Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Банк Санкт-Петербург
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 120, упоминаний - 138
Банк Санкт-Петербург упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 250 1
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|Четвернин Алексей 651 6
|Сивокобильска Оксана 17 5
|Марков Антон 12 5
|Демидов Сергей 50 4
|Китляр Владимир 19 4
|Свириденко Алексей 18 4
|Попов Андрей 72 4
|Рыбаков Александр 24 4
|Иванов Алексей 76 3
|Белоусов Максим 59 3
|Шипов Савва 70 3
|Пегасов Сергей 52 3
|Бойко Елена 151 3
|Урьяс Вадим 76 3
|Сотин Денис 102 3
|Онищенко Владислав 41 3
|Аршавский Анджей 27 3
|Евраев Михаил 222 3
|Мольский Александр 11 3
|Фомичев Олег 107 3
|Семенихин Игорь 37 3
|Трапезин Владимир 11 3
|Гимранов Ринат 56 3
|Шадаев Максут 384 3
|Арлазаров Владимир 118 3
|Путятинский Сергей 53 3
|Горбунов Сергей 12 3
|Сахаров Александр 30 3
|Балякин Андрей 13 3
|Ермолаев Артем 340 3
|Трофимова Людмила 31 3
|Прохорова Алла 45 3
|Садовенко Илья 60 3
|Чаркин Евгений 182 3
|Богданов Кирилл 91 3
|Дьяченко Валерий 66 3
|Абакумов Евгений 103 3
|Чикунов Андрей 16 3
|Аксаков Анатолий 98 3
|Скородумов Анатолий 63 3
|Gartner 2190 4
|CNews Analytics 1988 3
|SimilarWeb 24 1
|Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 1
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761060, в очереди разбора - 664749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761060, в очереди разбора - 664749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru