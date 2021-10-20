Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ZTNA
Zero Trust Network Access
Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй"
Нулевое доверие
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Публикаций - 56, упоминаний - 108
ZTNA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767471, в очереди разбора - 671156.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767471, в очереди разбора - 671156.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru