Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Казахстан
Нур-Султан
Астана
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 184, упоминаний - 244
Казахстан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Жигарев Сергей 14 4
|Путин Владимир 1824 2
|Фролова Светлана 41 2
|Сурмай Руслан 2 2
|Айнура Куатбек 1 1
|Мякишева Марина 84 1
|Сабиров Шакват 2 1
|Dyussekeyev Askar - Дюссекеев Аскар 1 1
|Оспанов Аблайхан 1 1
|Дробышевский Михаил 50 1
|Скоков Сергей 26 1
|Векилов Тимур 28 1
|Копелян Андрей 1 1
|Теверовский Александр 12 1
|Максимов Юрий 15 1
|Абасалиев Марат 9 1
|Степанов Антон 56 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Андренюк Вадим 11 1
|Ахмедов Руслан 1 1
|Бирюков Петр 1 1
|Ямпольский Юрий 1 1
|Наполов Андрей 1 1
|Каштанов Алексей 3 1
|Южаков Алексей 23 1
|Есекеев Куанышбек 33 1
|Берда Тимур 6 1
|Ливинский Павел 10 1
|Мейрманов Нурлан 2 1
|Швецов Владимир 28 1
|Канафин Байжан 4 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Волож Аркадий 181 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|Wikipedia - Википедия 276 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|ZDnet 381 1
|Муз-ТВ - телеканал 26 1
|Интерфакс Казахстан 3 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
|CNews Analytics 1988 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759050, в очереди разбора - 662740.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759050, в очереди разбора - 662740.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru