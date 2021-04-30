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Справедливая Россия
Российская политическая партия


30.04.2021 Российские ИТ-компании обрушились с критикой на «закон о запрете просвещения» 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
25.03.2021 Российский малый и средний бизнес допустят к онлайн-агрегаторам финансовых услуг, которыми могли пользоваться только физлица 1
09.03.2021 Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 1
17.02.2021 Власти придумали новый повод блокировать сайты без суда 1
24.12.2020 Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО 1
09.12.2020 Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков 1
04.12.2020 Россиянам чуть не разрешили выкупать номера телефонов в собственность, но Правительство оказалось против 1
13.11.2020 Российские ИТ-компании возмутились грядущим людоедским законом против Google и Apple 1
05.11.2020 Разработчики просят у властей не выгонять из России Apple и Google своим мудрым законодательством 1
21.10.2020 Отмена роуминга между Россией и Белоруссией начнется в ноябре 2020 года 1
15.09.2020 Власти пригрозили цифровым монополиям, что введут оборотные штрафы и будут отбирать патентованные изобретения 1
09.09.2020 Google удалила из магазина приложений старейший почтовый клиент 1
07.09.2020 Российские разработчики ПО для iPhone и iPad притворяются китайцами и американцами, чтобы попасть в App Store 1
01.09.2020 В России готовится людоедский закон против Apple и Google 1
01.06.2020 Роскомнадзор сформулировал критерии для запрета сайтов в Рунете 1
21.05.2020 Принят закон об электронном досье на каждого гражданина России 1
22.01.2020 Куратором ИТ в Госдуме стал скандальный журналист-разоблачитель 1
22.08.2019 За электронный супердолгострой «Ангстрем» заплатит военным 8 млн штрафа вместо 354 миллионов 1
31.05.2019 Власти напомнили МТС про неполное покрытие России и наказали 1
27.05.2019 Власти поставили последнюю точку в отмене роуминга внутри России 1
18.12.2018 В России полностью отменили роуминг. В Крыму и Севастополе тоже 1
21.11.2018 Россиян переведут с военных билетов на электронные военные карточки 1
09.11.2018 Минобороны «обеднело» на 840 млн из-за электронных военных билетов «Ангстрема» 1
04.10.2018 Минобороны придется доплатить 400 миллионов за систему «электронных военных билетов» 1
19.07.2018 За отказ опровергнуть клевету в интернете будут сажать в тюрьму 1
10.07.2018 Депутаты проголосовали за отмену роуминга в России 1
13.04.2018 Госдума собралась запретить ПО и «железо» из США. Реакция ИТ-компаний 1
13.12.2017 За нарушение закона о мессенджерах в России будут штрафовать на миллион рублей 1
26.10.2017 Генпрокуратуре поручили блокировать сайты нежелательных организаций 1
26.10.2017 В России принят закон о блокировке сайтов без суда 1
29.08.2017 Анонимайзеры в России будут блокировать за 3 дня 1
01.08.2017 Российский реестр блогеров закрыт 1
31.07.2017 Путин запретил в России анонимайзеры и VPN 1
20.07.2017 Искоренять VPN и анонимайзеры в России будут ФСБ и МВД 1
20.07.2017 Госдума приказала мессенджерам фильтровать разговоры пользователей 1
17.07.2017 Власти потребовали от МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2 отменить плату за роуминг в России 1
14.07.2017 Китай оставит «в живых» часть VPN 1
11.07.2017 Названа дата запрета VPN в Китае 1
11.07.2017 Власти России требуют отменить роуминг с Белоруссией 2

Публикаций - 71, упоминаний - 75

Справедливая Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7724 10
Google LLC 7161 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 7
Yandex - Яндекс 4101 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 7
VK - Mail.ru Group 2485 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 4
Epic Games 87 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
Fortnite 47 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 4
Ангстрем НПО 17 3
Xiaomi 904 2
Huawei 2732 2
Microsoft Corporation 11127 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 2
Samsung Electronics 5702 2
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
АйТи 752 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Таттелеком 106 1
Verysell - Верисел 91 1
Воентелеком 134 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
Webmoney 330 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
PayPal 441 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Базальт СПО 206 1
Telegram Group 702 1
Крок 1221 1
GitHub 412 1
Twitter 2204 1
EPIC Telecom Invest 70 4
Qiwi 783 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 48
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 5
Правительство РФ 2207 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Президент Российской Федерации 1441 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 2
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
ЛДПР 69 6
Единая Россия - Политическая партия 176 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 251 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
АЮР - Ассоциация юристов России 16 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 8
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 6
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
MilTech - Military technology - Военная техника и технологии оборонно-промышленного комплекса - Автоматизированные системы управления войсками - Электронный военный билет - Система электронных военных билетов 4 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 2
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Anti-fraud - Антифрод - борьба с мошенничеством 37 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 63 1
Apache License 24 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
Apple iOS 5742 8
Apple - App Store 2198 7
Google Android 10751 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Opera - Браузер 637 5
Linux OS 4267 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 2
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 26 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Apple macOS 930 2
Apple iPad 3263 2
VK - Mail.Ru Почта 164 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 98 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 1
Hide my Ass - VPN-сервис 4 1
K-9 Mail - почтовый клиент 1 1
TorGuard 5 1
VypryVPN 4 1
Hola VPN 5 1
VPN Unlimited 4 1
ExpressVPN 11 1
IPVAnish - VPN-сервис 5 1
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 40 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Apple Pay 385 1
Epic Games Unreal Engine 179 1
Apple Safari - Браузер 605 1
Kaspersky Secure Connection 13 1
NordVPN 8 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Ющенко Александр 25 19
Путин Владимир 1828 10
Тумусов Федот 7 6
Медведев Дмитрий 1434 5
Никифоров Николай 1126 5
Миронов Сергей 41 5
Зотов Игорь 4 4
Горелкин Антон 34 3
Бочаров Алексей 11 3
Левин Леонид 83 3
Канаев Алексей 3 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Мукабенова Мария 2 2
Бурков Александр 3 2
Хинштейн Александр 50 2
Володин Вячеслав 62 2
Оверчук Алексей 8 2
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Жириновский Владимир 10 1
Зыков Владимир 2 1
Шаманов Владимир 1 1
Беляков Антон 2 1
Неверов Сергей 6 1
Вайнберг Александр 1 1
Мельников Иван 2 1
Чувашов Алексей 1 1
Журавлев Александр 4 1
Николаев Олег 11 1
Пиляев Иван 1 1
Семашко Владимир 2 1
Чепа Алексей 2 1
Дивинский Игорь 3 1
Гутенёв Владимир 6 1
Шаккум Мартин 2 1
Моляков Игорь 1 1
Казанков Сергей 1 1
Дорохина Юлия 42 1
Журавлев Николай 2 1
Воробьев Андрей 125 1
Аксаков Анатолий 98 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 59
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 9
Беларусь - Белоруссия 2095 9
Казахстан - Республика 2641 5
Россия - Республика Крым 626 5
Украина 3378 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
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Россия - Севастополь 420 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Армения - Республика 689 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Москва - Бибирево 11 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 12
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
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Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
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ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
NYT - The New York Times 509 1
НТВ - Телекомпания 164 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Российская газета 92 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 2
РАН - Российская академия наук 317 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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