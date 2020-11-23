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Лукойл Информ

Лукойл Информ


23.11.2020 ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому»
13.11.2020 «Ростелеком» покупает системного интегратора «Лукойла» за 2 миллиарда
17.12.2014 «Информзащита» разработала требования по обеспечению ИБ для ИТ-инфраструктуры «Лукойл-Информ»
12.08.2009 «Лукойл-Информ» и IBS создали систему обнаружения вторжений
17.07.2008 «Лукойл-Информ» управляет проектами с помощью Microsoft EPM
09.06.2008 «Лукойл-Информ» выбрал SAP XI
02.04.2008 ИТ-бенчмаркинг. Опыт "Лукойл-Информа"
06.02.2008 «Лукойл-Информ» строит катастрофоустойчивую инфраструктуру хранения данных
25.10.2007 "Лукойл-Информ": нефтегаз остро нуждается в модернизации
20.02.2007 «Лукойл-Информ» и IBM создают катастрофоустойчивую сеть хранения данных

Публикаций - 87, упоминаний - 112

Лукойл Информ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8525 17
SAP SE 4375 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7776 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7507 11
IBM 8681 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 553 10
NVision Group - Энвижн Груп 625 8
Ростелеком - Связьинвест 1657 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6205 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1475 6
Google LLC 9424 5
Oracle Corporation 5809 5
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 714 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1328 4
Check Point Software Technologies 683 4
Информзащита 611 4
Microsoft Corporation 21000 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 4
Роснефть РН-информ 32 4
Инфосистемы Джет 836 4
Сбербанк Технологии - СберТех 208 4
VK - Mail.ru Group 2810 3
Газинформсервис - ГИС 50 3
IBM ISS - IBM Internet Security Systems 130 3
Eastman Kodak - Кодак 469 3
Крок 1552 3
Trend Micro 557 3
Nokia Corporation 5235 3
Казахтелеком 306 3
Cisco Systems 4635 3
VMware 1970 3
Qualys 45 3
Oracle - Sun Microsystems 2159 2
Газпром информ 24 2
Softline - Софтлайн 1757 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 437 2
5022 2
SAS Institute 790 2
Восход ФГБУ НИИ 422 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 22
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 163 15
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 27 12
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 223 12
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 96 12
НСПК - Национальная система платежных карт 273 11
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 50 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange 844 11
Металлинвестбанк 41 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4835 11
РСХБ-Страхование жизни 11 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 698 9
Росводоканал 47 9
ТНК-ВР Холдинг 236 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1907 7
Takeda Pharmaceutical 17 6
НС-Банк 6 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 769 6
Алеф-Банк 12 6
РЖД - Российские железные дороги 1326 6
Роснефть НК 418 5
Донстрой - Дон-Строй Инвест 16 5
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 201 5
Аэрофлот 616 5
РОСНО СК 163 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 85 4
Газпром нефть 399 4
Росгосстрах 219 4
ГПБ - Газпромбанк 799 4
Открытие ФК 567 4
Почта России ПАО 1777 4
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 82 3
Газпром ПАО 748 3
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 69 3
Сургутнефтегаз - СНГ 161 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 92 3
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 228 3
Татнефть 169 3
Интер РАО ПАО 264 3
РусГидро ПАО 157 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1985 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2753 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1139 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 611 12
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 26 12
ПФР Департамент информационных технологий 129 11
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 8 6
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 244 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1244 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1969 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1849 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 163 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2030 3
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 71 3
Счётная палата РФ 555 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 44 2
Роснано 619 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 221 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 109 1
Правительство Москвы 815 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1479 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 154 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 1
Рособоронэкспорт 65 1
Правительство Канады 3 1
Администрация Президента РФ 324 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 926 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 929 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1481 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 271 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7340 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2017 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2348 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1731 1
Президент Российской Федерации 1723 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1100 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 494 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 148 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
АРБ - Ассоциация российских банков 147 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4028 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12303 22
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 679 9
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 72 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 22 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1409 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2515 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1458 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12125 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 665 4
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 233 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2112 3
ИТ-аутсорсинг 844 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 321 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 457 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9105 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6280 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 861 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 550 3
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1015 2
СЗИ - Средства защиты информации 163 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1584 2
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика 19 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1918 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 215 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2572 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2440 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1785 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3171 2
ЦОВ - Центр обработки вызовов 127 2
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 736 1
Lean - Бережливое производство 25 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 86 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 688 1
ИТ-аудит 89 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 68 1
COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 70 1
Linux OS 7190 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 495 3
Microsoft Office 3000 2
БОСС-Кадровик 116 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 904 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 65 2
Abbyy Lingvo 165 1
Brocade SilkWorm 5 1
Oracle Primavera 98 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 1
VMware vCloud Suite 51 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 20 1
AMD Radeon GPU Profiler (RGP) 5 1
Esri ArcGIS 119 1
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 10 1
Panasonic Toughpad FZ - серия защищенных планшетов 19 1
Positive Technologies - XSpider 25 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 178 1
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 1
RCNTEC Auth.AS - Сервис двухфакторной аутентификации 12 1
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 20 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
IBM Tivoli 275 1
SUN UltraSPARC 109 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 336 1
Microsoft Windows 10 10109 1
Microsoft Windows 1339 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 1
Java - Язык программирования 2397 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 475 1
Microsoft Office 365 795 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 161 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 307 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 542 1
Microsoft Windows Server 2012 151 1
VMware vSphere 303 1
Microsoft Office Excel 719 1
Superjob 189 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 395 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 162 1
Курбатов Владимир 22 14
Трояновский Владимир 40 13
Борисов Илья 26 12
Цыганов Вячеслав 54 12
Мусич Роман 18 12
Контемиров Юрий 29 12
Калинкин Алексей 16 12
Остапенко Григорий 26 12
Палей Лев 33 12
Сычев Артем 50 12
Горбатько Александр 92 12
Гущин Александр 15 11
Нуйкин Андрей 30 11
Демидов Сергей 53 11
Суровец Дмитрий 44 11
Соколов Алексей 129 10
Путин Сергей 38 9
Дилбарян Павел 16 8
Чемериский Максим 6 6
Серова Елена 317 6
Лысенко Юрий 22 6
Лобанов Михаил 9 6
Ромашов Андрей 6 6
Шевченко Александр 9 6
Чулков Олег 8 6
Яковлев Сергей 35 6
Мешков Александр 6 6
Деточкин Андрей 6 6
Варназов Лев 10 5
Новиков Евгений 40 4
Ермаков Дмитрий 4 4
Журавлёв Владимир 10 4
Ананьин Алексей 73 4
Пружинин Александр 4 4
Аншина Марина 76 4
Чернов Антон 23 3
Скородумов Анатолий 64 3
Попова Мария 139 3
Кравченко Константин 75 3
Ершова Элеонора 64 3
Россия - Российская федерация - РФ 82347 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26652 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12058 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11559 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33986 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1017 4
Каспийское море 48 3
Канада 3055 3
Россия - СФО - Новосибирск 2921 3
Германия - Федеративная Республика 7784 3
Европа Восточная 2812 2
Казахстан - Республика 4132 2
Россия - Западная Сибирь 183 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11604 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9511 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2892 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2135 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 791 1
Болгария - Республика 632 1
Таиланд - Королевство 662 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 541 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 533 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 312 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 990 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 1
Казахстан - Алматы 459 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 193 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 172 1
Луна 1155 1
Армения - Ереван 134 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 114 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 1
Каспийское море - Нефтегазоконденсатное шельфовое месторождение имени Ю. Корчагина 3 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3780 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1066 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 842 1
Узбекистан - Республика 1252 1
Украина 5526 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 597 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2746 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3656 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5048 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4094 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 411 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 3
Аутсорсинг 133 2
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 128 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1214 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1515 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
Человеческий фактор 172 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 198 1
СРО - саморегулируемые организации 47 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 622 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 101 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 374 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10323 2
TAdviser - Центр выбора технологий 228 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 2
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 11 2
ComNews - Медиа-бизнес 87 2
Wikipedia - Википедия 398 1
НТВ - Телекомпания 279 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 706 1
Коммерсантъ - Издательский дом 790 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 67 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
ComputerWorld 136 1
Eurovision 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2654 7
Gartner 3182 6
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 6
IDC - International Data Corporation 4524 4
Forrester Research 784 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 1
Juniper Research 419 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 606 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 73 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
РАН - Российская академия наук 935 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1027 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 546 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 143 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 216 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 62 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 11 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 45 1
Академия ФСБ России 4 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 21 1
НИИАС РЖД - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1419 19
CeBIT 406 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169280, в очереди разбора - 1036830.
Создано именных указателей - 58876.
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