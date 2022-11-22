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Электротехника электротехническое оборудование electrical equipment электроприбор electrical appliance

Электротехника - электротехническое оборудование - electrical equipment - электроприбор - electrical appliance


22.11.2022 «Информационная безопасность» получила самую большую квоту из всех ИТ-специальностей на бюджетных местах в вузах 1
21.11.2022 Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома 1
18.11.2022 Россияне придумали хитрый и гениальный способ заработка на утилизации старой техники 1
15.11.2022 43% россиян положительно относятся к утилизации техники 1
08.11.2022 Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM 1
27.10.2022 В приложении «Умный дом с Алисой» появились камеры 1
15.09.2022 «Ростех» выпустил приложение для IP-телефонии и чатов на мобильных устройствах на «Авроре» 1
13.09.2022 Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший 1
26.07.2022 «Росатом» придумал, как распознавать лица без оглядки на закон о защите персональных данных 1
17.07.2022 Бережем ресурсы батареи ноутбука — что лучше, спящий режим или гибернация? 1
24.06.2022 Как из любой техники сделать умную: лучшие смарт-розетки 1
25.05.2022 На «Электроприборе» открыли памятную доску, посвященную бывшему директору завода Евгению Козичу 1
25.05.2022 Опасно ли излучение от смартфонов и бытовой техники 2
23.05.2022 Группа компаний МАС внедрила Admin24 – Service desk 1
04.05.2022 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2022 года 1
12.04.2022 В ОЭЗ Москвы создадут центр компетенций в сфере импортозамещения 1
25.03.2022 Сервисы и проекты VK присоединяются к акции Час Земли 1
24.03.2022 «Спектр» и ЛЭТИ объявили о планах по обучению телеком-инженеров 1
17.03.2022 «Росатом» разработал цифровое решение для интеллектуального анализа документации 1
09.12.2021 Фантомное электропотребление — 7 приборов, которые потребляют электроэнергию, даже когда выключены 2
13.10.2021 Программный комплекс ученых Пермского Политеха оптимизирует электроснабжение на предприятиях 1
06.10.2021 Чем могут быть опасны энергосберегающие лампы 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 1
27.09.2021 СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники 1
22.09.2021 Мосэнергосбыт и Rubetek заключили соглашение о сотрудничестве 1
07.09.2021 «Сбер» открыл возможность управления сторонними устройствами умного дома через ассистентов «Салют» 1
25.08.2021 МТС открывает возможность подключения к платформе умного дома производителям смарт-устройств 1
06.08.2021 Нужны ли маленькие умные колонки 1
13.07.2021 Как спрятать провода техники в квартире: советы ZOOM 1
21.06.2021 Инверторы для авто — нужна ли в машине розетка напряжением 220 В 1
07.06.2021 Как выбрать роутер для дачи: Wi-Fi на всем участке 1
12.05.2021 Не ритейлом единым: 8 новых сфер применения ТСД 1
17.04.2021 Опасен ли включенный компьютер в грозу? 1
25.03.2021 Лучшие электрогенераторы: выбор ZOOM 1
18.03.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» реализует в столице более 20 крупных проектов в сфере электроснабжения 1
21.01.2021 Schneider Electric запустила серию обучающих мастер-классов для учеников московской школы 1
30.12.2020 Федеральная таможня нашла строителя для главного ЦОДа за 800 млн руб. Проектировала его другая компания 1
05.11.2020 В Дагестане открыли учебный центр РЕД СОФТ 1
07.10.2020 Госструктуры заставят закупать ПК и серверы на российских процессорах 1

Публикаций - 151, упоминаний - 156

Электротехника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Schneider Electric 511 6
Ростех - Автоматика Концерн 1460 4
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 157 4
Крок - Croc 1683 3
Н-ком 5 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 3
Ланит Интеграция 125 3
Ирисофт - Инженерно-консалтинговая компания 20 3
ИНЭЛТ - ИНЕ Лтд - Индустриальная электротехника XXI 3 3
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 142 3
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 212 3
Цифра ГК 2132 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1746 2
OpenText - Micro Focus - Novell 868 2
АМДтехнологии 30 2
Сбер - Цифровая Платформа 410 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 911 2
KUKA Robotics - КУКА Роботикс 30 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 2
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 49 2
Прогноз 1647 2
Huawei 3459 2
Lenovo Motorola 3502 2
Matller - Матллер 6 1
Хевел - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 10 1
Ctrl2Go - Factory5 21 1
Omron 63 1
Теко НПК 410 1
Google LLC 10865 1
Top Systems - Топ Системы 31 1
Pelco 65 1
Профотек 14 1
Кейсистемс Безопасность - КСБ НПЦ 11 1
Системы и Технологии ГК 77 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 1
Xerox PARC - Xerox Palo Alto Research Center 16 1
Неорос - Neoros 4 1
Siemens AG - Siemens Group 2531 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 527 1
JUNG 18 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 3
Росатом УЭМЗ ФГУП - Уральский электромеханический завод 5 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 345 3
АВ Инжиниринг 2 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 2
Композит 84 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
Google Ventures - GV 36 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
Аэрокосмические системы ОКБ 7 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 301 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 28 1
Фотоэксперт 2 1
Согласие НПП 1 1
Ростатом - Курская АЭС - атомная электростанция 37 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 40 1
Русский ветер - Парфюмерно-косметическая компания 1 1
Проект-техника НПП 5 1
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 10 1
Резонанс НПП 341 1
Руппур АЭС Бангладеш - Атомная электростанция 4 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 12 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 397 1
Почта России ПАО 1973 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 1
Netshoes 4 1
Qiwi 918 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 180 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 191 1
Химпром 21 1
Согласие СК - Согласие-Вита 33 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 342 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 22 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 223 1
Walmart - Wal-Mart Stores 366 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 819 4
Президент Российской Федерации 3492 3
Таможня - Таможенная служба 1022 3
ФТС РФ - Региональные таможенные управления 241 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 3
Федеральное казначейство России 1540 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 261 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 278 2
ВНИИЗЖ ФГБУ - Федеральный центр охраны здоровья животных 7 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 974 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 128 1
Правительство Москвы 1965 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 112 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 190 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 328 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 250 1
Администрация Президента РФ 976 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 133 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 31 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 13 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 410 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 75 1
Администрация Екатеринбурга 30 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 203 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 1
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Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 246 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 538 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 285 1
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