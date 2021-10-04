Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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Google Chrome OS
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 306, упоминаний - 888
Google Chrome OS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google LLC 7135 99
|Microsoft Corporation 11039 95
|Samsung Electronics 5641 60
|Apple Inc - Эппл Рус 7685 28
|Intel Corporation 4158 16
|Lenovo Group 1636 14
|Acer Group 1359 10
|AMD - Advanced Micro Devices 1664 10
|HP Inc. 2901 9
|GitHub 412 8
|Nvidia Corp 2012 6
|Dell EMC 2393 5
|NXP Freescale Semiconductor 96 5
|Parallels Holdings 470 5
|Twitter 2204 4
|VMware 1829 3
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 3
|Canonical 168 3
|Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 22 3
|Facebook 3765 3
|Yandex - Яндекс 4100 3
|Unity Technologies 97 2
|NeXus 204 2
|Corel Corporation 122 2
|Lenovo Motorola 999 2
|Plesk 20 2
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
|SUSE 167 2
|SAP SE 3208 2
|Wacom 69 2
|Amazon Inc - Amazon.com 1469 2
|Sphere 7 2
|SWsoft - Standard & Western Software 20 2
|VK - Mail.ru Group 2482 2
|ModernGigabyte 8 2
|Xiaomi 904 2
|2X Software 7 2
|Escher Technologies 4 2
|Oracle Corporation 3333 2
|Huawei 2727 2
|Ars Technica 227 6
|CNews - ZOOM.CNews 1089 6
|ZDnet 381 4
|NYT - The New York Times 506 4
|The Verge - Издание 448 3
|9to5Google 19 3
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
|GigaOM 61 2
|GizmoChina 77 2
|Petri.com 3 2
|Bloomberg 785 2
|Reddit 198 2
|Liliputing 27 2
|Windows Central 16 2
|Electronista 139 1
|WindowsArea.de 1 1
|Windowslatest 12 1
|InformationWeek 101 1
|TechPowerUp 13 1
|SlashGear 131 1
|VentureBeat 79 1
|GizChina - Издание 40 1
|CNET - Издание 273 1
|Engadget - Блог о технологиях 336 1
|BleepingComputer - Издание 120 1
|Forbes - Форбс 441 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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