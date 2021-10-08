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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Baikal Electronics
Байкал-Т
Микропроцессор BE-T
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 139, упоминаний - 290
Baikal Electronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Опанасенко Всеволод 101 32
|Евдокимов Андрей 54 18
|Путин Владимир 1824 11
|Титов Борис 27 10
|Махсон Михаил 13 9
|Александров Александр 18 9
|Малафеев Андрей 8 7
|Новодворский Алексей 95 7
|Александрова Александра 8 7
|Легостаева Светлана 23 7
|Медведев Дмитрий 1433 6
|Бурмистров Роман 5 5
|Комиссаров Дмитрий 157 4
|Стаин Владислав 4 4
|Смирнов Алексей 142 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Грищенков Александр 10 3
|Swift Art - Свифт Арт 3 3
|Щербаков Константин 3 3
|Калинин Александр 95 3
|Ляшков Дмитрий 3 3
|Шилов Сергей 61 3
|Сизоненко Григорий 26 3
|Кисляков Евгений 83 2
|Грибов Владимир 25 2
|Трушкин Константин 43 2
|Захаров Дмитрий 35 2
|Смирнов Павел 35 2
|Якунин Александр 43 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
|Сивцев Илья 13 2
|Селютин Александр 58 2
|Кучерена Анатолий 4 2
|Бобровников Борис 86 2
|Фадеев Валерий 6 2
|Мылицын Роман 79 2
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 2
|Абрамов Сергей 56 2
|Паршин Максим 141 1
|Ларькин Максим 25 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760223, в очереди разбора - 663913.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760223, в очереди разбора - 663913.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru