Softline Bell Integrator Бэлл Интегратор
Bell Integrator - компания, входящая в ГК Softline, предлагает услуги по заказной разработке, тестированию, обслуживанию и технической поддержке критически важного и коммерчески чувствительного ПО. Компания основана в 2003 году, имеет 7 представительств в России и Беларуси. На территории РФ расположены 6 офисов.
|28.12.2024
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Юрий Латин -
Юрий Латин, Bell Integrator: Импортозамещение – это инвестиции в будущее
качества разработки, что чревато серьёзными последствиями. Опасения связаны и с необходимостью значительных инвестиций в исследования и разработки, длительным сроком окупаемости проектов. Юрий Латин, Bell Integrator: Основная проблема заключается не в отсутствии желания у компаний перейти на российское ПО, а в объективной неготовности рынка предложить полноценную замену в такие сжатые сроки
|28.12.2024
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Bell Integrator (ГК Softline) совместно с крупной телекоммуникационной компанией принимает участие в разработке отечественной системы управления проектами для ИТ-команд
Компания Bell Integrator (ГК Softline) принимает участие в создании отечественной системы управления проектами для ИТ-команд. Новый продукт, разработанный командой российской телекоммуникационной компан
|27.11.2024
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Bell Integrator запатентовала решения для анализа данных и работы с цифровыми активами
Компания Bell Integrator (ГК Softline) расширила свой продуктовый портфель двумя новыми продуктами – информационно-аналитической системой для анализа данных Insight и программным обеспечением для работы
|21.10.2024
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Bell Integrator представила собственное решение по миграции код
озамещении в сфере СУБД в целом и сравнила уже существующие на рынке инструменты со своей разработкой — Мастером оптимизации переноса СУБД, выделив ее ключевые особенности и отличия. Новое решение от Bell Integrator использует лучшие протестированные подходы к переносу кода с учетом специфики платформ. Мастер оптимизации переноса СУБД позволит компаниям значительно ускорить процесс миграции
|27.09.2024
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Bell Integrator (ГК Softline) стал разработчиком решений на базе собственной импортозамещенной микросервисной платформы для компании финтех-отрасли
Компания Bell Integrator (ГК Softline) разработала личный кабинет для одного из участников российского рынка биржевой торговли. Среди его клиентов – государственные финансовые институты и ведущие банки
|09.09.2024
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В Барнауле открылся новый офис Bell Integrator
Компания Bell Integrator, входящая в ГК Softline, открыла новое представительство в Алтайском крае, Барнауле. Это уже девятый офис компании на территории России и Белоруссии. Развитие Bell Integrator
|28.08.2024
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Как объединение с крупными игроками помогает бизнесу лидировать на рынке
ремятся найти верный путь к устойчивости и росту. Один из самых эффективных стратегических ходов — объединение с мощными, опытными игроками рынка. История сотрудничества и слияния компаний Softline и Bell Integrator — яркий пример того, как такие шаги могут не только укрепить позиции бизнеса, но и вывести его в лидеры. Я возглавляю «Bell Integrator» уже более 12 лет. За эти годы комп
|13.08.2024
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Bell Integrator зарегистрировал новое решение для удаленного доступа к банковским счетам
Компания Bell Integrator (ГК Softline), участник рынка заказной разработки ПО, завершила регистрацию в Роспатенте своего высокотехнологичного решения iBanking, предназначенного для удаленного доступа к
|23.08.2023
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Покупка Bell Integrator обошлась «Софтлайну» в 5,9 миллиарда
Как «Софтлайн» покупал Bell Integrator Компания «Софтлайн» раскрыла подробности приобретения группы Bell Integrat
|02.06.2023
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«Софтлайн» купил одного из российских лидеров заказной разработки ПО
«Софтлайн» купил Bell Integrator Дистрибьютор ПО «Софтлайн» объявил о приобретении компании Bell Integrator
|01.06.2023
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Softline приобрела компанию-разработчика Bell Integrator
Softline закрыла сделку по приобретению российской компании–разработчика Bell Integrator. После покупки Bell Integrator штат разработчиков Softline составит около 3 тыс. человек. В результате сделки Softline: значительно усилит позиции в заказной разработке д
|05.08.2021
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Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса
Новая бизнес-платформа Компания с российскими корнями Bell Integrator представила на отечественном рынке облачную предиктивную (предсказательную, прогнозную) бизнес-платформу Neuton AutoML. Как заявляют в компании, аналогичных разработок подобного
|03.08.2021
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Bell Integrator выпустила на российский рынок облачную бизнес-платформу Neuton AutoML
данных и обучения до развертывания моделей и интерпретации результатов предсказаний – в едином интерфейсе. Оно создано на базе нового запатентованного нейросетевого фреймворка (собственной разработки Bell Integrator), который основан на иных принципах построения нейронных сетей, что позволяет автоматически создавать модели с уникальными характеристиками. В отличие от других решений в област
|16.01.2020
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Bell Integrator обеспечил перечисление социальных выплат на счета клиентов «Почта банка»
нсации. Новое программное обеспечение является развитием ранее установленного, обеспечивающего взаимодействие с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ. Оно также в свое время было разработано Bell Integrator. Внедренная же в настоящий момент система расширяет количество предоставляемых банком услуг. В частности, она позволяет обрабатывать более 38 различных форматов данных, присылае
|31.10.2019
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Юрий Латин, Bell Integrator -
Биометрия в банках пока проваливается из-за страхов, раздутых в СМИ
. Поэтому на западный рынок выходить проще всего с позиции партнера какого-либо известного международного брэнда, продвигая свои услуги, как партнера по внедрению его продуктов. CNews: Что важнее для Bell Integrator — встроиться в существующую бизнес-среду или пытаться ее изменить? И если изменить — то как? Юрий Латин: И то, и другое — важно. Главное — все делать вовремя и к месту. Изменять
|17.10.2019
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Bell Integrator разработал сервис дистанционного обслуживания клиентов для «ВТБ лизинга»
пользователя автолизинга для «ВТБ лизинга». Теперь клиенты компании могут получать всю нужную информацию и услуги, предоставляемые «ВТБ лизингом», через сайт. За время проекта специалистами компании Bell Integrator была создана система на основе передовых технологий, разработана концепция, архитектура, дизайн, интерфейсы и бэк-энд-сервисы системы. Все разделы кабинета максимально удобны и
|19.09.2019
|Bell Integrator модернизировал биллинговую систему Национального расчетного депозитария
|22.08.2019
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Bell Integrator помог страховому дому сократить дебиторскую задолженность за счет роботизации
Компания Bell Integrator завершила проект по роботизации процесса контроля за дебиторской задолженностью в Страховом доме «ВСК». Реализация решения позволила заказчику снизить дебиторскую задолженность
|14.08.2019
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Bell Integrator создал единый веб-сервис для сбора данных электронной площадки «ТЭК-торг»
веб-сервиса, позволяющего получать и транслировать в открытую часть площадки данные по торгам со всех секций. Ранее в компании подобный инструмент агрегации отсутствовал. В ходе проекта специалистами Bell Integrator было разработано ПО, позволяющее принимать сведения из одной части и размещать их в другой без доработок, снижая тем самым нагрузку на доступ, и публиковать их не только на сайт
|08.08.2019
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Bell Integrator помог банку «Возрождение» наладить взаимодействие с электронными торговыми площадками
в связи с чем компании необходимо было выстроить защищенный информационный обмен электронными документами с девятью торговыми площадками, отобранными для торгов по 44 и 223-ФЗ. С этой целью компанией Bell Integrator заказчику было предложено решение по интеграции, обеспечивающее сразу все необходимые функции: информационный обмен по защищенному зашифрованному каналу; проверку подписей входя
|05.03.2018
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Bell Integrator предоставила услугу мобильного тестирования приложений
нка. Практически каждый пользователь совершает массу операций в своем мобильном устройстве, и для любого поставщика услуг немаловажно, чтобы приложение функционировало исправно и было удобно.Компания Bell Integrator предоставляет возможность протестировать работу приложения удаленно, из любой точки земного шара, подключившись к специальному облачному сервису. Bell Integrator располаг
|16.03.2017
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Bell Integrator расширяет сотрудничество с TmaxSoft
кономически эффективные ИТ-решения, соответствующие самым высоким требованиям заказчиков. Мы видим огромные перспективы дальнейшего сотрудничества», - сказал Александр Молодцов, коммерческий директор Bell Integrator.«Сотрудничество с Bell Integrator – стратегически важный для нас шаг. Альтернативные СУБД становятся все более востребованы на российском ИТ-рынке, переживающем непростые
|13.01.2017
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Михаил Лебединцев возглавит направление по продажам лицензий и оборудования в Bell Integrator
Компания Bell Integrator, международная компания, специализирующаяся на консалтинге, технологических услугах и аутсорсинге, объявила о пополнении команды. Михаил Лебединцев возглавит направление по прод
|26.12.2016
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«Почта Банк» с помощью Bell Integrator наладил электронный обмен документами с ПФР
Компания Bell Integrator, международная компания, специализирующаяся на консалтинге, технологических услугах и аутсорсинге, разработала и внедрила решение, обеспечивающее взаимодействие «Почта Банка» с
|08.12.2016
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Bell Integrator анонсировал «Дополненную реальность» для бизнеса
Компания Bell Integrator, специализирующаяся на консалтинге, технологических услугах и аутсорсинге, предложила заказчикам инновационное для российского b2b-рынка решение — «Дополненная реальность». Как
|26.09.2016
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Bell Integrator проанализировал системы ПДн «Кидзании» на соответствие требованиям законодательства РФ
Компания Bell Integrator, оказывающая услуги в области консалтинга, информационных технологий и аутсорсинга, провела комплекс работ по приведению информационных систем персональных данных, применяемых в
|08.09.2016
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Bell Integrator разработал универсальную OSS-систему
Компания Bell Integrator, международная компания, оказывающая услуги в области консалтинга, информационных технологий и аутсорсинга, зарегистрировала новый продукт собственной разработки — «Программа мо
|04.08.2016
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Bell Integrator будет партнером Ericsson в области OSS/BSS
Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, сообщила о заключении соглашения о сотрудничестве с корпорацией Ericsson, известным ICT игроком и поставщиком оборудования и сопутствующих услу
|02.08.2016
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Bell Integrator заключил стратегическое партнерское соглашение с Li9
ам расширенный вариант предпродажной поддержки и сетевых услуг для реализации проектов заказчиков, включающих аудит, управляемые услуги, а также проектирование и оптимизацию. Кроме того, большой опыт Bell Integrator и его возможности для реализации различных требований заказчиков, будут применяться Li9 в рамках повышения эффективности работы в области разработки программного обеспечения и D
|14.07.2016
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Bell Integrator и Li9 представили совместное решение по DevOps
Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, в партнерстве с Li9, поставщиком технологических решений для бизнеса, представила DevOps-решение на ежегодной конференции ChefConf 2016 в Остин
|07.07.2016
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Bell Integrator и Atlassian договорились о партнерстве
Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, заключила партнерское соглашение с компанией Atlassian, австралийским разработчиком корпоративных ИТ-решений для управления проектами. Об этом
|10.06.2016
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Bell Integrator вошла в сотню лучших аутсорсинговых компаний мира
Компания Bell Integrator была включена категорию «Лидер» рейтинга 100 лучших аутсорсинговых компаний мира Global Outsourcing 100, подготовленного «Международной ассоциацией профессионалов аутсорсинга» (
|26.04.2016
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«Салым Петролеум Девелопмент» оптимизировал добычу нефти с помощью Bell Integrator
Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, оптимизировал систему анализа, управления и оптимизации добычи нефти, работы скважин и оборудования (WRFM — Well, Reservoir and Facility Manage
|21.01.2016
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Bell Integrator вышел на европейский рынок
Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, объявила об открытии офиса в Риге. Как сообщили CNews в Bell Integrator, рижский офис стал четвертым зарубежным представительством компа
|12.01.2016
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Bell Integrator создал в России центр компетенций по OSS-решениям
Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, создал центр компетенций по OSS-решениям. Центр компетенций консолидирует экспертизу, мировые практики и международный опыт Bell Integrator<
|24.12.2015
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Bell Integrator — новый партнер TmaxSoft в России
Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, объявила о заключении соглашения о сотрудничестве с компанией TmaxSoft — глобальным производителем высокопроизводительных корпоративных СУБД и
|22.12.2015
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Bell Integrator открыл офис в Уфе
Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, объявила об открытии офиса в городе Уфа. Данное событие стало очередным шагом в расширении географии присутствия компании в российских регионах
|16.12.2015
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Bell Integrator и FusionStorm договорились о партнерстве
Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, объявила о подписании партнерского соглашения с компанией FusionStorm — американским провайдером технологических решений, облачных сервисов и у
|01.10.2015
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Bell Integrator открыл филиал в Саратове
Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, объявила об открытии центра разработки в городе Саратов. Открытие нового филиала обусловлено стратегическими задачами компании по расширению би
|28.09.2015
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Bell Integrator и EView Technology договорились партнерстве
Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, заключила партнерское соглашение с компанией EView Technology, специализирующейся на создании интеграционных продуктов для мониторинга и сбора
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Латин Юрий 16 10
|Молодцов Александр 19 6
|Кутехов Сергей 6 6
|Карпунин Алексей 49 5
|Поздняков Евгений 8 4
|Лебедев Алексей 23 4
|Симакин Денис 6 4
|Коробицын Андрей 4 4
|Пыхтя Дмитрий 4 4
|Шарендо Константин 3 3
|Крот Иван 9 3
|Богачев Игорь 180 2
|Герасимов Александр 43 2
|Шалагинов Алексей 13 2
|Аншина Марина 78 2
|Носов Николай 13 2
|Кирьянова Александра 135 2
|Сергеев Александр 30 2
|Устюжанин Дмитрий 50 2
|Злобин Александр 4 2
|Рева Андрей 9 2
|Левин Владимир 17 2
|Кудрин Сергей 11 2
|Кашкет Филипп 4 2
|Боровиков Игорь 128 2
|Лавров Владимир 68 2
|Мартыненко Валентин 11 2
|Яппаров Тагир 102 2
|Рожков Александр 17 2
|Тремзин Олег 12 2
|Кочнов Павел 7 2
|Крынина Евгения 16 2
|Пильщиков Александр 2 2
|Маринич Сергей 4 1
|Сусленникова Наталия 1 1
|Андрианов Павел 84 1
|Коньшин Андрей 6 1
|Петухов Денис 27 1
|Хачиян Александр 5 1
|Фролкова Мария 1 1
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