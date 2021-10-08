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Baikal Electronics
Байкал-Т
Микропроцессор BE-T


08.10.2021 Разработчик «Байкалов» договорился о массовом выпуске «железа» на своих процессорах 4
08.09.2021 Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила сроки крупнейшей поставки ПК на российских чипах 1
23.08.2021 В Реестр российской электроники вписали центральный процессор отечественной архитектуры. Не «Эльбрус», не «Байкал» 1
06.07.2021 «Тионикс» подтвердила корректную работу Tionix VDI с российскими процессорами Baikal 1
21.06.2021 Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК 2
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 2
20.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом АРПП «Отечественный софт» 1
16.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом ассоциации «Отечественный софт» 1
15.04.2021 В России появятся новые СХД на базе процессоров «Байкал» 1
18.03.2021 Забракована экспертиза по делу «Т-платформ». Компании и ее арестованному главе грозят серьезные проблемы 1
18.03.2021 «Мойофис» представила российский офисный пакет для платформы Baikal-M 1
17.02.2021 Американские военные закупили массу древних, но зато отечественных чипов 1
08.02.2021 Новая версия ОС «Альт 8 СП» сертифицирована ФСТЭК России 1
13.01.2021 Из ядра Linux исчезнет поддержка старых процессоров 1
12.01.2021 В 2021 г. «Эльбрусов» будет выпущено в 20 раз меньше, чем «Байкалов», но разработчики не считают это проигрышем 2
12.01.2021 Органы госвласти Ставрополья перешли на операционные системы «Альт» 1
21.12.2020 ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт» 1
16.12.2020 «Базальт СПО» и Консорциум «Вычислительная техника» подписали меморандум о сотрудничестве 1
11.12.2020 У полковника МВД, арестованного по делу «Т-платформ», конфисковали квартиры в Москве и яхты 1
30.11.2020 В России создаются дешевые версии процессоров «Байкал» 2
27.11.2020 После появления инвестора «Байкал электроникс» заказывает сотни тысяч чипов под миллиардные проекты 3
27.10.2020 У «Т-платформ» хотят отобрать контроль над разработчиком «Байкалов» в пользу светодиодной компании 1
12.10.2020 Вышло ядро Linux 5.9 с поддержкой несуществующих процессоров Intel и AMD 1
02.10.2020 Разработчики «Байкалов» чудом избежали миллиардных госсанкций за многолетнюю задержку выпуска чипов 2
31.08.2020 Власти выделят 46,3 млрд руб. на новую российскую ОС и «убийц» Zoom и MS Team 1
24.08.2020 Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч 1
18.08.2020 ПК ViPNet Client 4U for Linux сертифицирован ФСБ России 2
14.08.2020 Начато производство настольного суперкомпьютера на процессорах «Байкал». Видео 2
03.08.2020 Вышло самое крупное в истории обновление Linux. В него впервые добавлена поддержка российского процессора 4
29.07.2020 Релиз операционной системы «Альт 9.1» 1
13.07.2020 Подсудимый Всеволод Опанасенко: Поставленное в МВД оборудование было лучше заявленного в техническом задании ведомства 1
09.07.2020 Арбитраж отказался рассматривать колоссальный иск ВЭБа к арестованному главе «Т-платформ» 1
07.07.2020 МВД потратит 270 миллионов на серверы с «Эльбрусами» «не хуже» Intel и AMD 2
03.07.2020 Таинственный безальтернативный подрядчик получил от «Ростеха» 90 млн руб. для работ с «Эльбрусами» и «Байкалами» 2
26.06.2020 В ядре Linux впервые в истории появилась поддержка российского процессора 15
25.06.2020 Впервые в истории поддержка российского процессора включена в основную ветку ядра Linux 6
18.06.2020 МВД требует от «Т-платформ» заменить 9 тыс. «некондиционных» ПК на «Байкалах» 3
18.06.2020 «Байкал Электроникс» представила новый SDK для микропроцессора Baikal-T 2
15.06.2020 Судьбу главы «Т-платформ» решит особенная судья. В деле возникла новая обвиняемая 1
27.05.2020 Государство выделило 70 миллионов разработчикам ПО под «Эльбрусы» и «Байкалы» 2

Публикаций - 139, упоминаний - 290

Baikal Electronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 89
Т-Платформы 274 61
Intel Corporation 4169 35
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 26
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 25
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 23
Базальт СПО 206 21
Ростех - Ростехнологии 2230 18
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 17
AMD - Advanced Micro Devices 1669 14
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 12
ALT Linux - Альт Линукс 138 9
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 8
Новые облачные технологии (НОТ) 227 8
Facebook 3765 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 8
Mali 54 7
Imagination Technologies 24 7
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 7 7
Fastwel - Фаствел 15 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
Крипто-ПРО 200 6
Микрон - Micron 365 6
КНС Групп - Yadro 124 6
СВД Встраиваемые Системы - SWD Software 19 6
IBM 3537 6
Yandex - Яндекс 4101 6
Microsoft Corporation 11060 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
ВЭБ.РФ НМ-тех 8 5
Элвис-НеоТек 30 5
Infotecs - ИнфоТеКС 249 5
Nvidia Corp 2015 5
Ростех - Концерн Автоматика 396 5
3733 5
Вартон - Varton 15 5
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 5
Google LLC 7144 5
ИВК - Информационная внедренческая компания 86 4
Ангстрем-Т 95 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 13
Почта России ПАО 1572 5
Чип и Дип 5 4
Измайлово Альфа - гостиничный комплекс в Москве 5 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Газпром ПАО 520 3
Агентство Финансовой Поддержки 7 2
ИТЭЛМА НПП 15 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 2
Совкомбанк ПАО 147 2
Вертолеты России 114 2
Роснефть НК 367 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
GlobalFoundries - GF 67 1
Интер РАО ПАО 158 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 8 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
ВТБ24 583 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Калининградгазприборавтоматика 1 1
Альфа-Банк 1123 1
Газпром межрегионгаз поставка 27 1
BLF Partners 4 1
Tallwood Venture Capital 1 1
Rendez-Vous - Рандеву 9 1
Почта Банк 289 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Уралкалий ПАО 62 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Visa International 1345 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 34
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 30
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 11
Президент Российской Федерации 1439 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 10
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 9
Роснано 456 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 9
Правительство РФ 2201 8
Арбитражный суд города Москвы 339 7
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 7
Басманный районный суд города Москвы 47 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 4
Арбитражный суд Московского округа 20 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 2
Охрана Росгвардии ФГУП 7 2
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Пентагон - Министерство обороны США 277 2
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 65 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
SoGo - Open Source Groupware 8 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Руссофт - Russoft 250 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 68
ARM64 - Архитектура процессора 1018 38
DDR - Double data rate 1067 22
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 18
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 15
ARM - Advanced RISC Machine 225 14
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 14
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 13
ARMv8 - Архитектура процессора 60 12
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 41 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 7
Gigabit Ethernet 357 7
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 6
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 5
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 5
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 5
Тонкий клиент - Thin client 107 4
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 4
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 119 4
АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 18 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 3
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 103 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 3
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик 13 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 570 2
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Intel x86 - Архитектура процессора 992 23
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 21
Т-Платформы Таволга терминал 26 20
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Новые облачные технологии - МойОфис 311 12
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 11
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 10
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 10
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 16 9
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 8
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 8
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 277 7
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 6
СВД Встраиваемые Системы - КПДА 9 6
Hamster robotics engineering - HR-MPC - серия настольных мини-компьютеров 6 6
СВД ЗОСРВ Нейтрино 19 6
Microsoft Windows 852 6
Google Android 10750 6
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 6
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24Д1 - отладочная плата 7 5
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 5
Nvidia GeForce GTX 2058 5
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 5
QEMU 22 5
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 5
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 5
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Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 5
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Махсон Михаил 13 9
Александров Александр 18 9
Малафеев Андрей 8 7
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Александрова Александра 8 7
Легостаева Светлана 23 7
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Захаров Дмитрий 35 2
Смирнов Павел 35 2
Якунин Александр 43 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Сивцев Илья 13 2
Селютин Александр 58 2
Кучерена Анатолий 4 2
Бобровников Борис 86 2
Фадеев Валерий 6 2
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Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 2
Абрамов Сергей 56 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 6
Россия - Севастополь 420 5
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 4
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Азия - Азиатский регион 1513 2
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Россия - Хабаровский край 416 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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