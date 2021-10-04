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Тинькофф Мобайл
Tinkoff Mobile
Оператор сотовой связи


04.10.2021 Главное — не стоять на месте: правила успешного ИТ-разработчика 2
12.08.2021 «Тинькофф мобайл» запустился в Республике Алтай 5
09.08.2021 Чем опасен ваш старый номер мобильного телефона 1
02.08.2021 «Бесплатный сотовый оператор» требует 8 миллиардов с МТС, «Мегафона» и Tele2 1
20.07.2021 В интернет-банке «Сбера» появилась функция автоплатежа для клиентов «Тинькофф мобайл» 2
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 1
11.05.2021 Финансовые результаты группы «Тинькофф» за первый квартал 2021 1
06.04.2021 Виртуальные операторы Tele2 нарастили абонентскую базу на 28% 1
11.03.2021 TCS Group Holding PLC сообщила о рекордной чистой прибыли за 2020 г. 1
09.03.2021 Всё про eSIM в России: где и как оформить сим-карту и какие устройства с ней работают 5
02.03.2021 «Тинькофф мобайл» запустил сервис для блокировки рекламы в интернете 2
25.02.2021 Сбербанк и «Тинькофф мобайл» запустили сервис «Рекомендованный платеж» 2
24.12.2020 «Тинькофф мобайл» запустил голосового помощника 2.0, которого можно настроить под себя 4
22.12.2020 «Тинькофф» запустил собственный определитель номера для защиты от мошенников и спам-звонков 5
14.12.2020 «Тинькофф мобайл» запустил сервис автоматической записи и расшифровки звонков 6
10.11.2020 «Тинькофф» запускает Tinkoff Pro — единую финансовую подписку на сервисы экосистемы и партнеров 4
27.10.2020 «Тинькофф» добавил новые сервисы в свое суперприложение 2
07.10.2020 «Тинькофф» запустил финансовый мессенджер в суперприложении 3
28.09.2020 К банковским MVNO на сети Tele2 подключились 2 миллиона клиентов 1
04.09.2020 Бесплатный мобильный оператор Danycom поссорился с Tele2. Абонентам грозят проблемы со связью 1
01.09.2020 «Тинькофф Мобайл» добавил TikTok в пакет безлимитных видеосервисов 6
21.07.2020 Голосовой ассистент «Тинькофф» поможет клиентам экономить 1
04.06.2020 Финал Криптонит Startup Challenge 2020 состоится осенью этого года 1
15.04.2020 «Тинькофф мобайл» запустил доверительный платеж и бесплатные минуты в роуминге на время пандемии 5
07.04.2020 «Тинькофф мобайл» предоставит безлимитный доступ к сервисам удаленной работы за 1 рубль 4
11.02.2020 Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем вдвое 1
26.12.2019 «Тинькофф мобайл» запустил сервис подключения к Wi-Fi в метро без рекламы 4
20.12.2019 Александр Вальнер: В России идет смена ИТ-поколений 1
24.09.2019 Решение NFWare поможет «Тинькофф Мобайлу» обеспечить абонентов IP-адресами 6
15.08.2019 Abbyy объявила итоги первого полугодия 2019 года 1
25.07.2019 «Тинькофф мобайл» начал работу еще в семи регионах России 7
24.07.2019 «Тинькофф Мобайл» появился в «Пятерочке» 4
23.07.2019 «Тинькофф» начинает продажу собственных речевых технологий Tinkoff Voicekit 2
22.07.2019 «Тинькофф» обновил главную страницу личного кабинета на Tinkoff.ru 1
01.07.2019 В банке «Тинькофф» сбой второй день подряд 1
20.05.2019 В финале «Криптонит Startup Challenge» лучшими стали московские стартапы ИБРиС и Iris Devices 1
22.02.2019 CPM внедрила NextGen HSS от Summa Networks в сеть «Тинькофф Мобайл» 5
21.01.2019 «Тинькофф мобайл» запустился в Татарстане, Саратовской области, Камчатском и Красноярском краях 6
04.12.2018 «Тинькофф мобайл» объявил о снижении цены в роуминге в Азии и Африке 5
28.11.2018 «Тинькофф мобайл» усовершенствовал «Виртуальный номер» 4

Публикаций - 67, упоминаний - 204

Тинькофф Мобайл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 5
Twitter 2204 4
SAP SE 3216 4
Dell EMC 2413 4
RuTube - видеохостинг 120 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Cisco Systems 2049 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
Google LLC 7161 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Nvidia Corp 2030 2
Инфосистемы Джет 675 2
IBM Европа 7 2
Facebook 3767 2
HP Inc. 2926 2
IBM 3551 2
LycaMobile 4 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Intel Corporation 4192 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 2
Netwell - Нетвелл 15 1
Сбербанк Телеком 18 1
Everest Group 9 1
Системный софт - SysSoft 124 1
USM Management 7 1
TimelinePI 4 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 25 1
МТТ AIVA mobile - виртуальный оператор мобильной связи (MVNO) 12 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Iris Devices 1 1
Automation Anywhere 4 1
Blue Prism 11 1
Инфосистемы Джет - Jet Antifraud Team 2 1
NFWare 12 1
CPM Ltd - СПМ Лтд 3 1
NICE Systems 41 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 30
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
Тинькофф страхование 19 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Тинькофф ГК - TCS Group 51 3
Vimeo - Видеохостинг 57 3
Почта Банк 289 2
Связной ГК 883 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 2
Черкизово ГК 73 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
BCG Digital Ventures 2 1
Almaz Capital Partners 118 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
ВТБ Факторинг 22 1
Кассир.ру - Kassir.ru 12 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 1
Тинькофф ипотека 4 1
Uber 257 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Сбербанк Лизинг 23 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Uber Technologies 258 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Альфа-Банк 1127 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 9
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 6
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 171 6
Социальные сети - Соцсети 96 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 12 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
3D-VDI - графические рабочие станции конструкторов в виртуальных рабочих столах 1 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 25 1
A2P - Application-to-Person - SMS Messaging 12 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 20 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 6
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 6
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 5
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 6 5
Тинькофф Инвестиции 28 5
Тинькофф Бизнес 25 5
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 5
Apple iMessage - Мессенджер 116 5
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 5
WhatsApp Messenger 654 5
Rakuten Viber 429 5
VK - Mail.ru Одноклассники 858 4
Google Play Фильмы 3 3
Яндекс.Музыка 131 3
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 3
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Voicekit 5 3
Apple iTunes Store 574 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Тинькофф Путешествия 4 3
Google Play Music 53 2
Nvidia GeForce GTX 2073 2
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 22 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
SoundCloud 20 2
Яндекс.Радио 10 2
Snapchat 89 2
Zvooq 31 2
Shazam 35 2
Tele2 MVNO-оператор мобильной связи 7 2
Тинькофф All Airlines 7 2
Google YouTube - Видеохостинг 1727 2
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 2
Apple Music 72 2
Tinder 24 2
Тинькофф банк - Tinkoff Stories 3 2
MoneyTalk 10 2
Штрафы ГИБДД 16 2
Apple iPad Pro 226 1
Lenovo Miix - серия планшетов 11 1
Чесаков Георгий 16 12
Бояринов Иван 2 2
Волков Сергей 25 2
Тиньков Олег 38 2
Черепенников Антон 52 2
Зубов Юрий 5 1
Самойлов Андрей 7 1
Михина Анна 12 1
Martin Javier - Мартин Хавьер 1 1
Деминский Владислав 4 1
Жданов Денис 4 1
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 20 1
Жариков Данил 4 1
Вагнер Юлия 9 1
Баева Мария 3 1
Кудинов Алексей 3 1
Успенский Александр 7 1
Слуцкий Александр 7 1
Гринберг Александр 3 1
Шмырина Екатерина 4 1
Бриткин Александр 7 1
Елисеев Владимир 18 1
Павлов Антон 13 1
Мельников Александр 63 1
Яманов Артем 9 1
Трефилов Алексей 34 1
Финкельштейн Евгений 4 1
Стрешинский Иван 33 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Вальнер Александр 4 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Галицкий Александр 82 1
Добродеев Борис 83 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
Европа 3774 3
Узбекистан - Республика 825 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Филиппины - Республика 211 1
Россия - Тамбовская область 323 1
Европа Западная 616 1
Россия - Ярославская область 333 1
Германия - Берлин 358 1
Таджикистан - Республика 439 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Сейшельские Острова - Сейшелы 2 1
Южная Африка 159 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Россия - Республика Марий Эл 203 1
Россия - Смоленская область 229 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - Республика Мордовия 388 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 1
Россия - Костромская область 230 1
Молдавия - Республика Молдова 430 1
Узбекистан - Ташкент 105 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Fitness - Фитнес - вид физической активности 14 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Тинькофф Журнал 4 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
IDC - International Data Corporation 2724 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Research and Markets 17 1
CCS Insight 20 1
Orbis Research 4 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 3 1
Криптонит Startup Challenge 13 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
NetApp Insight - конференция 4 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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