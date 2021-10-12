Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Apache Kafka
Распределённый программный брокер сообщений
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 61
Apache Kafka упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Oracle Corporation 3363 11
|Microsoft Corporation 11168 6
|VK - Mail.ru Group 2487 5
|VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 4
|1С 3779 4
|IBM 3557 4
|Arenadata - Аренадата Софтвер 39 4
|Amazon Inc - Amazon.com 1473 3
|Yandex - Яндекс 4103 3
|SAP SE 3220 3
|Гарда Технологии 38 3
|Teradata 166 3
|Neoflex - Неофлекс 141 3
|Greenplum 22 3
|Red Hat 668 3
|Diasoft - Диасофт 354 3
|Инфосистемы Джет 675 3
|Lenovo Group 1641 2
|Accenture - Аксенчер 533 2
|Cinimex - Синимекс 160 2
|Google LLC 7177 2
|IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
|SEC Consult Services 931 2
|Ланит ГК 1160 2
|Cinimex - Синимекс Дата Лаб 6 1
|Pentaho 51 1
|Alibaba Cloud 26 1
|Informatica 75 1
|3i Technologies - 3iTech 23 1
|WaveAccess - ВейвАксесс 19 1
|Cloudera 49 1
|Zabbix SIA - Заббикс 34 1
|OpenText 161 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
|Nvidia Corp 2038 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
|Camunda 2 1
|Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 1
|Эдит Про - Edit Pro 19 1
|Snowflake 6 1
|ASF - Apache Software Foundation 60 2
|РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
|IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
|Сырцев Николай 3 2
|Петров Илья 3 2
|Гонтарев Павел 69 2
|Баланова Светлана 29 2
|Сыкулев Андрей 57 2
|Краснов Александр 48 2
|Кравченко Сергей 10 1
|Рабкин Александр 5 1
|Добрушский Сергей 4 1
|Добриднюк Сергей 5 1
|Павлов Дмитрий 5 1
|Окопный Иван 4 1
|Карташов Станислав 9 1
|Шилак Вадим 1 1
|Кузьмин Василий 7 1
|Pawlik Greg - Павлик Грег 4 1
|Короткин Илья 3 1
|Зарьянов Алексей 11 1
|Голованов Леонид 5 1
|Пермяков Константин 1 1
|Патешман Александр 2 1
|Логачев Александр 1 1
|Кривошеев Евгений 4 1
|Прусов Дмитрий 7 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Девиченский Антон 1 1
|Любимов Алексей 20 1
|Родионов Александр 30 1
|Молодых Владимир 26 1
|Иванов Сергей 173 1
|Бечин Антон 1 1
|Ефименко Михаил 2 1
|Вайнер Всеволод 24 1
|Силуанов Антон 52 1
|Летунов Илья 48 1
|Назаров Александр 35 1
|Струченко Алексей 6 1
|Гоц Роман 24 1
|Путин Сергей 36 1
|Gartner 2197 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|Frost & Sullivan 101 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768457, в очереди разбора - 672141.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768457, в очереди разбора - 672141.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru