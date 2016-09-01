Softline развернула облачный сервис Microsoft Intune в сети детских магазинов «Кораблик» омпания Softline завершила пилотный проект по развертыванию и настройке облачного сервиса Microsoft Intune в сети детских магазинов «Кораблик». В результате заказчик получил возможность протест

TeamViewer упрощает удаленное предоставление поддержки в рамках Microsoft Intune и совместной работы в режиме онлайн, объявила о совместимости своей технологии со службой Microsoft Intune, что упростит удаленное предоставление помощи пользователям компьютеров под управление

«Ровезе Рус» внедрила Microsoft Intune для управления мобильными устройствами торговых представителей Специалисты компании «Алан» завершили проект по внедрению Microsoft Intune на 50 мобильных устройствах в компании «Ровезе Рус». Об этом CNews сообщили в «Алан».

Мила Шилина: Windows Intune интересен не только СМБ CNews: Windows Intune был презентован весной прошлого года. Расскажите, удалось ли Microsoft убедить предста

Microsoft выпустила новую версию сервиса Intune для удаленного управления компьютерами Спустя примерно семь месяцев после выпуска первой версии Windows Intune, Microsoft представила следующую версию облачной службы для централизованного управлен