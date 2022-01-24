Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken

«Актив» — российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации. Компания предлагает продукты и решения для аутентификации и электронной подписи под брендом «Рутокен», а также решения для контроля распространения ПО и защиты от реверс-инжиниринга под брендом Guardant. Кроме того, направление Aktiv.Consulting оказывает услуги в сфере консалтинга и аудита информационной безопасности. Компания «Актив» основана в 1994 году и располагает собственным центром НИОКР и производственным комплексом в Москве.