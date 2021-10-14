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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
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Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары


14.10.2021 «Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности 1
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
05.10.2021 «Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP 1
17.09.2021 «Ростелеком» за микроскопические деньги купил двух ИТ-разработчиков 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
09.06.2021 «Яндекс» запустил безналичную оплату через смартфон курьеров 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
11.01.2021 «Ростелеком контакт-центр» обработал четверть миллиона заявок на сдачу теста на COVID-19 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
20.11.2020 Новый контакт-центр ВТБ сможет ежемесячно принимать более миллиона обращений клиентов 1
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
31.03.2020 «Айтеко» и «Элара» создали отказоустойчивую инфраструктуру приборостроительного предприятия 1
12.03.2020 «Ростелеком» скупает провайдеров по всей России. Потрачено 5 миллиардов 1
28.02.2020 Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
13.09.2019 «Гэндальф» установила «Скан-Архив» в «Транзит-Ойл» 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
21.03.2019 Замглавы Минстроя по цифровому развитию возглавил Мурманскую область 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
29.11.2018 В Минстрое отвечать за цифровое развитие стал замминистра по ЖКХ 1
22.10.2018 «Диасофт» планирует увеличить штат пермского филиала вдвое 1
26.06.2018 Верховный суд выступает против отмены уголовного наказания за лайки и репосты 1
18.06.2018 Резидент «Сколково» успешно протестировал дистанционное управление бульдозером 2
19.04.2018 «Мегафон» запустил в Чувашии и Оренбургской области мобильный интернет LTE-Advanced 1
16.03.2018 Услуги фиксированной связи MCN Telecom теперь доступны корпоративным клиентам в Чувашии 1
17.01.2018 MCN Telecom запустил бизнес-телефонию в Кемерове, Красноярске и Ульяновске 1
17.01.2018 MCN Telecom начал предлагать услуги телефонии для бизнеса в Кемерове, Красноярске и Ульяновске 1

Публикаций - 162, упоминаний - 203

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 12
Yandex - Яндекс 4129 10
3934 9
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 6
Синтерра - Synterra 602 5
SAP SE 3272 4
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 105 4
Microsoft Corporation 11628 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 4
Samsung Electronics 5878 4
IBM 3677 3
Yota - Скартел 623 3
GMCS 238 3
Cisco Systems 2158 2
Apple Inc - Эппл Рус 7861 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 231 2
СМАРТС Компания 236 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 377 2
АТОЛ ГК 168 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
Сумма Телеком - Sumtel 75 2
1С-Рарус 549 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 267 2
Facebook 3796 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Галактика - Корпорация 262 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 500 2
Diasoft - Диасофт 361 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Ланит ГК 1185 2
LG Electronics 1942 2
Элара НПП имени Г. А. Ильенко 9 2
Ланит Интеграция 101 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 44 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 6
Яндекс.Еда 93 5
Fix Price - Сеть магазинов 24 4
Uber Technologies 258 3
Яндекс.Такси 271 3
Связной ГК 897 3
Uber 257 3
Единая транспортная карта 12 2
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 2
Visa International 1358 2
Uber Russia 3 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 88 2
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 2
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 9 2
Российские коммунальные системы 8 2
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 6 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 2
Евросеть 939 2
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
Химпром 5 1
Lego 84 1
Hasbro 13 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 35 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 138 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Совкомбанк Совесть 27 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 33 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 129 1
WikiMart - Викимарт 40 1
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 1
Uber China 7 1
Дворец культуры имени Якова Ухсая 1 1
ОНЭКСИМ ГК 35 1
Татфондбанк 69 1
Мострансавто 59 1
Motul-Drive 2 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 21 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 3
Правительство РФ 2226 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 21 2
ИСЭПИ - Институт социально-экономических и политических исследований 2 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 2
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 3 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 2
Верховный суд Российской Федерации 179 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Росгранстрой ФГКУ 9 1
Правительство Нижегородской области 28 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию европейской экономической 1 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 4 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 213 1
Счётная палата РФ 464 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 1
Президент Российской Федерации 1447 1
Арбитражный суд города Москвы 347 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 1
Единая Россия - Политическая партия 176 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 2 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 9
3G - Стандарт мобильной связи 3835 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 5
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HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 3
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HPE 42U 1 1
NetByNet - WiFire TV 9 1
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Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 45
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Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 32
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 3
Великая Отечественная война 130 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 2
Федеральное законодательство 254 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 90 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 119 1
POI - points of interest 60 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 154 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
Антитеррор 62 1
Трейд-ин - Trade-in 4 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 274 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 317 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 401 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
РИА Новости 657 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 61 1
IDC - International Data Corporation 2797 1
Gartner 2230 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
AC&M Consulting 70 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
Академгородок Новосибирск 29 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CSTB Telecom & Media 37 1
Цифровая прокачка региона 22 1
Цифровая среда онлайн 5 1
МТС Телеком Идея 11 1
Skolkovo Robotics Forum 7 1
Global Inclusion Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46513.
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