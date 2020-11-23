Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Лукойл Информ
Публикаций - 87, упоминаний - 112
Лукойл Информ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Курбатов Владимир 22 14
|Трояновский Владимир 40 13
|Борисов Илья 26 12
|Цыганов Вячеслав 54 12
|Мусич Роман 18 12
|Контемиров Юрий 29 12
|Калинкин Алексей 16 12
|Остапенко Григорий 26 12
|Палей Лев 33 12
|Сычев Артем 50 12
|Горбатько Александр 92 12
|Гущин Александр 15 11
|Нуйкин Андрей 30 11
|Демидов Сергей 53 11
|Суровец Дмитрий 44 11
|Соколов Алексей 129 10
|Путин Сергей 38 9
|Дилбарян Павел 16 8
|Чемериский Максим 6 6
|Серова Елена 317 6
|Лысенко Юрий 22 6
|Лобанов Михаил 9 6
|Ромашов Андрей 6 6
|Шевченко Александр 9 6
|Чулков Олег 8 6
|Яковлев Сергей 35 6
|Мешков Александр 6 6
|Деточкин Андрей 6 6
|Варназов Лев 10 5
|Новиков Евгений 40 4
|Ермаков Дмитрий 4 4
|Журавлёв Владимир 10 4
|Ананьин Алексей 73 4
|Пружинин Александр 4 4
|Аншина Марина 76 4
|Чернов Антон 23 3
|Скородумов Анатолий 64 3
|Попова Мария 139 3
|Кравченко Константин 75 3
|Ершова Элеонора 64 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169280, в очереди разбора - 1036830.
Создано именных указателей - 58876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169280, в очереди разбора - 1036830.
Создано именных указателей - 58876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru