Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Справедливая Россия
Российская политическая партия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 71, упоминаний - 75
Справедливая Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|EPIC Telecom Invest 70 4
|Qiwi 783 1
|Газпром-Медиа Холдинг 120 1
|Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Ющенко Александр 25 19
|Путин Владимир 1828 10
|Тумусов Федот 7 6
|Медведев Дмитрий 1434 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Миронов Сергей 41 5
|Зотов Игорь 4 4
|Горелкин Антон 34 3
|Бочаров Алексей 11 3
|Левин Леонид 83 3
|Канаев Алексей 3 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Мукабенова Мария 2 2
|Бурков Александр 3 2
|Хинштейн Александр 50 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Оверчук Алексей 8 2
|Ельцин Борис Николаевич 27 1
|Жириновский Владимир 10 1
|Зыков Владимир 2 1
|Шаманов Владимир 1 1
|Беляков Антон 2 1
|Неверов Сергей 6 1
|Вайнберг Александр 1 1
|Мельников Иван 2 1
|Чувашов Алексей 1 1
|Журавлев Александр 4 1
|Николаев Олег 11 1
|Пиляев Иван 1 1
|Семашко Владимир 2 1
|Чепа Алексей 2 1
|Дивинский Игорь 3 1
|Гутенёв Владимир 6 1
|Шаккум Мартин 2 1
|Моляков Игорь 1 1
|Казанков Сергей 1 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Журавлев Николай 2 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Аксаков Анатолий 98 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766413, в очереди разбора - 670098.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766413, в очереди разбора - 670098.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru