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Ростелеком Связьинвест СЗТ Северо-Западный Телеком Севзаптелеком Северо-западная телекоммуникационная компания Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ -

Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ -


18.03.2011 Количество абонентов СЗТ, пользующихся услугами связи по технологии PON в Санкт-Петербурге, превысило 100 тыс.
05.03.2011 Петербургский объединенный филиал СЗТ подключил первых абонентов в жилом массиве «Новый Оккервиль»
07.02.2011 «Ростелеком», СЗТ и «Уралсвязьинформ» приобрели 71,8% акций «Национальных Телекоммуникаций»
18.01.2011 ВСС внедрила АПК IPTV еще в трёх филиалах СЗТ
17.01.2011 «Связьинвесту» не удалось исключить Юрченко из СЗТ
28.12.2010 «Северо-Западный Телеком» приобрел 100% акций «Северен-Телекома»
16.12.2010 Чистая прибыль СЗТ за 9 месяцев 2010 г. по МСФО увеличилась на 82,3%
06.12.2010 Александр Провоторов избран председателем совета директоров СЗТ
19.11.2010 «Северо-Западный Телеком» и Iskratel подписали соглашение о сотрудничестве
11.11.2010 Количество абонентов ШПД компании «Северо-Западный Телеком» достигло 1 млн
23.08.2010 Назначен новый директор департамента управления персоналом СЗТ
05.08.2010 Арбитражный суд разрешил проблему дозвона абонентов СЗТ на сеть «Связьинформа»
13.07.2010 «Северо-Западный Телеком» внедрил систему управления доступом к внешним устройствам Zlock
18.06.2010 Чистая прибыль СЗТ за первый квартал 2010 г. по МСФО составила 1,452 млрд руб.
25.05.2010 «Северо-Западный Телеком» выплатил восьмой купонный доход по облигациям серии 05
13.04.2010 Чистая прибыль СЗТ по итогам 2009 г. составила 3,47 млрд руб.
09.04.2010 «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» проведет аудиторскую проверку СЗТ
23.03.2010 Александр Шкрыль назначен директором департамента электросвязи гендирекции «Северо-Западного Телекома»
12.03.2010 СЗТ инвестирует в развитие и реконструкцию сетей связи Республики Коми не менее 230 млн руб. в 2010 г.
26.02.2010 «Северо-Западный Телеком» осуществил выплаты по облигациям третьей серии
24.02.2010 СЗТ выплатил седьмой купонный доход по облигациям пятого выпуска
19.02.2010 Назначен новый директор Новгородского филиала СЗТ
16.02.2010 Алексей Шалагин назначен первым заместителем генерального директора СЗТ
11.02.2010 СЗТ ввел в эксплуатацию систему информирования абонентов о рассылке спама
04.02.2010 СЗТ выплатил второй купонный доход по облигациям шестого выпуска
29.01.2010 СЗТ запускает для абонентов «Авангард ТВ» новый сервис «Game-pack»
22.01.2010 СЗТ инвестирует в развитие услуг связи Мурманской области 400 млн руб.
14.12.2009 Абоненты СЗТ под защитой Dr.Web
24.11.2009 ВСС внедрила комплекс IPTV в филиале СЗТ в Коми
11.11.2009 «Стэп Лоджик» строит контакт-центр для «Северо-Западного Телекома»
13.10.2009 «Стэп Лоджик» внедряет комплексную OSS-систему в «Северо-Западном Телекоме»
06.08.2008 Standard & Poor's исключило СЗТ из компаний с рискованной ликвидностью
04.08.2008 СЗТ разместит облигации серии 06
01.08.2008 СЗТ удвоил чистую прибыль во II квартале
01.08.2008 СЗТ представил «АльянсPRO» для сегмента SOHO
31.07.2008 СЗТ вводит единый номер доступа к заказным службам связи и справочной
31.07.2008 СЗТ инвестирует в инфраструктуру связи в области 1,7 млрд. руб. в 2008 г.
29.07.2008 «Энергокапитал» выступит маркет-мейкером для размещения СЗТ на ММВБ и РТС
28.07.2008 «ЮниКредит Банк» стал организатором кредита для СЗТ
28.07.2008 СЗТ проведет аукцион на право заключения 3-летнего договора лизинга

Публикаций - 888, упоминаний - 2183

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Связьинвест 1703 150
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10101 113
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 80
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 80
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 467 79
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 508 79
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис 544 76
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 336 62
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 62
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6969 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9481 47
МегаФон ПетерСтар 325 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8064 37
Рустелеком ТК 283 35
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 33
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 30
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 24
Ростелеком - РТКомм.РУ 358 23
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1560 23
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 22
АФК Система ПАО 1707 22
Питерская группа связистов 426 20
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 20
Центел - Центральный телеграф 409 19
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 218 17
Электросвязь 269 16
ВестКолл - WestCall 89 15
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 515 14
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 811 14
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 13
Telia Company - TeliaSonera 827 12
Элтел Нетворкс 57 12
Cisco Systems 4881 12
Ситроникс - Sitronics 1068 10
ВЭБПлас 35 10
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 10
Oracle Corporation 6316 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 783 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 9
Цифра ГК 2157 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1192 46
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5839 27
Связь-банк 146 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6204 18
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 18
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 18
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 397 18
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 198 17
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 441 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2401 10
Россети Ленэнерго 2352 10
IPOC 123 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 164 10
Почта России ПАО 1997 9
Commerzbank AG - Коммерцбанк 63 8
Альфа-Групп 665 8
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Центр аудиторских технологий и решений 80 8
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 334 7
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 672 7
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 100 7
Marshall Capital Partners 69 7
МДМ Банк 260 6
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телекомбанк 7 6
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 160 6
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 75 5
Метрополь ИФК - инвестиционная компания 10 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1771 5
Visa International 1874 5
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 285 4
Евросеть 1401 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 567 4
ГПБ - Газпромбанк 943 3
Сургутнефтегаз - СНГ 225 3
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 83 3
Северсталь ПАО - Severstal 369 3
РЖД - Российские железные дороги 1625 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 67 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 417 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18003 63
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2026 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9155 25
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10398 24
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 153 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2348 17
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 557 15
Президент Российской Федерации 3722 15
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 191 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2434 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2407 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 684 12
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 7
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 100 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3712 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1661 6
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 4
Музей-усадьба Архангельское 24 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 286 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 850 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 4
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 3
Судебная власть - Judicial power 2099 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1550 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 139 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 702 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 546 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1216 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 103 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 40 2
Правительство Республики Коми 29 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 310 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 942 2
Правительство Москвы 1997 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 15
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 6
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
CПPФ - Союз потребителей Российской Федерации 8 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
Международная академия связи - МАС 37 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79351 270
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22282 194
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25809 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11534 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6395 12
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Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3096 11
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Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 1529 10
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Age of Kings 3448 13
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 12
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1079 8
Oracle E-Business Suite - OEBS 547 6
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 138 6
Apple iPhone 6 6184 5
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 5
MasterCard Maestro 148 4
Visa Electron 63 4
Oracle Hyperion 224 3
Oracle Hyperion Planning 118 3
Microsoft Windows BitLocker 1276 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 214 2
МТС Коннект - МТС Connect 46 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 2
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 42 2
Microsoft Office 3446 2
Яндекс.Директ 241 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 199 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4128 2
Linux OS 8283 2
Inoventica invGUARD 26 2
Космодром Байконур 1054 2
МегаФон - Nexign Peter-Service BIS АСР 15 2
Oracle Retail 58 2
Microsoft Skype 1978 2
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 69 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 860 1
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 522 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 77 1
Сател РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла 104 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 767 1
9-мм пистолет Макарова 47 1
Avaya Proactive Contact 14 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 32 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 547 1
Акулич Владимир 39 36
Брюквин Юрий 289 35
Попов Олег 48 35
Кусков Денис 218 31
Рейман Леонид 1031 28
Хуснутдинова Венера 18 18
Яшин Валерий 79 18
Юрченко Евгений 132 18
Родионов Иван 68 15
Кочетков Владислав 247 14
Киселев Александр 114 13
Кузнецов Сергей 144 11
Щеголев Игорь 689 11
Путин Владимир 2736 9
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 9
Левковский Дмитрий 11 9
Гоголь Александр 21 9
Томилина Элла 9 9
Провоторов Александр 154 8
Усманов Алишер 292 8
Солдатенков Сергей 160 8
Иконников Александр 14 8
Малофеев Константин 110 8
Куликов Денис 26 7
Лебедев Олег 16 7
Рагозина Ирина 8 7
Саяпина Елена 41 6
Голубева Надежда 43 6
Тихонова Виктория 14 5
Панченко Станислав 14 5
Ефимов Дмитрий 14 5
Приданцев Сергей 144 5
Федотова Татьяна 7 5
Греф Герман 366 5
Киселев Константин 12 5
Кулаженков Андрей 6 5
Сысоев Александр 33 4
Хомутинников Леонид 9 4
Михайлов Олег 23 4
Волошин Кирилл 23 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15023 282
Россия - РФ - Российская федерация 123272 255
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2869 240
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39445 109
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2028 85
Россия - СЗФО - Республика Коми 674 52
Россия - СЗФО - Архангельская область 637 50
Россия - СЗФО - Новгородская область 554 40
Россия - СЗФО - Калининградская область 1019 40
Россия - СЗФО - Псковская область 549 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50234 38
Россия - СЗФО - Мурманская область 556 38
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1134 33
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 508 29
Россия - СЗФО - Вологодская область 544 29
Россия - СЗФО - Карелия Республика 552 27
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 384 24
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 240 18
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 641 17
Европа 21327 17
Германия - Федеративная Республика 12021 16
Евразия 554 15
СССР - Ленинград 106 15
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 339 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2559 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2319 11
Россия - УФО - Екатеринбург 3332 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6322 10
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 283 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 998 9
Россия - СЗФО - Псковская область - Великие Луки 51 9
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 201 9
Россия - Сибирь 2014 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13186 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17157 9
Швеция - Королевство 3461 8
Норвегия - Королевство 1769 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2382 8
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1344 7
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1213 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42130 124
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41781 114
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14112 96
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5674 96
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6869 95
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4731 80
Абонентская база - Абонентская плата 5304 71
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24059 49
Физическое лицо - Физлицо 3140 41
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 599 40
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4967 37
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4268 34
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8889 34
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1760 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15108 24
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5204 24
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 747 24
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3903 23
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1472 23
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5364 22
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4056 21
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1068 21
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5246 19
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3999 18
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 90 17
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3917 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20255 16
Управленческий консалтинг - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2040 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6080 14
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1243 14
Юриспруденция - Jurisprudence 6247 14
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1314 14
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1295 13
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 247 13
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1855 13
Кредитование - Сrediting 5128 13
Аудит - аудиторский услуги 1904 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 5188 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4042 12
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 211 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11007 99
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ 19 18
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 572 8
Thomson Reuters - Рейтер 5774 7
91Mobiles 1701 6
Стрим-ТВ - телекомпания 157 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1240 5
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 5
Прайм - Агентство экономической информации 857 4
CNews Северо-Запад 24 4
ComNews - Медиа-бизнес 95 4
Росбалт ИА 60 2
Известия ИД 471 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 799 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 2
Муз-ТВ - телеканал 39 1
Российская газета 241 1
Der Spiegel 145 1
РБК Daily 91 1
Время новостей 31 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 29 1
Будущее России. Национальные проекты 19 1
9to5Mac 149 1
Network World 32 1
Regnum - Регнум 112 1
Вести 24 - Российский информационный канал 45 1
Медиа-1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 32 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 60 1
Деловой Петербург 25 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 101 1
Пятый канал - Телеканал 57 1
9to5Google 85 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 622 1
Ведомости 558 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 671 1
500 Startups 14367 39
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7469 18
S&P - Standard and Poor’s 482 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 8
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 65 8
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 8
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 3
IDC - International Data Corporation 4851 2
Juniper Research 502 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 185 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2142 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Moody's Investors Service 135 1
Deloitte Technology Fast 13 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 24
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 718 9
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 70 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 4
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 32 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 291 2
ВИ (ИТ) ВА МТО - Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва 3 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 241 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 86 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 2
Минобороны РФ - Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное ордена Красной Звезды училище - Ленинградское высшее зенитное ракетное училище 1 1
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 1
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 8 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 63 1
СПБЦЭ - Санкт-Петербургский центр электросвязи 2 1
Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 9 1
НТЦ ИТ Роса - Учебный центр 1 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 19 1
ТГУ - Томский государственный университет 117 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 44 1
МГЛУ имени Мориса Тореза - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 27 1
РАН - Российская академия наук 1802 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 294 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11653 56
День молодёжи - 27 июня 692 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 865 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1732 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 621 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 51 1
Связь-Экспокомм 94 1
JD.com 618 Shopping Festival 72 1
Международный женский день - 8 марта 276 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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