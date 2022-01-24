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Актив
Актив-софт
Актив Технологии
Рутокен
Rutoken
«Актив» — российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации. Компания предлагает продукты и решения для аутентификации и электронной подписи под брендом «Рутокен», а также решения для контроля распространения ПО и защиты от реверс-инжиниринга под брендом Guardant. Кроме того, направление Aktiv.Consulting оказывает услуги в сфере консалтинга и аудита информационной безопасности. Компания «Актив» основана в 1994 году и располагает собственным центром НИОКР и производственным комплексом в Москве.
Актив упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|FIDO Alliance - Fast IDentity Online 29 1
|IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 84 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
|Горелов Дмитрий 54 39
|Мещеряков Кирилл 22 20
|Анфимов Павел 19 19
|Иванов Владимир 50 8
|Черников Константин 5 4
|Рустамов Рустам 186 4
|Смирнов Николай 15 3
|Хазиев Марат 2 2
|Курепкин Игорь 13 2
|Аносов Сергей 12 2
|Предыбайло Вячеслав 11 2
|Бабинцев Василий 22 2
|Сошников Сергей 5 2
|Мамыкин Владимир 44 2
|Хоценко Виталий 3 2
|Гусев Дмитрий 51 2
|Степин Андрей 3 2
|Волков Леонид 12 2
|Соколов Дмитрий 57 2
|Тараканов Дмитрий 3 2
|Сизов Григорий 14 2
|Оганесян Ашот 77 2
|Мылицын Роман 82 2
|Журихин Павел 16 2
|Румянцев Антон 47 2
|Лоевская Анна 17 1
|Земков Сергей 156 1
|Хасьянова Гульнара 116 1
|Климов Антон 2 1
|Носков Константин 211 1
|Евдокимов Андрей 66 1
|Смирнов Алексей 160 1
|Новожилов Александр 13 1
|Козлов Андрей 18 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Тикуркин Максим 36 1
|Березкин Григорий 31 1
|Сизоненко Григорий 27 1
|Михалев Максим 16 1
|Новиков Павел 68 1
Ключевых фраз выявлено - 1172432, в очереди разбора - 1003857.
Создано именных указателей - 68526.
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