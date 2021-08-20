Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росздравнадзор РФ
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 77, упоминаний - 113
Росздравнадзор РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 2
|РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 3 2
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
|Медведев Дмитрий 1434 8
|Ожгихин Иван 30 4
|Путин Владимир 1826 3
|Щеглова Юлия 5 3
|Евтушенко Олег 125 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Рустамов Рустам 169 3
|Ивакин Роман 49 2
|Кулиш Александр 12 2
|Крицын Артем 3 2
|Массух Илья 192 2
|Пугачев Павел 29 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Зингерман Борис 35 2
|Милашевский Игорь 16 2
|Ахмеров Тимур 73 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Бойко Елена 151 2
|Колсанов Александр 8 2
|Липов Андрей 50 2
|Мурашко Михаил 6 2
|Шадаев Максут 384 2
|Клименко Сергей 2 1
|Сорокин Сергей 9 1
|Протасов Сергей 9 1
|Фишман Антон 3 1
|Герасименко Юрий 1 1
|Колесников Юрий 9 1
|Шишканов Дмитрий 2 1
|Мошков Артем 9 1
|Петренко Николай 6 1
|Подобайло Николай 8 1
|Моторин Максим 2 1
|Тихонова Анастасия 2 1
|Артамонов Игорь 5 1
|Косенко Валентина 1 1
|Неволина Елена 1 1
|Литвинова Мария 1 1
|Казарин Станислав 100 1
|Гилядов Владислав 1 1
|CNews Analytics 1991 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764016, в очереди разбора - 667703.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764016, в очереди разбора - 667703.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru