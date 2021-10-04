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Казахстан
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04.10.2021 Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны 1
13.07.2021 Крупный российский SAP интегратор выходит на рынок Центральной Азии. NOVARDIS открывает представительство в Казахстане 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
17.05.2021 «Швабе» объявил о сотрудничестве с Global Energy Corporation 1
03.03.2021 Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи 1
08.01.2021 Через Telegram можно узнать реальный адрес человека. И для этого не нужно быть хакером 1
07.12.2020 Власти Казахстана научились читать зашифрованный трафик своих граждан. Тех, кто сопротивляется, лишают Youtube и Facebook 7
28.07.2020 InfoWatch Traffic Monitor получил сертификат ОУД-4 на соответствие требованиям ИБ-стандарта в Казахстане 1
03.07.2020 O-City стала партнером Visa Ready for Transit 1
05.12.2019 В России подписан первый электронный договор с Казахстаном 1
21.11.2019 Депутаты утвердили обязательную предустановку российского ПО на смартфоны 1
20.11.2019 Infowatch открыла офис в Казахстане 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
05.11.2019 В России запретят продажу смартфонов без отечественного ПО: Закон принят в первом чтении 1
28.10.2019 Правительство поддержало предустановку российского ПО на смартфоны 1
21.10.2019 «А+С транспроект» станет единственным поставщиком решений PTV Group в России 1
03.10.2019 Москва внедряет решение для слежки за рабочими, которые медленно ремонтируют электросети 1
12.09.2019 Госдума разгромила идею обязательной предустановки российского ПО на смартфоны 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
19.07.2019 В Казахстане перекроют интернет всем, кто не подключит государственное шпионское ПО 2
05.07.2019 «Элар» внедрила единую архивную ИС в госархиве Астаны 3
04.07.2019 «Элар» внедрил единую архивную информационную систему в госархиве Астаны 4
22.05.2019 «Элар» поставил сканирующее оборудование учреждениям культуры Казахстана 1
12.04.2019 Navitel выпустила обновление карт России, Беларуси и Казахстана 3
14.02.2019 Акционеры национального оператора пожаловались властям Казахстана из-за 20%-го грабежа 1
29.12.2018 Как Казахстан строит умные города 1
05.12.2018 Системные операторы России и Казахстана усовершенствовали систему информационного обмена 1
06.11.2018 Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом 1
30.05.2018 Национальная академическая библиотека Казахстана расширяет парк оборудования для оцифровки 1
02.04.2018 «Первый БИТ» осуществил внедрение продукта «1С:Зарплата и управление персоналом для Казахстана» для Fashion Retail Kazakhstan 1
08.02.2018 Российская парковочная ИТ-система выходит на международный рынок 4
28.09.2017 ФРИИ инвестирует 43,8 млн рублей в 22 стартапа 13 Акселератора 2
18.09.2017 Системы выявления террористов на ЧМ-2018 в «Лужниках» обойдутся в 370 млн 1
14.09.2017 Сервис пассажирских перевозок inDriver начал использовать карты 2ГИС 1
12.09.2017 Представлены водородный автомобиль и «умный дом» из СНГ 2
26.07.2017 Регулятор зон .RU и .РФ профинансирует «ИТ-детище Путина» на десятки миллионов 1
21.06.2017 «Вокорд» реализовала госпроект в области распознавания лиц 1
17.04.2017 Роботы Promobot третьей версии отправились к первым заказчикам 1
14.04.2017 Москва претендует на звание самого умного города планеты 2017 года 1
21.02.2017 Доходы SAS в России и странах СНГ выросли в 2016 году более чем на 40% 1

Публикаций - 184, упоминаний - 244

Казахстан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 16
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 9
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 29 9
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 8
Казахтелеком 200 7
SAP SE 3211 7
Samsung Electronics 5651 5
Microsoft Corporation 11060 5
Tele2 Казахстан 7 4
Navitel - Навител Навигатор 252 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 4
Google LLC 7144 3
Vocord - Вокорд 99 3
Летограф - Letograf 63 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
Naumen Казахстан 3 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 2
IBM 3537 2
Cisco Systems 2038 2
Летограф ИТ Консалтинг и услуги 6 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 2
InfoWatch - Инфовотч 607 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Астерос Казахстан 2 1
HP Inc. 2905 1
Горпарковки 6 1
Микротест 177 1
KEGOC - Kazakhstan Electricity Grid Operating Company 1 1
Intel Corporation 4169 1
Инфинет - InfiNet Wireless 40 1
Nortel Networks 222 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
НИТ - Национальные информационные технологии 31 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
LG Electronics 1844 1
Facebook 3765 1
РусславБанк - РСБ 147 3
Юнистрим - Unistream 167 3
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги 6 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 2
Лидер-инновации 27 2
Uber 257 1
Казахстанская компания по управлению электрическими сетями - KEGOC - Kazakhstan Electricity Grid Operating Company 1 1
PNB Казахстан - Punjab National Bank 1 1
Citibank Казахстан 1 1
ЭксимБанк Казахстан 2 1
Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 1
Отбасы банк - Жилстройсбербанк Казахстана 3 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
КазМунайГаз ПНХЗ - Павлодарский нефтехимический завод 2 1
Indesit 31 1
Falcorny Capital 1 1
Связной ГК 877 1
Fashion Retail Kazakhstan - Фэшн Ритейл Казахстан 1 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Альфа-Банк Казахстан 16 1
Техносила 135 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Uber Technologies 258 1
Россети ПАО 168 1
Visa International 1345 1
AliExpress 275 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 4
Правительство РФ 2201 3
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 5 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство финансов республики Республики Казахстан 5 2
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 1 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство обороны Республики Казахстан 1 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 4 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 8 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство внутренних дел Республики Казахстана - МВД РК 4 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство цифрового развития, инновация и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан - ранее Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана 3 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ЛДПР 68 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 1 1
Сообщество казахстанских ИТ-менеджеров 1 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 2
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 2
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
CORD - Central Office Re-architected as a Datacenter 2 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
3G - Стандарт мобильной связи 3723 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 216 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 77 1
АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 28 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
HSTS - HTTP Strict Transport Security - механизм, принудительно активирующий защищённое соединение через протокол HTTPS 5 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Google Android 10750 6
Apple iOS 5741 5
ЭларСкан 48 4
Java - Язык программирования 1175 3
ЭЛАР ПланСкан 83 3
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 17 2
Aladdin JaCarta 147 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
ЭЛАР ПауэрСкан 12 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1168 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 2
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
Казахтелеком PEARL - Persia Europe Alternative Rapid Link 1 1
Visa Ready 3 1
Simetra PTV Vision Traffic Suite 8 1
Aladdin Secret Disk 33 1
R-Style Softlab - InterBank 94 1
Цифровой электромонтер 3 1
1С:Бухгалтерия 395 1
Microsoft Windows Phone Store 54 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 10 1
eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 11 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Летограф Решение для автоматизации документооборота и архива 3 1
HP TouchPad - серия планшетов 22 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google YouTube - Видеохостинг 1713 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Microsoft Office 1934 1
WeChat - Мессенджер 96 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
WhatsApp Messenger 654 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 1
Samsung Galaxy Note 558 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Жигарев Сергей 14 4
Путин Владимир 1824 2
Фролова Светлана 41 2
Сурмай Руслан 2 2
Айнура Куатбек 1 1
Мякишева Марина 84 1
Сабиров Шакват 2 1
Dyussekeyev Askar - Дюссекеев Аскар 1 1
Оспанов Аблайхан 1 1
Дробышевский Михаил 50 1
Скоков Сергей 26 1
Векилов Тимур 28 1
Копелян Андрей 1 1
Теверовский Александр 12 1
Максимов Юрий 15 1
Абасалиев Марат 9 1
Степанов Антон 56 1
Никифоров Николай 1126 1
Андренюк Вадим 11 1
Ахмедов Руслан 1 1
Бирюков Петр 1 1
Ямпольский Юрий 1 1
Наполов Андрей 1 1
Каштанов Алексей 3 1
Южаков Алексей 23 1
Есекеев Куанышбек 33 1
Берда Тимур 6 1
Ливинский Павел 10 1
Мейрманов Нурлан 2 1
Швецов Владимир 28 1
Канафин Байжан 4 1
Дворкович Аркадий 169 1
Волож Аркадий 181 1
Казахстан - Республика 2627 136
Россия - Российская федерация - РФ 57309 73
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 21
Украина 3361 19
Беларусь - Белоруссия 2087 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 16
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 14
Россия - СФО - Новосибирск 1965 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 9
Россия - ПФО - Казань 1513 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 8
Казахстан - Алматы 261 8
Россия - ПФО - Самара 1287 7
Германия - Федеративная Республика 3624 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 6
Казахстан - Южно-Казахстанская область - Туркестанская область 13 6
Европа 3745 6
Индия - Республика 2169 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
Казахстан - Западно-Казахстанская область 10 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 4
Россия - Красноярский край 663 3
Россия - Мурманская область 291 3
Россия - Сахалинская область 432 3
Казахстан - Восточно-Казахстанская область 10 3
Россия - Иркутская область 543 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 3
Россия - Республика Карелия 298 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Россия - Республика Бурятия 284 3
Франция - Французская Республика 2120 3
Россия - Республика Саха (Якутия) 498 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Россия - Тверь 324 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Казахстан - Северо-Казахстанская область 4 2
Россия - Свердловская область 806 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 2
POI - points of interest 60 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 2
УК РК - Уголовный кодекс Казахстана 2 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 12 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Русский мост - Мост на остров Русский 1 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Протокол о торговле услугами 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Wikipedia - Википедия 276 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
ZDnet 381 1
Муз-ТВ - телеканал 26 1
Интерфакс Казахстан 3 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
CNews Analytics 1988 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
Актюбинская областная универсальная научная библиотека имени Сактагана Баишева 1 1
Актюбинская областная юношеская библиотека имени Саги Жиенбаева 1 1
Областная детская библиотека имени Н. Байганина 1 1
Национальная академическая библиотека Республики Казахстан 1 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 13 1
НАБРК - Национальная академическая библиотека Республики Казахстан 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Intertraffic - выставка транспортной инфраструктуры 2 1
ASTEX - Astana Smart Technologies Exhibition - Астанинская выставка умных технологий 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759050, в очереди разбора - 662740.
Создано именных указателей - 46354.
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