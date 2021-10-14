Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Чувашия
Чебоксары
Публикаций - 162, упоминаний - 203
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мельников Александр 63 5
|Бобиков Дмитрий 14 4
|Носков Константин 203 2
|Чибис Андрей 20 2
|Рейман Леонид 471 2
|Горшенин Максим 15 2
|Якушев Владимир 16 2
|Медведев Дмитрий 1437 2
|Семенов Максим 20 2
|Теверовский Александр 12 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Путин Владимир 1840 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Зорин Александр 49 1
|Печатников Анатолий 24 1
|Кривозубов Павел 26 1
|Анисимов Михаил 13 1
|Макаров Алексей 49 1
|Орловский Виктор 229 1
|Лацанич Василь 92 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Торбахов Александр 54 1
|Чубайс Анатолий 106 1
|Новиков Алексей 39 1
|Симаков Олег 106 1
|Скворцова Вероника 51 1
|Дробот Елена 10 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Захаров Павел 55 1
|Смирнов Дмитрий 56 1
|Проскура Дмитрий 26 1
|Синицын Дмитрий 8 1
|Слободин Михаил 55 1
|Сморгонский Анатолий 37 1
|Навальный Алексей 58 1
|Брюквин Юрий 206 1
|Бар-Бирюкова Мария 62 1
|Слизень Виталий 154 1
|Сульгин Сергей 41 1
|IDC - International Data Corporation 2797 1
|Gartner 2230 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
|AC&M Consulting 70 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786099, в очереди разбора - 689775.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786099, в очереди разбора - 689775.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru