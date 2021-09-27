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Актив
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Рутокен
Rutoken


27.09.2021 Устройства «Рутокен» обеспечат безопасную работу в AlterOS 4
10.08.2021 «Актив» и «Криптопро» представили решение для безопасного доступа 2
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux 3
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux 3
14.07.2021 «КриптоПро CSP 5.0 R2» для ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ 1
12.07.2021 ViPNet PKI Client Android 1.4 совместим со смарт-картами и токенами «Рутокен» 2
09.07.2021 «Актив» выпустил новую линейку Рутокен ЭЦП 3.0 для мобильных устройств на базе ОС «Аврора» 3
05.07.2021 «Актив» запустила новую линейку продуктов «Рутокен ЭЦП 3.0» для мобильных устройств 1
11.05.2021 «Актив» и «Юнисаб» объявлили о старте технологического партнерства 1
29.04.2021 Подтверждена совместимость продуктов «Рутокен» и ПО «Альтан» 2
14.04.2021 Продукты «Рутокен» совместимы с новой версией операционной системы «Ред ОС» 4
12.04.2021 «Актив» запустила крупносерийное производство контактных считывателей смарт-карт «Рутокен SCR 3001» 1
31.03.2021 «Мой офис» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации 1
23.03.2021 Treolan начинает поставки средств информационной безопасности «Рутокен» 1
26.01.2021 Устройства MIG работают с дуальными смарт-картами Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 5
16.12.2020 «Сбер» предложил предпринимателям электронные ключи для macOS 2
04.12.2020 Вышел новый релиз ОС «Аврора»: еще безопаснее, еще удобнее, еще корпоративнее 1
30.11.2020 «С-Терра СиЭсПи» и «Актив» совместно защитили удаленный доступ к корпоративным ресурсам 1
03.11.2020 Медицинское системы «РТ МИС» совместимы с решениями «Рутокен» 1
26.10.2020 «Актив» представляет решения для мобильной электронной подписи: смарт-карты Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 3
13.10.2020 Подтверждена совместимость ОС «Циркон» и аппаратных решений «Рутокен» для аутентификации и электронной подписи 3
09.09.2020 «Базальт СПО» и «Актив» подтвердили совместимость «Рутокен» и ОС «Альт» 4
30.07.2020 Подтверждена совместимость «Рутокен» и средств защиты информации ViPNet 1
23.07.2020 «Актив» и «Код Безопасности» укрепляют сотрудничество 7
09.07.2020 ИВК и «Актив» представили решение для организации защищенных дистанционных рабочих мест 3
03.07.2020 ФСБ России сертифицировала новые модели «Рутокен ЭЦП 2.0» 5
20.05.2020 «Тионикс» и «Актив» стали технологическими партнерами 3
18.05.2020 «Актив» перешел на подписание сертификатов совместимости продукции в электронной форме 5
24.04.2020 Челябинский радиотехнический техникум использует USB-токены «Рутокен» в учебном процессе 1
03.04.2020 «Актив» получил сертификат ФСТЭК на «Рутокен логон» 2
26.03.2020 Подтверждена совместимость продуктов «Рутокен» с новой версией РЕД ОС 3
24.03.2020 «Актив» предложил решение для безопасной удаленной работы сотрудников 1
23.03.2020 Подтверждена корректность работы СКЗИ «Континент-АП» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен» 1
02.03.2020 Создан первый мобильный банк для российской мобильной ОС 1
18.02.2020 Продукты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в защищенном планшете «ОКБ САПР» 2
28.01.2020 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС Astra Linux 3
15.01.2020 «Эвотор» сделал «Рутокен» универсальным криптоключом для бизнес-приложений 3
09.01.2020 IBS и «Лаборатория Касперского» разработали защищенное виртуальное рабочее место на базе KasperskyOS и «Скала-Р ВРМ» 1
30.12.2019 «Рутокен» усилит безопасность платформы для построения банковской экосистемы Abanking 3
19.12.2019 Смарт-карты «Рутокен» работают с meet2b 2

Публикаций - 144, упоминаний - 289

Актив упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 8
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 7
Infotecs - ИнфоТеКС 249 7
Код Безопасности 365 5
3733 5
Microsoft Corporation 11060 5
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 5
Крипто-ПРО 200 5
Ланит ГК 1155 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
Tonk - Тонк ГК 32 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 3
Конфидент 56 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 2
Jolla - Sailfish Holding 58 2
АТОЛ ГК 168 2
Acronis - Акронис 364 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
Directum - Директум 645 2
Связь инжиниринг 14 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Кейсистемс КСБ-СОФТ 3 2
Эвотор - Evotor 105 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Штрих-М 36 2
SAP SE 3211 2
Анкад - Ancud 21 2
Свемел МВП - Swemel 23 2
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 44 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Nokia Corporation 2434 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Ред Софт - Red Soft 246 2
Сигнал-КОМ 22 2
Facebook 3765 1
Apple Inc - Эппл Рус 7692 1
iDecide - АйДесайд 25 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Почта России ПАО 1572 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
ВкусВилл 48 1
Татнефть 112 1
АльфаСтрахование СГ 207 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Вотрон 16 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Визгин Игорь 1 1
Агророс Банк 3 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 38
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 30
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 3
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 20 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 32
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 31
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 19
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 11
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 10
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 10
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 9
Flash 472 9
USB Type-C - USB-C 901 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 6
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 69 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 5
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 602 5
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 4
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 4
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 60 4
СЗИ - Средства защиты информации 140 3
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 3
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 118 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Тонкий клиент - Thin client 107 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 63 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 127 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 53
Microsoft Windows 10 6629 22
Linux OS 4253 18
Актив - Рутокен S 20 16
Актив - Рутокен Lite 18 15
Google Android 10750 14
Apple iOS 5741 10
Актив - Рутокен ЭЦП Bluetooth 11 8
КриптоПро СКЗИ CSP 96 7
Актив - Рутокен Плагин 10 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 7
Актив - Рутокен 2151 7 6
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 6
Актив - Рутокен KeyBox 8 6
Apple macOS 922 5
Infotecs - ViPNet CSP 24 5
Microsoft Windows 852 5
Актив - Рутокен ЭЦП NFC 6 5
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 4
Microsoft Edge - Браузер 973 4
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1168 4
Актив - Рутокен ЭЦП SC 4 4
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Актив - Рутокен SCR 6 4
Aladdin JaCarta 147 4
Актив - Рутокен PINPad 12 4
Google Chrome - браузер 1117 3
Актив - Рутокен Guardant 15 3
Ред ОС 239 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 3
Infotecs - ViPNet Client 53 3
ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 32 3
Java - Язык программирования 1175 3
Актив - Рутокен логон 2 2
Directum Solo 33 2
Gemalto SafeNet eToken 119 2
Мобайл Информ MIG C - Защищенный смартфон 6 2
Intel Core - Семейство процессоров 863 2
KasperskyOS 29 2
Горелов Дмитрий 51 24
Мещеряков Кирилл 22 20
Анфимов Павел 16 8
Иванов Владимир 43 6
Черников Константин 5 3
Предыбайло Вячеслав 11 2
Курепкин Игорь 13 2
Гусев Дмитрий 48 2
Тараканов Дмитрий 3 2
Смирнов Николай 13 2
Аносов Сергей 11 2
Румянцев Антон 46 2
Бабинцев Василий 21 2
Хоценко Виталий 3 2
Оганесян Ашот 58 2
Рустамов Рустам 169 2
Сизов Григорий 13 2
Груздев Сергей 26 1
Говоров Сергей 2 1
Романченко Дмитрий 11 1
Волжина Анастасия 1 1
Клебанов Дмитрий 2 1
Родимова Елена 2 1
Рубайлов Михаил 1 1
Адеев Николай 5 1
Богданов Валентин 7 1
Андреев Артем 7 1
Хазиев Марат 2 1
Витоженц Александр 5 1
Курашев Дмитрий 33 1
Журихин Павел 16 1
Марков Антон 12 1
Залецкий Алексей 3 1
Кухтинов Алексей 1 1
Александров Сергей 7 1
Бабушкин Александр 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Березкин Григорий 28 1
Лоевская Анна 14 1
Хасьянова Гульнара 85 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 7
Россия - Ставропольский край 458 2
Россия - Кисловодск 27 2
Кавказ 57 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 2
Северный Кавказ 136 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - Якутск 246 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 1
Северная Африка 92 1
Казахстан - Республика 2627 1
Закавказье 73 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - Калуга 295 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Пенза 251 1
Россия - Орёл 214 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 1
Испания - Барселона 536 1
Россия - Сочи 911 1
Узбекистан - Республика 822 1
Россия - Смоленск 234 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ЕСН - Единый социальный налог 66 2
Федеральное законодательство 254 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Образование в России 335 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
Всероссийская перепись населения 31 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CNews Analytics 1988 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
CNews Fast рейтинг 29 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
ГБПОУ Челябинский радиотехнический техникум 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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