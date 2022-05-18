Тензор СБИС ОФД Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами

«Тензор» и ПСБ обеспечили возможность приема онлайн-платежей в системе СБИС «Тензор» и ПСБ интегрировали возможность приема онлайн-платежей, а также транзакций через Систему быстрых платежей (СБП) в экосистему для бизнеса СБИС. Новое решение будет интересно малому и среднему бизнесу, развивающему дистанционные продажи с помощью системы СБИС и планирующему привлекать клиентов, ориентированных на онлайн-пок

«Сбер» подключил ИТ-холдинг «Тензор» к SberBusiness API «Сбер» реализовал прямую интеграцию с крупнейшим российским ИТ-холдингом «Тензор» на основе технологии SberBusiness API. Это позволит клиентам холдинга, использующим решение СБИС, мгновенно отправлять платежные поручения в банк. В актуальной версии интеграции пользователи СБИС получили возможность отправить черновик платежного поручения в банк непосредственн

СБИС стал победителем национальной премии «Цифровые вершины» В номинации «Лучшее решение для малого бизнеса» фаворитом стал сервис СБИС — разработка компании «Тензор», главный офис которой находится в Ярославле. Фото: Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС СБИС стал победителем национальной премии «Цифровые вершины

«Тензор» подключил 3500 касс сети магазинов «Верный» к ОФД СБИС емени отправлять данные о продажах в Федеральную налоговую службу через разработку Тензора — сервис СБИС ОФД. СБИС ОФД полностью удовлетворяет положения 54-ФЗ и имеет необходимые лицензи

СБИС ЭДО стал базовым сервисом электронного документооборота для крупного вендора «Штрих-М» «Тензор» сообщила о том, что к январю 2021 года интеграционное решение ЦОР «Штрих-М» и СБИС ЭДО могут использовать сотни тысяч точек розничной торговли по всей России. «Тензор» совместно с ЦОР «Штрих-М» еще осенью 2019 года встроили сервис СБИС ЭДО в учетные решения центра

«Тензор» и TPV CIS завершили проект по оптимизации входящего ЭДО «Тензор» и TPV CIS объявили о завершении проекта по оптимизации входящего электронного документооборота. Интегратором проекта стала компания «Тензор», разработчик СБИС - семейства сервисов для автоматизации бизнес-процессов. Перед разработчиками стояла задача настроить входящий ЭДО, таким образом, чтобы избежать ошибок и некорректных данных в документах

СБИС PRESTO и Gootax.pro интегрировались через API tax.pro разрабатывает мобильные приложения (iOS и Android) для кафе, ресторанов, магазинов цветов. В период второй волны коронавируса Gootax интегрировались с системой автоматизации ресторанов и кафе СБИС PRESTO. Теперь все заказы из приложения отправляются в СБИС PRESTO, где клиенты видят статус выполнения заказа, а также могут отправлять отзывы. Казанцев Максим, генеральный директо

Сбербанк и «Тензор» расширили сотрудничество в Ярославле Ярославское отделение Сбербанка и «Тензор», разработчик системы «СБИС», подписали договор информационно-технологического взаимодействия. Цель соглашение между компаниями — интеграция в сервисы СБИС технологии SberBusinessAPI, которая позволяет мгновен

«Тензор» автоматизировал расчет аренды для AmRest Через СБИС ОФД работает более 1600 касс сети AmRest франчайзи KFC и Pizza Hut в России. Сервис не п

«СБИС» и «Эвотор» запустили совместный проект по маркировке «Эвотор» и «Тензор», разработчик системы СБИС, объявили о развитии сотрудничества по внедрению системы маркировки. В приложении «Маркировка» для смарт-терминалов «Эвотор» теперь доступно подключение к электронному документообороту

SAP сертифицировала интеграционное решение СБИС SAPPER «Тензор» создала СБИС SAPPER, чтобы клиенты не переключались между системами, а работали в одном привычном интерфейсе. Для тех, кто предпочитает SAP, SAPPER выполняет функции транспортной службы и ведет архив э

Maykor-GMCS представила решение для удобного обмена документами со СБИС Maykor-GMCS расширила возможности коннектора для Microsoft Dynamics AX интеграцией с популярной системой электронного документооборота СБИС. Готовое решение сокращает время и затраты на настройку обмена документами c учетной информационной системой. Решение поддерживает обмен с любыми видами внешних и внутренних документов: за

Nokia нарастила пропускную способность оптической сети до 70 Тбит/с благодаря программируемым СБИС высокой производительности ропускную способность оптической сети – более чем до 70 Тбит/с, чтобы удовлетворить лавинообразный рост спроса на передачу данных. Обновленная линейка продуктов 1830 PSS, в основе которых лежит набор СБИС Photonic Service Engine v2 (PSE-2), разработанный в Nokia Bell Labs, дает возможность удвоить пропускную способность оптических каналов (длин волн) и количество длин волн на оптоволокно, п