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STMicroelectronics


14.10.2021 Orange Business Services протестировал и запустил трекер LTE-M в Европе 1
23.07.2021 Китай выпустил новейший процессор на собственной уникальной архитектуре. Он на 50% мощнее предшественника 1
19.04.2021 Китайцы создали полностью американонезависимые процессоры для ПК и серверов. Не Intel, не ARM, не MIPS 1
09.11.2020 «Рикор» начал производство серверов и СХД под брендом партнеров 1
17.02.2020 Сотни различных гаджетов можно незаметно вывести из строя «по воздуху». Видео 1
10.02.2020 «Газпром» массово внедрит компьютеры на процессорах «Байкал» 1
25.12.2019 Китай создал «национальные» процессоры для ПК и серверов 2
05.03.2019 Готовится революционный стандарт USB4 с удвоенной скоростью передачи данных 1
25.02.2019 Чипы собственной разработки помогут компании Ротенберга захватить российский рынок умных счетчиков 1
25.12.2018 Евросоюз потратит миллиарды, чтобы победить Samsung и Intel 1
23.07.2018 «Ростех» выводит в серию микросхемы, зарубежные аналоги которых «неизвестны» 1
07.11.2017 Названа дата запуска первого в мире завода чипов с 3 нм техпроцессом 1
27.09.2017 Что ждет рынок ИТ в госсекторе в ближайшие годы 1
11.09.2017 В России выделили 4,35 млрд на импортозамещение электроники Intel и STMicroelectronics 1
26.07.2017 Утверждена новая версия USB с удвоенный скоростью передачи данных 1
23.05.2017 «АстроСофт» выпустила демо-версию ОСРВ МАКС с открытым исходным кодом 1
16.03.2017 Найден способ мгновенного взлома смартфонов c помощью динамика за $5 1
26.01.2017 Компания экс-замгубернатора Петербурга выпустила отечественную ОС. Не Linux 1
26.07.2016 На рынок вышла первая российская приставка General Satellite для UHDTV 3
14.04.2016 Ни файла врагу. Как избавиться от утечек данных через USB 1
26.02.2016 Gemalto анонсировала архитектуру безопасности для аутентификации по отпечаткам пальцев с использованием носимых устройств 3
26.01.2016 GS Group открывает для телезрителей сверхвысокую четкость телевидения в формате Ultra HD 2
04.01.2016 На процессорах «Байкал» начнут выпускать компьютеры для поездов и самолетов 1
15.10.2014 Tesla Model S разломали, чтобы посмотреть, что у нее внутри 1
13.08.2014 Разработан новый стандарт USB с симметричным кабелем и разъемом 1
12.08.2014 Завод «Микрон»: сердце российского хайтека 1
25.03.2014 В Москве пройдет Международный форум Semicon Russia 2014 1
08.08.2013 Ericsson и STMicroelectronics завершили сделку по разделению ST-Ericsson 2
26.07.2013 Монитор в автомобиле будет дублировать экран смартфона 1
30.05.2013 "Микрон" выкупает у Роснано 90-нм фабрику 1
14.05.2013 Intel теряет звание крупнейшего производителя процессоров 1
13.05.2013 В России создан сверхмалый RFID-чип 1
16.04.2013 Индия решила стать производителем микроэлектроники 1
06.02.2013 Разработан более производительный аналог чипов ARM Cortex 1
07.12.2012 «Микрон» займется выпуском умных видеосенсоров 2
03.12.2012 Вендоры и разработчики: партнерство во имя мира 1
15.11.2012 Чип «Микрона» прошел сертификацию «УЭК» 1
31.10.2012 ARM представила новые процессоры для смартфонов. Intel готовит ответный удар 1
30.10.2012 ARM представила новые процессоры для смартфонов 1
23.08.2012 «Роснано» вложила 40 млн евро в передовую голландскую микроэлектронику 1

Публикаций - 102, упоминаний - 137

STMicroelectronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5677 12
Microsoft Corporation 11095 8
Intel Corporation 4180 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 5
Lenovo Group 1637 3
Apple Inc - Эппл Рус 7707 3
AMD - Advanced Micro Devices 1672 3
М2М телематика 165 3
NXP Freescale Semiconductor 96 2
TI - Texas Instruments Incorporated 210 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 2
Broadcom Inc 197 2
Cypress Semiconductor 10 1
Renesas Electronics 25 1
Ростелеком Связьинвест 697 1
ВолгаТелеком 218 1
Microchip Technology 8 1
Actility 5 1
Jolla - Sailfish Holding 58 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Nvidia Corp 2024 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 1
LSI Corporation 28 1
Nortel Networks 222 1
Osram 16 1
Semtech 6 1
BLX IC Design Corporation 3 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр 8 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Ростелеком Сибирьтелеком 305 1
Ростелеком Дальсвязь 206 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 1
Qualcomm Technologies 1003 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Микрон - Micron 365 1
Infineon Technologies 76 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Газпром ПАО 521 1
Carl Zeiss 179 1
GlobalFoundries - GF 67 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
АвтоВАЗ 119 1
Царицын капитал 22 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Калининградгазприборавтоматика 1 1
Robert Bosch GmbH 9 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 9 1
USB Promoter Group - Индустриальная группа 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 4
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 33 2
TimeShift - функция отложенного просмотра 33 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 2
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 54 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 488 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 2
Flash 475 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
DDR - Double data rate 1069 1
System on Chip - SoC - Технология мобильных систем на кристалле 15 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 1
SweynTooth - уязвимость 1 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
Полупроводник - Полупроводниковые материалы 1 1
USB Power Delivery 27 1
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 27 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 776 1
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
FinFET - A fin field-effect transistor - Направление в проектировании микросхем - Транзисторы 49 1
USB Type-C - USB-C 901 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
Google Android 10751 7
Nvidia GeForce GTX 2067 3
Linux OS 4260 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
Apple iPhone 3 383 3
GS A - цифровая спутниковая приставка-сервер 4 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Apple iOS 5742 2
GS Labs StingrayStream - GS Labs Stingray TV 16 2
Microsoft Windows 10 6645 2
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Palm Pre - комуникатор 68 2
Loongson - серия процессоров 6 1
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 14 1
Medtronic Azure XT DR MRI 1 1
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 18 1
Samsung Galaxy Fit 6 1
HP TouchPad - серия планшетов 22 1
Union Tech UOS - Unity Operating System - Hiweed Linux 13 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 1
Linux - Debian GNU 272 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
CAN - СТРОМ–USB 1 1
Samsung Galaxy Beam 7 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Apple macOS 926 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
Dialog - Мессенджер 23 1
Symantec Endpoint Protection - SEP 19 1
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 98 1
Linux GNU - Gentoo 17 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 20 1
Java - Язык программирования 1177 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 105 1
Opera - Браузер 635 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 1
Безруков Андрей 26 2
Евдокимов Андрей 54 1
Иванов Борис 49 1
Ротенберг Игорь 35 1
Ротенберг Аркадий 42 1
Шипелов Андрей 21 1
Скворцов Сергей 8 1
Бобровников Борис 86 1
Никифоров Николай 1126 1
Путин Владимир 1826 1
Замков Антон 7 1
Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 5 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Симакин Денис 6 1
Куцько Павел 1 1
Степанов Антон 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 8
Франция - Французская Республика 2126 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 4
Европа 3759 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 4
Германия - Федеративная Республика 3643 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Москва - Зеленоград 28 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Украина 3372 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Индия - Республика 2173 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Япония 2788 1
Казахстан - Республика 2632 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - Арзамас 57 1
Россия - Нижегородская область 740 1
Италия - Итальянская Республика 1388 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
Tom’s Hardware 86 2
Wikipedia - Википедия 277 1
Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
NYT - The New York Times 509 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 29 1
Pangnote 1 1
IBT - International Business Times 14 1
CNews - Auto.CNews 50 1
IHS iSuppli 274 4
IHS Markit 21 1
IC Insights 6 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
Ростех Росэлектроника ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 15 1
АНК - Академия наук Китая - Академия общественных наук КНР - CAS - Chinese Academy of Sciences 3 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763198, в очереди разбора - 666886.
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