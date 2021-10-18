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УКЭП
Усиленная квалифицированная электронная подпись
КЭП
Квалифицированная электронная подпись
ЭЦП


18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 1
08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты 3
07.10.2021 «Крок» обеспечила единую систему нотариата адаптивным хранилищем 1
17.09.2021 Минцифры предложило утвердить новый порядок электронного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия по кадровым вопросам 1
16.09.2021 На «Госуслугах» заработала новая платформа полномочий 1
20.08.2021 Власти запретили МТС, «Билайну», «Мегафону» и Tele2 подключать абонентов странными способами 1
05.08.2021 Группа ВТБ запустила удаленное подписание документов для покупки квартиры 1
04.08.2021 Удостоверяющий центр «Ростеха» получил статус доверенного лица ФНС 1
09.07.2021 Минцифры и Росархив строят платформу хранения электронных документов чиновников 2
06.07.2021 Все об электронных подписях. Обзор Market.CNews 1
23.06.2021 «Контур» запустил сервис для электронного документооборота с самозанятыми и физлицами 1
10.06.2021 ВТБ начинает выдавать квалифицированную электронную подпись 1
27.05.2021 В интернет-банке «Сбербизнес» появилась международная доставка 1
20.05.2021 Альфа-банк запустил бесплатную онлайн-регистрацию юрлиц 1
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы? 1
19.05.2021 Райффайзенбанк перевел ипотеку полностью в онлайн 1
30.04.2021 ВТБ обеспечил непрерывный электронный документооборот с «Почтой России» 1
23.04.2021 Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными 1
22.04.2021 Утвержден состав Правкомиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей 1
02.04.2021 Zentiva совместно с Utrace внедрила систему маркировки 1
11.03.2021 Банкам дали возможность подключиться к ЕБС через облака: как это повлияет на проект по сбору биометрии 1
09.02.2021 БФТ представила решение HRlink для цифровизации кадрового делопроизводства 1
04.02.2021 C помощью ЕБС можно дистанционно получить электронную подпись в УЦ «Тензор» 1
22.01.2021 Новые правила идентификации сотовых абонентов антиконституционны и принесут операторам многомиллиардные убытки 2
17.12.2020 Решением резидента Сколково» защищено взаимодействие клиентов Райффайзенбанка с ФНС России 1
16.12.2020 Edisoft тестирует обмен ЭТрН для X5 Retail Group 1
21.08.2020 Каждый десятый клиент онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка выпустил КЭП 1
19.08.2020 Совместная разработка резидента «Сколково» SafeTech и компании «КриптоПро» сертифицирована ФСБ 1
24.07.2020 Клиенты Райффайзенбанка могут выпустить КЭП в мобильном приложении на Android 2
04.06.2020 Райффайзенбанк провел первое подписание УКЭП в корпоративном сегменте 1
27.05.2020 ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса 1
18.05.2020 «Актив» перешел на подписание сертификатов совместимости продукции в электронной форме 1
07.04.2020 «Сбербанк факторинг» запускает сервис цифрового факторинга 1
27.03.2020 Вице-президент «Евраза» в интервью CNews: Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза 1
26.02.2020 Онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка научилась формировать налоговые декларации 1
19.02.2020 «Диас-К» автоматизировала документооборот дилерской сети 1
07.02.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 года 1
18.12.2019 «Эвотор» запустил сервис «Маркировка» 1
09.12.2019 Корпоративные клиенты Райффайзенбанка смогут получать факторинговые услуги удаленно 1

Публикаций - 70, упоминаний - 83

УКЭП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 7
3753 3
SAP SE 3216 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
СКБ Контур 416 2
SafeTech - СэйфТек 44 2
Крипто-ПРО 200 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
HRlink - Инновации в управлении кадрами 8 1
Microsoft Corporation 11110 1
Edisoft - Эдисофт 53 1
DiState - ДиСтэйт 6 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Тензор 44 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Avanpost - Аванпост 92 1
Инкотекс 8 1
НППКТ 1 1
АйТи Мониторинг - IT Monitoring 3 1
АйТи 752 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
Казахтелеком 204 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
McKinsey & Company 121 1
Эвотор - Evotor 105 1
Siemens AG - Сименс Россия 659 1
Naumen - Наумен 342 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 723 1
Directum - Директум 646 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Cisco Systems 2044 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 6
Альфа-Банк 1126 3
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
ЕВРАЗ ЕвразРуда 3 1
ЕВРАЗ ЕвразТехника 4 1
Распадская угольная компания 5 1
ЕВРАЗ НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 5 1
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 4 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 1
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
Stada 15 1
Пепеляев Групп 25 1
Диас-К 1 1
ВТБ Факторинг 22 1
Сбербанк Факторинг 18 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Nestle - Нестле 64 1
Восточный Банк 108 1
Ренессанс Страхование 51 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
X5 Group 599 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 2
Правительство РФ 2206 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
ОКУ ЦОД ГОЧС Курской области - Мониторинговый центр ОКУ ЦОД ГОЧС Курской области - Центр обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций курской области 1 1
Правительство Самарской области 48 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 1
Администрация Курской области 13 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
World Bank Group - Всемирный банк 130 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство Пензенской области 16 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 17 1
Правительство Рязанской области - Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области 1 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ 2 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство финансов Республики Адыгея 1 1
Правительство Новгородской области 10 1
Минсельхоз РФ Гостехнадзор - Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 4 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Федеральное казначейство России 766 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 4
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 3
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 2
Фишинг - Phishing 97 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
ЭТрН - электронная транспортная накладная 13 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
ПЭП - Простая электронная подпись 9 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
Умные очки - смарт очки - Smart glasses 10 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
USB Type-C - USB-C 901 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Функциональная совместимость - Интероперабельность - interoperability - Способность к взаимодействию 5 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
Google Android 10751 3
КриптоПро myDSS 17 3
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 3
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 31 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
ММК-Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 4 1
Huawei Cloud Stack 1 1
Актив - Рутокен Lite 18 1
1С:Медицина 17 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 1
Практика Успеха SmartDeal 12 1
Syntellect Tessa 14 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Актив - Рутокен S 20 1
ВТБ Бизнес Онлайн 9 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 1
Работа в России - портал вакансий Минтруда РФ 7 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 1
Актив - Рутокен ЭЦП SC 4 1
АИС Главгосэкспертиза - Автоматизированная информационная система 1 1
ЕВРАЗ - Evraz Reporting System (ERS) 3 1
Восточный Банк - ВосточныйКасса 1 1
Docrobot FactorEx 12 1
Э-Ком Exite-Evolution 9 1
SafeTech - PayControl 23 1
Apple iOS 5742 1
Linux OS 4265 1
Microsoft Azure 1171 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
Microsoft Skype 1472 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Ericsson Radio System - ERS 43 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Гуляева Полина 6 3
Макаров Алексей 49 2
Краснопольский Алексей 12 2
Белянкин Константин 1 1
Андрейчук Юрий 6 1
Петренко Николай 6 1
Михайлова Екатерина 3 1
Шишканов Дмитрий 2 1
Клименко Сергей 2 1
Фуксман Сергей 1 1
Тихомиров Илья 5 1
Потапова Клавдия 1 1
Эркенова Виктория 1 1
Бортников Денис 8 1
Газимов Марсель 1 1
Миронович Филипп 7 1
Постарнаков Андрей 5 1
Ивашинников Андрей 1 1
Васильева Екатерина 17 1
Зарьянов Алексей 11 1
Новиков Федор 2 1
Маевская Мария 4 1
Овечкина Мария 1 1
Минаев Алексей 9 1
Макеев Алексей 19 1
Селиванов Дмитрий 48 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Путин Владимир 1826 1
Попов Анатолий 98 1
Скоков Денис 10 1
Верестникова Дарья 13 1
Захаров Андрей 28 1
Новиков Павел 67 1
Ермолаева Анна 6 1
Анфимов Павел 16 1
Раменский Демьян 12 1
Кондратенко Максим 3 1
Краснов Андрей 3 1
Осин Денис 18 1
Предыбайло Вячеслав 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
Европа 3766 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - Новгородская область 287 2
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Республика Алтай 686 1
Россия - Пензенская область 347 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Тамбовская область 322 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Сахалинская область 434 1
Казахстан - Республика 2637 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Япония 2792 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Россия - Рязанская область 314 1
Россия - Оренбургская область 293 1
Россия - Тюменская область 583 1
Россия - Калужская область 574 1
Россия - Сибирь 877 1
Россия - Самарская область 562 1
Россия - Курская область 339 1
Россия - Волгоградская область 399 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - Свердловская область 806 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
Региональное законодательство 45 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Forbes - Форбс 442 1
Gartner 2193 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Академгородок Новосибирск 29 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
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