций в разработке продуктов. Об этом CNews сообщили представители Softline. В состав комплекса входит оборудование «Инферит» (ГК Softline) и кроссплатформенное программное обеспечение I-DS ООО «ИндаСофт». ПАК предназначен для ускорения процесса миграции предприятий на импортонезависимую ИТ-инфраструктуру при
|30.01.2025
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Система единой аутентификации Avanpost FAM получила сертификат совместимости с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline)
Система аутентификации Avanpost FAM от российского вендора в области безопасности идентификационных данных Avanpost прошла проверку совместимости c ОС «МСВСфера» от ИТ-вендора «Инферит». Согласно результатам независимого тестирования, Avanpost FAM является полностью совместимой с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9. По завершении тестирования система аутентифика
|27.01.2025
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В компании «Инферит» назначен управляющий директор
Российский ИТ-вендор «Инферит» объявил об изменениях в руководящем составе организации. Должность управляющего дире
|24.01.2025
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ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с платформой управления инженерными данными LITEBIM
Вендор «Инферит» (ГК Softline) и ООО «ЦНС СОФТ» подтвердили совместимость и корректность работы платформы управления инженерными данными LITEBIM и операционной системы «МСВСфера Сервер» 9. Интеграция п
|23.01.2025
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Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил единую платформу для управления клиентской инфраструктурой
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) разработал собственный портал для управления облачными ресурсами. Новый сервис позволит максимально упростить управление инфр
|17.01.2025
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«Инферит Облако» и Git in Sky заключили соглашение о комплексном партнерстве
Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и интегратор Git in Sky объявили о подписании партнерского соглашения. Сотрудничество позволит клиентам интегратора решать ко
|16.01.2025
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«Инферит Облако» и ALP ITSM будут совместно продвигать облачные услуги
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и сервисная компания ALP ITSM подписали партнерское соглашение, предусматривающее совместные проекты по миграции в облако, а
|15.01.2025
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«Инферит» крупно обновила ОС «МСВСфера» до версии 9.5
ИТ-вендор «Инферит» анонсировал выпуск новой версии российской операционной системы: «МСВСфера 9.5». В о
|14.01.2025
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«Инферит Облако» (ГК Softline) и интегратор Innostage будут продвигать облачные решения с приоритетом на безопасность
Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор Innostage заключили партнерское соглашение. В его рамках компании займутся продвижением импортозамещающих тех
|13.01.2025
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«Инферит Облако» соответствие стандартам безопасности финансовых операций
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) прошел сертификацию инфраструктуры на соответствие стандартам PCI/DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017. Это подтверждает высокий уровень
|10.01.2025
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«Инферит Облако» разместила Dev/Test-среды «Инферит ИТМен» в масштабируемой ИТ-инфраструктуре
Российская система инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) на фоне масштабирования и
|23.12.2024
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«Инферит Облако» и «Телеком биржа» назвали 3 популярных запроса клиентов
Облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор «Телеком биржа» поделились результатами внутреннего исследования о наиболее востребованных внутренних продукт
|19.12.2024
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Мурад Мирзоев, «Инферит»: В рамках бизнес группы Softline мы испытываем здоровую конкуренцию
оровья» в 14 городах России. В Новосибирске более 200 сотрудников мэрии города используют моноблоки INFERIT Versa. С помощью наших моноблоков, ПК и ноутбуков решают рабочие задачи топ-менеджмен
|17.12.2024
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Защиту ИТ-инфраструктуры провайдера «Инферит Облако» усилили с помощью Bi.Zone TDR
Эксперты Bi.Zone помогли российскому провайдеру «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит» группы компаний Softline) внедрить функцию мониторинга и реагирования на киберинциденты. Сервис Bi.Zone TDR позволил создать эффективную си
|16.12.2024
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СДЗ ПР и УБ Dallas Lock полностью совместимы с оборудованием Inferit
ной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas Lock версии 1.0.17 с оборудованием Inferit. Ранее в перечень совместимого оборудования были добавлены ПК и моноблоки Inferit<
|16.12.2024
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«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с системой удаленного мониторинга «Ассистент»
этом CNews сообщили представители Softline. Специалисты компании «САФИБ» и российского ИТ-вендора «Инферит» завершили тестирование совместной работы своих программных решений: системы удаленно
|13.12.2024
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ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с системой управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм» от ООО «Референс Пойнт»
Вендоры «Инферит» (ГК Softline) и ООО «Референс Пойнт» подтвердили совместимость и корректную работу российской операционной системы «МСВСфера» 9 и системы управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм»
|11.12.2024
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«Инферит Облако» и Axios объявили о совместном продвижении инфраструктурных решений
Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о партнерстве с ИТ-интегратором Axios. Сотрудничество предусматривает совместное продвижение и развитие о
|09.12.2024
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«Инферит Облако» (ГК Softline) и Xinchip заключили партнерское соглашение о совместном продвижении облачных услуг и сервисов
Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и интегратор Xinchip заключили соглашение о партнерстве. Компании договорились о совместном продвижении облачных услуг и серв
|06.12.2024
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Инферит Облако» (ГК Softline) предоставил вычислительные мощности компании CGF — крупнейшей в России студии визуальных эффектов
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) предоставил 20 высокопрои
|04.12.2024
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Провайдер «Инферит Облако» расширяет партнерство с ИБ-аудитором Card Security
Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и консультант в сфере информационной безопасности «Кард Сек» объявили о подписании партнерского соглашения. Благодаря сотрудн
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Мирзоев Мурад 26 26
|Епишин Олег 18 18
|Андриевский Сергей 17 17
|Лавров Владимир 74 15
|Баранов Дмитрий 24 15
|Самоукин Сергей 19 12
|Мантуров Максим 11 11
|Козлов Евгений 34 7
|Залманова Александра 8 6
|Боровиков Игорь 131 5
|Шпет Александр 14 5
|Киреев Иван 35 5
|Гуляев Андрей 6 5
|Зинин Игорь 5 5
|Швецов Александр 10 5
|Паршин Роман 4 4
|Легостаева Светлана 91 4
|Соколов Кирилл 32 4
|Быков Станислав 12 4
|Фокин Максим 6 4
|Тремзин Олег 12 3
|Мишустин Михаил 689 3
|Иванов Антон 77 3
|Чуканов Сергей 75 3
|Яненко Михаил 3 3
|Кузнецова Ирина 25 3
|Назаренко Ирина 3 3
|Тараканов Артем 23 2
|Рустамов Рустам 424 2
|Волков Михаил 63 2
|Сивцев Илья 143 2
|Глазков Александр 140 2
|Гурьев Василий 8 2
|Воротынцев Григорий 10 2
|Салин Антон 7 2
|Асаулко Александр 3 2
|Моисеенко Алексей 8 2
|Логачева Наталья 4 2
|Мартыненко Валентин 11 2
|Пилипчук Александр 16 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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