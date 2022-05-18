Тензор СБИС ОФД Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами
|18.05.2022
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«Тензор» и ПСБ обеспечили возможность приема онлайн-платежей в системе СБИС
«Тензор» и ПСБ интегрировали возможность приема онлайн-платежей, а также транзакций через Систему быстрых платежей (СБП) в экосистему для бизнеса СБИС. Новое решение будет интересно малому и среднему бизнесу, развивающему дистанционные продажи с помощью системы СБИС и планирующему привлекать клиентов, ориентированных на онлайн-пок
|22.02.2022
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«Сбер» подключил ИТ-холдинг «Тензор» к SberBusiness API
«Сбер» реализовал прямую интеграцию с крупнейшим российским ИТ-холдингом «Тензор» на основе технологии SberBusiness API. Это позволит клиентам холдинга, использующим решение СБИС, мгновенно отправлять платежные поручения в банк. В актуальной версии интеграции пользователи СБИС получили возможность отправить черновик платежного поручения в банк непосредственн
|01.02.2022
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СБИС стал победителем национальной премии «Цифровые вершины»
В номинации «Лучшее решение для малого бизнеса» фаворитом стал сервис СБИС — разработка компании «Тензор», главный офис которой находится в Ярославле. Фото: Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС СБИС стал победителем национальной премии «Цифровые вершины
|26.02.2021
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«Тензор» подключил 3500 касс сети магазинов «Верный» к ОФД СБИС
емени отправлять данные о продажах в Федеральную налоговую службу через разработку Тензора — сервис СБИС ОФД. СБИС ОФД полностью удовлетворяет положения 54-ФЗ и имеет необходимые лицензи
|28.01.2021
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СБИС ЭДО стал базовым сервисом электронного документооборота для крупного вендора «Штрих-М»
«Тензор» сообщила о том, что к январю 2021 года интеграционное решение ЦОР «Штрих-М» и СБИС ЭДО могут использовать сотни тысяч точек розничной торговли по всей России. «Тензор» совместно с ЦОР «Штрих-М» еще осенью 2019 года встроили сервис СБИС ЭДО в учетные решения центра
|20.01.2021
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«Тензор» и TPV CIS завершили проект по оптимизации входящего ЭДО
«Тензор» и TPV CIS объявили о завершении проекта по оптимизации входящего электронного документооборота. Интегратором проекта стала компания «Тензор», разработчик СБИС - семейства сервисов для автоматизации бизнес-процессов. Перед разработчиками стояла задача настроить входящий ЭДО, таким образом, чтобы избежать ошибок и некорректных данных в документах
|30.10.2020
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СБИС PRESTO и Gootax.pro интегрировались через API
tax.pro разрабатывает мобильные приложения (iOS и Android) для кафе, ресторанов, магазинов цветов. В период второй волны коронавируса Gootax интегрировались с системой автоматизации ресторанов и кафе СБИС PRESTO. Теперь все заказы из приложения отправляются в СБИС PRESTO, где клиенты видят статус выполнения заказа, а также могут отправлять отзывы. Казанцев Максим, генеральный директо
|01.10.2020
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Сбербанк и «Тензор» расширили сотрудничество в Ярославле
Ярославское отделение Сбербанка и «Тензор», разработчик системы «СБИС», подписали договор информационно-технологического взаимодействия. Цель соглашение между компаниями — интеграция в сервисы СБИС технологии SberBusinessAPI, которая позволяет мгновен
|25.09.2020
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«Тензор» автоматизировал расчет аренды для AmRest
Через СБИС ОФД работает более 1600 касс сети AmRest франчайзи KFC и Pizza Hut в России. Сервис не п
|15.06.2020
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«СБИС» и «Эвотор» запустили совместный проект по маркировке
«Эвотор» и «Тензор», разработчик системы СБИС, объявили о развитии сотрудничества по внедрению системы маркировки. В приложении «Маркировка» для смарт-терминалов «Эвотор» теперь доступно подключение к электронному документообороту
|22.04.2020
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SAP сертифицировала интеграционное решение СБИС SAPPER
«Тензор» создала СБИС SAPPER, чтобы клиенты не переключались между системами, а работали в одном привычном интерфейсе. Для тех, кто предпочитает SAP, SAPPER выполняет функции транспортной службы и ведет архив э
|17.01.2018
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Maykor-GMCS представила решение для удобного обмена документами со СБИС
Maykor-GMCS расширила возможности коннектора для Microsoft Dynamics AX интеграцией с популярной системой электронного документооборота СБИС. Готовое решение сокращает время и затраты на настройку обмена документами c учетной информационной системой. Решение поддерживает обмен с любыми видами внешних и внутренних документов: за
|22.03.2016
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Nokia нарастила пропускную способность оптической сети до 70 Тбит/с благодаря программируемым СБИС высокой производительности
ропускную способность оптической сети – более чем до 70 Тбит/с, чтобы удовлетворить лавинообразный рост спроса на передачу данных. Обновленная линейка продуктов 1830 PSS, в основе которых лежит набор СБИС Photonic Service Engine v2 (PSE-2), разработанный в Nokia Bell Labs, дает возможность удвоить пропускную способность оптических каналов (длин волн) и количество длин волн на оптоволокно, п
|16.09.2008
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Департамент науки Москвы заказывает НИР по разработке блока криптозащиты СБИС
шленной политики Москвы проводит очередной открытый конкурс № 11-0115238-08, по итогам которого рассчитывает определить исполнителя НИР по теме: «Разработка и верификация топологии блока криптозащиты СБИС для транспортных билетов с криптозащитой». По результатам разработки и верификации топологии в рамках последующей НИР будет организована разработка электрической схемы и топологии кристалл
Тензор СБИС ОФД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Борисов Юрий 115 4
|Ефимов Михаил 8 4
|Красников Геннадий 69 3
|Баров Алексей 27 3
|Петричкович Ярослав 23 3
|Кошелев Александр 3 3
|Чугунова Тамара 8 2
|Чеперегин Александр 2 2
|Царапкин Сергей 2 2
|Кузнецова Светлана 15 2
|Шабурин Hиколай 8 2
|Шувалов Дмитрий 2 2
|Хасьянова Гульнара 126 2
|Данилова Марина 8 2
|Яфраков Михаил 8 2
|Адамов Андрей 8 2
|Трухманов Александр 8 2
|Bucci Sam - Буччи Сэм 4 2
|Венцлавович Елена 41 2
|Предыбайло Вячеслав 15 2
|Румянцев Антон 47 2
|Петросов Владимир 8 2
|Афанасьев Дмитрий 18 2
|Киселев Юрий 2 2
|Федотов Михаил 15 2
|Ефанова Людмила 8 2
|Мишустин Михаил 548 2
|Михеев Вячеслав 12 1
|Ким Александр 38 1
|Суворов Александр 13 1
|Сахненко Сергей 84 1
|Чендаров Андрей 16 1
|Дворкович Аркадий 209 1
|Евтушенко Олег 142 1
|Лоевская Анна 35 1
|Родионов Александр 31 1
|Прошкин Сергей 1 1
|Смирнов Александр 58 1
|Холкин Сергей 8 1
|Потапов Алексей 8 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 8
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|BCG - Boston Consulting Group 94 1
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|Frost & Sullivan 110 1
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