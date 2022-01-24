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Актив
Актив-софт
Актив Технологии
Рутокен
Rutoken

Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken

«Актив» —  российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации. Компания  предлагает продукты и решения для аутентификации и электронной подписи под брендом «Рутокен», а также решения для контроля распространения ПО и защиты от реверс-инжиниринга под брендом Guardant. Кроме того, направление Aktiv.Consulting оказывает услуги  в сфере консалтинга и аудита информационной безопасности. Компания «Актив» основана  в  1994  году  и  располагает  собственным  центром  НИОКР  и  производственным  комплексом  в  Москве.


24.01.2022 ЭОС и «Актив» обеспечили возможность мобильной электронной подписи в EOSmobile для Android с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен»
23.12.2021 Компания «Актив» объявляет о старте продаж устройств «Рутокен» в исполнении Metal
16.12.2021 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и ридера «Рутокен» SCR 3001
25.11.2021 «Рутокен» вошел в экосистему работы «Ред ОС» для процессора «Байкал-М»
22.11.2021 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС Astra Linux Special Edition.
27.09.2021 Устройства «Рутокен» обеспечат безопасную работу в AlterOS
14.09.2021 Ридер Рутокен SCR 3001 на РЕД ОС
13.09.2021 Ридер «Рутокен SCR 3001» на «Ред ОС» – импортонезависимое решение для безопасности электронных систем
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux
12.07.2021 ViPNet PKI Client Android 1.4 совместим со смарт-картами и токенами «Рутокен»
09.07.2021 «Актив» выпустил новую линейку Рутокен ЭЦП 3.0 для мобильных устройств на базе ОС «Аврора»
05.07.2021 «Актив» запустила новую линейку продуктов «Рутокен ЭЦП 3.0» для мобильных устройств
29.04.2021 Подтверждена совместимость продуктов «Рутокен» и ПО «Альтан»
14.04.2021 Продукты «Рутокен» совместимы с новой версией операционной системы «Ред ОС»
12.04.2021 «Актив» запустила крупносерийное производство контактных считывателей смарт-карт «Рутокен SCR 3001»
23.03.2021 Treolan начинает поставки средств информационной безопасности «Рутокен»
26.01.2021 Устройства MIG работают с дуальными смарт-картами Рутокен ЭЦП 3.0 NFC
03.11.2020 Медицинское системы «РТ МИС» совместимы с решениями «Рутокен»
26.10.2020 «Актив» представляет решения для мобильной электронной подписи: смарт-карты Рутокен ЭЦП 3.0 NFC
13.10.2020 Подтверждена совместимость ОС «Циркон» и аппаратных решений «Рутокен» для аутентификации и электронной подписи
09.09.2020 «Базальт СПО» и «Актив» подтвердили совместимость «Рутокен» и ОС «Альт»
30.07.2020 Подтверждена совместимость «Рутокен» и средств защиты информации ViPNet
03.07.2020 ФСБ России сертифицировала новые модели «Рутокен ЭЦП 2.0»
24.04.2020 Челябинский радиотехнический техникум использует USB-токены «Рутокен» в учебном процессе
03.04.2020 «Актив» получил сертификат ФСТЭК на «Рутокен логон»
26.03.2020 Подтверждена совместимость продуктов «Рутокен» с новой версией РЕД ОС
23.03.2020 Подтверждена корректность работы СКЗИ «Континент-АП» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен»
18.02.2020 Продукты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в защищенном планшете «ОКБ САПР»
28.01.2020 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС Astra Linux
15.01.2020 «Эвотор» сделал «Рутокен» универсальным криптоключом для бизнес-приложений
30.12.2019 «Рутокен» усилит безопасность платформы для построения банковской экосистемы Abanking
19.12.2019 Смарт-карты «Рутокен» работают с meet2b
25.10.2019 «Лаборатория Касперского» расширила сотрудничество с производителем «Рутокенов»
22.08.2019 Клиентам «Тинькофф бизнеса» стали доступны продукты «Рутокен»
11.07.2019 Подтверждена совместимость продукции «Рутокен» с ОС Astra Linux
04.04.2019 «Актив» выпустил новые аутентификаторы «Рутокен»
15.02.2019 «Актив» представила новый «Рутокен» для устройств с разъемом USB Type-C
27.11.2018 Продукты «Рутокен ЭЦП» подтвердили совместимость с системами SAP
23.11.2018 Смарт-карты «Рутокен ЭЦП 2.0» сертифицированы ФСТЭК России

Публикаций - 192, упоминаний - 361

Актив упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крипто-ПРО 294 17
Код Безопасности 414 14
РусБИТех - ГК Astra Linux 505 12
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 313 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3817 9
Анкад - Ancud 43 9
Программный продукт ГК 3708 8
5499 8
Microsoft Corporation 22005 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 208 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1210 6
1С-ИжТиСи 4907 6
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 6
Ред Софт - Red Soft 274 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7901 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 433 5
СКБ Контур 461 4
Cisco Systems 4675 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1534 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 564 4
Информзащита 634 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 260 3
Tonk - Тонк ГК 35 3
Gemalto SafeNet 118 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 237 3
Google LLC 9816 3
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 564 3
Oracle Corporation 5890 3
Конфидент 69 3
Softline - Софтлайн 1824 3
АТОЛ ГК 182 2
Acronis - Акронис 412 2
Базальт СПО 227 2
Dell EMC 4639 2
Lenovo Group 2025 2
Apple Inc 10376 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 149 2
Jolla - Sailfish Holding 61 2
Эвотор - Evotor 118 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5372 2
Альфа-Банк 1337 3
Почта России ПАО 1822 2
Урал ФД - Коммерческий банк 10 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк 24 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 33 1
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 19 1
Гознак МПФ - Московская печатная фабрика 8 1
КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 10 1
ППФ - Пермская печатная фабрика 19 1
Агророс Банк 4 1
Гранит 15 1
Гознак СПБФ - Санкт-Петербургская бумажная фабрика 10 1
Визгин Игорь 1 1
Nordea - Нордеа Банк 77 1
УЭК - Универсальная электронная карта 556 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 34 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 246 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2003 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 57 1
Вотрон 16 1
Банк Санкт-Петербург 125 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 115 1
АльфаСтрахование СГ 233 1
Татнефть 177 1
ВкусВилл - Избёнка 54 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 145 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 743 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 50 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5010 1
РЖД - Российские железные дороги 1396 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2395 56
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2081 52
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6899 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2065 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7518 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2904 3
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 27 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2168 2
Администрация Президента РФ 864 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 604 1
Гознак - Московский монетный двор 12 1
Гознак - Московская типография 10 1
Администрация Волгоградской области - ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Гознак - Научно-исследовательский институт 11 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 226 1
МКС - Международная космическая станция 1388 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1324 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1871 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 649 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1406 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 625 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1056 1
Правительство РФ 7010 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1257 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2224 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 205 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 29 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 84 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 391 68
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8991 31
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 78 22
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 267 22
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 682 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7435 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12470 15
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3044 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7214 14
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 135 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6374 14
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1129 14
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 145 13
USB Type-C - USB-C 1017 12
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 817 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1511 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2136 9
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 71 9
СЗИ - Средства защиты информации 168 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30607 6
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 216 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 304 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 991 6
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 837 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 255 5
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 133 5
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 155 5
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 108 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7379 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3251 4
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 76 4
Мобильное приложение - Mobile app 2614 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6204 3
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 152 3
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 77 3
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт 35 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 560 3
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1092 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 372 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 985 2
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 101 87
Linux OS 7434 39
Microsoft Windows 10 11200 33
Актив - Рутокен S 23 22
Актив - Рутокен Lite 23 22
КриптоПро СКЗИ CSP 137 18
Google Android 11643 18
Apple iOS 6275 13
Актив - Рутокен ЭЦП Bluetooth 13 12
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 381 10
Актив - Рутокен PINPad 13 10
Актив - Рутокен Плагин 11 10
Актив - Рутокен Guardant 21 9
Gemalto SafeNet eToken 198 9
Актив - Рутокен ЭЦП NFC 9 9
Актив - Рутокен 2151 8 8
Актив - Рутокен KeyBox 9 8
Ред ОС 278 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 183 7
Microsoft Windows 1900 7
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 65 7
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 351 7
Код Безопасности - Secret Net Studio 114 6
InfoTeCS - ViPNet CSP 31 6
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 169 6
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 205 6
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1693 6
Актив - Рутокен SCR 6 6
Актив - Рутокен ЭЦП SC 5 5
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 216 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 997 5
Aladdin JaCarta 165 5
Microsoft Edge - браузер 1872 5
ЭОС Дело СЭД 1708 5
Apple macOS 1366 5
Apple macOS X - Rhapsody 1468 4
Oracle Java - язык программирования 2498 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1285 4
BSS BS-Client ДБО 130 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 257 4
Горелов Дмитрий 54 39
Мещеряков Кирилл 22 20
Анфимов Павел 19 19
Иванов Владимир 50 8
Черников Константин 5 4
Рустамов Рустам 186 4
Смирнов Николай 15 3
Хазиев Марат 2 2
Курепкин Игорь 13 2
Аносов Сергей 12 2
Предыбайло Вячеслав 11 2
Бабинцев Василий 22 2
Сошников Сергей 5 2
Мамыкин Владимир 44 2
Хоценко Виталий 3 2
Гусев Дмитрий 51 2
Степин Андрей 3 2
Волков Леонид 12 2
Соколов Дмитрий 57 2
Тараканов Дмитрий 3 2
Сизов Григорий 14 2
Оганесян Ашот 77 2
Мылицын Роман 82 2
Журихин Павел 16 2
Румянцев Антон 47 2
Лоевская Анна 17 1
Земков Сергей 156 1
Хасьянова Гульнара 116 1
Климов Антон 2 1
Носков Константин 211 1
Евдокимов Андрей 66 1
Смирнов Алексей 160 1
Новожилов Александр 13 1
Козлов Андрей 18 1
Нащекин Алексей 111 1
Тикуркин Максим 36 1
Березкин Григорий 31 1
Сизоненко Григорий 27 1
Михалев Максим 16 1
Новиков Павел 68 1
Россия - Российская федерация - РФ 101200 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31749 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11897 3
Того - Тоголезская Республика 8161 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 40 2
Россия - ПФО - Казань 1914 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2922 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 618 2
Кавказ 160 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12226 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 321 2
Северный Кавказ 252 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2524 1
Закавказье 116 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 603 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 332 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 316 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 278 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 230 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 412 1
Испания - Каталония - Барселона 700 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 359 1
Африка Северная 190 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 651 1
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 69 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 880 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12407 1
Казахстан - Республика 4360 1
Индия - Республика 4155 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44314 1
Земля - планета Солнечной системы 6897 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 905 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12406 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2009 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 841 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 777 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2076 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 551 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 308 1
Узбекистан - Республика 1266 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1360 18
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 128 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 215 3
Федеральное законодательство 1067 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5115 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5799 2
ЕСН - Единый социальный налог 97 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 39 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 245 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1888 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3677 1
Образование в России 1571 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 441 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4172 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2087 1
Банковский сектор экономики 1102 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 38 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1348 1
Экономический эффект 574 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 1
Информационное общество - Государственная программа 1167 1
Человеческий фактор 465 1
Всероссийская перепись населения 41 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 432 1
Торговля розничная 399 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 448 1
CNews TV 521 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2744 5
IDC - International Data Corporation 4563 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 30 2
Gartner 3264 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 618 1
CNews Fast рейтинг 35 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 31 1
SmartMarketing 73 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1119 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 293 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 221 1
ГБПОУ Челябинский радиотехнический техникум 1 1
Информзащита Учебный центр 38 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 746 3
Worldskills - Ворлдскиллс 82 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 13 1
Softool 62 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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