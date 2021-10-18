Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
УКЭП
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КЭП
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ЭЦП
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 70, упоминаний - 83
УКЭП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
|Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
|РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
|Гуляева Полина 6 3
|Макаров Алексей 49 2
|Краснопольский Алексей 12 2
|Белянкин Константин 1 1
|Андрейчук Юрий 6 1
|Петренко Николай 6 1
|Михайлова Екатерина 3 1
|Шишканов Дмитрий 2 1
|Клименко Сергей 2 1
|Фуксман Сергей 1 1
|Тихомиров Илья 5 1
|Потапова Клавдия 1 1
|Эркенова Виктория 1 1
|Бортников Денис 8 1
|Газимов Марсель 1 1
|Миронович Филипп 7 1
|Постарнаков Андрей 5 1
|Ивашинников Андрей 1 1
|Васильева Екатерина 17 1
|Зарьянов Алексей 11 1
|Новиков Федор 2 1
|Маевская Мария 4 1
|Овечкина Мария 1 1
|Минаев Алексей 9 1
|Макеев Алексей 19 1
|Селиванов Дмитрий 48 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Путин Владимир 1826 1
|Попов Анатолий 98 1
|Скоков Денис 10 1
|Верестникова Дарья 13 1
|Захаров Андрей 28 1
|Новиков Павел 67 1
|Ермолаева Анна 6 1
|Анфимов Павел 16 1
|Раменский Демьян 12 1
|Кондратенко Максим 3 1
|Краснов Андрей 3 1
|Осин Денис 18 1
|Предыбайло Вячеслав 11 1
|Forbes - Форбс 442 1
|Gartner 2193 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru