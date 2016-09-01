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Microsoft Endpoint Manager Microsoft Intune Endpoint Protection
|01.09.2016
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Softline развернула облачный сервис Microsoft Intune в сети детских магазинов «Кораблик»
омпания Softline завершила пилотный проект по развертыванию и настройке облачного сервиса Microsoft Intune в сети детских магазинов «Кораблик». В результате заказчик получил возможность протест
|09.08.2016
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TeamViewer упрощает удаленное предоставление поддержки в рамках Microsoft Intune
и совместной работы в режиме онлайн, объявила о совместимости своей технологии со службой Microsoft Intune, что упростит удаленное предоставление помощи пользователям компьютеров под управление
|05.07.2016
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«Ровезе Рус» внедрила Microsoft Intune для управления мобильными устройствами торговых представителей
Специалисты компании «Алан» завершили проект по внедрению Microsoft Intune на 50 мобильных устройствах в компании «Ровезе Рус». Об этом CNews сообщили в «Алан».
|01.11.2012
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Мила Шилина: Windows Intune интересен не только СМБ
CNews: Windows Intune был презентован весной прошлого года. Расскажите, удалось ли Microsoft убедить предста
|19.10.2011
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Microsoft выпустила новую версию сервиса Intune для удаленного управления компьютерами
Спустя примерно семь месяцев после выпуска первой версии Windows Intune, Microsoft представила следующую версию облачной службы для централизованного управлен
|02.03.2011
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Microsoft представила облачную платформу для администрирования ПК
Microsoft объявила о завершении бета-тестирования и о начале коммерческой эксплуатации сервиса Intune, представляющего собой “облачный” инструмент администрирования ПК. Начиная с 23 марта, пробный месячный доступ к сервису доступен бесплатно, а коммерческая подписка, согласно ранее опубл
Microsoft Endpoint Manager и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
|ZDnet 660 2
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
|Reddit 318 1
|BleepingComputer - Издание 356 1
|Neowin 144 1
|Мобильные системы 117 1
|ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 15 1
|Сколково - МШУ - Московская школа управления 64 1
|CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 28 1
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