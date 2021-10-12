Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Apache Kafka
Распределённый программный брокер сообщений


12.10.2021 Интегратор ФНС купит за 70 млн руб. «русский Hadoop», чтобы использовать его в Узбекистане 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
09.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions открыла доступ к Arenadata DB Cloud версии Enterprise 1
08.06.2021 «Инфосистемы джет» внедрила технологии контейнеризации для поддержки онлайн-банкинга Сбербанка в Казахстане 1
20.05.2021 «Иннодата» и Arenadata объявили о старте сотрудничества 1
15.04.2021 ГК «Эдит про» расширяет портфель услуг для крупных корпоративных клиентов 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 2
30.03.2021 Waveaccess настроила клиентский сервис для «Финуслуг» 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию 1
03.02.2021 «Корус консалтинг» перевел в цифру путь клиента в Mafin с помощью облачной CRM 1
25.09.2020 3iTech представила отечественную платформу для обработки больших данных 1
24.09.2020 ВТБ потратит до 10 миллиардов на ПО хранения данных на технологиях Oracle и Arenadata 1
15.09.2020 G-Core Labs запустила AI-платформу для ускорения разработки приложений на базе ИИ 1
07.09.2020 «Диасофт» представила функциональность Payment Hub в решении по расчетам 1
11.08.2020 WaveAccess завершила разработку сервисов мониторинга для госплатформы сбора данных 1
28.07.2020 «Яндекс.облако» открывает доступ к новому сервису для разработчиков приложений с высокой нагрузкой 5
29.06.2020 В России заработала инфосистема автостраховщиков, переписанная за 2 миллиарда «с нуля» 1
11.06.2020 Компания «Синимекс» подвела итоги 2019 года 1
13.05.2020 Что можно извлечь из больших данных в режиме онлайн 1
13.05.2020 Обновленная «Гарда БД» теперь может блокировать локальные подключения к базам данных 1
12.05.2020 «Диасофт» представил на конференции CNews инструмент для real-time мониторинга бизнес-процессов 1
29.04.2020 Mail.ru Cloud Solutions запустила в облаке Arenadata DB на основе Greenplum 1
28.04.2020 «Ланит» выпустила СПО-платформу управления контентом DocsHouse 1
24.03.2020 Антон Девиченский, IBM: Облачная цифровизация и DevSecOps решают проблему загрузки сотрудников рутиной 1
12.03.2020 «Неофлекс» разработал новую дата-платформу для Mediascope 1
20.02.2020 Oracle выпустила облачную платформу Oracle Cloud Data Science Platform 1
22.01.2020 Банк «Открытие» и «Неофлекс» внедрили аналитическую платформу для мониторинга событий ИБ на технологиях больших данных 1
20.12.2019 Облака в облаках: ИТ-инфраструктура платформы Учи.ру 1
11.12.2019 «Дочка» «Газпрома» зачистила разработку собственного ПО и купила зарубежный софт на 290 миллионов 1
18.11.2019 Red Hat представила Kubernetes-ориентированный Java-стек Quarkus 1.0 2
11.11.2019 Mail.ru Group и IBS займутся совместной разработкой технологий для бизнеса 1
11.11.2019 Mail.ru Group и IBS подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере разработки технологий для бизнеса 1
18.09.2019 «Интеллектуальная безопасность» представила новый релиз Security Vision IRP 1
05.09.2019 «Инфосистемы джет» создали «озеро данных» для НЛМК 1
29.08.2019 Сбербанк внедрил Real-Time Decision Manager в корпоративном сегменте 1
16.07.2019 Hitachi Vantara представила новую версию платформы Pentaho 1
02.07.2019 ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными 1
18.06.2019 Цифровизация логистики: как DevOps меняет грузоперевозки 1
07.06.2019 Годовая выручка «Синимекс» выросла на 15%, превысив 1,167 млрд рублей 1

Публикаций - 51, упоминаний - 61

Apache Kafka упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 3363 11
Microsoft Corporation 11168 6
VK - Mail.ru Group 2487 5
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 4
3779 4
IBM 3557 4
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 4
Amazon Inc - Amazon.com 1473 3
Yandex - Яндекс 4103 3
SAP SE 3220 3
Гарда Технологии 38 3
Teradata 166 3
Neoflex - Неофлекс 141 3
Greenplum 22 3
Red Hat 668 3
Diasoft - Диасофт 354 3
Инфосистемы Джет 675 3
Lenovo Group 1641 2
Accenture - Аксенчер 533 2
Cinimex - Синимекс 160 2
Google LLC 7177 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
SEC Consult Services 931 2
Ланит ГК 1160 2
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 6 1
Pentaho 51 1
Alibaba Cloud 26 1
Informatica 75 1
3i Technologies - 3iTech 23 1
WaveAccess - ВейвАксесс 19 1
Cloudera 49 1
Zabbix SIA - Заббикс 34 1
OpenText 161 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Nvidia Corp 2038 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Camunda 2 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 1
Эдит Про - Edit Pro 19 1
Snowflake 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
X5 Group 600 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
X5 Group - Пятерочка 560 3
LinkedIn 521 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Альфа-Банк 1127 2
Открытие ФК 538 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 2
РусГидро ПАО 129 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Росводоканал 44 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
AgroScout 1 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 45 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
Аэрофлот 493 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Почта Банк 289 1
Газпром проектирование 5 1
Газпром ПАО 524 1
Почта России ПАО 1579 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Правительство РФ 2208 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
ASF - Apache Software Foundation 60 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 11
Big Data - Большие данные 1136 7
Kubernetes 307 6
NoSQL - not only SQL СУБД 92 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 5
DevOps - Development и Operations 297 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 4
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
Data Lake - Озеро данных 82 3
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 2
DevSecOps - Development Security Operations 30 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 2
OpenStack 347 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 2
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 81 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 1
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 44 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 187 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 66 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
TPS - Transactions per secon - Транзакций в секунду 12 1
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 19 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 15 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 12
Apache Hadoop 339 12
Java - Язык программирования 1180 10
Microsoft SQL Server 798 8
Apache Spark 63 7
SQL - Язык программирования 436 7
Apache Hive - система управления базами данных 37 7
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 5
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 5
Microsoft Windows 10 6676 4
Apache Cassandra 31 4
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 4
Apache Airflow 9 4
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 4
Docker - Платформа распределённых приложений 146 4
IBM Netezza 16 3
Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 29 3
JavaScript - Язык программирования 635 3
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 44 3
Apache HDFS - Hadoop Distributed File System 34 3
Embarcadero Interbase 14 3
IBM DB2 151 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 3
Google TensorFlow 67 3
AWS - Amazon Web Services 569 3
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 23 3
Linux OS 4276 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 3
Microsoft Azure 1171 3
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 3
Гарда БД 26 3
Arenadata EDP - Enterprise Data Platform 18 2
Keras - Открытая нейросетевая библиотека на языке Python 14 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
Рикор EcoServer 21 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 2
Scala - Язык программирования 41 2
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 48 2
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 23 2
Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 7 2
Сырцев Николай 3 2
Петров Илья 3 2
Гонтарев Павел 69 2
Баланова Светлана 29 2
Сыкулев Андрей 57 2
Краснов Александр 48 2
Кравченко Сергей 10 1
Рабкин Александр 5 1
Добрушский Сергей 4 1
Добриднюк Сергей 5 1
Павлов Дмитрий 5 1
Окопный Иван 4 1
Карташов Станислав 9 1
Шилак Вадим 1 1
Кузьмин Василий 7 1
Pawlik Greg - Павлик Грег 4 1
Короткин Илья 3 1
Зарьянов Алексей 11 1
Голованов Леонид 5 1
Пермяков Константин 1 1
Патешман Александр 2 1
Логачев Александр 1 1
Кривошеев Евгений 4 1
Прусов Дмитрий 7 1
Кулешов Алексей 27 1
Девиченский Антон 1 1
Любимов Алексей 20 1
Родионов Александр 30 1
Молодых Владимир 26 1
Иванов Сергей 173 1
Бечин Антон 1 1
Ефименко Михаил 2 1
Вайнер Всеволод 24 1
Силуанов Антон 52 1
Летунов Илья 48 1
Назаров Александр 35 1
Струченко Алексей 6 1
Гоц Роман 24 1
Путин Сергей 36 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Восточная Европа 1691 2
Россия - Воронеж 693 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Бразилия - Федеративная Республика 1131 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - Оренбург 259 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Сингапур - Республика 808 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Казахстан - Республика 2650 1
Южная Африка 159 1
Европа 3788 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Россия - Челябинская область 661 1
Россия - Калужская область 575 1
Канада 1311 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - Вологодская область 320 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 244 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Русский язык 1000 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Gartner 2197 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Frost & Sullivan 101 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews AWARDS 292 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768457, в очереди разбора - 672141.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще