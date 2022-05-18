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Тензор СБИС ОФД Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами



18.05.2022 «Тензор» и ПСБ обеспечили возможность приема онлайн-платежей в системе СБИС

«Тензор» и ПСБ интегрировали возможность приема онлайн-платежей, а также транзакций через Систему быстрых платежей (СБП) в экосистему для бизнеса СБИС. Новое решение будет интересно малому и среднему бизнесу, развивающему дистанционные продажи с помощью системы СБИС и планирующему привлекать клиентов, ориентированных на онлайн-пок
22.02.2022 «Сбер» подключил ИТ-холдинг «Тензор» к SberBusiness API

«Сбер» реализовал прямую интеграцию с крупнейшим российским ИТ-холдингом «Тензор» на основе технологии SberBusiness API. Это позволит клиентам холдинга, использующим решение СБИС, мгновенно отправлять платежные поручения в банк. В актуальной версии интеграции пользователи СБИС получили возможность отправить черновик платежного поручения в банк непосредственн
01.02.2022 СБИС стал победителем национальной премии «Цифровые вершины»

В номинации «Лучшее решение для малого бизнеса» фаворитом стал сервис СБИС — разработка компании «Тензор», главный офис которой находится в Ярославле. Фото: Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС СБИС стал победителем национальной премии «Цифровые вершины
26.02.2021 «Тензор» подключил 3500 касс сети магазинов «Верный» к ОФД СБИС

емени отправлять данные о продажах в Федеральную налоговую службу через разработку Тензора — сервис СБИС ОФД. СБИС ОФД полностью удовлетворяет положения 54-ФЗ и имеет необходимые лицензи
28.01.2021 СБИС ЭДО стал базовым сервисом электронного документооборота для крупного вендора «Штрих-М»

«Тензор» сообщила о том, что к январю 2021 года интеграционное решение ЦОР «Штрих-М» и СБИС ЭДО могут использовать сотни тысяч точек розничной торговли по всей России. «Тензор» совместно с ЦОР «Штрих-М» еще осенью 2019 года встроили сервис СБИС ЭДО в учетные решения центра
20.01.2021 «Тензор» и TPV CIS завершили проект по оптимизации входящего ЭДО

«Тензор» и TPV CIS объявили о завершении проекта по оптимизации входящего электронного документооборота. Интегратором проекта стала компания «Тензор», разработчик СБИС - семейства сервисов для автоматизации бизнес-процессов. Перед разработчиками стояла задача настроить входящий ЭДО, таким образом, чтобы избежать ошибок и некорректных данных в документах

30.10.2020 СБИС PRESTO и Gootax.pro интегрировались через API

tax.pro разрабатывает мобильные приложения (iOS и Android) для кафе, ресторанов, магазинов цветов. В период второй волны коронавируса Gootax интегрировались с системой автоматизации ресторанов и кафе СБИС PRESTO. Теперь все заказы из приложения отправляются в СБИС PRESTO, где клиенты видят статус выполнения заказа, а также могут отправлять отзывы. Казанцев Максим, генеральный директо
01.10.2020 Сбербанк и «Тензор» расширили сотрудничество в Ярославле

Ярославское отделение Сбербанка и «Тензор», разработчик системы «СБИС», подписали договор информационно-технологического взаимодействия. Цель соглашение между компаниями — интеграция в сервисы СБИС технологии SberBusinessAPI, которая позволяет мгновен
25.09.2020 «Тензор» автоматизировал расчет аренды для AmRest

Через СБИС ОФД работает более 1600 касс сети AmRest франчайзи KFC и Pizza Hut в России. Сервис не п
15.06.2020 «СБИС» и «Эвотор» запустили совместный проект по маркировке

«Эвотор» и «Тензор», разработчик системы СБИС, объявили о развитии сотрудничества по внедрению системы маркировки. В приложении «Маркировка» для смарт-терминалов «Эвотор» теперь доступно подключение к электронному документообороту

22.04.2020 SAP сертифицировала интеграционное решение СБИС SAPPER

«Тензор» создала СБИС SAPPER, чтобы клиенты не переключались между системами, а работали в одном привычном интерфейсе. Для тех, кто предпочитает SAP, SAPPER выполняет функции транспортной службы и ведет архив э
17.01.2018 Maykor-GMCS представила решение для удобного обмена документами со СБИС

Maykor-GMCS расширила возможности коннектора для Microsoft Dynamics AX интеграцией с популярной системой электронного документооборота СБИС. Готовое решение сокращает время и затраты на настройку обмена документами c учетной информационной системой. Решение поддерживает обмен с любыми видами внешних и внутренних документов: за
22.03.2016 Nokia нарастила пропускную способность оптической сети до 70 Тбит/с благодаря программируемым СБИС высокой производительности

ропускную способность оптической сети – более чем до 70 Тбит/с, чтобы удовлетворить лавинообразный рост спроса на передачу данных. Обновленная линейка продуктов 1830 PSS, в основе которых лежит набор СБИС Photonic Service Engine v2 (PSE-2), разработанный в Nokia Bell Labs, дает возможность удвоить пропускную способность оптических каналов (длин волн) и количество длин волн на оптоволокно, п
16.09.2008 Департамент науки Москвы заказывает НИР по разработке блока криптозащиты СБИС

шленной политики Москвы проводит очередной открытый конкурс № 11-0115238-08, по итогам которого рассчитывает определить исполнителя НИР по теме: «Разработка и верификация топологии блока криптозащиты СБИС для транспортных билетов с криптозащитой». По результатам разработки и верификации топологии в рамках последующей НИР будет организована разработка электрической схемы и топологии кристалл

Публикаций - 115, упоминаний - 117

Тензор СБИС ОФД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Тензор 74 32
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 17
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 891 13
7342 13
Такском - Taxcom 221 12
РТИ Микрон - Micron 1315 11
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 10
5nine Software 1875 10
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 297 9
Samsung Electronics 9874 9
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 190 7
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 212 7
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 376 7
Ростех - Автоматика Концерн 1465 6
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 51 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 688 6
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 154 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 746 6
STMicroelectronics 263 5
Samsung System LSI 22 5
IBM - International Business Machines Corp 9206 5
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 97 5
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 106 5
ИнитПро 7 4
SAP SE 4898 4
Ситроникс - Sitronics 813 4
Дримкас - Dreamkas 17 4
Элемент ГК - Elementec 0 4
Электронный экспресс 13 4
Эвотор - Evotor 160 4
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 32 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 229 3
Intel Corporation 11750 3
Synopsys - Синопсис 32 3
Directum - Директум 920 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 3
AMD - Advanced Micro Devices 3852 3
NVision Group - Энвижн Груп 614 3
Microsoft Corporation 23868 3
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 94 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 5
Россети Ленэнерго 68 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 2
О2О Холдинг 43 2
X5 Group - Перекрёсток 358 2
Связной ГК 1340 2
РЖД - Российские железные дороги 1705 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 148 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства 19 1
КонсультантПлюс 63 1
Радуга НПП 1 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H 2 1
AmRest - АмРест 2 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 18 1
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 437 1
БФГ-кредит - БФГ-Банк 5 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 55 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 382 1
МКБ - Московский кредитный банк 460 1
Теплоэнерго 7 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 19 1
ЯКласс 64 1
ВсеИнструменты.ру 35 1
Lindström - Линдстрем 2 1
Магнит Косметик 26 1
Транснациональный банк 3 1
Сбер - Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 39 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 19 1
Чеченнефтехимпром 1 1
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 61 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - Сигнал ВНИИ - Всероссийский научно-исследовательский институт 2 1
Ростех - КРЭТ БСКБ - Брянское специальное конструкторское бюро 1 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана 1 1
ТМК ТАГМЕТ - Таганрогский металлургический завод 6 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 53 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 5 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 19
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 6
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 9 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 687 5
Президент Российской Федерации 3373 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 413 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 213 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 3
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 10 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 3
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 272 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 381 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 23 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 55 2
Судебная власть - Judicial power 538 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 171 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 714 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 347 2
Совет при президенте Российской Федерации 32 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 45 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 176 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 80 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 249 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 143 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 8 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 77 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 1
8K Association - Ассоциация 8K 167 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 265 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 99 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 77 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 20 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 106 1
4CIO 743 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 6 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 46
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 40
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 969 28
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 26
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Microsoft Office 3493 3
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Microsoft Dynamics 1175 2
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