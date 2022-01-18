Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбер
Сберкорус
Корус Консалтинг СНГ
Публикаций - 102, упоминаний - 124
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 15 2
|ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 16 1
|Машурин Сергей 18 17
|Зеленько Игорь 6 6
|Шифман Эдуард 16 5
|Попов Анатолий 97 5
|Козловский Андрей 11 4
|Баров Алексей 26 4
|Рубцов Илья 5 4
|Вершков Сергей 5 4
|Строкова Анастасия 5 4
|Самойлов Юрий 67 3
|Аникин Леонид 51 3
|Якубовский Леонид 5 3
|Бойко Андрей 37 3
|Семенов Александр 89 3
|Румянцев Антон 47 3
|Колбин Евгений 53 3
|Новиков Юрий 7 2
|Сергеенко Егор 11 2
|Березин Максим 64 2
|Мацоцкий Сергей 171 2
|Афанасьев Дмитрий 14 2
|Токовинин Михаил 4 2
|Потапов Алексей 7 2
|Аниканова Мария 3 2
|Холкин Сергей 6 1
|Гольцов Александр 61 1
|Савов Светлин 2 1
|Путин Владимир 2455 1
|Климова Анна 3 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Щеголев Игорь 684 1
|Греф Герман 344 1
|Мотовилов Олег 61 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Кириченко Игорь 44 1
|Настасенко Марина 9 1
|Востриков Юрий 18 1
|Ларькин Максим 26 1
|Евтушенков Владимир 190 1
|Ахмеров Тимур 82 1
|ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 214 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 338 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru