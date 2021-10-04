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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Тинькофф Мобайл
Tinkoff Mobile
Оператор сотовой связи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 67, упоминаний - 204
Тинькофф Мобайл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чесаков Георгий 16 12
|Бояринов Иван 2 2
|Волков Сергей 25 2
|Тиньков Олег 38 2
|Черепенников Антон 52 2
|Зубов Юрий 5 1
|Самойлов Андрей 7 1
|Михина Анна 12 1
|Martin Javier - Мартин Хавьер 1 1
|Деминский Владислав 4 1
|Жданов Денис 4 1
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 20 1
|Жариков Данил 4 1
|Вагнер Юлия 9 1
|Баева Мария 3 1
|Кудинов Алексей 3 1
|Успенский Александр 7 1
|Слуцкий Александр 7 1
|Гринберг Александр 3 1
|Шмырина Екатерина 4 1
|Бриткин Александр 7 1
|Елисеев Владимир 18 1
|Павлов Антон 13 1
|Мельников Александр 63 1
|Яманов Артем 9 1
|Трефилов Алексей 34 1
|Финкельштейн Евгений 4 1
|Стрешинский Иван 33 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Вальнер Александр 4 1
|Бочарникова Татьяна 78 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Галицкий Александр 82 1
|Добродеев Борис 83 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
|Тинькофф Журнал 4 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
|IDC - International Data Corporation 2724 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|Research and Markets 17 1
|CCS Insight 20 1
|Orbis Research 4 1
|Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
|ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766455, в очереди разбора - 670140.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766455, в очереди разбора - 670140.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru