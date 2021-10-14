Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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STMicroelectronics
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 102, упоминаний - 137
STMicroelectronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 9 1
|USB Promoter Group - Индустриальная группа 1 1
|Безруков Андрей 26 2
|Евдокимов Андрей 54 1
|Иванов Борис 49 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Ротенберг Аркадий 42 1
|Шипелов Андрей 21 1
|Скворцов Сергей 8 1
|Бобровников Борис 86 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Путин Владимир 1826 1
|Замков Антон 7 1
|Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 5 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Симакин Денис 6 1
|Куцько Павел 1 1
|Степанов Антон 56 1
|IHS iSuppli 274 4
|IHS Markit 21 1
|IC Insights 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763198, в очереди разбора - 666886.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763198, в очереди разбора - 666886.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru