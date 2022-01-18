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Сбер
Сберкорус
Корус Консалтинг СНГ



18.01.2022 «Сберкорус» перевел сеть «Красное и белое» на свое решение для электронного документооборота
17.01.2022 «Сберкорус» завершил перевод «Мираторга» на электронный обмен данными с оптовыми покупателями
23.12.2021 1 млн корпоративных клиентов, рост выручки на 52%, 5 новых сервисов: «СберКорус» подвел итоги года
20.12.2021 «Сберкорус» и «Диалог» перенесли кадровый документооборот в мессенджер
07.12.2021 «Сберкорус» завершил перевод Essity на электронный кадровый документооборот
23.11.2021 «Сберкорус» завершил перевод группы «Черкизово» на электронный документооборот
16.11.2021 Ритейлер Metro рекомендует своим контрагентам переходить на электронный документооборот от «Сберкорус»
09.11.2021 «Сберкорус» внедрил личного цифрового помощника каждому менеджеру по продажам в группе «Самолет»
13.10.2021 «Сберкорус» внедрил электронный документооборот при выдаче субсидий предпринимателям Москвы через Сбербанк
21.09.2021 «Сберкорус» завершил процесс цифровой трансформации здравоохранения Курганской области
25.05.2021 «Эвотор» интегрировал сервис ЭДО «СберКоруса»
30.04.2021 «Сберкорус» автоматизировала документооборот для аграрной группы «Каменское — Шатовка»
29.04.2021 «Сберкорус» масштабирует использование электронных транспортных накладных для X5 Retail Group
28.04.2021 «Сберкорус» запустил сервис кадрового электронного документооборота
05.04.2021 «Сберкорус» реализовал электронный обмен документами между фондом «Вклад в будущее» и грантополучателями
31.03.2021 «Сберкорус» автоматизировал управление ассортиментом товаров в каналах продаж для Mondelēz International
19.03.2021 Между Россией и Белоруссией реализован трансграничный ЭДО
25.09.2020 «Корус Консалтинг СНГ» переименуется в «Сберкорус»
08.06.2020 «Корус консалтинг СНГ» запустил новый сервис документооборота для бизнеса
01.06.2020 «Корус консалтинг СНГ» запустила стажировку для разработчиков Java и JavaScript
21.05.2020 «Корус консалтинг СНГ» расширил сервис проверки контрагентов на другие страны
22.04.2020 «Корус консалтинг СНГ» и «Платформа ОФД» открыли роуминг ЭДО для маркировки товаров
10.04.2020 «Корус консалтинг СНГ» запустил бесплатный ЭДО для клиентов Сбербанка
19.02.2020 «Корус консалтинг СНГ» нарастил годовую выручку до 1,92 млрд рублей
06.02.2020 «Корус консалтинг СНГ» улучшила сервис «Проверка контрагентов»
12.09.2019 «Корус консалтинг СНГ» развивает электронный документооборот в сфере здравоохранения
10.04.2019 «Корус консалтинг СНГ» объявил о росте чистой прибыли на 66%
31.07.2018 ЭДО-проект «Корус Консалтинг СНГ» стартовал с площадки Loginet
16.04.2018 «КОРУС Консалтинг СНГ» протестировала систему маркировки и прослеживания табачной продукции
09.04.2018 «Корус Консалтинг СНГ» отчитался о росте чистой прибыли на 115% по итогам 2017 года
07.11.2017 «Корус Консалтинг СНГ» создает сеть лабораторий мастер-данных
19.05.2017 «Корус Консалтинг СНГ» стал оператором фискальных данных
12.04.2017 «Корус Консалтинг СНГ» подтвердил соответствие своих технических средств ОФД законодательству РФ
24.01.2017 «Корус Консалтинг СНГ» готовится к запуску сервиса «Корус ОФД»
16.06.2016 «Корус Консалтинг СНГ» разработал мобильное приложение для подписания электронных документов
30.03.2016 E-Com и «Корус Консалтинг СНГ» настроили бесплатный роуминг по факторингу
19.10.2015 Edisoft и «Корус Консалтинг СНГ» заключили соглашение о роуминге в отношении электронной площадки FactorPlat
14.09.2015 «Корус Консалтинг СНГ» предложил решение по обмену электронными документами для компаний с филиальной структурой
12.08.2015 «Аэропорты регионов» перешли на электронный документооборот с генподрядчиком по строительству аэропорта в Ростове-на-Дону
21.07.2015 «Корус Консалтинг СНГ» выпустил новую версию решения электронного В2В-документооборота «Сфера Курьер»

Публикаций - 102, упоминаний - 124

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Корус Консалтинг ГК 997 56
СКБ Контур 458 24
5343 17
Softline - Софтлайн 1793 12
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 243 10
Калуга Астрал 44 8
SAP SE 4388 8
Такском - Taxcom 126 8
B2B-Center - Центр развития экономики 142 8
Электронный экспресс 12 8
Крок - Croc 1579 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7881 7
NVision Group - Энвижн Груп 631 7
Ростелеком - DataLine - Даталайн 248 7
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 237 7
Microsoft Corporation 21338 6
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 80 6
Тензор 47 6
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 76 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7567 5
ИнитПро 6 5
Дримкас - Dreamkas 13 5
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 146 5
ОФД-Я - Ярус 18 5
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 94 5
iTeco - Ай-Теко 893 4
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 64 4
Элемент ГК - Elementec 194 4
Yandex - Яндекс 4703 3
1С-Битрикс - Bitrix 416 3
Maykor - Мэйкор 265 3
VK - Mail.ru Group 2891 3
АТОЛ ГК 181 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8579 3
Oracle Corporation 5834 3
Cloud4Y 198 3
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 99 3
ОФД-Я - Оператор фискальных данных 9 3
Edisoft - Эдисофт 53 3
Мегаплан 62 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4932 56
X5 Group 655 10
Магнит - Сеть магазинов 311 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 341 4
Лента - Сеть розничной торговли 300 3
Сбер - Сбербанк Факторинг 19 3
Почта России ПАО 1808 2
Альфа-Групп 592 2
Nestle - Нестле 99 2
X5 Group - Пятерочка 292 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 50 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 397 1
Роснефть НК 420 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 177 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберCтрахование 49 1
Groupe SEB - Tefal 59 1
Башнефть ПАО АНК 113 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 76 1
Альфа-Банк 1328 1
Деловые Линии ГК 40 1
Loginet - Логинет Рус 2 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 3 1
Мираторг 13 1
ДелоБанк 13 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 59 1
Самолёт ГК 21 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 4 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 42 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 15 1
Garsdale Services 36 1
Essity - Эссити 2 1
Катрен 10 1
РЖД ТД - Торговый дом 4 1
ПСБ - Промсвязьбанк 639 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1975 1
Wildberries - Вайлдберриз 161 1
Qiwi 844 1
Яндекс.Такси 281 1
Северсталь ПАО 278 1
Сбер - Сбербанк Лизинг 27 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2052 30
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1217 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1278 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3982 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 192 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 158 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 121 1
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 3 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 36 1
Фонд президентских грантов 11 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 83 1
Президент Российской Федерации 2232 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 1
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 61 1
Правительство РФ 4171 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1793 1
Правительство Москвы 1230 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7480 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 946 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 62 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 600 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 90 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2463 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 69 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 106 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 383 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1217 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2046 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 15 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 16 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2009 36
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3154 20
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 161 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12431 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1198 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1702 5
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 165 5
УПД - Универсальный передаточный документ 45 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1583 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 19058 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3869 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 725 4
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 452 3
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 58 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2331 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1023 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2339 3
Проверка контрагентов 106 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4749 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 289 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 4518 2
ЭТрН - электронная транспортная накладная 13 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 164 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 3269 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1123 2
ИТ-аутсорсинг 864 2
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 5 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 843 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4054 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 64 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 345 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2576 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 324 1
Virtual office - Виртуальный офис 63 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 774 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 63 1
BPaaS - Business Process as a Service - Бизнес-процессы как сервис 23 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 43 1
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 8 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 706 1
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 182 16
Сбер - Сберкорус Сфера курьер 13 11
СКБ Контур - Контур.Диадок 149 10
Сбер - E-invoicing ЭДО 67 9
Сбер - Сберкорус Корус Каталог 4 4
Сбер - Сберкорус Сфера EDI 4 4
Корус ОФД 4 4
Microsoft Office 365 806 4
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 4
Т1 Мультикарта 149 4
Qsoft amoCRM 39 3
Java - Язык программирования 2448 3
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 20 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 309 3
Google Android 11613 3
Apple iOS 6261 3
Apple iPad 3559 2
JavaScript - Язык программирования 932 2
OFD.RU Ferma 9 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 36 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 518 2
СКБ Контур - Контур.Экстерн 51 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 526 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 711 2
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 350 2
OFD.RU Venda 5 2
Docrobot EXite 22 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 893 2
Microsoft Azure 1223 2
Stack Group - M1Cloud 83 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 747 2
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - Юридически значимый электронный документооборот 27 2
Сбер - Сберкорус Корус Лаборатория 2 2
Dialog Enterprise - мессенджер 8 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5935 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 615 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 574 1
СКБ Контур - Контур.ОФД 7 1
SAP Ariba 273 1
Машурин Сергей 18 17
Зеленько Игорь 6 6
Шифман Эдуард 16 5
Попов Анатолий 97 5
Козловский Андрей 11 4
Баров Алексей 26 4
Рубцов Илья 5 4
Вершков Сергей 5 4
Строкова Анастасия 5 4
Самойлов Юрий 67 3
Аникин Леонид 51 3
Якубовский Леонид 5 3
Бойко Андрей 37 3
Семенов Александр 89 3
Румянцев Антон 47 3
Колбин Евгений 53 3
Новиков Юрий 7 2
Сергеенко Егор 11 2
Березин Максим 64 2
Мацоцкий Сергей 171 2
Афанасьев Дмитрий 14 2
Токовинин Михаил 4 2
Потапов Алексей 7 2
Аниканова Мария 3 2
Холкин Сергей 6 1
Гольцов Александр 61 1
Савов Светлин 2 1
Путин Владимир 2455 1
Климова Анна 3 1
Красюков Дмитрий 43 1
Щеголев Игорь 684 1
Греф Герман 344 1
Мотовилов Олег 61 1
Никифорова Светлана 33 1
Кириченко Игорь 44 1
Настасенко Марина 9 1
Востриков Юрий 18 1
Ларькин Максим 26 1
Евтушенков Владимир 190 1
Ахмеров Тимур 82 1
Россия - Российская федерация - РФ 91426 62
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12119 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28794 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11715 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2910 6
Беларусь - Белоруссия 3244 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 36195 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11822 3
Того - Тоголезская Республика 2035 2
Россия - ПФО - Казань 1907 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1883 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 973 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1397 2
Украина 5618 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1174 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 911 2
Молдавия - Республика Молдова 649 2
Европа 7870 2
Казахстан - Республика 4175 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1894 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 412 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 615 1
Россия - Сибирь 1412 1
Россия - СФО - Новосибирск 3020 1
Иран - Исламская Республика Иран 924 1
США - Вашингтон - Редмонд 191 1
Израиль 1690 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 727 1
Россия - УФО - Свердловская область 1052 1
Литва - Литовская Республика 530 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 447 1
Россия - УФО - Курганская область 359 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2141 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 830 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1956 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 800 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1573 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 399 1
Россия - ЦФО - Калужская область 742 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1251 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 847 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5157 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3672 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1511 3
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 39 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 387 2
Федеральное законодательство 755 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 128 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5093 2
Черкизон - Черкизовский рынок 65 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 638 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 441 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1304 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 1
ОМС - Обязательное медицинское страхование 2 1
Русский язык 2736 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 23 1
ЭПЛ - электронный путевой лист 3 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 2515 1
ФФД - формат фискальных документов 7 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 1
Английский язык 460 1
Страхование - Страховое дело 250 1
Экономический эффект 386 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 33 1
Страховой брокер 15 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 323 1
Человеческий фактор 370 1
Транспорт 269 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 759 1
НКО - Некоммерческая организация 116 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2293 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 64 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 57 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2771 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1530 1
Forbes - Форбс 568 1
TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
The Washington Post 289 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2726 17
CNews SaaS рейтинг 22 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 617 7
Gartner 3208 4
CNews Мишень ОФД 3 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 2
IDC - International Data Corporation 4552 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 1
RAEX - Эксперт РА 67 1
CNews IaaS рейтинг 12 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 214 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 338 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1423 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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