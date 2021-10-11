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1С:Документооборот


11.10.2021 Gazprom EP International и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области ИТ 1
21.09.2021 «1С-рарус» автоматизировал конвейерное производство для автозавода «Урал» 1
26.05.2021 Cersanit ускорил поставки керамической продукции в российские торговые сети с помощью 1C:ERP 1
25.02.2021 МТС запустила направление «1С» для бизнеса на базе облака 1
19.01.2021 «Экологические технологии» оптимизировали работу с обращениями с помощью системы «1С:Документооборот» 1
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 2
27.10.2020 7-й Бизнес-форум 1С:ERP 2
20.10.2020 «1С-Рарус» завершила автоматизацию иностранных офисов ГК SPLAT 1
12.10.2020 «Первый бит» обеспечил переход ТПХ «Русклимат» на новую систему управленческого учета на базе «1С:ERP» 1
15.09.2020 «Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием» 2
18.08.2020 Модуль «ДОКНЕТ» помог ускорить ввод печатных документов в СЭД на 500% 2
07.08.2020 Как цифровизуются лидеры российской фармацевтики 1
02.07.2020 Специалисты «1С-КПД» добавили в «1С:Документооборот» функцию синхронизации с календарями Outlook 5
10.04.2020 «1С» рассказала о переходе на удаленку и организации работы в условиях коронавируса 1
26.03.2020 «1С» выпустила антикризисную поставку «1С:Документооборот КОРП» 2
07.02.2020 «Гэндальф» помог перевести «Себряковцемент» на новую систему управления и учета на базе «1С» 2
04.02.2020 Система учета рабочего времени на базе «1С:Документооборот» помогла оптимизировать работу специалистов ОЦО «Металлоинвеста» 2
11.10.2019 Представлен конструктор документов по шаблонам для «1C:Документооборот» 2
07.10.2019 Информационные системы для управления предприятиями обсудят на шестом «Бизнес-форуме 1C:ERP» 1
02.10.2019 «Портал-Юг» автоматизировал работу «Чеченских минеральных вод» на базе «1С:ERP» 1
24.09.2019 Информационные системы для управления предприятиями обсудят на шестом «Бизнес-форуме 1C:ERP» 1
18.09.2019 Информационные системы для управления предприятиями обсудят на 6-м «Бизнес-форуме 1C:ERP» 1
27.08.2019 «1С-Рарус» помог автоматизировать документооборот в РУДН с помощью решения «1С» 1
13.06.2019 Почта России переходит на электронный документооборот 2
06.06.2019 Qiwi и «1С» разработают ИТ-решения для финтех-компаний 1
31.05.2019 «ММЗ вперед» внедрил «1С:Документооборот» с помощью «1С-рарус» 4
20.05.2019 Валерий Дьяченко, ИТ-директор «Мечела»: Мы отказываемся от лоскутной автоматизации 1
27.03.2019 ГК «Картли» завершила внедрение «1С:ERP Управление предприятием 2» 1
19.03.2019 Новый промышленный завод развивает производство с помощью 1С:ERP 1
15.03.2019 «Комацу СНГ» внедрила налоговый мониторинг на базе «1С:Предприятие 8» 1
05.03.2019 ALP Group начинает внедрение систем i-ERP на основе 1С и другого ПО 1
28.01.2019 «ЕАЕ-консалт» внедрил электронный документооборот в «Инфраструктура ТК» 1
15.01.2019 «Первый БИТ» помог автоматизировать инжиниринговое производство на заводе «Теком проф» 1
15.01.2019 Tesli внедряет bpm’online с помощью «Норбит» 1
20.09.2018 «1С» приглашает на пятый бизнес-форум 1С:ERP 1
24.08.2018 «Софт-портал проект» внедрил «1С:Документооборот» в «Концессии теплоснабжения» 1
12.07.2018 «Корус консалтинг» завершил автоматизацию бэк-офиса в «Диджитал беттинг» 1
09.06.2018 «Первый БИТ» автоматизировал более 200 рабочих мест в «Проект-технике» 1
26.04.2018 Рынок СЭД становится рынком российских производителей 1
05.04.2018 «СофтЭксперт» внедряет «1С:Документооборот» в НПО «Стрела» 1

Публикаций - 78, упоминаний - 114

1С:Документооборот упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3753 32
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 6
SAP SE 3216 4
1С-Рарус 538 4
1С-КПД 14 3
СофтЭксперт 39 2
OpenText 160 2
Гэндальф - Gendalf 59 2
Хомнет Консалтинг 127 2
Microsoft Corporation 11110 2
Docsvision - ДоксВижн 776 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
ALP Group ДКИС - Департамент корпоративных информационных систем 10 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Инфраструктура ТК 4 1
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 2 1
Армада 277 1
Solvo - Солво 4 1
Стрела НПО - Научно-производственное объединение 1 1
РТ-Информ 112 1
CompanyMedia 111 1
Tesli - Тесли 1 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
1С-Битрикс 348 1
АйТи 752 1
ELMA 106 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 723 1
Корус Консалтинг ГК 806 1
Ланит ГК 1158 1
ALP Group 37 1
Почта России ПАО 1574 2
Россети ПАО 168 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 2
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 2
Чеченские минеральные воды 2 2
Уралкуз - Уральская кузница ПАО 1 1
Мотовилихинские заводы 10 1
Русклимат ТПХ 6 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 9 1
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 2 1
Интеррос 7 1
Вперед ММЗ - Московский машиностроительный завод 2 1
ТаграС Татбурнефть УК 2 1
Петровакс Фарм НПО 1 1
Белая Дача Трейдинг 4 1
Теком Проф 1 1
Росатом Атомэнергомаш 12 1
Концессии Теплоснабжения 1 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 1
Себряковцемент - Себряковский цементный завод 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Зарубежнефть 27 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
Газпром нефть 382 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 1
Komatsu - Комацу 11 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
Росводоканал 44 1
Кристалл ОКБ АО - конструкторское бюро 2 1
Полипластик 11 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Абрау-Дюрсо 9 1
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 7 1
СтройТрансНефтеГаз 7 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 7
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 2
SCRUM - Методология совместной работы 58 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 139 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 1
Big Data - Большие данные 1136 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
DevOps - Development и Operations 297 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
УПД - Универсальный передаточный документ 44 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
1С:ERP Управление предприятием 203 7
1С:Бухгалтерия 397 5
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 4
1С:Документооборот КОРП 35 4
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 45 4
ЭОС Дело СЭД 622 3
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 2
OpenText Documentum 191 2
1С:CRM 32 2
Microsoft Excel 436 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
1С:Отчетность 5 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 2
1С:Контрагент 2 2
1С-ЭДО - электронный документооборот 3 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 2
Atlassian Confluence 13 1
Abbyy FlexiCapture 127 1
1С:Розница 55 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 18 1
1С:Управление Холдингом 15 1
UMI - 1С-UMI 5 1
1С:ГРМ - 1С:Готовое рабочее место 3 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 9 1
Docsvision ECM 21 1
1С-КПД Докнет 1 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 27 1
1С:Fresh - 1CFresh.com - 1С:Предприятие через интернет 4 1
1С-Коннект 5 1
1С:Бизнес-сеть 3 1
IBM Planning Analytics 6 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
1С:Drive 1 1
1С:Управление торговлей 28 1
SQL - Язык программирования 434 1
Linux OS 4265 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Самойленко Максим 65 2
Протопопов Сергей 1 1
Курьянов Сергей 147 1
Комаров Сергей 11 1
Евстратов Сергей 1 1
Емельченков Сергей 83 1
Потемкин Павел 1 1
Алексеев Андрей 8 1
Скрипко Елена 2 1
Борзых Оксана 1 1
Горбунов Денис 14 1
Базнамин Артем 1 1
Чумак Максим 1 1
Бигнов Урал 1 1
Кононенко Виктор 3 1
Зуева Наталья 1 1
Линцова Екатерина 1 1
Левченко Александр 6 1
Ефименко Александр 1 1
Макаров Станислав 111 1
Земской Николай 14 1
Дьяченко Валерий 66 1
Чехонин Антон 60 1
Рыбаков Александр 24 1
Аникин Денис 31 1
Кастильо Игорь 24 1
Макаренко Екатерина 2 1
Сергеев Дмитрий 52 1
Суровцева Евгения 5 1
Князев Александр 12 1
Коновалов Роман 20 1
Котов Виталий 38 1
Потемин Павел 7 1
Гафаров Евгений 5 1
Горшков Павел 6 1
Сенечкин Александр 1 1
Палашевский Александр 1 1
Безбородов Александр 6 1
Харитонов Алексей 2 1
Сплат-Косметика - Splat 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 5
Европа 3766 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Казахстан - Республика 2637 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Россия - Владивосток 864 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 2
Восточная Европа 1682 1
Россия - Кемеровская область 468 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Ближний Восток 1475 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - Балаково 45 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Украина 3374 1
Россия - Республика Карелия 303 1
Россия - Тула 179 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 1
Россия - Геленджик 58 1
Россия - Анапа 84 1
Россия - Костомукша 6 1
Специальный административный район Гонконг 551 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Россия - Тульская область 752 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Азия - Азиатский регион 1519 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Россия - Волгоград 542 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 8
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 17 1
БДДС - бюджет движения денежных средств 38 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
CNews Analytics 1991 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
1С:ERP Бизнес-форум 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764347, в очереди разбора - 668034.
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