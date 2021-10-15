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Банк Санкт-Петербург


15.10.2021 Банк «Санкт-Петербург» и Glowbyte провели совместный анализ процесса открытия счетов с использованием технологии Process mining 1
01.09.2021 Банк «Санкт-Петербург» запустил официальный Telegram-канал для розничных инвесторов 1
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
29.03.2021 Минэкономразвития сформирован список банков на участие в программе льготного кредитования ФОТ 3.0 1
22.03.2021 Новый функционал Kaspersky Fraud Prevention помогает банкам соответствовать стандартам безопасности СБП 1
03.03.2021 Банк «Санкт-Петербург» отметил существенный рост цифровой активности клиентов 1
11.02.2021 РЖД получили 9 млрд руб. на цифровую трансформацию 1
24.12.2020 Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги цифровизации бизнеса в 2020 году 1
22.12.2020 Smart Engines заработала на ИИ 247,5 млн рублей в 2020 году 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
02.11.2020 Банк «Санкт-Петербург» обновил функционал мобильного приложения 1
15.10.2020 Приложение банка «Санкт-Петербург» доступно владельцам смартфонов Huawei и Honor 2
13.10.2020 Банк «Санкт-Петербург» внедрит технологии Smart Engines для распознавания QR-кодов 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
02.10.2020 Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte и SAS внедрил кредитный конвейер 5
24.09.2020 «Корус консалтинг» расширил возможности интранета в банке «Санкт-Петербург» 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.08.2020 Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации 1
31.07.2020 Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации 1
30.07.2020 Власти запретят упрощенную регистрацию граждан на «Госуслугах»? Минкомсвязи: изменения носят технический характер 1
27.07.2020 Банк «Санкт-Петербург» внедряет решение AppDynamics для улучшения качества обслуживания клиентов 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
06.07.2020 Банк «Санкт-Петербург» запускает новые цифровые сервисы с помощью Neoflex MSA Platform 2
30.06.2020 Банк «Санкт-Петербург» предложил новые онлайн-кассы для эквайринга 1
22.06.2020 Банк «Санкт-Петербург» представил онлайн-витрину недвижимости совместно с ЦИАН 1
13.05.2020 Что показал стресс-тест систем информационной безопасности 1
21.04.2020 Банк «Санкт-Петербург» снизил комиссию за эквайринг и представил пакет дополнительной поддержки клиентов 1
14.04.2020 Банк «Санкт-Петербург» перевел в онлайн пакет документов по ипотеке 1
02.04.2020 Банк «Санкт-Петербург» выпустил виртуальную карту для покупок онлайн 1
19.03.2020 Банк «Санкт-Петербург» обновил свое мобильное приложение 1
17.01.2020 Банк «Санкт-Петербург» выпустил 100 тысяч Единых карт петербуржца 2
26.11.2019 На «Госуслугах» зарегистрировался стомиллионный гражданин 1
06.11.2019 Банк «Санкт-Петербург» обновил мобильный банк для физических лиц 1
30.10.2019 Банк «Санкт-Петербург» модернизировал зарплатный проект для бизнеса 1
29.10.2019 Банк «Санкт-Петербург» представил мобильный банк для бизнеса 2
09.10.2019 Чонг Хенг Хан, Oracle: Главный ИТ-тренд — мультиоблачность. Гибридное облако дает клиентам больше свободы выбора 1
06.09.2019 Конференция CNews «Биометрическая идентификация: прогнозы и задачи» состоится 1 октября 2
23.05.2019 Банк «Санкт-Петербург» внедрил бесконтактную технологию в сети банкоматов 1
20.05.2019 Банк «Санкт-Петербург» расширил функциональность Единой карты петербуржца 2
15.05.2019 Банк «Санкт-Петербург» присоединился к Mir Pay 1

Публикаций - 120, упоминаний - 138

Банк Санкт-Петербург упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
Samsung Electronics 5666 5
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 5
Diasoft - Диасофт 354 3
Microsoft Corporation 11077 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 3
Yandex - Яндекс 4101 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Rimini Street 38 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
Такском - Taxcom 119 2
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 2
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 2
Фабрикан - Fabrikant 31 2
AppDynamics 30 2
VerifyMyAge 6 2
Центр2М - Center2М 47 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
Google LLC 7148 2
Ситилабс 25 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Neoflex - Неофлекс 141 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Cinimex - Синимекс 160 2
Schneider Electric 408 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Cisco Systems 2040 2
SAS Institute 596 2
РТСофт - RTSoft 41 1
Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 18 1
Корус Консалтинг ГК 805 1
Микрон - Micron 365 1
Газпромбанк - ГПБ 692 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 13
Альфа-Банк 1123 13
Открытие ФК 538 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 10
ВТБ24 583 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 8
МКБ - Московский кредитный банк 268 8
РСХБ - Россельхозбанк 183 6
Русский стандарт Банк 302 6
Почта Банк 289 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 5
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Уралсиб Банк 389 4
НСПК - Национальная система платежных карт 257 4
Пробизнесбанк АКБ 109 4
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 3
Почта России ПАО 1572 3
Норникель - Норильский никель 177 3
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
Газпром нефть 382 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
X5 Group 599 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 3
Мелстон ГК 11 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 3
Победа - Кондитерская фабрика 16 3
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 3
Visa International 1345 3
Citibank - Ситибанк 170 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Аэрофлот 493 3
Сургутнефтегаз - СНГ 123 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 3
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 3
Правительство Москвы 653 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Правительство РФ 2203 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Руссофт - Russoft 250 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 15
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
Big Data - Большие данные 1136 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 2
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 2
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 2 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 40 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 10 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
Google Android 10751 10
Apple iOS 5742 7
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 4
Банк Санкт-Петербург - ЯСчитаю 4 4
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 4
Samsung Galaxy Note 558 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
Банк Санкт-Петербург - БСПБ 5 3
Samsung Galaxy Gear 102 3
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
Apple macOS 925 3
Samsung Galaxy 345 3
Smart Engines - Smart Code Engine 9 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Smart Engines - Smart Document Engine 8 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
Банк Санкт-Петербург - Биржевой мост 4 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 2
Samsung Pay 238 2
SAS MA - SAS Marketing Automation 16 2
Huawei AppGallery 95 2
ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 7 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
WikiPay 2 2
Java - Язык программирования 1176 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Linux OS 4257 2
Microsoft Windows 10 6635 2
Smart Engines GreenOCR 17 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Cisco ThousandEyes Synthetic Monitoring 6 2
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 31 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 2
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
Google Flutter 15 1
Четвернин Алексей 651 6
Сивокобильска Оксана 17 5
Марков Антон 12 5
Демидов Сергей 50 4
Китляр Владимир 19 4
Свириденко Алексей 18 4
Попов Андрей 72 4
Рыбаков Александр 24 4
Иванов Алексей 76 3
Белоусов Максим 59 3
Шипов Савва 70 3
Пегасов Сергей 52 3
Бойко Елена 151 3
Урьяс Вадим 76 3
Сотин Денис 102 3
Онищенко Владислав 41 3
Аршавский Анджей 27 3
Евраев Михаил 222 3
Мольский Александр 11 3
Фомичев Олег 107 3
Семенихин Игорь 37 3
Трапезин Владимир 11 3
Гимранов Ринат 56 3
Шадаев Максут 384 3
Арлазаров Владимир 118 3
Путятинский Сергей 53 3
Горбунов Сергей 12 3
Сахаров Александр 30 3
Балякин Андрей 13 3
Ермолаев Артем 340 3
Трофимова Людмила 31 3
Прохорова Алла 45 3
Садовенко Илья 60 3
Чаркин Евгений 182 3
Богданов Кирилл 91 3
Дьяченко Валерий 66 3
Абакумов Евгений 103 3
Чикунов Андрей 16 3
Аксаков Анатолий 98 3
Скородумов Анатолий 63 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 71
Россия - Российская федерация - РФ 57350 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 3
Восточная Европа 1678 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Ближний Восток 1473 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Марокко - Королевство 75 1
Тунис - Тунисская Республика 77 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Эквадор - Республика 42 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 1
Бахрейн - Королевство 58 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Ливия 13 1
Катар 78 1
Ливан - Ливанская Республика 44 1
Ирак - Республика 81 1
Кувейт 51 1
Судан - Республика 41 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 47 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Йемен - Йеменская Республика 9 1
Султанат Оман 38 1
Латинская Америка 723 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 11 1
Ипотека - вариант залога недвижимого имущества 14 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 39 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Gartner 2190 4
CNews Analytics 1988 3
SimilarWeb 24 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 4
CNews AWARDS 291 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
CNews Баттл 34 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Oracle OpenWorld 36 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
Права потребителей и качество обслуживания 2 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 3 1
CNews APPWards 36 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761060, в очереди разбора - 664749.
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