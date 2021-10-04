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Google Chrome OS


04.10.2021 Из-за глупой ошибки программиста криптоплатформа раздала пользователем $192 млн и с угрозами требует деньги назад 1
04.10.2021 6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств 2
22.07.2021 Владельцы хромбуков массово потеряли доступ к своим файлам из-за опечатки программиста длиной в один символ 9
09.07.2021 Google поплатится за нетерпимость к конкурентам, или как главный поисковик мира пытался уничтожить магазин приложений Samsung 1
24.06.2021 Microsoft выпускает «Windows будущего» с новым дизайном. Она пойдет не на всех ПК 1
23.06.2021 HP представляет новые мониторы для работы, обучения и развлечений 1
15.06.2021 Microsoft рассекретила дату смерти Windows 10 1
19.05.2021 Microsoft похоронила новую «революционную Windows» 1
22.03.2021 Эпоха Android подходит к концу. Google готов к тестированию новой секретной ОС 1
01.03.2021 Microsoft выпустит «новую WIndows» раньше срока. Какой она будет 4
16.02.2021 Легендарный медиаплеер VLC радикально преобразится. Понравится это далеко не всем 1
08.02.2021 Google хочет сломать Chrome. Он перестанет работать на миллионах ПК по всему миру 2
28.12.2020 На ноутбуках Windows 10 будет включаться мгновенно 3
25.12.2020 Лучшие гаджеты в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1
17.12.2020 Google тихо поглотила компанию, которая бесплатно превращает древние ПК в хромбуки 9
11.12.2020 Microsoft усмирит зверский аппетит Edge. Готовятся радикальные изменения по экономии оперативной памяти 1
10.12.2020 Удаленный доступ: виртуализируем по-новому 1
19.11.2020 Десятилетний разработчик выпустил «убийцу» Chrome OS 5
23.10.2020 Acer представила свой первый ультрапортативный хромбук на базе платформы Qualcomm Snapdragon 7c с поддержкой 4G LTE. Цена. Фото 2
21.10.2020 Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках» 20
21.10.2020 Parallels представила ПО для запуска Windows на Chromebook 25
15.10.2020 Любой ноутбук на Linux можно незаметно взломать «по воздуху» 1
23.09.2020 AMD выпустила быстрые мобильные чипы на древнем техпроцессе 4
21.09.2020 Logitech представляет компактную беспроводную мышь MX Anywhere 3 1
21.09.2020 У Microsoft Edge пропал «аппетит». Он перестанет пожирать память и ресурсы процессора 1
15.09.2020 Google готовит новую фирменную ОС с кодовым названием LaCrOs 15
03.09.2020 Intel представила процессоры Intel Core 11 поколения 2
26.08.2020 Браузер Chrome научился загружать сайты ощутимо быстрее, чем раньше 1
11.08.2020 Dell выпустила премиальный ноутбук не на Windows 8
27.07.2020 Десятилетний разработчик Linux создает «убийцу» Chrome OS 13
18.06.2020 Новая Windows 10 заставит Edge и Google Chrome пожирать меньше памяти 1
17.06.2020 В Chrome OS будет работать ПО для Windows. В этом ему поможет компания с российскими корнями 13
12.05.2020 HP представила защищенные устройства Chromebook и тонкие клиенты HP mt22 1
14.04.2020 Google внезапно вернула в Chrome функцию, которую последовательно «убивала» 7 лет 1
31.03.2020 Google радикально изменит интерфейс Chrome 1
19.03.2020 Google прекращает обновлять браузер Chrome 3
17.03.2020 Windows 10 преодолела отметку в миллиард активных устройств 1
11.02.2020 Власти Южной Кореи отказываются от Windows и переезжают на Linux 1
06.02.2020 Google втайне создает новую операционную систему 3
30.01.2020 HP представила ноутбуки серии Chromebook для цифрового образования 3

Публикаций - 306, упоминаний - 888

Google Chrome OS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7135 99
Microsoft Corporation 11039 95
Samsung Electronics 5641 60
Apple Inc - Эппл Рус 7685 28
Intel Corporation 4158 16
Lenovo Group 1636 14
Acer Group 1359 10
AMD - Advanced Micro Devices 1664 10
HP Inc. 2901 9
GitHub 412 8
Nvidia Corp 2012 6
Dell EMC 2393 5
NXP Freescale Semiconductor 96 5
Parallels Holdings 470 5
Twitter 2204 4
VMware 1829 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 3
Canonical 168 3
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 22 3
Facebook 3765 3
Yandex - Яндекс 4100 3
Unity Technologies 97 2
NeXus 204 2
Corel Corporation 122 2
Lenovo Motorola 999 2
Plesk 20 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
SUSE 167 2
SAP SE 3208 2
Wacom 69 2
Amazon Inc - Amazon.com 1469 2
Sphere 7 2
SWsoft - Standard & Western Software 20 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
ModernGigabyte 8 2
Xiaomi 904 2
2X Software 7 2
Escher Technologies 4 2
Oracle Corporation 3333 2
Huawei 2727 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Связной ГК 877 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Daimler AG 71 1
LinkedIn 520 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 7 1
Diesel 4 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 4 1
Barnes & Noble 52 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 24 1
Korea Post - Национальная почтовая служба Республики Корея 1 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 64
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 56
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 42
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 37
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 24
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 17
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 15
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 13
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 11
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 11
USB Type-C - USB-C 901 11
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 11
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 10
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 378 8
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 7
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 600 7
ARM64 - Архитектура процессора 1017 7
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 6
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 152 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 5
Tab Freeze 4 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 4
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 4
Microsoft Windows приложения 105 4
Google Android-приложения и разработчики 236 4
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 254 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 4
Flash 472 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 3
USB Type-A - USB-A 148 3
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 3
DDR - Double data rate 1066 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 3
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 205 3
Google Android 10750 149
Microsoft Windows 10 6622 87
Linux OS 4249 45
Apple iOS 5741 39
Apple macOS 922 33
Google Play - Google Store - Android Market 2515 30
Microsoft Windows 851 27
Google Chrome - браузер 1117 25
Microsoft Windows 8 1228 23
Microsoft Windows Phone OS 1472 22
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 21
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 154 20
Microsoft Windows 7 1662 19
Microsoft Store 229 16
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 14
Microsoft Surface - Планшет 305 14
Google Chromebook - Серия ноутбуков 86 13
Google Nexus - Серия смартфонов 398 13
Nvidia GeForce GTX 2055 12
JavaScript - Язык программирования 627 12
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 12
Microsoft Edge - Браузер 971 11
Google Fuchsia OS 16 11
Google Pixel - Серия смартфонов 108 10
Statcounter 171 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 9
Chromium - Браузер 166 9
Java - Язык программирования 1169 9
Apple Mac 1455 8
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 8
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 8
Corning Gorilla Glass 496 7
HP Chromebook Enterprise 22 7
Intel Core - Семейство процессоров 863 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 7
Intel Celeron - Серия процессоров 252 7
Apple macOS X 901 6
Apple iPad 3263 6
Opera - Браузер 630 6
Intel x86 - Архитектура процессора 991 5
Lin James - Лин Джеймс 14 4
Saraswat Rudra - Сарасват Рудра 3 3
Lockheimer Hiroshi - Локхаймер Хироши 7 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 3
Ruddock David - Руддок Дэвид 2 2
Solomon John - Соломон Джон 2 2
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 2
Зубарев Илья 20 2
Blass Evan - Бласс Эван 32 2
Pandya Maulik - Пандиа Маулик 2 2
Белоусов Сергей 217 2
Herath Asanka - Хератх Асанка 1 1
Nguyen Andy - Нгуен Энди 1 1
Chou Jay - Чоу Джей 10 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
Турмыев Сердар 7 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 1
Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 1
Lee Bruce - Ли Брюс 3 1
van Schaik Stephan - ван Шайк Стефан 1 1
Guido Dan - Гвидо Дэн 1 1
Kralevich Nick - Кралевич Ник 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Swetland Brian - Свитлэнд Брайан 3 1
Fromont Emmanuel - Фромонт Эммануэль 3 1
Kocher Paul - Кочер Пол 1 1
Walker Chris - Уокер Крис 6 1
Sasha Levin - Левин Саша 1 1
Bryant Gregory - Брайант Грегори 4 1
Ткачев Владимир 10 1
Добровольский Николай 13 1
Осипов Алексей 12 1
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 17 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Левин Леонид 83 1
Altfield Michael - Альтфилд Майкл 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 76
Россия - Российская федерация - РФ 57238 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 13
Германия - Федеративная Республика 3618 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 11
Индия - Республика 2165 10
Франция - Французская Республика 2116 8
Европа 3736 7
Северная Америка 1407 7
Япония 2771 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 4
Ближний Восток 1471 4
Африка 1486 4
Канада 1295 3
Испания - Королевство 1250 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 3
Индия - Нью-Дели 33 2
Европа Западная 611 2
Нидерланды 971 2
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 2
Италия - Итальянская Республика 1377 2
Испания - Эстремадура 9 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Австрия - Австрийская Республика 525 1
Германия - Мюнхен 168 1
Испания - Барселона 533 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 1
Южная Корея - Республика 1454 1
Специальный административный район Гонконг 547 1
Ирландия - Республика 362 1
Дания - Королевство 370 1
Норвегия - Королевство 427 1
Бельгия - Королевство 396 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 1
США - Нью-Йорк 1088 1
Швеция - Королевство 750 1
Америка 456 1
Восточная Европа 1674 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 29 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
Русский язык 976 1
README-файл 2 1
Ars Technica 227 6
CNews - ZOOM.CNews 1089 6
ZDnet 381 4
NYT - The New York Times 506 4
The Verge - Издание 448 3
9to5Google 19 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
GigaOM 61 2
GizmoChina 77 2
Petri.com 3 2
Bloomberg 785 2
Reddit 198 2
Liliputing 27 2
Windows Central 16 2
Electronista 139 1
WindowsArea.de 1 1
Windowslatest 12 1
InformationWeek 101 1
TechPowerUp 13 1
SlashGear 131 1
VentureBeat 79 1
GizChina - Издание 40 1
CNET - Издание 273 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
BleepingComputer - Издание 120 1
Forbes - Форбс 441 1
CNews Analytics 1988 5
NetMarketShare Web Analytics 29 4
IDC - International Data Corporation 2711 1
Fortune Global 500 160 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 7 1
NPD DisplaySearch 195 1
IHS iSuppli 274 1
Piper Jaffray 65 1
NPD Group 81 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 3 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 3 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 3
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 6 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 2
Microsoft Build - конференция 30 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 1
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