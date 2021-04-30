Справедливая Россия

Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 1

Власти придумали новый повод блокировать сайты без суда 1

Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО 1

Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков 1

Разработчики просят у властей не выгонять из России Apple и Google своим мудрым законодательством 1

Отмена роуминга между Россией и Белоруссией начнется в ноябре 2020 года 1

Google удалила из магазина приложений старейший почтовый клиент 1

В России готовится людоедский закон против Apple и Google 1

Роскомнадзор сформулировал критерии для запрета сайтов в Рунете 1

Принят закон об электронном досье на каждого гражданина России 1

Власти напомнили МТС про неполное покрытие России и наказали 1

Власти поставили последнюю точку в отмене роуминга внутри России 1

Россиян переведут с военных билетов на электронные военные карточки 1

За отказ опровергнуть клевету в интернете будут сажать в тюрьму 1

Депутаты проголосовали за отмену роуминга в России 1

За нарушение закона о мессенджерах в России будут штрафовать на миллион рублей 1

Генпрокуратуре поручили блокировать сайты нежелательных организаций 1

В России принят закон о блокировке сайтов без суда 1

Анонимайзеры в России будут блокировать за 3 дня 1

Российский реестр блогеров закрыт 1

Путин запретил в России анонимайзеры и VPN 1

Искоренять VPN и анонимайзеры в России будут ФСБ и МВД 1

Госдума приказала мессенджерам фильтровать разговоры пользователей 1

Названа дата запрета VPN в Китае 1