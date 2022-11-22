Индексная книга CNews*
Электротехника электротехническое оборудование electrical equipment электроприбор electrical appliance
Публикаций - 151, упоминаний - 156
Электротехника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 29 3
|Антошкин Артур 3 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 362 2
|Дегтев Геннадий 156 2
|Энгельс Фридрих 8 2
|Капишников Дмитрий 8 2
|Смоленцев Петр 2 2
|Инга Батманова 2 2
|Стукалова Ксения 1 1
|Бойко Алексей 17 1
|Селезнев Алексей 1 1
|Беспалов Александр 2 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Садовничий Виктор 54 1
|Ипанов Дмитрий 3 1
|Зотова Юлия 3 1
|Никитченко Анна 6 1
|Брагина Юлия 1 1
|Мурзакаев Павел 1 1
|Килин Григорий 1 1
|Ильюшина Софья 1 1
|Зориков Станислав 5 1
|Халиков Ильдар 13 1
|Егоров Павел 5 1
|Бурых Дмитрий 4 1
|Солодовников Алексей 18 1
|Иванов Олег 136 1
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 1
|Зорин Александр 51 1
|Ефимов Владимир 64 1
|Солодовников Денис 94 1
|Прохоров Александр 102 1
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 27 1
|Нарышкин Сергей 51 1
|Казак Максим 161 1
|Biao Wan - Бяо Вань 20 1
|Воронин Алексей 16 1
|Смирнов Андрей 29 1
|Прохоров Андрей 9 1
|Грошев Николай 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.