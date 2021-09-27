Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Актив
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Рутокен
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 144, упоминаний - 289
Актив упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Горелов Дмитрий 51 24
|Мещеряков Кирилл 22 20
|Анфимов Павел 16 8
|Иванов Владимир 43 6
|Черников Константин 5 3
|Предыбайло Вячеслав 11 2
|Курепкин Игорь 13 2
|Гусев Дмитрий 48 2
|Тараканов Дмитрий 3 2
|Смирнов Николай 13 2
|Аносов Сергей 11 2
|Румянцев Антон 46 2
|Бабинцев Василий 21 2
|Хоценко Виталий 3 2
|Оганесян Ашот 58 2
|Рустамов Рустам 169 2
|Сизов Григорий 13 2
|Груздев Сергей 26 1
|Говоров Сергей 2 1
|Романченко Дмитрий 11 1
|Волжина Анастасия 1 1
|Клебанов Дмитрий 2 1
|Родимова Елена 2 1
|Рубайлов Михаил 1 1
|Адеев Николай 5 1
|Богданов Валентин 7 1
|Андреев Артем 7 1
|Хазиев Марат 2 1
|Витоженц Александр 5 1
|Курашев Дмитрий 33 1
|Журихин Павел 16 1
|Марков Антон 12 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Кухтинов Алексей 1 1
|Александров Сергей 7 1
|Бабушкин Александр 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Березкин Григорий 28 1
|Лоевская Анна 14 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|CNews Analytics 1988 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|CNews Fast рейтинг 29 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru