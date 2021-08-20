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Росздравнадзор РФ
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения


20.08.2021 Власти придумали способы развития телемедицины в России 1
23.07.2021 На карты Google добавлено 6 тысяч пунктов вакцинации по всей России 1
23.06.2021 «БАРС Груп» и «К-Скай» договорились об интеграции платформ Webiomed и «БАРС.Здравоохранение - МИС» 2
15.06.2021 Webiomed и «Нетрика медицина» будут сотрудничать в сфере ИИ 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 2
14.05.2021 ИТ-«дочку» «Ростеха» заставили заплатить 90 миллионов за «самовозгорающиеся» аппараты ИВЛ 2
13.05.2021 ЦРПТ автоматизирует процесс выдачи кодов для жизненно важных лекарств 1
20.04.2021 Искусственный интеллект поможет врачам точнее ставить диагноз 1
15.02.2021 В России будут раскрывать преступления с помощью искусственного интеллекта 2
31.12.2020 Власти допустят к онлайн-торговле лекарствами маркетплейсы и крошечные аптечные сети 6
21.12.2020 Резидент «Сколково» зарегистрировал систему компьютерного зрения для лучевой диагностики 2
04.12.2020 «Швабе» обеспечил больницы лабораторным оборудованием для борьбы с коронавирусом 1
06.11.2020 Резидент «Сколково» зарегистрировал первую в России платформу с ИИ для анализа медицинских снимков 2
09.10.2020 «Ред софт» и «Барс груп» протестировали продукты для создания автоматизированных рабочих мест в медучреждениях 1
29.09.2020 Траты государства на ИТ выросли на четверть 1
14.09.2020 Медицинская система «Барс.Здравоохранение-МИС» совместима с ОС Astra Linux 1
27.07.2020 На портале госуслуг появится сервис для жалоб на госуслуги 1
22.07.2020 Резидент «Сколково» привлек более 130 млн руб. на развитие системы искусственного интеллекта для медицины 1
21.07.2020 Власти хотят отменить в России тайну переписки и врачебную тайну. Хотя бы в рамках эксперимента 2
11.06.2020 «Швабе» модернизировал увлажнители дыхательных смесей для аппаратов ИВЛ 1
11.06.2020 «Ред софт» и «Линс» протестировали продукты 1
21.05.2020 «Швабе» обработал более 4 тысяч заявок на горячей линии по борьбе с коронавирусом 1
20.05.2020 Резидент «Сколково» зарегистрировал «умную перчатку» для реабилитации после инсульта 1
19.05.2020 Власти разрешат торговать лекарствами через интернет. Но только аптекам со своими курьерами и 10 точками продаж 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 2
27.03.2020 В феврале фармотрасль ускорила регистрацию в системе маркировки в пять раз 1
18.03.2020 Лучшие алкотестеры для водителей: выбор ZOOM 1
27.02.2020 На конференции CNews подписано соглашение, давшее новый старт телемедицине в России 1
21.02.2020 Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения 1
18.02.2020 Координационный центр Минкомсвязи и НБМЗ разработают систему поддержки принятия врачебных решений на основе ИИ 1
10.02.2020 В системе маркировки «Честный знак» зарегистрировано 72% лекарств в России 4
10.02.2020 Электронные документы для водителей в России начнут выдавать до конца 2021 года 1
27.01.2020 Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента 1
22.01.2020 Маркировка лекарств повысит продажи аптек за счет обеления 30-40% рынка 1
12.12.2019 ЦРПТ подписал соглашение о сотрудничестве с тремя фармассоциациями 1
12.12.2019 «Ред софт» и «Комета» протестировали совместимость продуктов 1
02.12.2019 «Автоматика» представила современный малогабаритный дефибриллятор 1
05.11.2019 Подтверждена совместимость новых версий «Альт 8 СП РС» и МИС «БАРС.Здравоохранение» 1
15.10.2019 «Радиоэлектронные технологии» начали серийное производство кардиорегистраторов Ritmer 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1

Публикаций - 77, упоминаний - 113

Росздравнадзор РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 6
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 4
Ростех Швабе Холдинг 150 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Барс груп 402 3
Сколково - SK Биомед - Кластер биомедицинских технологий 8 3
Ред Софт - Red Soft 246 2
Крок 1221 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
Парус 203 2
Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 15 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
Компьюлинк ГК - Compulink 210 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Армада 277 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
ФОРС ГК 22 1
Программный продукт ГК 92 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Biocad - Биокад 38 1
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 1
oneFactor 24 1
Data Matrix 52 1
ФОРС - Центр разработки 180 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Крипто-ПРО 200 1
ДиалогНаука 91 1
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
ТрекМарк 5 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 30 1
Google LLC 7158 1
TeleMD - Интеллоджик 10 1
Kometa - Комета 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Акцент 12 1
Бинго-Софт - Акцент 10 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Ростех Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 9 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Герофарм - Geropharm 8 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 1
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
Stada 15 1
Bayer AG - Байер 37 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Пепеляев Групп 25 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Ренессанс Страхование 51 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Вертолеты России 114 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Протек - Фармацевтическая компания 28 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Takeda Pharmaceutical 15 1
Столичные аптеки 11 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 16
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 5
Правительство РФ 2206 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Президент Российской Федерации 1440 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Администрация Президента РФ 268 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Правительство Москвы 653 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 2
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 2
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 2
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 3 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 3
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 35 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 78 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 79 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
УЗИ - Ультразвуковое исследование 20 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 14 1
Нейропротезирование - разработка нейронных протезов - Neuroprosthetics - Neural prosthetics 4 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
Функциональная совместимость - Интероперабельность - interoperability - Способность к взаимодействию 5 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
Linux OS 4265 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Ред ОС 239 3
Apple iOS 5742 2
Барс.Здравоохранение - МИС 11 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Google Android 10751 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Microsoft Windows 10 6652 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
К-МИС Webiomed СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 8 2
ReviVR - нейротренажер 8 2
Линс Махаон DICOM Маршрутизатор 1 1
Радиоэлектронные технологии Ritmer - Телемедицинский кардиорегистратор 1 1
Senso Rehab - умная перчатка 1 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 1
АИС Росздравнадзора - автоматизированная информационная система 4 1
TeleMD Botkin.AI 10 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
ЦРТ Voice2Med 16 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
Сбербанк СберМедИИ - Care Mentor AI - КэременторЭйАй 2 1
ИЦ ИАС Operkit Platform 1 1
Автоматика Альтдеф - дефибриллятор 1 1
Kometa 3Di PACS 1 1
СКБ Контур - Контур.EDI 10 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
Криста НПО iMonitoring 7 1
Cisco IDS Network Sensor 1 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
ГИС ТОР КНД - Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности 7 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
Спарго Технологии - еФарма 1 1
Медведев Дмитрий 1434 8
Ожгихин Иван 30 4
Путин Владимир 1826 3
Щеглова Юлия 5 3
Евтушенко Олег 125 3
Мишустин Михаил 302 3
Рустамов Рустам 169 3
Ивакин Роман 49 2
Кулиш Александр 12 2
Крицын Артем 3 2
Массух Илья 192 2
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Зингерман Борис 35 2
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Щеголев Игорь 676 2
Бойко Елена 151 2
Колсанов Александр 8 2
Липов Андрей 50 2
Мурашко Михаил 6 2
Шадаев Максут 384 2
Клименко Сергей 2 1
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Фишман Антон 3 1
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Колесников Юрий 9 1
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Мошков Артем 9 1
Петренко Николай 6 1
Подобайло Николай 8 1
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Косенко Валентина 1 1
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Россия - Амурская область 320 2
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Россия - Геленджик 58 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
ФНП - Федеральная нотариальная палата 30 1
Россия - Балашиха 68 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
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Техника

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Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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