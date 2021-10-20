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ZTNA
Zero Trust Network Access
Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй"
Нулевое доверие


20.10.2021 HP опубликовала исследование об эксплуатации злоумышленниками уязвимости нулевого дня для атаки на компании 1
17.08.2021 McAfee Enterprise представила решение MVISION Private Access 1
13.08.2021 Fudo Security объявляет о выходе Fudo PAM версии 5 1
09.08.2021 Исследование Microsoft: 96% экспертов по кибербезопасности считают подход «нулевого доверия» ключевым для успеха бизнеса 1
29.07.2021 «Т1 Cloud» и Solidlab создали облачное решение для защиты процесса разработки бизнес-приложений от киберугроз 2
14.07.2021 Microsoft представила Windows 365, открывая пользователям новые возможности облачной ОС 2
06.07.2021 Check Point Software Technologies представила решение для защиты облачных рабочих нагрузок 1
28.06.2021 Российские разработчики хотят сделать DLP-системы более интеллектуальными 2
13.05.2021 Исследование Microsoft: 61% российских компаний не имеют комплексной стратегии кибербезопасности 1
11.05.2021 Epam купила ИБ-компанию White-Hat 2
26.04.2021 VMware поможет сотрудникам работать из любого места 2
15.04.2021 Какие технологии «выиграли», а какие «проиграли» от пандемии коронавируса 2
14.04.2021 Aruba представила набор компонентов обеспечения безопасности для Aruba ESP 2
01.04.2021 Cisco представила расширенную архитектуру SASE и полную защиту от оконечной точки до облака 1
23.03.2021 Varonis реализовала решения для автоматизированного управления кибербезопасностью и киберриском в ВБРР 1
10.03.2021 Cross Technologies обеспечит безопасный доступ к облакам 1
25.01.2021 Varonis расширила функциональность своей платформы кибербезопасности 1
22.12.2020 Эксперты HP определили 6 основных тенденций в области кибербезопасности на 2021 год 1
18.12.2020 Больше 70% компаний в 2020 г. столкнулись с атаками на конечные точки и ИВ-устройства 1
15.12.2020 «Лаборатория Касперского», OCS и НИИ СОКБ объявили о скидках на мобильные АРМ 2
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
17.11.2020 Check Point представила отчет о киберугрозах в России 1
12.11.2020 Citrix представила новые решения SASE и Zero Trust 2
10.11.2020 Citrix расширила предложения по кибербезопасности цифровых рабочих мест 1
03.11.2020 Cisco представила усовершенствованную партнерскую программу и ряд инновационных технологий 1
30.10.2020 Cisco упростила портфолио кибербезопасности 1
29.10.2020 ИБ-эксперты забраковали межсетевые экраны. 53% специалистов считают их бесполезными 1
28.10.2020 В состав программной платформы EMM SafePhone включена Kaspersky Mobile Security SDK 2
30.09.2020 VMware представила решения Future-Ready Workforce для территориально распределенных сотрудников 6
16.09.2020 Шестая конференция Fortinet Security Day 2020 состоится 30 сентября 1
14.09.2020 Gartner рекомендует 3 технологии для обеспечения безопасности облаков 1
20.08.2020 Microsoft назвала глобальные тренды в сфере кибербезопасности в первые месяцы пандемии 3
06.08.2020 Как управлять корпоративной сетью с помощью интуиции 4
06.08.2020 Никому нельзя верить. Преимущества тактики ZeroTrust в корпоративных сетях 7
29.07.2020 Первая в индустрии облачная платформа на базе искусственного интеллекта будет представлена в России 30 июля 2020 года компанией Aruba, Hewlett Packard Enterprise 2
28.07.2020 Первая в индустрии облачная платформа на базе искусственного интеллекта будет представлена в России 30 июля 2020 года компанией Aruba, Hewlett Packard Enterprise 2
27.07.2020 Первая в индустрии облачная платформа на базе искусственного интеллекта будет представлена в России 30 июля 2020 года компанией Aruba, Hewlett Packard Enterprise 2
27.07.2020 Fortinet приобрела OPAQ 4
21.07.2020 ZTE основала лабораторию информационной безопасности для промышленного Интернета 5G 1
17.07.2020 Check Point представила решение IoT Protect 1

Публикаций - 56, упоминаний - 108

ZTNA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Fortinet 287 8
Microsoft Corporation 11143 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 7
HPE Aruba Networks 68 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise Financial Services - HPEFS 7 5
Cisco Systems 2054 5
Google LLC 7168 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Guardicore 2 2
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 2
Citrix Systems 571 2
Check Point Software Technologies 447 2
IBM 3554 2
Dell EMC 2418 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 2
VMware 1829 2
CyberSecurity Insiders 2 1
Linksys 41 1
Cisco Talos 29 1
Тайгер Оптикс - Tiger Optics 12 1
Dynatrace 46 1
Skybox Security 19 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 18 1
RSA Security 15 1
IBM Security 16 1
IBM X-Force IRIS team 3 1
Wandera 3 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Ponemon Institute 65 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
Ingenix Group 2 1
Armis 4 1
SolidSoft - СолидСофт 10 1
Samsung Electronics 5714 1
Okta 5 1
OPAQ Networks 1 1
OldGremlin - Хакерская группировка 4 1
Menlo Security 4 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Nokia Corporation 2450 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Альфа-Банк 1127 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 1
Интер РАО ПАО 159 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 11
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 10
SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 25 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1208 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 5
NaaS - Network as a Service - "Сеть как сервис" 22 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 5
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 4
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 4
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 3
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 3
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 3
SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 24 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
CSPM - Cloud Security Posture Management - Системы управления гибридными и мультиоблачными средами 5 2
DevOps - Development и Operations 297 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 22 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 164 2
XDR - Extended Detection and Response - Расширенное обнаружение и реагирование на сложные угрозы и целевые атаки 5 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 2
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 29 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 6
Aruba ESP - Aruba Edge Services Platform 12 5
Fortinet FortiGuard Labs 44 4
HPE GreenLake 41 4
Microsoft Azure 1171 4
AWS - Amazon Web Services 569 4
Fortinet FortiSIEM 18 4
Microsoft Office 365 769 4
Fortinet FortiNAC 8 3
Fortinet FortiWeb 19 3
Microsoft Windows 10 6670 3
VMware Carbon Black 21 3
Cisco SecureX 9 3
VMware Workspace ONE UEM - Unified Endpoint Management 38 3
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 3
Fortinet FortiOS 31 3
Cisco SD-WAN 15 3
Fortinet SD-Branch 9 3
VMware Carbon Black Cloud 6 2
Fortinet FortiCASB 8 2
Google Beyondcorp Remote Access 2 2
Citrix Workspace Digital Workspace 16 2
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 15 2
Fortinet FortiClient 18 2
VMware SD-WAN 11 2
Fortinet FortiMail 18 2
Fortinet FortiAnalyzer 19 2
Fortinet FMC - Fabric Management Center 2 2
Cisco Umbrella 10 2
JavaScript - Язык программирования 633 2
HPE Aruba Central 9 2
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 22 2
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
Fortinet FortiSOAR 2 2
Kaspersky Mobile Security 29 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
Apple macOS 930 2
Linux OS 4272 2
Apple iOS 5742 2
Google Android 10751 2
Родионов Михаил 40 2
Сирик Дмитрий 4 2
Maddison John - Мэддисон Джон 22 2
Теленков Андрей 21 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Ежов Василий 14 1
Терехов Андрей 28 1
Прохоров Фёдор 78 1
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 1 1
Ebrat Stewart - Эбрат Стюарт 1 1
Пряникова Екатерина 3 1
Савцов Игорь 27 1
Христенко Павел 11 1
Валчев Стоян 44 1
Агафонова Наталия 35 1
Шершнев Георгий 13 1
Greenberg Itai - Гринберг Итай 11 1
Ramaswami Rajiv - Рамасвами Раджив 6 1
Melkote Keerti - Мелкоте Керти 5 1
Яковлев Роман 1 1
Чернов Георгий 4 1
Xie Ken - Кси Кен 9 1
Каськов Валентин 1 1
Корнеева Анжелика 2 1
Rittenhouse Gee - Риттенхауз Джи 7 1
Serna Fermin - Серна Фермин 2 1
Савчук Андрей 1 1
Лекомцев Алексей 2 1
Кириченко Игорь 41 1
Горпинченко Роман 6 1
Чаркин Евгений 182 1
Поляков Сергей 60 1
Абакумов Евгений 103 1
Дягилев Василий 83 1
Касперская Наталья 197 1
Вайнер Всеволод 24 1
Путятинский Сергей 53 1
Колесов Александр 19 1
Анохин Павел 12 1
Крестьянова Татьяна 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Казахстан - Республика 2646 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Грузия 693 2
Северная Америка 1414 2
Ближний Восток 1478 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 761 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Европа 3781 1
Восточная Европа 1688 1
США - Вирджиния - Виргиния 61 1
Китай - Хунань 5 1
США - Сан-Франциско 696 1
Китай - Маньянг 1 1
Украина 3389 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Израиль 724 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 18
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Слепые зоны 12 1
Русский язык 991 1
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Trade-in 54 1
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South China Morning Post 12 1
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IDC - International Data Corporation 2728 2
Security Compute Rating 5 2
Forrester Research 387 1
IBM Institute for Business Value 18 1
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АНК - Академия наук Китая - Академия общественных наук КНР - CAS - Chinese Academy of Sciences 3 1
Fortinet Security Day 8 2
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ISE - Integrated Systems Europe 23 1
VMworld 27 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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