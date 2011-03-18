Индексная книга CNews*
Ростелеком Связьинвест СЗТ Северо-Западный Телеком Севзаптелеком Северо-западная телекоммуникационная компания Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ -
Публикаций - 888, упоминаний - 2183
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Акулич Владимир 39 36
|Брюквин Юрий 289 35
|Попов Олег 48 35
|Кусков Денис 218 31
|Рейман Леонид 1031 28
|Хуснутдинова Венера 18 18
|Яшин Валерий 79 18
|Юрченко Евгений 132 18
|Родионов Иван 68 15
|Кочетков Владислав 247 14
|Киселев Александр 114 13
|Кузнецов Сергей 144 11
|Щеголев Игорь 689 11
|Путин Владимир 2736 9
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 9
|Левковский Дмитрий 11 9
|Гоголь Александр 21 9
|Томилина Элла 9 9
|Провоторов Александр 154 8
|Усманов Алишер 292 8
|Солдатенков Сергей 160 8
|Иконников Александр 14 8
|Малофеев Константин 110 8
|Куликов Денис 26 7
|Лебедев Олег 16 7
|Рагозина Ирина 8 7
|Саяпина Елена 41 6
|Голубева Надежда 43 6
|Тихонова Виктория 14 5
|Панченко Станислав 14 5
|Ефимов Дмитрий 14 5
|Приданцев Сергей 144 5
|Федотова Татьяна 7 5
|Греф Герман 366 5
|Киселев Константин 12 5
|Кулаженков Андрей 6 5
|Сысоев Александр 33 4
|Хомутинников Леонид 9 4
|Михайлов Олег 23 4
|Волошин Кирилл 23 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219706, в очереди разбора - 880464.
Создано именных указателей - 111351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219706, в очереди разбора - 880464.
Создано именных указателей - 111351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.