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Softline Bell Integrator Бэлл Интегратор

Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор

Bell Integrator - компания, входящая в ГК Softline, предлагает услуги по заказной разработке, тестированию, обслуживанию и технической поддержке критически важного и коммерчески чувствительного ПО. Компания основана в 2003 году, имеет 7 представительств в России и Беларуси. На территории РФ расположены 6 офисов.


28.12.2024 Юрий Латин -

Юрий Латин, Bell Integrator: Импортозамещение – это инвестиции в будущее

качества разработки, что чревато серьёзными последствиями. Опасения связаны и с необходимостью значительных инвестиций в исследования и разработки, длительным сроком окупаемости проектов. Юрий Латин, Bell Integrator: Основная проблема заключается не в отсутствии желания у компаний перейти на российское ПО, а в объективной неготовности рынка предложить полноценную замену в такие сжатые сроки
28.12.2024 Bell Integrator (ГК Softline) совместно с крупной телекоммуникационной компанией принимает участие в разработке отечественной системы управления проектами для ИТ-команд

Компания Bell Integrator (ГК Softline) принимает участие в создании отечественной системы управления проектами для ИТ-команд. Новый продукт, разработанный командой российской телекоммуникационной компан
27.11.2024 Bell Integrator запатентовала решения для анализа данных и работы с цифровыми активами

Компания Bell Integrator (ГК Softline) расширила свой продуктовый портфель двумя новыми продуктами – информационно-аналитической системой для анализа данных Insight и программным обеспечением для работы
21.10.2024 Bell Integrator представила собственное решение по миграции код

озамещении в сфере СУБД в целом и сравнила уже существующие на рынке инструменты со своей разработкой — Мастером оптимизации переноса СУБД, выделив ее ключевые особенности и отличия. Новое решение от Bell Integrator использует лучшие протестированные подходы к переносу кода с учетом специфики платформ. Мастер оптимизации переноса СУБД позволит компаниям значительно ускорить процесс миграции
27.09.2024 Bell Integrator (ГК Softline) стал разработчиком решений на базе собственной импортозамещенной микросервисной платформы для компании финтех-отрасли

Компания Bell Integrator (ГК Softline) разработала личный кабинет для одного из участников российского рынка биржевой торговли. Среди его клиентов – государственные финансовые институты и ведущие банки

09.09.2024 В Барнауле открылся новый офис Bell Integrator

Компания Bell Integrator, входящая в ГК Softline, открыла новое представительство в Алтайском крае, Барнауле. Это уже девятый офис компании на территории России и Белоруссии. Развитие Bell Integrator
28.08.2024 Как объединение с крупными игроками помогает бизнесу лидировать на рынке

ремятся найти верный путь к устойчивости и росту. Один из самых эффективных стратегических ходов — объединение с мощными, опытными игроками рынка. История сотрудничества и слияния компаний Softline и Bell Integrator — яркий пример того, как такие шаги могут не только укрепить позиции бизнеса, но и вывести его в лидеры. Я возглавляю «Bell Integrator» уже более 12 лет. За эти годы комп
13.08.2024 Bell Integrator зарегистрировал новое решение для удаленного доступа к банковским счетам

Компания Bell Integrator (ГК Softline), участник рынка заказной разработки ПО, завершила регистрацию в Роспатенте своего высокотехнологичного решения iBanking, предназначенного для удаленного доступа к

23.08.2023 Покупка Bell Integrator обошлась «Софтлайну» в 5,9 миллиарда

Как «Софтлайн» покупал Bell Integrator Компания «Софтлайн» раскрыла подробности приобретения группы Bell Integrat
02.06.2023 «Софтлайн» купил одного из российских лидеров заказной разработки ПО

«Софтлайн» купил Bell Integrator Дистрибьютор ПО «Софтлайн» объявил о приобретении компании Bell Integrator
01.06.2023 Softline приобрела компанию-разработчика Bell Integrator

Softline закрыла сделку по приобретению российской компании–разработчика Bell Integrator. После покупки Bell Integrator штат разработчиков Softline составит около 3 тыс. человек. В результате сделки Softline: значительно усилит позиции в заказной разработке д
05.08.2021 Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса

Новая бизнес-платформа Компания с российскими корнями Bell Integrator представила на отечественном рынке облачную предиктивную (предсказательную, прогнозную) бизнес-платформу Neuton AutoML. Как заявляют в компании, аналогичных разработок подобного
03.08.2021 Bell Integrator выпустила на российский рынок облачную бизнес-платформу Neuton AutoML

данных и обучения до развертывания моделей и интерпретации результатов предсказаний – в едином интерфейсе. Оно создано на базе нового запатентованного нейросетевого фреймворка (собственной разработки Bell Integrator), который основан на иных принципах построения нейронных сетей, что позволяет автоматически создавать модели с уникальными характеристиками. В отличие от других решений в област
16.01.2020 Bell Integrator обеспечил перечисление социальных выплат на счета клиентов «Почта банка»

нсации. Новое программное обеспечение является развитием ранее установленного, обеспечивающего взаимодействие с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ. Оно также в свое время было разработано Bell Integrator. Внедренная же в настоящий момент система расширяет количество предоставляемых банком услуг. В частности, она позволяет обрабатывать более 38 различных форматов данных, присылае
31.10.2019 Юрий Латин, Bell Integrator -

Биометрия в банках пока проваливается из-за страхов, раздутых в СМИ

. Поэтому на западный рынок выходить проще всего с позиции партнера какого-либо известного международного брэнда, продвигая свои услуги, как партнера по внедрению его продуктов. CNews: Что важнее для Bell Integrator — встроиться в существующую бизнес-среду или пытаться ее изменить? И если изменить — то как? Юрий Латин: И то, и другое — важно. Главное — все делать вовремя и к месту. Изменять
17.10.2019 Bell Integrator разработал сервис дистанционного обслуживания клиентов для «ВТБ лизинга»

пользователя автолизинга для «ВТБ лизинга». Теперь клиенты компании могут получать всю нужную информацию и услуги, предоставляемые «ВТБ лизингом», через сайт. За время проекта специалистами компании Bell Integrator была создана система на основе передовых технологий, разработана концепция, архитектура, дизайн, интерфейсы и бэк-энд-сервисы системы. Все разделы кабинета максимально удобны и

19.09.2019 Bell Integrator модернизировал биллинговую систему Национального расчетного депозитария
22.08.2019 Bell Integrator помог страховому дому сократить дебиторскую задолженность за счет роботизации

Компания Bell Integrator завершила проект по роботизации процесса контроля за дебиторской задолженностью в Страховом доме «ВСК». Реализация решения позволила заказчику снизить дебиторскую задолженность

14.08.2019 Bell Integrator создал единый веб-сервис для сбора данных электронной площадки «ТЭК-торг»

веб-сервиса, позволяющего получать и транслировать в открытую часть площадки данные по торгам со всех секций. Ранее в компании подобный инструмент агрегации отсутствовал. В ходе проекта специалистами Bell Integrator было разработано ПО, позволяющее принимать сведения из одной части и размещать их в другой без доработок, снижая тем самым нагрузку на доступ, и публиковать их не только на сайт
08.08.2019 Bell Integrator помог банку «Возрождение» наладить взаимодействие с электронными торговыми площадками

в связи с чем компании необходимо было выстроить защищенный информационный обмен электронными документами с девятью торговыми площадками, отобранными для торгов по 44 и 223-ФЗ. С этой целью компанией Bell Integrator заказчику было предложено решение по интеграции, обеспечивающее сразу все необходимые функции: информационный обмен по защищенному зашифрованному каналу; проверку подписей входя
05.03.2018 Bell Integrator предоставила услугу мобильного тестирования приложений

нка. Практически каждый пользователь совершает массу операций в своем мобильном устройстве, и для любого поставщика услуг немаловажно, чтобы приложение функционировало исправно и было удобно.Компания Bell Integrator предоставляет возможность протестировать работу приложения удаленно, из любой точки земного шара, подключившись к специальному облачному сервису. Bell Integrator располаг
16.03.2017 Bell Integrator расширяет сотрудничество с TmaxSoft

кономически эффективные ИТ-решения, соответствующие самым высоким требованиям заказчиков. Мы видим огромные перспективы дальнейшего сотрудничества», - сказал Александр Молодцов, коммерческий директор Bell Integrator.«Сотрудничество с Bell Integrator – стратегически важный для нас шаг. Альтернативные СУБД становятся все более востребованы на российском ИТ-рынке, переживающем непростые
13.01.2017 Михаил Лебединцев возглавит направление по продажам лицензий и оборудования в Bell Integrator

Компания Bell Integrator, международная компания, специализирующаяся на консалтинге, технологических услугах и аутсорсинге, объявила о пополнении команды. Михаил Лебединцев возглавит направление по прод
26.12.2016 «Почта Банк» с помощью Bell Integrator наладил электронный обмен документами с ПФР

Компания Bell Integrator, международная компания, специализирующаяся на консалтинге, технологических услугах и аутсорсинге, разработала и внедрила решение, обеспечивающее взаимодействие «Почта Банка» с

08.12.2016 Bell Integrator анонсировал «Дополненную реальность» для бизнеса

Компания Bell Integrator, специализирующаяся на консалтинге, технологических услугах и аутсорсинге, предложила заказчикам инновационное для российского b2b-рынка решение — «Дополненная реальность». Как

26.09.2016 Bell Integrator проанализировал системы ПДн «Кидзании» на соответствие требованиям законодательства РФ

Компания Bell Integrator, оказывающая услуги в области консалтинга, информационных технологий и аутсорсинга, провела комплекс работ по приведению информационных систем персональных данных, применяемых в
08.09.2016 Bell Integrator разработал универсальную OSS-систему

Компания Bell Integrator, международная компания, оказывающая услуги в области консалтинга, информационных технологий и аутсорсинга, зарегистрировала новый продукт собственной разработки — «Программа мо
04.08.2016 Bell Integrator будет партнером Ericsson в области OSS/BSS

Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, сообщила о заключении соглашения о сотрудничестве с корпорацией Ericsson, известным ICT игроком и поставщиком оборудования и сопутствующих услу
02.08.2016 Bell Integrator заключил стратегическое партнерское соглашение с Li9

ам расширенный вариант предпродажной поддержки и сетевых услуг для реализации проектов заказчиков, включающих аудит, управляемые услуги, а также проектирование и оптимизацию. Кроме того, большой опыт Bell Integrator и его возможности для реализации различных требований заказчиков, будут применяться Li9 в рамках повышения эффективности работы в области разработки программного обеспечения и D
14.07.2016 Bell Integrator и Li9 представили совместное решение по DevOps

Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, в партнерстве с Li9, поставщиком технологических решений для бизнеса, представила DevOps-решение на ежегодной конференции ChefConf 2016 в Остин
07.07.2016 Bell Integrator и Atlassian договорились о партнерстве

Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, заключила партнерское соглашение с компанией Atlassian, австралийским разработчиком корпоративных ИТ-решений для управления проектами. Об этом

10.06.2016 Bell Integrator вошла в сотню лучших аутсорсинговых компаний мира

Компания Bell Integrator была включена категорию «Лидер» рейтинга 100 лучших аутсорсинговых компаний мира Global Outsourcing 100, подготовленного «Международной ассоциацией профессионалов аутсорсинга» (
26.04.2016 «Салым Петролеум Девелопмент» оптимизировал добычу нефти с помощью Bell Integrator

Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, оптимизировал систему анализа, управления и оптимизации добычи нефти, работы скважин и оборудования (WRFM — Well, Reservoir and Facility Manage
21.01.2016 Bell Integrator вышел на европейский рынок

Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, объявила об открытии офиса в Риге. Как сообщили CNews в Bell Integrator, рижский офис стал четвертым зарубежным представительством компа
12.01.2016 Bell Integrator создал в России центр компетенций по OSS-решениям

Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, создал центр компетенций по OSS-решениям. Центр компетенций консолидирует экспертизу, мировые практики и международный опыт Bell Integrator<
24.12.2015 Bell Integrator — новый партнер TmaxSoft в России

Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, объявила о заключении соглашения о сотрудничестве с компанией TmaxSoft — глобальным производителем высокопроизводительных корпоративных СУБД и 
22.12.2015 Bell Integrator открыл офис в Уфе

Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, объявила об открытии офиса в городе Уфа. Данное событие стало очередным шагом в расширении географии присутствия компании в российских регионах
16.12.2015 Bell Integrator и FusionStorm договорились о партнерстве

Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, объявила о подписании партнерского соглашения с компанией FusionStorm — американским провайдером технологических решений, облачных сервисов и у
01.10.2015 Bell Integrator открыл филиал в Саратове

Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, объявила об открытии центра разработки в городе Саратов. Открытие нового филиала обусловлено стратегическими задачами компании по расширению би
28.09.2015 Bell Integrator и EView Technology договорились партнерстве

Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, заключила партнерское соглашение с компанией EView Technology, специализирующейся на создании интеграционных продуктов для мониторинга и сбора


Публикаций - 127, упоминаний - 147

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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 5
DevOps - Development и Operations 865 5
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 26
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 25
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 25
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 7
NVision Барьер 648 6
Oracle Java - язык программирования 3075 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 5
Softline Universe - SLU 29 4
IBM Tivoli 281 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 3
Softline - Polymatica Dashboards 32 3
JavaScript - JS - язык программирования 1187 2
TmaxSoft Tibero DBMS 44 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 2
Atlassian - Confluence 113 2
TmaxSoft JEUS 10 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
IBM InfoSphere ETL 38 2
Google Cloud Platform - GCP 308 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 2
Microsoft Windows 15657 2
Linux OS 9937 2
Apple macOS 2059 2
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 2
Softline - DeskWork 117 2
Softline - WorkFlowSoft 64 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 2
Microsoft Office 3734 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Startupbootcamp 11 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 72 1
Microsoft Azure 1408 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 142 1
Латин Юрий 16 10
Молодцов Александр 19 6
Кутехов Сергей 6 6
Карпунин Алексей 49 5
Поздняков Евгений 8 4
Лебедев Алексей 23 4
Симакин Денис 6 4
Коробицын Андрей 4 4
Пыхтя Дмитрий 4 4
Шарендо Константин 3 3
Крот Иван 9 3
Богачев Игорь 180 2
Герасимов Александр 43 2
Шалагинов Алексей 13 2
Аншина Марина 78 2
Носов Николай 13 2
Кирьянова Александра 135 2
Сергеев Александр 30 2
Устюжанин Дмитрий 50 2
Злобин Александр 4 2
Рева Андрей 9 2
Левин Владимир 17 2
Кудрин Сергей 11 2
Кашкет Филипп 4 2
Боровиков Игорь 128 2
Лавров Владимир 68 2
Мартыненко Валентин 11 2
Яппаров Тагир 102 2
Рожков Александр 17 2
Тремзин Олег 12 2
Кочнов Павел 7 2
Крынина Евгения 16 2
Пильщиков Александр 2 2
Маринич Сергей 4 1
Сусленникова Наталия 1 1
Андрианов Павел 84 1
Коньшин Андрей 6 1
Петухов Денис 27 1
Хачиян Александр 5 1
Фролкова Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 10
Беларусь - Белоруссия 5638 9
Казахстан - Республика 5525 8
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 4
Узбекистан - Республика 1726 4
Беларусь - Минск 631 4
Европа 21767 4
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 4
Россия - СФО - Новосибирск 4291 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Грузия 1240 3
Латвия - Латвийская Республика 815 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Индия - Bharat 5433 3
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 2
Европа Восточная 3075 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Финляндия - Финляндская Республика 3604 2
Америка Южная 850 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 2
Нидерланды 3517 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 231 2
Бразилия - Федеративная Республика 2362 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 2
Армения - Республика 2280 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 45
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 27
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 21
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 12
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 8
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 7
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 7
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 6
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 5
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Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 4
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TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Bloomberg 1286 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 8
Samsung Research 18 4
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews SaaS рейтинг 27 2
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Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Fortune Global 500 286 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
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CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
University of Latvia - Latvijas Universitāte - Латвийский университет 4 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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