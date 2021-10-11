Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
1С:Документооборот
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 78, упоминаний - 114
1С:Документооборот упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|1С 3753 32
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 6
|SAP SE 3216 4
|1С-Рарус 538 4
|1С-КПД 14 3
|СофтЭксперт 39 2
|OpenText 160 2
|Гэндальф - Gendalf 59 2
|Хомнет Консалтинг 127 2
|Microsoft Corporation 11110 2
|Docsvision - ДоксВижн 776 2
|VK - Mail.ru Group 2484 2
|ALP Group ДКИС - Департамент корпоративных информационных систем 10 1
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|Инфраструктура ТК 4 1
|Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 2 1
|Армада 277 1
|Solvo - Солво 4 1
|Стрела НПО - Научно-производственное объединение 1 1
|РТ-Информ 112 1
|CompanyMedia 111 1
|Tesli - Тесли 1 1
|VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
|1С-Битрикс 348 1
|АйТи 752 1
|ELMA 106 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Terrasoft - Террасофт 140 1
|Ланит - Норбит - Norbit 203 1
|Zoom Int - Zoom Video Communications 723 1
|Корус Консалтинг ГК 806 1
|Ланит ГК 1158 1
|ALP Group 37 1
|Самойленко Максим 65 2
|Протопопов Сергей 1 1
|Курьянов Сергей 147 1
|Комаров Сергей 11 1
|Евстратов Сергей 1 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Потемкин Павел 1 1
|Алексеев Андрей 8 1
|Скрипко Елена 2 1
|Борзых Оксана 1 1
|Горбунов Денис 14 1
|Базнамин Артем 1 1
|Чумак Максим 1 1
|Бигнов Урал 1 1
|Кононенко Виктор 3 1
|Зуева Наталья 1 1
|Линцова Екатерина 1 1
|Левченко Александр 6 1
|Ефименко Александр 1 1
|Макаров Станислав 111 1
|Земской Николай 14 1
|Дьяченко Валерий 66 1
|Чехонин Антон 60 1
|Рыбаков Александр 24 1
|Аникин Денис 31 1
|Кастильо Игорь 24 1
|Макаренко Екатерина 2 1
|Сергеев Дмитрий 52 1
|Суровцева Евгения 5 1
|Князев Александр 12 1
|Коновалов Роман 20 1
|Котов Виталий 38 1
|Потемин Павел 7 1
|Гафаров Евгений 5 1
|Горшков Павел 6 1
|Сенечкин Александр 1 1
|Палашевский Александр 1 1
|Безбородов Александр 6 1
|Харитонов Алексей 2 1
|Сплат-Косметика - Splat 12 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764347, в очереди разбора - 668034.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764347, в очереди разбора - 668034.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru