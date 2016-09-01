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Microsoft Endpoint Manager Microsoft Intune Endpoint Protection


01.09.2016 Softline развернула облачный сервис Microsoft Intune в сети детских магазинов «Кораблик»

омпания Softline завершила пилотный проект по развертыванию и настройке облачного сервиса Microsoft Intune в сети детских магазинов «Кораблик». В результате заказчик получил возможность протест
09.08.2016 TeamViewer упрощает удаленное предоставление поддержки в рамках Microsoft Intune

и совместной работы в режиме онлайн, объявила о совместимости своей технологии со службой Microsoft Intune, что упростит удаленное предоставление помощи пользователям компьютеров под управление
05.07.2016 «Ровезе Рус» внедрила Microsoft Intune для управления мобильными устройствами торговых представителей

Специалисты компании «Алан» завершили проект по внедрению Microsoft Intune на 50 мобильных устройствах в компании «Ровезе Рус». Об этом CNews сообщили в «Алан».

01.11.2012 Мила Шилина: Windows Intune интересен не только СМБ

CNews: Windows Intune был презентован весной прошлого года. Расскажите, удалось ли Microsoft убедить предста
19.10.2011 Microsoft выпустила новую версию сервиса Intune для удаленного управления компьютерами

Спустя примерно семь месяцев после выпуска первой версии Windows Intune, Microsoft представила следующую версию облачной службы для централизованного управлен
02.03.2011 Microsoft представила облачную платформу для администрирования ПК

Microsoft объявила о завершении бета-тестирования и о начале коммерческой эксплуатации сервиса Intune, представляющего собой “облачный” инструмент администрирования ПК. Начиная с 23 марта, пробный месячный доступ к сервису доступен бесплатно, а коммерческая подписка, согласно ранее опубл

Публикаций - 59, упоминаний - 84

Microsoft Endpoint Manager и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24733 53
Broadcom - VMware 2390 6
HP Inc. 5702 5
Softline - Софтлайн 2891 5
SAP SE 5305 4
Apple Inc 12197 4
Citrix Systems 819 4
Google LLC 11878 4
ServiceNow 89 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8811 3
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Lenovo Group 2299 2
Крок - Croc 1780 2
АйТи 1376 2
Intel Corporation 12246 2
Dell EMC 5038 2
X Corp - Twitter 2872 2
Корус Консалтинг ГК 1236 2
IBM - International Business Machines Corp 9458 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 126 2
AMD - Advanced Micro Devices 4268 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 2
ICL ГК 394 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 819 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 245 2
МегаФон 9086 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 39 1
Acronis - Акронис 450 1
Dropbox 500 1
Salesforce.com 428 1
TeamViewer 123 1
DocuSign 18 1
Box inc - box.com - box.net 362 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2838 2
РЖД - Российские железные дороги 1928 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 1
Hokkoku Bank 1 1
ВТБ - Почта Банк 469 1
Лента - Утконос 177 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Связной ГК 1372 1
Деловые Линии ГК 70 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 875 1
Cersanit - Церсанит Трейд 20 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 248 1
Связной Банк 104 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 132 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1043 1
Royal Dutch Shell - Шелл 212 1
ВТБ Страхование 61 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Aston Martin 34 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 80 1
Unsplash 893 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Coats 5 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3312 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 348 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5524 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 324 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 91 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11844 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
Администрация Санкт-Петербурга - КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21493 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67559 31
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Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 141 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5153 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9986 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1222 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5866 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 1
ZDnet 660 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
Reddit 318 1
BleepingComputer - Издание 356 1
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Мобильные системы 117 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 2
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 989 1
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Microsoft Security Intelligence Report 14 1
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Microsoft Worktrend Index 7 1
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Citrix Synergy 6 1
SAP Sapphire Now 8 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153